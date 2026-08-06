Cuando un dispositivo no puede iniciarse, actualizarse o funcionar con normalidad, los equipos de TI necesitan una forma fiable de diagnosticar el problema y devolver el dispositivo a un estado utilizable.
En algunos casos, eso significa usar el modo de recuperación: un entorno de solución de problemas integrado diseñado para ayudar a reparar, restaurar, restablecer o reinstalar un sistema cuando la solución de problemas estándar no está disponible.
Con el crecimiento del trabajo remoto e híbrido, la recuperación de dispositivos puede ser más complicada cuando los agentes de TI no tienen acceso físico al endpoint. Así que veamos qué es el modo de recuperación, cuándo usarlo y qué necesitan saber los equipos de TI antes de confiar en él.
¿Qué es el modo de recuperación?
El modo de recuperación es un entorno de solución de problemas integrado en los dispositivos que permite a los usuarios realizar tareas a nivel del sistema cuando un dispositivo no puede iniciarse o funcionar con normalidad, incluidas reparaciones, restauraciones, restablecimientos o reinstalaciones.
Lo que hace que el modo de recuperación funcione cuando los dispositivos fallan es que se trata de un entorno de arranque independiente que se ejecuta fuera de las sesiones de usuario estándar. Esto permite usarlo para solucionar problemas de arranque, problemas del sistema operativo, discos de inicio dañados y otros problemas que no pueden resolverse en un entorno de escritorio normal.
Ten en cuenta que el modo de recuperación no es una herramienta universal. Cada tipo de dispositivo tendrá opciones y pasos diferentes, por lo que usar el modo de recuperación en un dispositivo Android será muy diferente de usarlo en un ordenador Mac.
¿Para qué se utiliza el modo de recuperación?
El modo de recuperación es una función útil de solución de problemas que puede ayudar incluso cuando los dispositivos están fallando, pero ¿qué implica exactamente? Hay varias razones comunes por las que alguien puede necesitar usar el modo de recuperación, entre ellas:
Reparar problemas de arranque o inicio.
Recuperarse de una actualización fallida del sistema operativo.
Restablecer un dispositivo cuando la solución de problemas habitual no funciona.
Reinstalar el sistema operativo.
Reparar o borrar un disco de arranque.
Restaurar un dispositivo desde una copia de seguridad.
Eliminar cambios del sistema que están causando problemas.
Preparar un dispositivo para su reasignación o eliminación.
Sin embargo, el modo de recuperación no debería ser el primer recurso para solucionar problemas. Algunas acciones en el modo de recuperación pueden afectar a los datos, la configuración o las aplicaciones instaladas, lo que genera problemas que, aunque no sean tan graves, pueden seguir siendo molestos. Por ello, el modo de recuperación suele ser un paso de solución de problemas en una fase posterior, una vez que se han agotado otras opciones.
Cómo funciona el modo de recuperación en distintos dispositivos
Aunque casi todos los dispositivos tienen un modo de recuperación, su funcionamiento varía significativamente entre plataformas. Teniendo esto en cuenta, veamos cómo funciona el modo de recuperación en distintos dispositivos comunes:
modo de recuperación de Windows
En los equipos con Windows, el Entorno de recuperación de Windows se utiliza para el modo de recuperación. Proporciona herramientas como Reparación de inicio, Restaurar sistema, Desinstalar actualizaciones y Símbolo del sistema para solucionar problemas de software, ejecutar comandos avanzados y restaurar los dispositivos a estados anteriores. Esto suele usarse cuando un dispositivo Windows no arranca, se queda bloqueado después de una actualización o necesita un restablecimiento del sistema.
modo de recuperación de macOS
En dispositivos Mac, el modo de recuperación de macOS proporciona acceso a utilidades como Utilidad de Discos, copias de seguridad de Time Machine, reinstalación de macOS y opciones de seguridad de arranque. Ten en cuenta que estos pasos variarán en función del procesador del dispositivo (Apple silicon o Intel), por lo que los usuarios deben asegurarse de seguir el proceso correcto para su dispositivo.
Modo de recuperación de iPhone y iPad
En dispositivos iPad y iPhone, el modo de recuperación suele usarse cuando el dispositivo no puede actualizarse, restaurarse o iniciarse correctamente. Esto normalmente requiere conectar el dispositivo a un ordenador. Actualizar mediante el modo de recuperación puede conservar los datos, pero restaurar el dispositivo puede borrarlos, por lo que es importante mantener copias de seguridad.
