Erweiterter Fernzugriff und Fernunterstützung für das Bildungswesen
Ermöglichen Sie Lehrkräften und Schülern bzw. Studierenden den Zugriff auf Laborcomputer von überall und bieten Sie eine umfassende Fernunterstützungslösung für das IT-Team, mit erweiterter Sicherheit und zentraler Steuerung
Warum Sie Splashtop für Ihre Bildungsbedürfnisse wählen sollten
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Schüler
Der Zugang zu Computern und Software im Schullabor ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Lehrpläne. Splashtop Enterprise bietet fortschrittlichen Fernzugriff und stellt so sicher, dass die Schüler von jedem Gerät aus Zugriff haben – überall, auch in ihrer Freizeit.
Bieten Sie erstklassigen IT-Support
Splashtop ist einfach zu installieren und benutzerfreundlich und nimmt Ihnen den IT-Support ab. Unsere erweiterten Support-Funktionen ermöglichen es IT-Teams im Bildungsbereich, Benutzern auf jedem Gerät schnellen und effizienten Support zu bieten.
Reduzieren Sie die Lizenzkosten
Konsolidieren und vereinfachen Sie Ihr IT-Toolset. Senken Sie die Kosten mit einer vollständigen Fernzugriffs- und Supportlösung. Passen Sie Ihr Splashtop Enterprise for Education-Abonnement an die Lizenzierungsbedürfnisse Ihrer Studenten und Mitarbeiter für Fernzugriff und Supporttechniker an.
Zentralisieren Sie das IT-Management
Splashtop lässt sich in den bestehenden Single-Sign-On-Anbieter Ihrer Institution integrieren. Das IT-Team kann Benutzer, Gruppen, Endpunkte und den Zugriff von einer Web-Management-Konsole aus verwalten. Außerdem unterstützen die Protokollierung und Berichterstattung von Sitzungsaudits Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.
Funktionen von Splashtop Enterprise
Leistungsstarker Fernzugriff
Die fortschrittliche Leistungsarchitektur ermöglicht blitzschnellen Fernzugriff auf PCs mit interaktiven HD-Video- und Audiositzungen und Bildraten von bis zu 60 FPS.
Zuverlässige Sicherheit
Sicherheit steht im Mittelpunkt der Abläufe und Architektur von Splashtop. Alle Anmeldungen erfolgen über eine obligatorische Geräteauthentifizierung und eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Sitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Umfassende Geräteunterstützung
Greifen Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, Linux-, iOS- und Android-Gerät aus auf Ihre Windows-, Linux-, Android- und iOS-Geräte zu und unterstützen Sie diese.
SSO/SAML-Integration
Authentifizierung durch SSO/SAML. Splashtop unterstützt SSO-Integrationen mit Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite und TrustLogin.
Funktionen nach Bedarf
Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung
Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.
Modul für zeitlich geplanten Zugriff
Verwalten Sie anhand von Zeitplänen und Richtlinien, wann Benutzer und Benutzergruppen auf bestimmte Endpunkte zugreifen können.
Automatische Benutzerbereitstellung
Nutzen Sie das System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM), um die automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung von Benutzerkonten zu erleichtern.
USB-Gerät und Stylus-Umleitung
Leite ein USB-Gerät (Smartcard, Sicherheitsschlüssel, Eingabestift, Gaming-Controller, Drucker, HID-Gerät) von deinem lokalen Computer auf den Remote-Computer um. Das umgeleitete Gerät funktioniert genauso, als wäre es an den Remote-Computer angeschlossen.
Übertragung des Mikrofon-Inputs
Verwenden Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingabe für Ihren entfernten Computer.
Unbeaufsichtigter Fernzugriff und -steuerung
Ortsunabhängiges Arbeiten. Erhalten Sie jederzeit unbeaufsichtigten Fernzugriff auf all Ihre Windows-, Mac-, Android- und Linux-Endgeräte.
Beaufsichtigter Fernzugriff und -steuerung
Der On-Demand-Support für Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte wird ganz einfach über einen 9-stelligen Code bereitgestellt. Erhalten Sie beaufsichtigten Zugriff auf Computer, Tablets und Mobilgeräte.
Benutzerdefiniertes Branding
Erstellen Sie eine individuelle SOS-App mit Ihrem eigenen Logo und Branding, die Ihre Kunden herunterladen können. Mehr erfahren.
Erweiterter Support-Workflow
Erweitern Sie Ihren IT-Support-Helpdesk mit erweitertem Management von Technikern und Servicekanälen, verbesserten Support-Workflows, SOS Call und erweiterten Integrationen.
Integration mit Ticketing und ITSM
Integrieren Sie führende PSA-Ticketing- und ITSM-Lösungen, wie Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und Microsoft Teams.
Skripte und Aufgaben
Führe Massenaktionen wie Remote-Befehle, Skripte, Dateiübertragungen, Systemneustarts und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.
Konfigurierbare Warnmeldungen
Richte Benachrichtigungen für Systemüberwachung, Softwareänderungen, Speicherauslastung und mehr mit E-Mail-Benachrichtigungen ein.
Sicherheit ist unsere oberste Priorität
Sichere Infrastruktur
Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.
Standards und Compliance
Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.
Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.
Von unseren zufriedenen Kunden
Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State zu Splashtop wechseln, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es läuft. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop spielt bei der Organisation vieler unserer Kurse eine große Rolle, da es im Herbst keine Präsenzeinheiten geben wird. Wir werden das akademische Jahr im Fernlehrmodus weiterführen, sodass unsere Studierenden trotz aller Umstände zu ihren Zertifikaten und Abschlüssen kommen. Ohne Splashtop hätten wir das nicht gewährleisten können.“
Gerald Casey - Laney College CTE
Von unseren zufriedenen Kunden
Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem können wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich ist. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit.“
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District