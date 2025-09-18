Beste BeyondTrust-Alternative 2023

Beste BeyondTrust Remote Support-Alternative 2026
Spare bis zu 50 %, wenn Sie von BeyondTrust zu Splashtop wechseln
Finden Sie Ihre perfekte Beyondtrust-Alternative: Vergleichen Sie Funktionen und Vorteile
Splashtop Enterprise ist eine Sicherer Fernzugriff und Support-Lösung, die die Sicherheit stärkt, das Management vereinfacht und den Fernsupport optimiert, alles maßgeschneidert, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Preise
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Kosteneffektiv: Beim Wechsel sparen Sie bis zu 50 %
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Teure, kostenintensive Abonnement- oder Einrichtungsgebühr
Fernzugriff und -unterstützung
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Umfassendes Tool mit flexibler Lizenzierung für sicheren Endbenutzer-Fernzugriff und Fernsupport-Tools für die IT
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Funktionen sind eher auf Fernunterstützungszwecke ausgelegt und dienen somit eher IT-Teams
Sicherheitsmaßnahmen
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Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSO/SAML, 256-Bit-Verschlüsselung, SIEM-Protokollierung, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, Wasserzeichen und mehr
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Compliance & Zertifizierungen
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Konform mit ISO 27001, DSGVO, SOC 2 und unterstützt HIPAA, FERPA, PCI und andere Branchenkonformitäten
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Autonomes Endpunkt-Management
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Vereinfache und automatisiere das Endpunktmanagement mit Richtliniendurchsetzung, Patch-Management für Betriebssysteme und Drittanbieter, Warnungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichten und mehr
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Verf�ügbar mit „Endpoint Privilege Management“ mit Richtlinienkontrollen und Berichten
Endpunkt-Sicherheit
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Integrierte Splashtop AV mit Bitdefender und GravityZone EDR für Endpunktschutz
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Fehlende native Endpunktsicherheit oder Integration wie AV und EDR
Produktivitätsmerkmale
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Umleitung von USB-Geräten, Mikrofon-Passthrough, High-Fidelity-Audio und mehr
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Fehlende Produktivitätsfunktionen
Augmented Reality
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Splashtop AR ermöglicht virtuellen Fernsupport mit Annotation
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BeyondTrust InSights
Benutzerfreundlichkeit
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Einfach einzurichten mit einer modernen Schnittstelle für unüberwachten und beaufsichtigten Zugriff
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Komplexe Schnittstelle, die umfangreiche Schulungen erfordert
Detaillierte Vergleichstabelle
Sie suchen eine Alternative zu BeyondTrust Jumpoint? Verwenden Sie Splashtop Connector, um ohne VPN auf Computer zuzugreifen oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren. Sehen Sie sich unseren Vergleich zwischen Splashtop Connector und BeyondTrust Jumpoint an.
Preisvergleich zwischen Splashtop und BeyondTrust: Mit Splashtop mehr für weniger bekommen
Einer der größten Unterschiede zwischen Splashtop und BeyondTrust sind die Kosten. BeyondTrust ist als hochpreisige Lösung bekannt und daher für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und sogar größere IT-Teams, die ihre Ausgaben im Griff haben möchten, oft unerschwinglich.
Splashtop bietet deutlich niedrigere Abonnementkosten und stellt dennoch eine vollständige Palette an Fernzugriffs- und Supportfunktionen bereit. Mit Splashtop erhalten Sie:
Planbare, kostengünstigere Abonnements, die Skalierbarkeit ermöglichen
Integrierte Funktionalität, die Fernzugriff, unbeaufsichtigte Betreuung und Patch-Management in einer Plattform vereint und so den Bedarf an mehreren kostspieligen Tools reduziert
Leistung und Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich 4K/60fps-Streaming, TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Konformität mit SOC 2 Typ 2, ISO 27001 und HIPAA
Indem die Anforderungen für Fernzugriff und IT-Management in Splashtop konsolidiert werden, sparen Unternehmen nicht nur im Vergleich zu den hohen Lizenzgebühren von BeyondTrust , sondern reduzieren auch die betriebliche Komplexität und die gesamten IT-Ausgaben.
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport, und wir haben eine großartige, direkte Beziehung zu unserem Kundenbetreuer.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Von unseren zufriedenen Kunden
Appliance ist zwar solide, aber der hohe Preis von BeyondTrust und ihre mangelnde Reaktionsfähigkeit, wenn Angebote oder Erneuerungen benötigt werden, waren schrecklich. Nachdem wir Splashtop genutzt und gesehen hatten, wie nützlich es war, haben wir beschlossen, zu wechseln. Wir haben mehrere Tausend Dollar gespart.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Warum Splashtop die beste Fernsupport-Alternative zu BeyondTrust ist
- Hohe Leistung, schnelle Verbindungen
- Einfach einzurichten, keine Schulung erforderlich!
- Unterstütze mühelos über 100.000 Endpunkte
- Robuste Sicherheitsfunktionen
- Und mehr!