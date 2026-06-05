Use AutoCAD a través de Escritorio remoto con Splashtop

Con Splashtop, puedes acceder de forma remota a tu ordenador con AutoCAD desde cualquier otro dispositivo y tomar el control como si estuvieras sentado frente a él.
AutoCAD es una de las aplicaciones de software de dibujo y modelado 3D más populares utilizadas por profesionales y estudiantes de negocios. Es un poderoso programa de dibujo ampliamente utilizado por arquitectos, ingenieros, desarrolladores y se enseña con frecuencia en los cursos de CTE.
Sin embargo, los usuarios a menudo se limitan a acceder a AutoCAD a través de ciertas computadoras, generalmente la computadora de su trabajo en la oficina o una computadora de laboratorio en la escuela. Esto se debe a que muchos dispositivos personales en el hogar no son lo suficientemente potentes para ejecutar AutoCAD, y las licencias para dispositivos personales pueden resultar costosas.
Entonces, ¿cómo puedes usar AutoCAD mientras trabajas desde casa?
No importa si eres un profesional de empresa, toda una organización comercial o una institución educativa, nos complace informarte que Splashtop tiene el mejor software de escritorio remoto.
Ejecutar AutoCAD de Forma Remota con Splashtop
Splashtop funciona dándote acceso remoto a una computadora desde otro dispositivo. Durante una conexión remota, verás la pantalla del ordenador remoto en tu dispositivo local. Podrás controlar remotamente la computadora como si estuvieras sentado frente a ella.
Podrá acceder a todos los archivos y aplicaciones en la computadora remota, incluido AutoCAD.
Al controlar remotamente AutoCAD a través de Splashtop, estás aprovechando el hardware de tu computadora remota. Esto significa que es posible acceder de forma remota a tu ordenador con AutoCAD desde un dispositivo como una tableta, un smartphone o Chromebook y seguir teniendo el control total de AutoCAD.
Las organizaciones enteras pueden implementar Tabajar desde casa, Teletrabajo, trabajando desde casa, trabajando a distancia, teletrabajo, al dar a los empleados acceso remoto a AutoCAD en las computadoras de trabajo con Splashtop.
Beneficios de Splashtop Remote Desktop para AutoCAD
Conexiones Remotas Rápidas – Lo último que quieres es que el retraso u otros problemas de rendimiento dificulten tu productividad mientras trabajas a distancia. Splashtop te ofrece conexiones rápidas con baja latencia y una transmisión de 4K.
Funciona con Cualquier Dispositivo – Splashtop funciona completamente en varias plataformas, así que no importa qué sistema operativo tengas. Puedes controlar remotamente tus computadoras Windows y Mac desde otro dispositivo Windows, Mac, Android, iOS o Chromebook.
Funciones de Mejora de la Productividad – Transferir archivos entre ordenadores, grabar sesiones, impresión remota, activación remota de la LAN, compatibilidad con varios monitores y más funciones incluidas en Splashtop.
Seguridad líder en la industria – La infraestructura segura de Splashtop, prevención de intrusiones 24/7 y múltiples funciones de seguridad, incluyendo autenticación de dos factores, verificación de dispositivos, cifrado AES de 256 bits, y mucho más, mantienen tus dispositivos y datos seguros.
Y si estás pensando en probar un VPN, piénsalo de nuevo. Las VPN son más lentas que el software de escritorio remoto, especialmente al ejecutar una aplicación que consume muchos recursos como AutoCAD. Además, los VPN podrían aumentar potencialmente tu vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas en comparación con soluciones de escritorio remoto.
Aplicaciones prácticas del acceso remoto a AutoCAD
El acceso remoto a AutoCAD permite a arquitectos, ingenieros y diseñadores mantener la productividad sin estar atados a una ubicación física específica. Aquí hay algunas formas prácticas en que se utiliza el acceso remoto a AutoCAD hoy en día:
Colaboración remota en proyectos de diseño – Los equipos pueden colaborar de manera segura en archivos CAD desde diferentes ubicaciones, revisando, editando y finalizando diseños en tiempo real sin necesidad de estar en la misma oficina.
Acceso a Estaciones de Trabajo de Alto Rendimiento – Los usuarios pueden acceder remotamente a potentes estaciones de trabajo basadas en la oficina desde laptops, tabletas o computadoras de casa, asegurando un manejo fluido de archivos CAD grandes y complejos sin sacrificar el rendimiento.
Ajustes de diseño en el sitio – Los equipos de campo y contratistas pueden acceder a archivos de AutoCAD remotamente mientras están en sitios de construcción o ubicaciones de clientes, permitiendo actualizaciones en tiempo real y reduciendo retrasos en el proyecto.
Arreglos de Trabajo Flexibles – Los profesionales del diseño pueden trabajar desde casa, teletrabajo, trabajando desde casa, trabajando a distancia, teletrabajo, viajar o operar desde las oficinas de los clientes sin perder acceso a las herramientas y proyectos que necesitan, apoyando flujos de trabajo más flexibles y eficientes.
5 Pasos para Acceder Remotamente a AutoCAD Usando Splashtop
Configurar el acceso remoto a AutoCAD con Splashtop es rápido y fácil. Aquí te mostramos cómo empezar:
Regístrate para una cuenta de Splashtop – Crea una cuenta de Splashtop y elige un plan que se ajuste a tus necesidades de acceso remoto.
Instala Splashtop Streamer en la Computadora Remota – Descarga e instala la aplicación Splashtop Streamer en la computadora donde está instalado AutoCAD. Esto permitirá que se acceda de forma remota.
Instala la App de Splashtop en Tu Dispositivo de Acceso – Instala la aplicación Splashtop Business en el dispositivo que usarás para conectarte de forma remota, ya sea un PC con Windows, Mac, tableta o smartphone.
Inicia Splashtop y Conéctate a Tu Computadora – Abre la app, inicia sesión en tu cuenta y selecciona la computadora a la que deseas acceder. Inicia la sesión remota con solo un clic.
Ejecuta AutoCAD Remotamente con Pleno Rendimiento – Una vez conectado, abre AutoCAD y trabaja en tus archivos de diseño como si estuvieras sentado directamente frente al ordenador remoto—disfrutando de una experiencia de escritorio remoto de alto rendimiento con soporte para múltiples monitores y transmisión de baja latencia.
Prueba AutoCAD Remote Desktop con Splashtop ahora
Splashtop ofrece soluciones para usuarios individuales, equipos pequeños e incluso organizaciones enteras. Echa un vistazo a los paquetes de escritorio remoto del trabajo desde casa y ¡comienza con tu propia prueba gratuita ahora para probarlo tú mismo! No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso para comenzar tu prueba gratuita.
Si estás buscando el software de escritorio remoto Splashtop para tu institución educativa para brindar a los estudiantes acceso remoto a AutoCAD y otros recursos informáticos de la escuela, consulta Splashtop para laboratorios remotos .