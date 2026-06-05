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TeamViewer Versión Gratuita Seguridad & Terminos de Privacidad

Splashtop Team
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La versión gratuita de TeamViewer carece de funciones esenciales de seguridad y privacidad. En lugar de pagar por una licencia comercial, he aquí por qué deberías sopesar pasarte a Splashtop.

TeamViewer ofrece una versión gratuita de su producto destinada solo para uso personal. Sin embargo, a esta versión de TeamViewer le faltan varias funciones que se encuentran en la versión comercial.

De hecho, muchas de las características que faltan en la versión gratuita son fundamentales para la seguridad y la privacidad de los usuarios. Los actuales usuarios de TeamViewer gratuito, o aquellos que lo estén considerando, deberían ser conscientes de estos problemas y de cómo puede afectarlos.

Características que faltan en la versión gratuita de TeamViewer

TeamViewer deshabilitó estas funciones en su versión gratuita (TeamViewer ha deshabilitado más y más funciones a lo largo de los años para impulsar a los usuarios a comprar planes comerciales):

  • Compatibilidad con todas las versiones de TeamViewer

  • Pantalla Negra para una privacidad segura cuando se trabaja de forma remota

  • Soporte telefónico y en línea para los clientes

  • Actualizaciones automáticas de características y seguridad

La falta de actualizaciones de seguridad automáticas presenta importantes riesgos de seguridad para los usuarios gratuitos de TeamViewer. De hecho, recientemente (2020), TeamViewer reconoció una vulnerabilidad de seguridad que afectaba a todas las versiones de TeamViewer de la 8 a la 15 para la plataforma Windows.

Cada vez que utilizas una aplicación de software, es fundamental que puedas recibir todas las actualizaciones de seguridad de inmediato.

Y si la privacidad es una preocupación para ti, la falta de la función de pantalla negra puede causar algunos problemas. Esta característica te permite esencialmente poner en negro la pantalla del ordenador al que estás accediendo de forma remota para que otras personas no puedan ver lo que estás haciendo en la pantalla.

A menudo hay momentos en que los usuarios necesitan trabajar con información confidencial o de propiedad, por lo que es vital tener una pantalla negra. De lo contrario, cualquier persona en o cerca de su computadora remota puede ver todo lo que está haciendo.

Además de todo esto, si te encuentras con algún problema no podrás contactar con el teléfono de TeamViewer o con el soporte en línea si estás usando la versión gratuita.

Evita los planes comerciales caros de TeamViewer: Obtén una seguridad superior a un mejor precio

Los planes comerciales de TeamViewer, incluso para usuarios individuales, pueden ser muy costosos.

Por otro lado, Splashtop Remote Access es una solución de acceso remoto de alto rendimiento que ofrece las mismas funciones principales que se encuentran en los planes comerciales de TeamViewer (incluyendo actualizaciones de seguridad, soporte al cliente y pantalla en blanco).

Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer

Además, Splashtop cuesta mucho menos que TeamViewer, lo que podría ahorrarte un 50 % o más en el coste de tu suscripción anual en comparación con TeamViewer. Consulta nuestra comparación de precios de TeamViewer y Splashtop.

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Splashtop Remote Access es ideal para las personas que desean acceder a distancia a sus ordenadores, las organizaciones que desean permitir el teletrabajo y las instituciones educativas que desean dar a los estudiantes y profesores acceso a distancia a los ordenadores del centro.

Si estás buscando una solución para prestar soporte remoto a los demás, consulta Splashtop Remote Support.

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