El uso de software de escritorio remoto ha multiplicado casi por tres en los últimos años y no parece que vaya a disminuir. Con este cambio en el mercado surgen muchas opciones diferentes de software que podrían ajustarse a tus necesidades.Entonces, ¿cómo elegir el software de escritorio remoto adecuado para ti o tu empresa?
A continuación, enumeramos algunas de las cosas que debes tener en cuenta antes de elegir un proveedor de software de escritorio remoto. Algunas de ellas son opcionales, aunque otras pueden marcar la diferencia a la hora de cumplir tus expectativas o no. Por lo tanto, elige bien.
Características de seguridad
Una de las opciones más esenciales para el software de acceso a un ordenador remoto es el tipo de seguridad que deseas.Las siguientes son algunas de las características de seguridad de los escritorios remotos que deberías buscar:
Autenticación del dispositivo
La autenticación de dispositivos, o autenticación de puntos finales, impide que dispositivos no autorizados se conecten a un ordenador remoto. Tu plataforma de escritorio remoto debe tener la capacidad de incluir en la lista blanca un grupo determinado de dispositivos que puedan iniciar sesión. Si los dispositivos que están fuera de esa lista intentan conectarse a un escritorio remoto sin autenticarse, el sistema les denegará el acceso.
Autenticación de dos factores
Así se garantiza que una persona sea un usuario legítimo al permitirle confirmar su identidad a través de más métodos que una simple contraseña. La 2FA proporciona un alto nivel de protección para una cuenta cuando se combina con la contraseña, manteniendo tus ordenadores y datos a buen recaudo.
Cumplimiento de las normas de seguridad
Debes asegurarte de que cualquier software de acceso remoto que utilices cumpla con tus normas de seguridad. Estas normas pueden ser obligatorias por ley o puedes verificar con qué conformidad legal voluntaria cumple el software.
Algunos ejemplos de normas de seguridad que pueden ser de tu interés son:
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Controles de sistemas y empresas (SOC 2)
Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA)
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
Interconexión de componentes periféricos (PCI)
También debes verificar para asegurarte de que el software reciba actualizaciones de software periódicas. Esto revelará las probabilidades de que los creadores actualicen sus protocolos de seguridad cuando se den cuenta de posibles amenazas. También es probable que se aseguren de que cualquier amenaza nueva se resuelva rápidamente.
Experiencia de usuario de alta calidad
Si intentas trabajar a distancia, lo último que quieres es que te resulte difícil controlar tu ordenador desde otro lugar. Lo que quieres es que la interfaz del software de escritorio remoto tenga controles claros y que sea lo más rápida, fácil de usar y fluida posible. Esto hará que te sientas como si estuvieras utilizando el PC remoto en persona.
Una herramienta de escritorio remoto debería ofrecer una prueba gratuita para que puedas probarla de forma práctica con la plataforma para ver si la UX te conviente.
Facilidad de instalación
Además de una interfaz fácil de usar, no debería costar instalar ninguna aplicación de escritorio remoto. Esto se aplica tanto para el software que debe estar en el ordenador remoto para permitir el acceso como para las aplicaciones en los dispositivos locales.
Esto no solo hace referencia a la instalación del software en el dispositivo, sino también a los pasos que hay que dar para intentar su primer inicio de sesión. Si el usuario debe hacer demasiadas cosas antes de poder utilizar el programa de verdad, le causará rechazo y no seguirá interesado en su uso.
Relación calidad-precio
Uno de los pasos que deberías completar al evaluar las principales herramientas de escritorio remoto es comparar los costos del software. Hay muchas soluciones por ahí que cuestan un ojo de la cara. De igual manera, hay muchos productos gratuitos de escritorio remoto, pero a menudo carecen gravemente de funcionalidad, soporte de dispositivos, características, seguridad, o todo lo anterior.
Asegúrate de analizar el precio de cada aplicación y lo que ofrece. Puede ser barato para uno o dos usuarios, pero se vuelve caro en grandes cantidades. O bien pueden existir precios diferentes para los particulares en comparación con las organizaciones.
Acceso a través de teléfono o tableta
Muchas aplicaciones de escritorio remoto permiten el acceso a través de otro dispositivo de escritorio. Es más raro encontrar las que permiten acceder a un escritorio a través de un teléfono o una tableta.
Debes asegurarte de poder conectarte a tu ordenador de sobremesa desde cualquier otro dispositivo. Y también debes asegurarte de que, independientemente del tipo de dispositivo o plataforma desde la que accedas, seguirás pudiendo beneficiarte de todas las funcionalidades de tu ordenador remoto.
Funciones que mejoran la productividad
Una de las características más importantes del software de escritorio remoto es la capacidad de enviar o recibir archivos. Hacer esto significa que puedes pasar datos, presentaciones u otros elementos a tu ordenador para cuando los necesites más tarde.
Las funciones que has de tener en cuenta incluyen la transferencia de archivos, la impresión remota, la compatibilidad multimonitor, la reactivación remota en LAN y el chat.
Servicio de atención al cliente de primera clase
Independientemente del sistema que utilices, de vez en cuando podrían surgirte preguntas o dudas. Comprueba antes de comprar que la empresa con la que estás trabajando tenga muy buenos sistemas de atención al cliente.
Si es así, sabrás que tratan bien a sus clientes y que probablemente no te darán largas cuando necesites ayuda.
Elige el software de escritorio remoto que mejor te convenga
Ahora deberías tener una idea mucho más clara del tipo de cosas que deberás tener en cuenta cuando elijas un software de escritorio remoto para tu empresa. Aunque la verdad es que solo existe una alternativa si quieres la mejor opción para lo que necesites en el futuro. Es el escritorio remoto Splashtop.
Splashtop destaca por:
Seguridad de acceso remoto líder en el sector
Amplia compatibilidad de dispositivos: accede a cualquier ordenador Windows, Mac o Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iPhone, iPad, Android y Chromebook
Amplia gama de características punteras
Splashtop ofrece soluciones de escritorio remoto para trabajar a distancia, asistencia informática y mucho más. Empieza ahora con una prueba gratuita para descubrir por qué Splashtop obtiene sistemáticamente las mejores opiniones de sitios de revisión de terceros y de compañeros.