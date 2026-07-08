Las previsiones muestran que el mercado mundial de software de escritorio remoto alcanzará los 7220 millones de dólares para 2029. Asimismo, Windows 10 sigue siendo el sistema operativo más famoso del mundo.
Entonces eso plantea la siguiente duda: ¿cuál es el mejor software de escritorio remoto para ordenadores con Windows 10?
Splashtop es una solución de escritorio remoto que te permite controlar de forma remota un ordenador desde cualquier lugar usando otro dispositivo. Es seguro, fiable, muy fácil de usar y funciona muy bien para aquellos que tienen un sistema operativo Windows 10.
¿No tienes claro cómo configurar Splashtop en tu PC? Tenemos toda la información que necesitas sobre cómo habilitar el escritorio remoto en Windows 10. Sigue leyendo para obtener más información.
4 pasos para habilitar el escritorio remoto en Windows 10
Puede ser un poco desalentador si no has usado antes un software de escritorio remoto. En realidad, es muy fácil de configurar y usar. Estos pasos te mostrarán cómo habilitar el escritorio remoto en Windows.
1. Crea tu cuenta de Splashtop
Puedes visitar el sitio web de Splashtop para crear una cuenta. Es increíblemente fácil iniciar una prueba gratuita.
Todo lo que necesitas hacer es aportar algunos datos para registrarte. No te pediremos ninguna información de tarjeta de crédito, por lo que no debes preocuparse de que se te cobre nada cuando finalice la prueba.
2. Descarga la aplicación Splashtop Business en tus dispositivos
Puedes usar Splashtop para controlar un ordenador desde varios dispositivos, como ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Deberás descargar la aplicación Splashtop Business en cualquier dispositivo desde el que desees conectarte de forma remota. Está disponible en Windows, Mac, Android, iOS y Chromebook, por lo que tienes muchas opciones.
Si vas a utilizar tu PC con Windows 10 para acceder a otro ordenador, necesitarás la aplicación Splashtop Business instalada en tu máquina con Windows 10.
3. Instala el Splashtop Streamer en tu ordenador con Windows 10
Deberás instalar Splashtop Streamer en cualquier ordenador al que desees acceder de forma remota. El Streamer funcionará en cualquier ordenador con Windows (incluido Windows 10), Mac o Linux. Existen dos maneras de hacer esto.
La primera es usar la consola web de Splashtop para crear un enlace de instalación. Puedes enviarlo a cualquier ordenador al que desees acceder. Cuando abras el enlace en un ordenador, se descargará Splashtop Streamer y lo vinculará a tu cuenta.
La otra manera es descargar Streamer en los ordenadores a los que deseas acceder. Necesitarás tener una cuenta de Splashtop para hacerlo. Después de la descarga, simplemente escribe tus datos de inicio de sesión, lo que vinculará el ordenador a tu cuenta.
4. Inicie una conexión de escritorio remoto a tu PC con Windows 10
Con todo instalado, puedes iniciar una conexión de escritorio remoto de Windows 10 en cualquier momento. Abre la aplicación de escritorio remoto Splashtop para ver tu lista de ordenadores. Solo tienes que hacer clic en cualquier ordenador al que desees acceder para iniciar la conexión de escritorio remoto.
Controla sin problemas tu escritorio remoto de Windows 10 con Splashtop
Con Splashtop, tendrás la flexibilidad de acceder a tus ordenadores desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesita es tener conexión a internet y podrás acceder a archivos, ejecutar programas y controlar todas las funciones del ordenador de forma remota.
Existen muchas otras herramientas de escritorio remoto disponibles, pero Splashtop se destaca como una de las mejores. Una de las principales ventajas es que es una de las opciones más versátiles disponibles. Puedes usar Splashtop con varios sistemas operativos:
Windows (incluidas todas las versiones de Windows 10)
macOS
iOS
Linux
Android
Chrome OS
Debido a que Splashtop funciona en tantos dispositivos, no tendrás que preocuparte por reemplazar ningún hardware para usarlo. Tampoco tendrás problemas de compatibilidad. Puedes usar una tableta Android, por ejemplo, para conectarte a un ordenador con Windows 10 y controlarlo de forma remota.
Puedes acceder a cualquier archivo y usar todas las aplicaciones en el ordenador anfitrión como si estuvieras de forma presencial frente a él. La pantalla se mostrará en tu dispositivo y todo sucederá en tiempo real.
A través de Splashtop, puedes conectarte a un ordenador de casa o del trabajo mientras viajas, lo cual es ideal si necesitas trabajar mientras estás de vacaciones. Incluso puede acceder a un ordenador desde un coche o un tren.
Casos de uso comunes del escritorio remoto de Splashtop
Existe una variedad de razones por las que los usuarios de escritorio remoto pueden querer optar por Splashtop. Algunas herramientas de escritorio remoto son bastante limitadas, pero Splashtop es una de las opciones más completas del mercado. Es ideal para empresas, pero también para uso educativo y personal.
Optimización del trabajo y el soporte de TI remotos para empresas
Varias empresas han establecido sistemas de teletrabajo a lo largo de los años. El trabajo a distancia solía ser algo bastante poco común, pero la pandemia del COVID-19 cambió las cosas de forma considerable. Como resultado, el trabajo remoto ahora es la norma para casi cualquier empresa que pueda admitirlo.
