Asistencia Remota para Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook

Hoy en día, las personas usan ampliamente una combinación de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Por lo tanto, es importante que los equipos de TI y del servicio de asistencia puedan prestar asistencia remota multiplataforma para acomodar a sus usuarios.
¿Qué es la asistencia remota?
La asistencia remota es una tecnología que permite a los profesionales de TI o a los técnicos de soporte acceder al dispositivo de un usuario, verlo y solucionarlo de forma remota. Este servicio es crucial para prestar soporte inmediato sin necesidad de presencia física. Facilita el uso compartido de la pantalla, la transferencia de archivos y la comunicación en tiempo real, lo que facilita el diagnóstico y la solución de problemas. La asistencia remota mejora la eficiencia, reduce el tiempo de inactividad y ofrece un método seguro para que el soporte de TI aborde problemas en varios dispositivos, incluidos ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas.
Información sobre la asistencia remota: ventajas operativas y cuestiones de seguridad
¿Cómo funciona la asistencia remota?
El soporte remoto permite a los profesionales de TI conectarse al dispositivo de un usuario a través de Internet.
El usuario solicita soporte: un usuario que experimenta un problema se comunica con el soporte de TI o con un técnico y es posible que se le solicite que descargue una aplicación o un cliente de soporte ligero.
Se inicia la sesión: el técnico envía un código de sesión o un enlace que el usuario ingresa o hace clic para otorgar acceso temporal a su dispositivo.
Se establece la conexión: una vez que comienza la sesión, el técnico puede ver la pantalla del usuario y, con permiso, tomar el control para navegar por el dispositivo, ejecutar diagnósticos o aplicar correcciones.
Solución y resolución de problemas: el técnico realiza tareas como configuración de software, resolución de problemas o actualizaciones del sistema, a menudo mientras se comunica con el usuario a través del chat o la voz.
La sesión finaliza de forma segura: una vez resuelto el problema, el técnico finaliza la sesión. El usuario puede revocar el acceso en cualquier momento y no queda ningún control permanente a menos que se configure explícitamente para acceso no supervisado.
Las herramientas de soporte remoto como Splashtop están diseñadas para que este proceso sea rápido, seguro y fácil, permitiendo a los profesionales de soporte resolver problemas de manera eficiente sin estar físicamente presentes.
Principales ventajas de la asistencia remota para empresas
Mayor eficiencia y productividad: el soporte remoto permite a los equipos de TI resolver problemas rápidamente sin esperar visitas al sitio o acceso físico. Con visualización instantánea de pantalla, control remoto y comunicación en directo, los técnicos pueden resolver los problemas en tiempo real, reduciendo el tiempo de inactividad y ayudando a los empleados a regresar al trabajo más rápido.
Costes operativos reducidos: al eliminar la necesidad de viajar y minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo, las empresas pueden reducir significativamente los costes asociados con el soporte de TI tradicional. El soporte remoto también reduce la necesidad de personal de TI en el sitio en ubicaciones satélite, lo que da como resultado un modelo de soporte más optimizado y rentable.
Mayor accesibilidad y flexibilidad: el soporte remoto permite a los equipos de soporte ayudar a los usuarios en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ya sea que los empleados trabajen desde casa, viajen o usen dispositivos personales, los técnicos pueden conectarse de forma segura para resolver problemas en todos los dispositivos, plataformas y ubicaciones.
Mejor experiencia del cliente y del empleado: un soporte rápido y eficaz genera confianza y satisfacción. Los empleados se sienten más respaldados cuando la ayuda está a solo unos clics de distancia, mientras que los clientes se benefician de resoluciones más rápidas. Las herramientas de soporte remoto también permiten la comunicación en tiempo real, la anotación en pantalla y la navegación guiada, lo que hace que la experiencia sea más interactiva y útil.
Aplicaciones de soporte remoto
Servicio de asistencia de TI y soporte técnico: los equipos de soporte utilizan el soporte remoto para resolver problemas de los usuarios en tiempo real, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando las tasas de resolución sin la necesidad de visitas in situ.
Servicios de atención al cliente: las empresas ayudan a los clientes de forma remota guiándolos a través de la configuración del software, la solución de problemas de hardware o la resolución de errores de aplicaciones mediante el uso compartido y control de pantalla seguros.
Incorporación y formación: el soporte remoto permite a los equipos guiar a los nuevos usuarios a través de la configuración del sistema, el uso del software o las políticas de empresa compartiendo pantallas y ofreciendo demostraciones prácticas.
Solución de problemas de dispositivos en educación: los centros educativos y universidades utilizan el soporte remoto para prestar soporte a los estudiantes y al personal, ayudándolos a resolver problemas de dispositivos o aplicaciones rápidamente en configuraciones de enseñanza remota o híbrida.
Soporte para técnicos de servicio de campo: los expertos remotos pueden ayudar a los técnicos de campo viendo las pantallas de sus dispositivos, ayudándolos a diagnosticar problemas en equipos o maquinarias especializadas en tiempo real.
