Herramientas de soporte remoto para MSPs

Herramientas tales como solución de soporte remoto lo ayudarán a brindar un servicio de alta calidad a sus clientes, mejorar la eficiencia de su trabajo y reducir los costos.
Sus clientes exigen el mejor servicio de usted. Después de todo, como MSP, esperan que mantenga su infraestructura de TI funcionando sin problemas. Si surge un problema, esperarán que lo solucione de inmediato.
Existen varias herramientas y servicios que los MSP pueden usar para ayudar a cumplir con las expectativas de sus clientes. Se ha demostrado que muchas ayudan a los técnicos de MSP a trabajar de manera más eficiente y a mantener alta la satisfacción del cliente.
Si bien hay varias soluciones que un MSP podría usar, en este artículo veremos las dos herramientas de soporte remoto que consideramos las más esenciales para un MSP:
Acceso remoto
Supervisión y gestión de puntos finales
Acceso remoto para MSPs
El acceso remoto le permite conectarse a la computadora de un cliente de forma remota. Una vez conectado, puede ver la pantalla de ese dispositivo y tomar el control. Las soluciones de soporte remoto son productos de acceso remoto que incluyen características destinadas a ayudar a los técnicos de TI a realizar el soporte de forma remota. Estas características incluyen transferencia de archivos, administración de actualizaciones, registros de actividad y otros.
Si todavía está brindando asistencia a sus computadoras en persona, se está quedando atrás de sus competidores. La mayoría de los MSP brindan soporte de forma remota, y observando los beneficios, no es difícil decir por qué.
Las capacidades de soporte remoto significan que no tiene que viajar al sitio de su cliente al solucionar problemas de sus dispositivos. Puedes acceder desde donde estés. Esto reduce los costos de viaje y elimina el tiempo que lleva resolver un problema.
Con tantas soluciones de soporte remoto para MSPs disponibles, es importante encontrar la que te ofrezca las funciones que necesitas, rinda al nivel que esperas y no te cueste una fortuna.
En base a eso, creemos firmemente que Splashtop Remote Support es la mejor solución de soporte remoto y una herramienta esencial para cualquier MSP.
¿Por qué es Splashtop Remote Support una herramienta esencial para los MSP?
Acceso remoto de alto rendimiento
El motor de Splashtop es uno de los más rápidos, con conexiones en tiempo real y calidad y sonido HD.
Proporcionar soporte desatendido
Accede y presta asistencia de forma remota a los dispositivos de tus clientes, incluso sin la presencia de un usuario final.
Proporcionar soporte ad hoc/asistido
Splashtop Remote Support te permite prestar asistencia bajo demanda y conectarte al ordenador del cliente segundos después de recibir una solicitud.
Fácil despliegue
Crea un paquete de implementación y envíalo a todos los dispositivos que desees admitir. Una vez instalado, podrás acceder a esos dispositivos en cualquier momento.
Mejor precio
Otras opciones de asistencia informática remota cuestan una fortuna y algunas también aumentan sus precios significativamente año tras año. Splashtop te ofrece el mejor precio sin los aumentos de precios anuales.
Herramientas y características que facilitan el soporte remoto
Puedes acceder de forma remota a los ordenadores de tus clientes desde cualquier otro dispositivo. Una vez conectado, puedes transferir archivos, imprimir de forma remota, activar de forma remota y chatear. También puedes mantener a todos los usuarios y equipos organizados en grupos y gestionar sus permisos de acceso.
El soporte remoto Splashtop ha sido elegido por cientos de MSP. Muchos señalan la calidad de las conexiones remotas, así como el bajo costo en comparación con otros productos.
Supervisión y gestión de puntos finales
Para los Proveedores de Servicios Gestionados, mantener la visibilidad y el control sobre cada punto final es esencial. Ahí es donde entra en juego Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop.
Splashtop AEM les ofrece a los MSPs una vista centralizada y en tiempo real de todos los dispositivos gestionados. Puede supervisar el estado del sistema, programar y automatizar la implementación de parches, ejecutar scripts remotos y responder a los problemas antes de que afecten a los usuarios. Con compatibilidad tanto para Windows como MacOS, AEM facilita la gestión de grandes flotas de dispositivos sin cambiar entre herramientas o consolas.
Entre las capacidades clave, se incluyen:
Aplicación automatizada de parches al sistema operativo y a aplicaciones de terceros
Ejecución remota de comandos y scripts
Inventario de dispositivos y supervisión del estado en tiempo real
Automatización de tareas basada en políticas
Al integrarse perfectamente con Splashtop Remote Support y Enterprise, AEM agiliza la gestión de puntos finales y mejora tu capacidad para prestar un servicio proactivo.
Conclusión
Su cliente le confía su infraestructura de TI. Debe asegurarse de contar con las herramientas para 1) mantener los dispositivos y las redes de sus clientes funcionando sin problemas, y 2) brindar asistencia tan pronto como surja un problema.
Tener una herramienta como Splashtop Remote Support garantizará que pueda brindar soporte a las computadoras y servidores de sus clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar. Puede probar la prueba gratuita de 7 días de Splashtop Remote Support ahora.