Modo de recuperación de Android
En los dispositivos Android, el modo de recuperación puede incluir opciones como reiniciar el dispositivo, aplicar actualizaciones, borrar la caché o realizar un restablecimiento de fábrica. Ten en cuenta que las opciones exactas variarán según el fabricante, por lo que lo que funciona en un dispositivo puede no funcionar en otro.
Modo de recuperación vs. modo seguro vs. restablecimiento de fábrica
Ten en cuenta que el modo de recuperación no es lo mismo que el Modo seguro, y ambos son distintos de los restablecimientos de fábrica. Estas opciones suelen confundirse o mezclarse, pero sirven para propósitos muy diferentes.
El modo seguro es un paso de solución de problemas de bajo riesgo en el que solo se cargan los controladores y servicios esenciales para ayudar con la resolución de problemas. El restablecimiento de fábrica, por otro lado, borra por completo todo, eliminando todos los datos y aplicaciones para que el dispositivo pueda empezar desde cero.
Podemos desglosar las diferencias de la siguiente manera:
Opción de solución de problemas
Qué hace
Cuándo usarlo
Impacto en los datos
Modo de recuperación
Proporciona acceso a herramientas avanzadas de solución de problemas y recuperación fuera del entorno normal del sistema operativo.
Cuando un dispositivo no arranca correctamente, se queda atrapado en un bucle de arranque o necesitas acceso a herramientas de reparación y recuperación.
Normalmente ninguno, pero los datos pueden verse afectados si eliges acciones que modifican o restablecen el sistema.
Modo seguro
Inicia el dispositivo solo con los controladores y servicios esenciales, desactivando la mayor parte del software de terceros para facilitar la resolución de problemas.
Al solucionar problemas de software, errores de controladores, malware o problemas de arranque.
Sin impacto en los datos personales. Los archivos y la configuración no cambian.
Restablecimiento de fábrica
Restaura el dispositivo a su estado original de fábrica.
Cuando no se puedan resolver problemas graves del sistema, o antes de vender o regalar el dispositivo.
Alto impacto. Se eliminan las aplicaciones y los archivos personales.
Restauración del sistema
Revierte los archivos del sistema, la configuración, los controladores y los programas instalados a un punto de restauración anterior.
Cuando una actualización reciente, la instalación de un controlador o un cambio de software causó problemas.
Bajo impacto. Los archivos personales no se ven afectados, pero es posible que se eliminen las aplicaciones y los controladores instalados recientemente.
Reparación de inicio
Analiza automáticamente y corrige problemas menores que impiden que el dispositivo se inicie correctamente.
Cuando el dispositivo no arranca, muestra errores de inicio o se bloquea repetidamente durante el arranque.
Mínimo o nulo. Los archivos personales y la mayoría de la configuración no se ven afectados.
¿Cuándo deberían los equipos de TI usar el modo de recuperación?
Como se ha indicado, el modo de recuperación no debería ser la primera herramienta a la que recurran los equipos de TI para la resolución de problemas, así que ¿cuándo deberían usarlo?
El modo de recuperación es más útil cuando los métodos estándar de resolución de problemas no funcionan o no están disponibles, ya que puede iniciarse por separado del entorno habitual. Hay muchos escenarios en los que esto puede ser necesario, entre ellos:
El dispositivo no puede arrancar en el sistema operativo.
Las herramientas de resolución remota de problemas no pueden conectarse al endpoint.
Una actualización fallida impide el acceso normal.
Se requiere reparación de inicio.
El sistema operativo debe restablecerse o reinstalarse.
Un dispositivo debe prepararse para volver a utilizarse.
Sin embargo, el modo de recuperación debe usarse con cuidado. A menudo puede requerir la presencia del usuario, acceso local, copia de seguridad de los datos y documentación clara en la que apoyarse para restaurar correctamente un dispositivo después de resolver problemas con el modo de recuperación.
Qué deben comprobar los equipos de TI antes de usar el modo de recuperación
Cuando estás solucionando problemas en un dispositivo, a veces puede ser necesario usar el modo de recuperación. Sin embargo, antes de dar el paso, asegúrate de comprobar algunos factores clave:
Confirma si el dispositivo tiene una copia de seguridad reciente (y crea una nueva copia si es necesario)
Identifica si se requieren claves de cifrado o de recuperación.