Papel de la privacidad y la seguridad en la asistencia remota
La seguridad es primordial en la asistencia remota. La asistencia remota debe manejarse con cuidado. Las cuestiones clave incluyen el uso de conexiones cifradas, la implementación de métodos de autenticación férreos y la garantía del cumplimiento de las regulaciones de privacidad. Estas medidas ayudan a proteger los datos confidenciales y a mantener la confianza de los usuarios, a la vez que proporcionan un soporte remoto eficaz.
¿Cuál es la diferencia entre escritorio remoto, acceso remoto y asistencia remota?
Término
Definición
Caso real principal
Se requiere interacción del usuario
Escritorio Remoto
Una sesión en la que un usuario se conecta y maneja completamente su propio ordenador desde otro dispositivo como si estuviera físicamente presente.
Trabajar de forma remota en un escritorio principal, accediendo a aplicaciones/archivos desde casa o mientras se viaja.
No (el usuario accede a su propio dispositivo)
Acceso remoto
La capacidad de conectarse e interactuar con otro ordenador o dispositivo de forma remota, ya sea de forma supervisada o no supervisada.
Gestión de TI, acceso a servidores, control de quioscos o acceso entre dispositivos.
No siempre (puede ser no supervisado)
asistencia remota
Una sesión de soporte en la que un técnico se conecta al dispositivo de un usuario (con permiso) para solucionar problemas o guiarlo.
Soporte técnico, atención al cliente o ayudar a los empleados a resolver problemas.
Sí (el usuario final concede permiso)
Las mejores herramientas de asistencia remota para el soporte remoto
Splashtop
Splashtop es la mejor opción para la asistencia remota debido a su rendimiento superior, asequibilidad y conjunto de características integrales. Asegura conexiones seguras con cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor. Splashtop admite una amplia gama de dispositivos, incluyendo asistencia remota para dispositivos Windows, Mac, iOS y Android, lo que lo hace versátil para cualquier entorno de TI. Con su interfaz fácil de usar, conexiones de alta velocidad y un soporte al cliente excepcional, Splashtop supera a sus competidores, proporcionando a las empresas soluciones de Soporte remoto confiables y eficientes.
TeamViewer
Si bien TeamViewer es una herramienta de asistencia remota muy conocida, a menudo tiene un coste más alto y puede ser más engorrosa en términos de administración de suscripciones. Los usuarios han informado de dificultades con el proceso de cancelación y de un servicio de atención al cliente menos amable en comparación con Splashtop. Además, los usuarios de Splashtop disfrutan de una experiencia más ágil y fácil de usar. Las empresas pueden encontrar que Splashtop es una alternativa mejor y más rentable que TeamViewer.
AnyDesk
AnyDesk es otra herramienta de asistencia remota, pero tiende a ser más cara en comparación con Splashtop. Splashtop ofrece una mejor rentabilidad, especialmente para las empresas más grandes, con funciones como descuentos por volumen y opciones de soporte más potentes. Esto hace que Splashtop sea una mejor alternativa a AnyDesk.
Splashtop Remote Support para soporte remoto
Splashtop Remote Support hace que el soporte remoto a los ordenadores, tabletas y dispositivos móviles de tus usuarios sea tan simple como compartir un código de sesión. En el momento en que tu usuario necesite ayuda, le envías un enlace para ir a donde puede obtener la aplicación SOS que le da su código de sesión.
Desde allí, puedes usar el código para lanzar la conexión remota a su dispositivo. Controla remotamente los dispositivos Windows, Mac y Android. Ver remotamente las pantallas de los dispositivos iOS y Chromebook en tiempo real.
Aparte de sencillo, también es potente. Splashtop Remote Support incluye funciones como compartir pantalla, transferencia de archivos, reinicio y conexión remotos, grabación de sesiones, soporte para múltiples monitores, chat y administración de usuarios.
Seguridad de Asistencia Remota con Splashtop
Puede contar con Splashtop para mantener sus dispositivos y datos seguros durante las sesiones de asistencia remota. Nuestra infraestructura está alojada en AWS con robustos cortafuegos, encriptación de datos y mitigación de DDoS.
Splashtop cuenta con detección de intrusos 24x7 con las mejores prácticas estándar del sector para el cumplimiento de la seguridad. Las aplicaciones están protegidas con autenticación de dispositivo, autenticación de dos factores y cifrado AES de 256 bits.
Prueba Splashtop Remote Support para obtener soporte remoto gratis
Con Splashtop Remote Support puedes prestar soporte remoto a una cantidad ilimitada de dispositivos. También puedes agregar acceso a ordenadores y dispositivos no supervisados.
Vea lo fácil que puede ser solucionar los problemas de cualquier dispositivo a través de una conexión remota. La asistencia remota nunca ha sido más fácil, rápida o segura. Comience su prueba gratuita hoy y descubra por qué más de 30 millones de usuarios confían en Splashtop para sus necesidades de asistencia remota.