3 Wege, wie Fernzugriff das Bildungswesen voranbringen kann
Während und nach der Pandemie
Erfahren Sie, wie Universitäten, Hochschulen und Schulen den Fernzugriff auf Computer als unverzichtbares Instrument im Zeitalter des Fern- und Hybridlernens nutzen.
Ermöglichen des Fernzugriffs auf Computerräume auf dem Campus, damit Studenten auf die von ihnen benötigten Computerressourcen zugreifen können
Einsatz von IT-Helpdesk-Tools für den Fernzugriff auf Computer zur Unterstützung von Studenten, Lehrkräften und Mitarbeitern – wo auch immer sie sich befinden
Verstärkte Interaktion mit der Klasse durch Tools zum Fernunterricht