Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

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Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

Sichere, effiziente IT-Helpdesk-Lösung für Schulen und Universitäten

Optimieren Sie die Remote-IT-Unterstützung, minimieren Sie Technologieunterbrechungen und bieten Sie Schülern und Lehrern ein besseres Erlebnis.

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Führende Bildungseinrichtungen vertrauen uns

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  • Fernzugriff auf Computer und Geräte zur Bereitstellung von Fernunterstützung

    Greif mit leistungsstarken, zuverlässigen Fernverbindungen aus der Ferne auf alle Geräte im Klassenzimmer, von Studierenden oder Mitarbeitenden zu, unabhängig davon, ob es sich dabei um Computer, iPads, Chromebooks, digitale Displays oder andere Geräte handelt. 

  • Endpunkte verwalten und überwachen

    Nutzen Sie unbeaufsichtigte Zugriffs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, um Ihre IT-Aufgaben wie Software-Updates, Systemüberwachung und -wartung und mehr zu automatisieren. 

  • Rüsten Sie Ihren Service Desk-Support auf

    Bieten Sie Studierenden und Mitarbeitern effektiven On-Demand-Support mit schnellen und einfachen Verbindungsabläufen, Technikerverwaltung und mehr. 

Hauptvorteile

All in One icon

Die Komplettlösung für Fernzugriff, Support und Verwaltung

Nutzen Sie eine Konsole für Fernzugriff, Endpunktverwaltung und Service-Desk-Support. 

Efficiency icon

Benutzerfreundlichkeit und Effizienz

Bereitstellung und Einrichtung in wenigen Minuten! Intuitive Benutzeroberfläche und Funktionen machen es der IT-Abteilung leicht, Geräte, Benutzer und Zugriffsberechtigungen zu verwalten, und Endbenutzer können ganz einfach Support anfordern. 

Resolve Issues icon

Probleme schneller lösen

Reduzieren Sie die Zeit bis zur Behebung durch einfache Verwaltung offener Support-Probleme, leistungsstarke Weiterleitung von Support-Anfragen, optimierte Technikerverwaltung und Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit.  

Cost Savings icon

Einsparungen

Reduzieren Sie die IT-Kosten und sparen Sie bis zu 50 % im Vergleich zu alternativen Lösungen. Nutzen Sie mehr Premium-Funktionen und eine konsolidierte Plattform für den IT-Support.

Support icon

Top-Kundensupport

Sprechen Sie jederzeit direkt mit einem Experten, unabhängig von der Unternehmensgröße. Wenn Sie mit einem persönlichen Ansprechpartner sprechen möchten (statt per Chat oder E-Mail), ist auch das kein Problem.

Sicherheit ist unsere oberste Priorität

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standards und Compliance

Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.

Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.

Two IT security professionals reviewing data logs

Sichere Infrastruktur

Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.

Front view of the Virginia Tech building

Empfohlene Fallstudie

Virginia Tech bietet Fernunterstützung für über 2.200 Geräte an 140 Standorten

Erhöhung der Effizienz und Senkung der IT-Kosten durch Fernzugriff.

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Front perspective of Confederation College

Empfohlene Fallstudie

Das Confederation College nutzt Splashtop für den Fernzugriff auf Computerlabore und IT-Support

Studierender können remote auf Computer auf dem Campus zugreifen, und IT-Teams können Remote-Benutzern On-Demand-Support bieten

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School building

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St. Joseph’s School for the Deaf erhöht die Sicherheit und erweitert die Fernunterstützung

Mit Splashtop Enterprise kann ein zweiköpfiges IT-Team mehr als 300 Geräte unterstützen und Sicherheitskameras überwachen.

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Ressourcen



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