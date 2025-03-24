Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

Sichere, effiziente IT-Helpdesk-Lösung für Schulen und Universitäten
Optimieren Sie die Remote-IT-Unterstützung, minimieren Sie Technologieunterbrechungen und bieten Sie Schülern und Lehrern ein besseres Erlebnis.
Führende Bildungseinrichtungen vertrauen uns
Fernzugriff auf Computer und Geräte zur Bereitstellung von Fernunterstützung
Greif mit leistungsstarken, zuverlässigen Fernverbindungen aus der Ferne auf alle Geräte im Klassenzimmer, von Studierenden oder Mitarbeitenden zu, unabhängig davon, ob es sich dabei um Computer, iPads, Chromebooks, digitale Displays oder andere Geräte handelt.
Endpunkte verwalten und überwachen
Nutzen Sie unbeaufsichtigte Zugriffs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, um Ihre IT-Aufgaben wie Software-Updates, Systemüberwachung und -wartung und mehr zu automatisieren.
Rüsten Sie Ihren Service Desk-Support auf
Bieten Sie Studierenden und Mitarbeitern effektiven On-Demand-Support mit schnellen und einfachen Verbindungsabläufen, Technikerverwaltung und mehr.
Hauptvorteile
Die Komplettlösung für Fernzugriff, Support und Verwaltung
Nutzen Sie eine Konsole für Fernzugriff, Endpunktverwaltung und Service-Desk-Support.
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz
Bereitstellung und Einrichtung in wenigen Minuten! Intuitive Benutzeroberfläche und Funktionen machen es der IT-Abteilung leicht, Geräte, Benutzer und Zugriffsberechtigungen zu verwalten, und Endbenutzer können ganz einfach Support anfordern.
Probleme schneller lösen
Reduzieren Sie die Zeit bis zur Behebung durch einfache Verwaltung offener Support-Probleme, leistungsstarke Weiterleitung von Support-Anfragen, optimierte Technikerverwaltung und Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit.
Einsparungen
Reduzieren Sie die IT-Kosten und sparen Sie bis zu 50 % im Vergleich zu alternativen Lösungen. Nutzen Sie mehr Premium-Funktionen und eine konsolidierte Plattform für den IT-Support.
Top-Kundensupport
Sprechen Sie jederzeit direkt mit einem Experten, unabhängig von der Unternehmensgröße. Wenn Sie mit einem persönlichen Ansprechpartner sprechen möchten (statt per Chat oder E-Mail), ist auch das kein Problem.
Sicherheit ist unsere oberste Priorität
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung des Fernzugriffs für die verteilte Belegschaft von heute zu geben. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On-Integration, Endpunkt-MFA, leerer Bildschirm, Zeitüberschreitung für inaktive Sitzungen, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Audit-Protokollierung der gesamten Sitzung und mehr. Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionen von Splashtop.
Standards und Compliance
Splashtop ist ISO/IEC 27001-, SOC2-, DSGVO- und CCPA-konform. Splashtop-Lösungen wurden entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HIPAA-, FERPA-, PCI- und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Daten- und Sitzungsschutz: Splashtop hat keinen Zugang zu den Computern oder Anwendungen unserer Benutzer und zu den Daten, auf die während einer Fernsitzung zugegriffen wird, und verarbeitet und speichert diese auch nicht.
Erfahren Sie mehr über die Sicherheit und Compliance von Splashtop.
Sichere Infrastruktur
Splashtop bietet nicht nur eine robuste, auf AWS gehostete Cloud-Infrastruktur für sicheres Networking und Computing, sondern wir bieten auch On-Prem-Optionen für diejenigen, die lokale Hosting-Lösungen bevorzugen oder benötigen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über alle Plattformen und übernimmt die Best Practices der Branche in Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Produktionsumgebungen mit Durchsetzung von Einbruchserkennungs- und Abwehrmechanismen rund um die Uhr. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Computer, Benutzer und Daten schützen.
Empfohlene Fallstudie
Virginia Tech bietet Fernunterstützung für über 2.200 Geräte an 140 Standorten
Erhöhung der Effizienz und Senkung der IT-Kosten durch Fernzugriff.
Empfohlene Fallstudie
Das Confederation College nutzt Splashtop für den Fernzugriff auf Computerlabore und IT-Support
Studierender können remote auf Computer auf dem Campus zugreifen, und IT-Teams können Remote-Benutzern On-Demand-Support bieten
Empfohlene Fallstudie
St. Joseph’s School for the Deaf erhöht die Sicherheit und erweitert die Fernunterstützung
Mit Splashtop Enterprise kann ein zweiköpfiges IT-Team mehr als 300 Geräte unterstützen und Sicherheitskameras überwachen.