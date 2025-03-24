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Female student is seen sitting outdoors, engrossed in an article about distance remote learning with Splashtop

Remote-Desktop für Fernunterricht und hybrides Lernen

Studierende und Fakultätsmitglieder können aus der Ferne auf Campus-Computer zugreifen und IT-Mitarbeiter können Fernunterstützung für sämtliche Geräte leisten

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Male student reading about how Splashtop can help with distance and remote learning

Verbessertes Distance Learning mit Remote-Desktop-Lösungen für Studenten, Fakultätsangestellte und IT-Mitarbeiter

Universitäten, Hochschulen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen vertrauen auf die Fernzugriffslösungen von Splashtop für Fern- und hybriden Unterricht.

Führende Bildungseinrichtungen vertrauen auf unsere Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen zur Zusammenarbeit

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Nach Bedarf entdecken

Fernsupport

Fernunterstützung für Schüler/Studenten und Lehrern und schnelle Lösung von IT-Problemen

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Enterprise

Die umfassende Fernunterstützungslösung mit erweiterter Sicherheit und Kontrolle

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Splashtop AEM

Sorgen Sie mit Echtzeit-Patching, Endpunktüberwachung und Automatisierungstools dafür, dass die Geräte von Studenten, Dozenten und Mitarbeitern sicher, aktuell und zuverlässig bleiben.

Erste SchritteMehr erfahren

Enterprise

Ermöglichen Sie Schülern/Studenten und Lehrern den sicheren Zugriff auf und die Steuerung von Computern der Bildungseinrichtung von jedem Ort und mit jedem Gerät.

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Classroom

Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden

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Mirroring360

Spiegeln Sie einen Handy- oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf Ihren PC oder Mac

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Foxpass WI-FI und Serverzugriffskontrolle

Unsere sofort einsatzbereite Lösung ermöglicht es IT- und Technikteams, innerhalb von wenigen Minuten eine erweiterte Zugriffskontrolle zu nutzen.

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Student is reading about how educational institutions worldwide are using Splashtop to enhance their education

Die Remote-Desktop-Komplettlösung für Fernunterricht und Fernstudium

Schulen und Universitäten aus dem primären, sekundären und tertiären Bildungsbereich weltweit nutzen Splashtop im Unterricht, um Schülern, Studenten, Lehrern und Fakultätsangestellten jederzeit Fernzugriff auf Campus-Computer bieten zu können. Auch IT-Teams können so Fernsupport für sämtliche Geräte leisten.

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A person with curly hair, wearing a yellow sweater and jeans, sits cross-legged on a wooden park bench with a laptop, smiling and looking to the side. Green trees and sunlight are visible in the background.

Helfen Sie Schülern, ihr volles Potenzial zu erreichen

Der Zugang zu den Computern im Schullabor ist ein wesentliches Element von effektiven hybriden Lernprogrammen. Mit Fernzugriff von Splashtop können Sie sicherstellen, dass die Schüler von jedem Gerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit gleichberechtigten Zugang zu Computerressourcen haben.


Hauptvorteile

  • Genießen Sie den leistungsstarken Fernzugriff auf leistungsstarke Campus-Geräte, auf denen spezielle Software ausgeführt wird.

  • Erzielen Sie einen höheren ROI für teure Softwarelizenzen, indem Sie es den Studierenden ermöglichen, aus der Ferne und rund um die Uhr auf die Campuscomputer zuzugreifen.

  • Senkung der Kosten, die mit dem Kauf von spezieller Software verbunden sind, die auf den Geräten der Schüler installiert werden soll.

  • Sorgen Sie für Gleichberechtigung und Inklusion, indem Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Computerressourcen des Campus von jedem Gerät aus bieten.


Warum Splashtop

Deployment icon

Schnelle und einfache Einrichtung und Verwaltung

Die Einrichtung Ihrer Studierenden, Fakultätsmitglieder und IT-Angestellten ist im Handumdrehen erledigt. Schicken Sie Ihren Benutzern dazu einfach eine Einladung zur Einrichtung ihrer Konten und Geräte. Die Bereitstellung und Verwaltung ist viel einfacher als bei VPNs.Benutzer und Computer können gruppiert werden. .Ebenso können Sie Zugriffsberechtigungen verwalten und Protokolle für Audit-Zwecke einsehen.

