TeamViewer Desactiva la Impresión Remota, la Pantalla en Blanco y Otras Características del Plan Gratuito

TeamViewer ha eliminado la impresión remota, la desactivación de la entrada remota y otras funciones de su plan gratuito. En lugar de comprar el plan comercial de TeamViewer, consigue esas funciones y más con los planes comerciales de Splashtop y ahorra un 50 % o más garantizado al año.
Los usuarios del plan gratuito de TeamViewer se quedarán sin algunas características muy necesarias de aquí en adelante. Sin previo aviso, TeamViewer deshabilitó repentinamente varias características en la versión gratuita de su producto. Las características deshabilitadas incluyen Deshabilitar la Entrada Remota, la Impresión Remota, la Pantalla en Blanco y Cambiar de Lado. Según un mensaje publicado en el sitio web de su comunidad después de que los usuarios se dieron cuenta y empezaron a quejarse, TeamViewer dijo que deshabilitó las características porque "se utilizaban principalmente para fines comerciales" y para evitar estafas. Puede ver la reacción de la comunidad a continuación:
Las características eliminadas fueron seleccionadas para su uso en entornos comerciales, para evitar problemas con el uso personal. Esto también fue un esfuerzo importante para protegerse contra posibles estafas. Más información puede encontrarse aquí: https://t.co/15w653iRV5 Lo mejor, Julia
— Soporte de TeamViewer (@TeamViewer_help) Enero 30, 2019
Las funciones eliminadas fueron las más populares, por las que harás que la gente pague ahora. TODOS los que han brindado apoyo a sus padres saben lo importante que es "deshabilitar la entrada remota" si realmente quieres tener éxito. Y tratas de justificarlo con estafas...
— Andi (@staff_andy) 30 de Enero de 2019
Esto viene después de que los usuarios de TeamViewer free se han estado quejando en los últimos meses de que sus conexiones remotas se desconectan y luego no pueden reconectarse debido a “uso comercial sospechoso”. Hemos escuchado de varios (ahora ex) usuarios de TeamViewer free sobre sus frustraciones. Muchos se sienten enojados porque sienten que TeamViewer está tratando de empujarlos a comprar una licencia comercial costosa.
Sin mencionar que la falta de características como la pantalla negra y las actualizaciones automáticas de seguridad son preocupaciones tanto de privacidad como de seguridad para los usuarios de la versión gratuita de TeamViewer.
Si usted es un usuario gratuito de TeamViewer que necesita un software de escritorio remoto con características como Impresión Remota y Pantalla en Blanco, entonces estamos aquí para decirle que hay una mejor opción que pagar por el plan comercial de TeamViewer. ¡Puedes obtener esas características y más con Splashtop!
Obtenga esas funciones y más, y ahorre un 50 % o más garantizado con Splashtop
¿Por qué Splashtop Remote Access es una mejor opción que el plan comercial de TeamViewer? Vamos a desglosarlo:
Obtendrás las funciones que ya no están disponibles en TeamViewer Free, ¡y mucho más! Splashtop Remote Access incluye impresión remota, pantalla en blanco, bloqueo de pantalla remota (similar a la función de Desactivar entrada remota de TeamViewer) y otras excelentes funciones como transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar.
¡Ahorrará un 50% o más garantizado en su costo en comparación con los planes comerciales de TeamViewer!
Splashtop Remote Access cuesta a partir de $6/mes ($72/año). TeamViewer cuesta a partir de $50.90/mes ($610.80/año)*. No gastes una fortuna en TeamViewer, ahorra dinero y obtén todo lo que necesitas con Splashtop.
Dicho esto, sabemos que puede ser difícil cambiar a una nueva solución de escritorio remoto después de usar TeamViewer durante tanto tiempo, por eso te permitimos probar Splashtop Remote Access gratis durante 7 días. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso. Simplemente regístrate y ya podrás usar la versión completa de Splashtop Remote Access Pro en cuestión de minutos. Haz clic en el botón a continuación para comenzar tu prueba gratis.
Lea nuestra comparación completa entre Splashtop vs TeamViewer. O puede leer más sobre la Impresión Remota y la Pantalla en Blanco con Splashtop. Asegúrese de iniciar la prueba gratuita para que pueda probar estas características y ver por sí mismo por qué debería cambiar a Splashtop.
* Fuente: sitio web de TeamViewer EE. UU. $49/mes ($588/año) precio de lista para el plan de usuario único, febrero de 2019.
¿Desea revisar el precio? Ver nuestra comparación de precio Splashtop vs TeamViewer.