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Students making use of remote computer access to access lab computers from anywhere and improve their education experience

3 Wege, wie Fernzugriff das Bildungswesen voranbringen kann

Während und nach der Pandemie

Erfahren Sie, wie Universitäten, Hochschulen und Schulen den Fernzugriff auf Computer als unverzichtbares Instrument im Zeitalter des Fern- und Hybridlernens nutzen.

  • Ermöglichen des Fernzugriffs auf Computerräume auf dem Campus, damit Studenten auf die von ihnen benötigten Computerressourcen zugreifen können

  • Einsatz von IT-Helpdesk-Tools für den Fernzugriff auf Computer zur Unterstützung von Studenten, Lehrkräften und Mitarbeitern – wo auch immer sie sich befinden

  • Verstärkte Interaktion mit der Klasse durch Tools zum Fernunterricht

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