Splashtop icons showing blue coins

Sparen Sie mehr

Mit Splashtop sparen Sie Hunderte oder sogar Tausende Euro pro Jahr im Vergleich zu anderen Fernzugriffslösungen. Wenn Sie sich für Splashtop entscheiden, sparen Sie zwischen 50 % und 80 % gegenüber TeamViewer, LogMeIn Pro, GoToMyPC und BeyondTrust.

Device access icon

Reibungslose Abläufe

Greifen Sie von jedem beliebigen Gerät auf Computer zu und steuern Sie sie. „Bei Anwendungen wie Media Composer, After Effects und Premiere Pro befürchtete man, dass Personen, die auf Chromebooks arbeiteten und per Fernzugriff auf große Projekte zugriffen, mit großen Leistungseinbußen zu rechnen hätten. Das Feedback war jedoch überwältigend!“ – Wayne State University

High performance icon

Spitzenleistung

Studenten und Dozenten können direkt über ihre eigenen Geräte auf die Campus-Computer zugreifen und die Systeme bedienen, als säßen sie direkt davor. Splashtop bietet 4K- und Pro-Retina-Streaming in 5K für iMacs mit geringer Latenz. Klicken Sie hier für weitere Informationen zum hochleistungsfähigen Fernzugriff.

Security and compliance lock icon

Sicher und konform

Die sichere Infrastruktur von Splashtop, der Schutz vor unbefugtem Zugriff und zahlreiche Funktionalitäten sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten. Splashtop ist sicherer als VPN und erfüllt Branchenvorschriften und -standards (einschließlich FERPA). Klicken Sie hier, um mehr über Sicherheitsmaßnahmen bei Splashtop zu erfahren.

Von unseren zufriedenen Kunden

Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State zu Splashtop wechseln, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es läuft. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Wayne State University logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir werden das akademische Jahr im Fernlehrmodus weiterführen, sodass unsere Studierenden trotz aller Umstände zu ihren Zertifikaten und Abschlüssen kommen. Das war ein großes Unterfangen und ohne Splashtop hätten wir es nicht gewährleisten können.

Gerald Casey at Laney College

Laney College logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben Splashtop immer als unser (IT-)Tool betrachtet. Es hat uns ermöglicht, aus der Ferne auf ein Gerät zuzugreifen, um etwas einzurichten, Probleme zu beheben oder Änderungen vorzunehmen. Jetzt aber profitieren auch unsere Studierenden in vollen Zügen, da sie alle auf die Systeme zugreifen können. An diese wunderbare Verwendungsmöglichkeit hätte ich selbst niemals gedacht.

Gary Cendrowski at Wayne State University

Wayne State University logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Selbst wenn wir uns nicht mehr in einer Pandemie befinden, gibt es möglicherweise Studierende, die aus anderen Gründen zu Hause bleiben müssen. Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem könnten wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich wäre. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit. So können wir den Zugriff jederzeit und von überall gewährleisten.

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

Splashtop Testimonial placeholder

Von unseren zufriedenen Kunden

Im Rahmen eines staatlichen Programms werden Studenten mit Computern ausgestattet, bei uns waren es Chromebooks. Sie können SolidWorks nicht mit den Chromebooks ausführen. Aber die Chromebooks bieten Zugriff auf unsere Computerräume, wo sie es ausführen können. Die Dozenten sind begeistert. Sie waren überrascht, dass alles so reibungslos funktioniert. Sie sind wirklich schockiert und dabei übertreibe ich kein bisschen!

Gerald Casey - Laney College

Laney College logo featuring a white building, trees, and a decorative bridge silhouette on a green background, with LANEY COLLEGE written at the top in white uppercase letters.

Ressourcen

Lösungen von Splashtop für das Bildungswesen (PDF)

E-Book: 3 Wege, wie Fernzugriff das Bildungswesen voranbringen kann (PDF)

Splashtop – Erste Schritte