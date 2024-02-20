Die beste Linux-Remote-Desktop-Software

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Remote Desktop Softwarelösung für Linux

Greifen Sie von überall auf Linux-Computer zu

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


Die 4 wichtigsten Vorteile eines Linux-Remote-Desktop-Tools

  • Zugang von überall aus

    Arbeiten Sie völlig ortsunabhängig und greifen Sie von überall aus auf Ihre Linux-Computer zu.

  • Unbegrenzte Flexibilität

    Genießen Sie unbegrenzte Flexibilität und greifen Sie mit jedem beliebigen Computer, Tablet oder Mobilgerät auf Ihren Linux-Computer zu.

  • Optimierte Produktivität

    Seien Sie produktiver, während Sie remote arbeiten. Sie werden sich fühlen, als säßen Sie direkt vor dem Linux-Computer.

  • Schnelle, sichere und kostengünstige Lösung

    Sie erhalten eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Remote-Desktop-Lösung für Linux – zum besten Preis.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Nahtloser Fernzugriff auf Linux-Computer

Mit der Remote Desktop Softwarelösung Splashtop können Sie Linux-Computer von Ihrem Computer (Windows oder Mac) sowie von iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus fernsteuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein IT-Support-Experte, ein einzelner Benutzer oder ein Managed Service Provider (MSP) sind, denn Splashtop bietet Ihnen die Flexibilität und Kontrolle, die Sie für ein effizientes geräteübergreifendes Arbeiten benötigen.

  • Für IT Supportteams – Ermöglichen Sie einen schnellen, unbeaufsichtigten Zugriff auf Linux-Endpunkte, um Probleme zu lösen, Updates durchzuführen und Systeme zu warten, ohne dass Benutzer Unterbrechungen erleben. Mit Splashtop Enterprise oder Splashtop Remote Support können IT-Mitarbeitende Supportvorgänge optimieren und Vor-Ort-Besuche reduzieren.

  • Für Einzelpersonen – Greifen Sie von Windows, MacOS, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten auf Ihre Linux-Maschine zu. Genießen Sie ein konsistentes, reaktionsschnelles Erlebnis, mit dem Sie Anwendungen ausführen, Dateien übertragen oder Aufgaben verwalten können, als säßen Sie an Ihrem Schreibtisch.

  • Für MSPs – Verwalten Sie Linux-Systeme neben anderen Plattformen von einer zentralen Lösung aus. Die Unterstützung mehrerer Geräte, die Sicherheitsfunktionen und die flexible Lizenzierung von Splashtop erleichtern die Skalierung über Clientumgebungen hinweg.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop für verschiedene Linux-Distributionen

Splashtop unterstützt offiziell:

Unter Umständen ist die Lösung auch mit anderen Linux-Distributionen kompatibel, die nicht offiziell unterstützt werden.

Die Installation von Splashtop Remote-Desktop für Linux ist einfach

  • Installieren Sie den Linux Streamer auf den Linux-Computern, auf die Sie remote zugreifen möchten

  • Installieren Sie die Splashtop Business-App auf den Geräten, über die Sie die Remote-Verbindung herstellen möchten

  • Jetzt können Sie von jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus auf Ihr Linux-System zugreifen


Wählen Sie den richtigen Remote-Desktop-Softwareplan für Linux

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Für Einzelpersonen und Teams

Sichere Remote Desktop Software | Splashtop

Ab 5,50 €/Monat

Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.

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Für IT, Support und Helpdesks

Splashtop Remote Support

Ab 21 €/Monat

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernwartungssoftware. Biete On-Demand-Fernsupport für jeden Computer, jedes Tablet und jedes Mobilgerät.

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Splashtop Remote Desktop für Linux – Downloads

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Kundenbewertungen von TrustRadius: Die Splashtop Remote Desktop App ist #1


FAQs

Gibt es einen Remote-Desktop für Linux?
Was ist die beste Remote-Desktop-Lösung für Linux?
Warum sollten Sie die Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop für Linux in Betracht ziehen?
Wie sicher ist der Fernzugriff auf Linux-Geräte?
Ist es möglich, von mobilen Geräten aus remote auf Linux-Systeme zuzugreifen?
Sind Remote-Desktop-Lösungen für die Remote-Fehlerbehebung bei Linux-Systemen geeignet?