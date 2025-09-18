Beste BeyondTrust-Alternative 2023

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BeyondTrust Remote- Support Alternative - Splashtop
BeyondTrust Remote- Support Alternative - Splashtop

Beste BeyondTrust Remote Support-Alternative 2026

Spare bis zu 50 %, wenn Sie von BeyondTrust zu Splashtop wechseln

Erste Schritte
The C&A logo features white C&A letters on a dark blue oval background, surrounded by a red scalloped border.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.
The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The Microsoft logo with four colored squares—red, green, blue, and yellow—on the left, and the word Microsoft in gray text on the right, set against a light background.

Finden Sie Ihre perfekte Beyondtrust-Alternative: Vergleichen Sie Funktionen und Vorteile

Splashtop Enterprise ist eine Sicherer Fernzugriff und Support-Lösung, die die Sicherheit stärkt, das Management vereinfacht und den Fernsupport optimiert, alles maßgeschneidert, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.


Splashtop Enterprise

BeyondTrust Remote Support

Preise

Kosteneffektiv: Beim Wechsel sparen Sie bis zu 50 %

Teure, kostenintensive Abonnement- oder Einrichtungsgebühr

Fernzugriff und -unterstützung

Umfassendes Tool mit flexibler Lizenzierung für sicheren Endbenutzer-Fernzugriff und Fernsupport-Tools für die IT

Funktionen sind eher auf Fernunterstützungszwecke ausgelegt und dienen somit eher IT-Teams

Sicherheitsmaßnahmen 

Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSO/SAML, 256-Bit-Verschlüsselung, SIEM-Protokollierung, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, Wasserzeichen und mehr

Compliance & Zertifizierungen 

Konform mit ISO 27001, DSGVO, SOC 2 und unterstützt HIPAA, FERPA, PCI und andere Branchenkonformitäten

Autonomes Endpunkt-Management

Vereinfache und automatisiere das Endpunktmanagement mit Richtliniendurchsetzung, Patch-Management für Betriebssysteme und Drittanbieter, Warnungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichten und mehr

Verfügbar mit „Endpoint Privilege Management“ mit Richtlinienkontrollen und Berichten

Endpunkt-Sicherheit

Integrierte Splashtop AV mit Bitdefender und GravityZone EDR für Endpunktschutz

Fehlende native Endpunktsicherheit oder Integration wie AV und EDR

Produktivitätsmerkmale

Umleitung von USB-Geräten, Mikrofon-Passthrough, High-Fidelity-Audio und mehr 

Fehlende Produktivitätsfunktionen 

Augmented Reality

Splashtop AR ermöglicht virtuellen Fernsupport mit Annotation 

BeyondTrust InSights

Benutzerfreundlichkeit 

Einfach einzurichten mit einer modernen Schnittstelle für unüberwachten und beaufsichtigten Zugriff 

Komplexe Schnittstelle, die umfangreiche Schulungen erfordert

Detaillierte Vergleichstabelle
Sie suchen eine Alternative zu BeyondTrust Jumpoint? Verwenden Sie Splashtop Connector, um ohne VPN auf Computer zuzugreifen oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren. Sehen Sie sich unseren Vergleich zwischen Splashtop Connector und BeyondTrust Jumpoint an.


Preisvergleich zwischen Splashtop und BeyondTrust: Mit Splashtop mehr für weniger bekommen

Einer der größten Unterschiede zwischen Splashtop und BeyondTrust sind die Kosten. BeyondTrust ist als hochpreisige Lösung bekannt und daher für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und sogar größere IT-Teams, die ihre Ausgaben im Griff haben möchten, oft unerschwinglich.

Splashtop bietet deutlich niedrigere Abonnementkosten und stellt dennoch eine vollständige Palette an Fernzugriffs- und Supportfunktionen bereit. Mit Splashtop erhalten Sie:

  • Planbare, kostengünstigere Abonnements, die Skalierbarkeit ermöglichen

  • Integrierte Funktionalität, die Fernzugriff, unbeaufsichtigte Betreuung und Patch-Management in einer Plattform vereint und so den Bedarf an mehreren kostspieligen Tools reduziert

  • Leistung und Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich 4K/60fps-Streaming, TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Konformität mit SOC 2 Typ 2, ISO 27001 und HIPAA

Indem die Anforderungen für Fernzugriff und IT-Management in Splashtop konsolidiert werden, sparen Unternehmen nicht nur im Vergleich zu den hohen Lizenzgebühren von BeyondTrust , sondern reduzieren auch die betriebliche Komplexität und die gesamten IT-Ausgaben.

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport, und wir haben eine großartige, direkte Beziehung zu unserem Kundenbetreuer.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Von unseren zufriedenen Kunden

Appliance ist zwar solide, aber der hohe Preis von BeyondTrust und ihre mangelnde Reaktionsfähigkeit, wenn Angebote oder Erneuerungen benötigt werden, waren schrecklich. Nachdem wir Splashtop genutzt und gesehen hatten, wie nützlich es war, haben wir beschlossen, zu wechseln. Wir haben mehrere Tausend Dollar gespart.

Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC

Warum Splashtop die beste Fernsupport-Alternative zu BeyondTrust ist

  • Hohe Leistung, schnelle Verbindungen
  • Einfach einzurichten, keine Schulung erforderlich!
  • Unterstütze mühelos über 100.000 Endpunkte
  • Robuste Sicherheitsfunktionen
  • Und mehr!

Garantierte 50 % Ersparnis und Frühstartprogramm


FAQs

Was macht Splashtop für kleine Unternehmen zu einer starken Alternative zu BeyondTrust?
Welche Branchen profitieren von der Verwendung von Splashtop als Alternative zu BeyondTrust?
Wie schneidet Splashtop als Alternative zu BeyondTrust in puncto Sicherheit ab?
Was macht Splashtop zu einer zuverlässigen Alternative zu BeyondTrust für Compliance-orientierte Branchen?