Documenta el dispositivo, el usuario y el problema para tenerlos como referencia y visibilidad.
Confirma qué datos pueden verse afectados y que cuentan con una copia de seguridad adecuada.
Comprueba si el usuario puede realizar acciones locales.
Decide si reparar, restaurar, restablecer o reinstalar es el camino adecuado.
Registra el resultado para futuras tareas de resolución de problemas.
Por qué el modo de recuperación puede ser complicado para el soporte remoto de TI
El modo de recuperación no es un botón de solución instantánea. De hecho, tiene sus propios desafíos, especialmente para el soporte remoto. Como el modo de recuperación inicia un entorno de arranque especial, puede ser difícil de gestionar de forma remota por varias razones, entre ellas:
1. Es posible que el sistema operativo no esté totalmente disponible
Como el modo de recuperación se ejecuta fuera del entorno normal de escritorio, las herramientas que dependen de una sesión completa del sistema operativo pueden tener dificultades para conectarse y funcionar como lo harían en una sesión normal de soporte remoto.
2. Puede que se requiera la presencia del usuario
A menudo no se puede acceder al modo de recuperación de forma remota y requiere que haya usuarios cerca para usar el dispositivo físico. Esto puede incluir gestionar el propio dispositivo (por ejemplo, pulsando botones de hardware o asegurándote de que esté conectado a una fuente de alimentación) o gestionar opciones desde el modo de recuperación (como elegir opciones de inicio y aprobar pasos de reparación).
3. Hay que gestionar el riesgo de pérdida de datos
Aunque la mayoría de las opciones de recuperación conllevan poco riesgo, algunas pueden borrar archivos, ajustes o aplicaciones. Por eso, los equipos de TI necesitan un flujo de trabajo claro para el modo de recuperación, de modo que conozcan el proceso antes de restablecer o reinstalar nada, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos.
4. Los pasos de recuperación pueden variar según el dispositivo
Como se mencionó antes, distintos dispositivos (incluso los que tienen el mismo sistema operativo) pueden tener pasos de recuperación muy diferentes. Esto puede variar según el modelo, la versión del SO, el tipo de procesador e incluso el fabricante, lo que genera distintas opciones de recuperación cada vez y complica el soporte remoto de TI. Por eso, contar con una buena documentación y una visibilidad clara de los activos es esencial para que los equipos de TI puedan gestionar cada dispositivo correctamente.
Cómo pueden los equipos de TI reducir los casos en los que se necesita el modo de recuperación
Aunque el modo de recuperación es una potente herramienta de solución de problemas, es mejor evitar en primer lugar las situaciones que lo requieren. Con una buena supervisión proactiva de endpoints y gestión remota, los equipos de TI pueden mejorar la salud y la seguridad de los endpoints en toda su red, reduciendo la necesidad de solucionar problemas y de recurrir al modo de recuperación.
Esto incluye:
Mantén los sistemas operativos y las aplicaciones de terceros completamente actualizados y con todos los parches instalados.
Supervisa el estado de los endpoints y el estado de los parches para identificar y resolver problemas a tiempo.
Identificar actualizaciones fallidas para poder solucionarlas antes de que el problema se agrave.
Mantener un inventario preciso de hardware y software.
Usar la automatización para gestionar tareas de corrección repetibles.
Documentar los flujos de trabajo de recuperación para tipos de dispositivos habituales.
Hacer que las copias de seguridad y las claves de recuperación formen parte del proceso de gestión de endpoints.
Por supuesto, seguirá habiendo casos en los que sea necesario el modo de recuperación. Pero mantener la visibilidad de los endpoints y abordar los problemas de forma proactiva puede mejorar el rendimiento y evitar que los problemas se agraven, reduciendo así el tiempo de inactividad evitable y la necesidad del modo de recuperación.
Cómo ayuda Splashtop a los equipos de TI a dar soporte y gestionar endpoints
Con los flujos de trabajo adecuados de gestión de endpoints y soporte remoto, los equipos de TI pueden mejorar el estado de los endpoints, reducir el tiempo de inactividad evitable y resolver muchos problemas antes de que requieran medidas de recuperación más disruptivas. Splashtop lo hace posible, con soporte remoto y gestión autónoma de endpoints que ayuda a los equipos de TI a solucionar problemas más rápido, gestionar dispositivos de forma proactiva y reducir incidentes evitables.