Varias soluciones hacen posible el trabajo remoto, y el mejor software de Escritorio Remoto, como Splashtop, lidera el camino. Una oficina generalmente tendrá computadoras configuradas de la manera que sea mejor para esa empresa. Con Splashtop, los empleados pueden acceder a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar y trabajar como lo harían si estuvieran en la oficina.
Lo peor de la pandemia ha quedado atrás, por lo que ahora es viable que las personas regresen a trabajar con normalidad. A pesar de eso, muchas empresas todavía usan el trabajo remoto, lo que resulta más ventajoso. Splashtop lo hace increíblemente fácil y ofrece una variedad de ventajas.
También se ha vuelto común que las empresas usen "ordenadores sin cabeza". Estos no tienen dispositivos de entrada o salida como teclados, ratones o monitores. Un trabajador puede acceder al hardware de forma remota usando Splashtop, lo que le permite usar todas las funciones del ordenador.
Splashtop se usa a menudo para TI y servicios de ayuda. Los empleados a menudo tienen problemas técnicos que requieren tener que comunicarse con tu equipo de asistencia de TI para resolverlos. Tu equipo de TI puede usar Splashtop para tomar el control de un dispositivo de forma remota y resolver cualquier problema fácilmente.
Salvando las distancias en la educación remota
Al igual que las empresas, las escuelas y otras instalaciones educativas tuvieron que adaptarse durante la pandemia. Como tal, la enseñanza a distancia se ha vuelto mucho más común.
La enseñanza a distancia es ahora algo bastante común. Las herramientas de escritorio remoto como Splashtop pueden mejorar este aspecto aún más.
Los centros educativos suelen usar software y aplicaciones para la enseñanza, pero a menudo solo tienen licencias para usar el software en los ordenadores de su laboratorio. Puede que los estudiantes no puedan instalar el software en sus ordenadores personales, pero el software remoto para educación les permite acceder a los ordenadores del centro educativo desde casa o desde cualquier otro lugar usando sus propios dispositivos.
Comodidad al alcance de tu mano: acceso remoto para uso personal
El software de escritorio remoto es utilizado principalmente por empresas e instalaciones educativas, pero también puede ser excelente para uso personal. Cualquiera que viaje mucho puede querer acceder al ordenador de su casa mientras está de viaje.
Al usar el software de escritorio remoto, puedes llevarte un dispositivo móvil contigo y acceder al ordenador de escritorio de tu casa dondequiera que estés. Esto es especialmente útil si te gusta viajar con poco equipaje, ya que un ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente es fácil de llevar a casi cualquier lugar.
Principales razones por las que Splashtop destaca como solución de escritorio remoto
Existen muchas soluciones de escritorio remoto en el mercado, por lo que quizás te preguntes por qué deberías usar Splashtop. Si bien existen otras opciones disponibles, pocas pueden igualar lo completo que es Splashtop. Ofrece una gama de beneficios que la convierten en una de las mejores herramientas de escritorio remoto disponibles.
Ciberseguridad de primer nivel para el acceso remoto
La ciberseguridad resulta más importante hoy día que nunca. Debes asegurarte de tener protección en internet, lo cual se antoja aún más fundamental para las empresas.
Splashtop utiliza el cifrado para garantizar que nadie pueda acceder a los datos transferidos entre tus dispositivos. Las funciones como la autenticación de dos factores y la seguridad de contraseña de varios niveles también te ayudan a preservar tu seguridad. Splashtop se adhiere a varios estándares y regulaciones del sector, como SOC 2, HIPAA y FERPA.
Velocidad y rendimiento inigualables para conexiones remotas
Cuando se utiliza software de escritorio remoto, la velocidad es fundamental. Una conexión lenta puede hacer que uno se tire de los pelos; a veces, puede que ni siquiera sea utilizable. Splashtop mantiene altas velocidades para ofrecerte una experiencia fluida.
Puedes esperar conexiones perfectas en tiempo real. Splashtop puede proporcionar transmisión 4K a 40 fps. Te sentirás como si estuvieras de forma presencial frente a tu ordenador, ya que todas las interacciones ocurren al instante.
Funciones de acceso remoto integrales
Muchas herramientas de escritorio remoto son bastante limitadas, pero Splashtop tiene varias funciones adicionales que la convierten en una de las mejores opciones disponibles. Entre algunas de las funciones que ofrece Splashtop, se incluyen:
Transferencia de archivos arrastrar y soltar
Soporte multipantalla
Transmisión de audio
Inicio remoto
Impresión remota
Chat
Pruebe Splashtop gratis
Si deseas utilizar un software de escritorio remoto en un PC con Windows 10, Splashtop es una de las mejores opciones disponibles. Es ideal para empresas, centros educativos y uso personal. Puedes esperar velocidades rápidas, conexiones seguras y muchas funciones.
Ofrecemos una prueba gratuita para que puedas probar Splashtop antes de comprometerte con uno de nuestros planes. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso para comenzar una prueba gratuita.
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