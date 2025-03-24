Remote-Desktop für Fernunterricht und hybrides Lernen
Studierende und Fakultätsmitglieder können aus der Ferne auf Campus-Computer zugreifen und IT-Mitarbeiter können Fernunterstützung für sämtliche Geräte leisten
Verbessertes Distance Learning mit Remote-Desktop-Lösungen für Studenten, Fakultätsangestellte und IT-Mitarbeiter
Universitäten, Hochschulen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen vertrauen auf die Fernzugriffslösungen von Splashtop für Fern- und hybriden Unterricht.
Führende Bildungseinrichtungen vertrauen auf unsere Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen zur Zusammenarbeit
Nach Bedarf entdecken
Fernsupport
Fernunterstützung für Schüler/Studenten und Lehrern und schnelle Lösung von IT-Problemen
Enterprise
Die umfassende Fernunterstützungslösung mit erweiterter Sicherheit und Kontrolle
Splashtop AEM
Sorgen Sie mit Echtzeit-Patching, Endpunktüberwachung und Automatisierungstools dafür, dass die Geräte von Studenten, Dozenten und Mitarbeitern sicher, aktuell und zuverlässig bleiben.
Enterprise
Ermöglichen Sie Schülern/Studenten und Lehrern den sicheren Zugriff auf und die Steuerung von Computern der Bildungseinrichtung von jedem Ort und mit jedem Gerät.
Classroom
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden
Mirroring360
Spiegeln Sie einen Handy- oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf Ihren PC oder Mac
Foxpass WI-FI und Serverzugriffskontrolle
Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.
Die Remote-Desktop-Komplettlösung für Fernunterricht und Fernstudium
Schulen und Universitäten aus dem primären, sekundären und tertiären Bildungsbereich weltweit nutzen Splashtop im Unterricht, um Schülern, Studenten, Lehrern und Fakultätsangestellten jederzeit Fernzugriff auf Campus-Computer bieten zu können. Auch IT-Teams können so Fernsupport für sämtliche Geräte leisten.
Helfen Sie Schülern, ihr volles Potenzial zu erreichen
Der Zugang zu den Computern im Schullabor ist ein wesentliches Element von effektiven hybriden Lernprogrammen. Mit Fernzugriff von Splashtop können Sie sicherstellen, dass die Schüler von jedem Gerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit gleichberechtigten Zugang zu Computerressourcen haben.
Hauptvorteile
Genießen Sie den leistungsstarken Fernzugriff auf leistungsstarke Campus-Geräte, auf denen spezielle Software ausgeführt wird.
Erzielen Sie einen höheren ROI für teure Softwarelizenzen, indem Sie es den Studierenden ermöglichen, aus der Ferne und rund um die Uhr auf die Campuscomputer zuzugreifen.
Senkung der Kosten, die mit dem Kauf von spezieller Software verbunden sind, die auf den Geräten der Schüler installiert werden soll.
Sorgen Sie für Gleichberechtigung und Inklusion, indem Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Computerressourcen des Campus von jedem Gerät aus bieten.
Warum Splashtop
Schnelle und einfache Einrichtung und Verwaltung
Die Einrichtung Ihrer Studierenden, Fakultätsmitglieder und IT-Angestellten ist im Handumdrehen erledigt. Schicken Sie Ihren Benutzern dazu einfach eine Einladung zur Einrichtung ihrer Konten und Geräte. Die Bereitstellung und Verwaltung ist viel einfacher als bei VPNs.Benutzer und Computer können gruppiert werden. .Ebenso können Sie Zugriffsberechtigungen verwalten und Protokolle für Audit-Zwecke einsehen.
Sparen Sie mehr
Mit Splashtop sparen Sie Hunderte oder sogar Tausende Euro pro Jahr im Vergleich zu anderen Fernzugriffslösungen. Wenn Sie sich für Splashtop entscheiden, sparen Sie zwischen 50 % und 80 % gegenüber TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC und BeyondTrust.
Reibungslose Abläufe
Greifen Sie von jedem beliebigen Gerät auf Computer zu und steuern Sie sie. „Bei Anwendungen wie Media Composer, After Effects und Premiere Pro befürchtete man, dass Personen, die auf Chromebooks arbeiteten und per Fernzugriff auf große Projekte zugriffen, mit großen Leistungseinbußen zu rechnen hätten. Das Feedback war jedoch überwältigend!“ – Wayne State University
Spitzenleistung
Studenten und Dozenten können direkt über ihre eigenen Geräte auf die Campus-Computer zugreifen und die Systeme bedienen, als säßen sie direkt davor. Splashtop bietet 4K- und Pro-Retina-Streaming in 5K für iMacs mit geringer Latenz. Klicken Sie hier für weitere Informationen zum hochleistungsfähigen Fernzugriff.
Sicher und konform
Die sichere Infrastruktur von Splashtop, der Schutz vor unbefugtem Zugriff und zahlreiche Funktionalitäten sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten. Splashtop ist sicherer als VPN und erfüllt Branchenvorschriften und -standards (einschließlich FERPA). Klicken Sie hier, um mehr über Sicherheitsmaßnahmen bei Splashtop zu erfahren.
Von unseren zufriedenen Kunden
Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State zu Splashtop wechseln, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es läuft. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir werden das akademische Jahr im Fernlehrmodus weiterführen, sodass unsere Studierenden trotz aller Umstände zu ihren Zertifikaten und Abschlüssen kommen. Das war ein großes Unterfangen und ohne Splashtop hätten wir es nicht gewährleisten können.
Gerald Casey at Laney College
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir haben Splashtop immer als unser (IT-)Tool betrachtet. Es hat uns ermöglicht, aus der Ferne auf ein Gerät zuzugreifen, um etwas einzurichten, Probleme zu beheben oder Änderungen vorzunehmen. Jetzt aber profitieren auch unsere Studierenden in vollen Zügen, da sie alle auf die Systeme zugreifen können. An diese wunderbare Verwendungsmöglichkeit hätte ich selbst niemals gedacht.
Gary Cendrowski at Wayne State University
Von unseren zufriedenen Kunden
Selbst wenn wir uns nicht mehr in einer Pandemie befinden, gibt es möglicherweise Studierende, die aus anderen Gründen zu Hause bleiben müssen. Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem könnten wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich wäre. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit. So können wir den Zugriff jederzeit und von überall gewährleisten.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Von unseren zufriedenen Kunden
Im Rahmen eines staatlichen Programms werden Studenten mit Computern ausgestattet, bei uns waren es Chromebooks. Sie können SolidWorks nicht mit den Chromebooks ausführen. Aber die Chromebooks bieten Zugriff auf unsere Computerräume, wo sie es ausführen können. Die Dozenten sind begeistert. Sie waren überrascht, dass alles so reibungslos funktioniert. Sie sind wirklich schockiert und dabei übertreibe ich kein bisschen!
Gerald Casey - Laney College