Software de soporte y acceso remotos para servicios de asistencia de TI
Una solución de soporte y acceso remotos segura y rentable para que los equipos de TI gestionen, controlen y presten soporte de manera eficiente a los puntos finales.
Agiliza el flujo de trabajo de tu servicio de asistencia con Splashtop
Splashtop tiene el alto rendimiento, la flexibilidad y el control que necesitas para prestar asistencia de forma eficaz a tu organización.
Simplifica el flujo de trabajo de tu servicio de asistencia con el acceso remoto bajo demanda a los dispositivos de los usuarios finales mediante Splashtop Remote Support.
Además, con Splashtop Enterprise se obtiene una solución de soporte remoto todo en uno para los equipos actuales de TI y centros de soporte técnico. Permite a los técnicos colaborar, aumentar la eficiencia y resolver rápidamente las solicitudes de los usuarios finales.
¿Por qué elegir Splashtop para el soporte técnico remoto de TI?
- Seguridad robusta con estrictos requisitos de autenticación, controles de autorización, registro completo y más funciones.
- Asistencia bajo demanda para acceder a distancia a ordenadores no supervisados en cualquier momento y permitir a los usuarios finales trabajar desde casa.
- Sesiones remotas de alto rendimiento con una interfaz de usuario intuitiva.
- Una consola técnica centralizada para gestionar usuarios, grupos, dispositivos, permisos de acceso y mucho más.
- Una solución de acceso remoto rentable que se integra perfectamente en tu entorno informático, sistemas de tickets y flujos de trabajo de los técnicos.
- Servicio de atención al cliente líder del sector.
Gestión fluida del servicio de asistencia de TI con Splashtop
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Ventajas del software de acceso y soporte remotos de Splashtop
Capacidades de acceso remoto y asistencia todo en uno
Asistencia rápida y bajo demanda a cualquier ordenador y dispositivo móvil supervisados (no gestionados)
Asistencia remota no supervisada
Supervisión y gestión de puntos finales *
Acceso no supervisado a Android *
Permite a los usuarios finales acceder remotamente a sus ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo *
Flujos de trabajo de asistencia remota bajo demanda simplificados*.
Cola de asistencia, agrupación de técnicos y capacidades de colaboración*.
Seguridad, auditoría y cumplimiento
Funciones y prácticas de seguridad potentes, incluido el estándar del sector TLS 1.2 con cifrado AES de 256 bits, autenticación de dispositivos, autenticación de dos factores y más
Las actividades se registran y están disponibles para la elaboración de informes
Splashtop mantiene la conformidad con SOC 2 Tipo 2, SOC 3 y el RGPD
Las funciones de seguridad de Splashtop ayudan a las organizaciones a cumplir con sus propias normas HIPAA, PCI, ISO 27001 y otras normas y reglamentos industriales y gubernamentales
Compre, implemente y gestione Bitdefender en sus ordenadores gestionados desde Splashtop
Facilidad de uso y eficacia
Consola técnica centralizada para gestionar usuarios, grupos, dispositivos, permisos de acceso y mucho más
Interfaz fácil de usar que es intuitiva y no necesita formación para navegar
Funciones dentro de la sesión que aumentan la productividad
Utiliza la aplicación Splashtop en cualquier número de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chrome para iniciar la sesión remota
Flexibilidad y control
Mayor control con el acceso remoto programado, permisos granulares de funciones, acceso basado en grupos y mucho más *
Personaliza la aplicación de asistencia bajo demanda SOS que descargan tus clientes con tu propio logotipo, color, instrucciones y nombre de la empresa
Elija la implantación en la cloud u on-premise
Función de Enterprise
Inicio de Sesión Único (SSO)
Intégrate con tu proveedor de identidad SSO para gestionar los usuarios de Splashtop a través de tu directorio corporativo actual
Aprovecha el SSO para que los empleados no tengan que crear otra contraseña más
Automatiza el alta y la baja de los empleados mediante SSO con SCIM
Integración del sistema de venta de entradas
Integra con sistemas de emisión de tickets como ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk y más para iniciar una sesión de asistencia informática remota directamente desde tu ticket
Registra automáticamente los detalles de la sesión en el ticket
* disponible solo con Enterprise
Splashtop ofrece grandes prestaciones al mejor precio
Ahorra entre un 50 % y un 80 % cuando elijas Splashtop en lugar de otras soluciones de acceso remoto.
De nuestros clientes satisfechos
Antes de la descarga, hice una llamada rápida al soporte de ventas para evaluar si Splashtop me iba a proporcionar lo que necesitaba y el representante de soporte también era magnífico. No tuve que esperar hasta el final del período de prueba... al tercer día supe que esta iba a ser una solución maravillosa.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
De nuestros clientes satisfechos
Habiendo usado otros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; he encontrado que Splashtop es el más rápido y confiable. Las personas que reciben asistencia también encuentran que el software de apoyo es uno de los más fáciles de usar y simplemente funciona.
Michael Tott - Fore Computers
De nuestros clientes satisfechos
Funciona muy bien para mi empresa y el precio es la razón por la que lo elegí sobre otros productos con características similares.
Scott Evans - Digital Wave LLC
De nuestros clientes satisfechos
He usado LogMeIn antes, y esta otra opción es mucho más barata, también es fácil de configurar usuarios con acceso controlado a las máquinas. Me gusta tener los registros de la sesión y del historial. Estos han sido extremadamente útiles.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Integra a la perfección tu software de servicio de asistencia con Splashtop
Inicia una sesión de asistencia remota directamente desde un ticket de asistencia. Si adquieres Splashtop SOS con la integración PSA ticketing e ITSM, ¡podrás integrar Splashtop con muchas de las plataformas PSA e ITSM más populares que se utilizan hoy en día!
Más información sobre nuestros socios integradores.