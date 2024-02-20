Die beste Linux-Remote-Desktop-Software

Remote Desktop Softwarelösung für Linux
Greifen Sie von überall auf Linux-Computer zu
Die 4 wichtigsten Vorteile eines Linux-Remote-Desktop-Tools
Zugang von überall aus
Arbeiten Sie völlig ortsunabhängig und greifen Sie von überall aus auf Ihre Linux-Computer zu.
Unbegrenzte Flexibilität
Genießen Sie unbegrenzte Flexibilität und greifen Sie mit jedem beliebigen Computer, Tablet oder Mobilgerät auf Ihren Linux-Computer zu.
Optimierte Produktivität
Seien Sie produktiver, während Sie remote arbeiten. Sie werden sich fühlen, als säßen Sie direkt vor dem Linux-Computer.
Schnelle, sichere und kostengünstige Lösung
Sie erhalten eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Remote-Desktop-Lösung für Linux – zum besten Preis.
Nahtloser Fernzugriff auf Linux-Computer
Mit der Remote Desktop Softwarelösung Splashtop können Sie Linux-Computer von Ihrem Computer (Windows oder Mac) sowie von iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus fernsteuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein IT-Support-Experte, ein einzelner Benutzer oder ein Managed Service Provider (MSP) sind, denn Splashtop bietet Ihnen die Flexibilität und Kontrolle, die Sie für ein effizientes geräteübergreifendes Arbeiten benötigen.
Für IT Supportteams – Ermöglichen Sie einen schnellen, unbeaufsichtigten Zugriff auf Linux-Endpunkte, um Probleme zu lösen, Updates durchzuführen und Systeme zu warten, ohne dass Benutzer Unterbrechungen erleben. Mit Splashtop Enterprise oder Splashtop Remote Support können IT-Mitarbeitende Supportvorgänge optimieren und Vor-Ort-Besuche reduzieren.
Für Einzelpersonen – Greifen Sie von Windows, MacOS, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten auf Ihre Linux-Maschine zu. Genießen Sie ein konsistentes, reaktionsschnelles Erlebnis, mit dem Sie Anwendungen ausführen, Dateien übertragen oder Aufgaben verwalten können, als säßen Sie an Ihrem Schreibtisch.
Für MSPs – Verwalten Sie Linux-Systeme neben anderen Plattformen von einer zentralen Lösung aus. Die Unterstützung mehrerer Geräte, die Sicherheitsfunktionen und die flexible Lizenzierung von Splashtop erleichtern die Skalierung über Clientumgebungen hinweg.
Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop für verschiedene Linux-Distributionen
Splashtop unterstützt offiziell:
Unter Umständen ist die Lösung auch mit anderen Linux-Distributionen kompatibel, die nicht offiziell unterstützt werden.
Die Installation von Splashtop Remote-Desktop für Linux ist einfach
Installieren Sie den Linux Streamer auf den Linux-Computern, auf die Sie remote zugreifen möchten
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf den Geräten, über die Sie die Remote-Verbindung herstellen möchten
Jetzt können Sie von jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus auf Ihr Linux-System zugreifen
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Für Einzelpersonen und Teams
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Ab 5,50 €/Monat
Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.
Für IT, Support und Helpdesks
Splashtop Remote Support
Ab 21 €/Monat
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernwartungssoftware. Biete On-Demand-Fernsupport für jeden Computer, jedes Tablet und jedes Mobilgerät.