1. Soporte remoto para solucionar problemas más rápido
Las herramientas de Splashtop Remote Support ayudan a los equipos de TI a acceder remotamente a los dispositivos cuando el sistema operativo está disponible, para que los técnicos puedan solucionar problemas en los endpoints desde cualquier lugar y abordar los problemas antes de que se conviertan en incidencias de soporte mayores. Esto incluye opciones de acceso tanto supervisado como no supervisado, lo que hace que la resolución remota de problemas sea rápida y se adapte fácilmente a cualquier flujo de trabajo de TI.
2. Visibilidad de endpoints con Splashtop AEM
Con Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints), los equipos de TI también pueden ver el estado de los endpoints, los parches, el inventario y la información del sistema, todo desde una única consola centralizada. Esto ayuda a los equipos a garantizar de forma proactiva que los endpoints estén correctamente actualizados e identificar posibles problemas, lo que permite un diagnóstico más rápido y una mejor priorización.
3. Automatización y corrección con Splashtop AEM
Splashtop AEM ofrece herramientas de automatización para ayudar a los equipos de TI a ejecutar scripts, aplicar parches a los endpoints y realizar tareas de corrección repetibles sin esfuerzo manual. Esto hace que sea más rápido y sencillo dar soporte a los endpoints y abordar problemas antes de que se conviertan en grandes incidencias, al tiempo que libera tiempo para que los agentes de TI se centren en tareas más urgentes.
4. Mejor documentación de soporte y seguimiento
El soporte remoto y la gestión de endpoints no deberían mantenerse separados. Mantenerlos en el mismo flujo de trabajo ayuda a los equipos de TI a hacer un mejor seguimiento del trabajo en todos los dispositivos, estandarizar la resolución de problemas y crear procesos de soporte repetibles. Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden supervisar, gestionar y dar soporte a dispositivos remotos en toda su red, con registros más claros para facilitar la resolución de problemas, el seguimiento y la elaboración de informes.
Buenas prácticas del modo de recuperación para equipos de TI
Por supuesto, cuando necesites usar el modo de recuperación, querrás asegurarte de que lo estás usando correctamente. Afortunadamente, hay algunas prácticas recomendadas que los equipos de TI pueden seguir al usar el modo de recuperación. Ten en cuenta estos puntos y estarás preparado para solucionar problemas de forma eficaz cuando los dispositivos tengan dificultades:
Usa primero la opción de solución de problemas menos disruptiva para resolver incidencias sin interrumpir a los usuarios.
Confirma el estado de la copia de seguridad antes de restablecer o reinstalar, para que se puedan restaurar los datos perdidos.
Mantén las claves de recuperación accesibles para el personal de TI autorizado.
Mantén documentación de recuperación específica de cada dispositivo para que el proceso de resolución de problemas sea fluido.
Forma a los equipos de help desk sobre las diferencias entre la recuperación de Windows y macOS para que estén preparados para dar soporte a cualquier dispositivo.
Haz un seguimiento de los incidentes recurrentes de modo de recuperación para identificar problemas más amplios en los endpoints que puedan resolverse.
Usa la monitorización y la aplicación de parches en endpoints para detectar los problemas antes; prevenirlos es más eficaz que solucionarlos después de que ocurran.
Haz que la recuperación forme parte de una mejor estrategia de soporte para endpoints
Aunque el modo de recuperación es una opción útil para la resolución de problemas, no debería ser tu primer ni único plan para abordar problemas en los endpoints. Una mejor estrategia de soporte de endpoints empieza con visibilidad, documentación, copias de seguridad, flujos de trabajo de remediación y software de soporte remoto que ayude a los equipos de TI a gestionar dispositivos de forma eficiente desde cualquier lugar.
Con Splashtop Remote Support y Splashtop AEM, los equipos de TI pueden solucionar problemas en dispositivos desde cualquier lugar, automatizar la aplicación de parches, supervisar el estado de los endpoints y abordar muchos problemas antes de que requieran pasos de recuperación más disruptivos. Esto ayuda a los equipos a reducir el tiempo de inactividad evitable y a crear un flujo de trabajo de soporte de endpoints más fiable.
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