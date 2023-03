Eine der häufigsten Anfragen, die wir für Splashtop SOS hatten, ist es, Support-Organisationen zu ermöglichen, das Branding der Splashtop-App anzupassen, damit sie eine App mit ihrem eigenen Firmennamen, Logo und Farben liefern können, um ihren Kunden das optimale Erlebnis zu bieten.

Splashtop SOS ist eine beliebte Lösung für die Bereitstellung von beaufsichtigtem und unbeaufsichtigtem Fernsupport.

Die benutzerdefinierte Branding-Funktion wurde Splashtop SOS ab November 2017 hinzugefügt und ist verfügbar in:

Splashtop SOS verkauft nach Mai 2017 (auch bekannt als SOS mit Mobile)

Splashtop SOS+10

Splashtop SOS Unlimited

Die Funktion ist NICHT im ursprünglichen Splashtop SOS verfügbar, das vor Mai 2017 verkauft wurde, in der kostenlosen/nicht kommerziellen SOS-Edition (nicht mehr verfügbar) oder in der SOS-begleiteten Support-Funktion im Splashtop Remote Support. Wenn Sie an einem Upgrade von einer dieser Versionen auf eine Version interessiert sind, die benutzerdefiniertes Branding unterstützt, kontaktieren Sie uns bitte .

Wenn Sie keine der oben genannten Versionen haben, können Sie es mit einer kostenlosen Splashtop SOS-Testversion ausprobieren.

Benutzerdefiniertes Branding der Splashtop SOS-App mit der Marke Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation

Laden Sie zunächst die neueste Version der SOS-App über den in Ihrer Splashtop-App bereitgestellten Link herunter.

Führen Sie die App aus.

Wählen Sie Einstellungen | Anpassen

Melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an, das über Ihre SOS-Lizenz verfügt.

(Wenn Sie die Meldung „Ihr SOS-Abonnement unterstützt keine Anpassung. Bitte wenden Sie sich an Splashtop, um Hilfe zu erhalten", überprüfen Sie, ob Sie versuchen, sich mit dem richtigen Konto anzumelden. Wenn Sie mit dem richtigen Konto angemeldet sind, unterstützt Ihre Edition von SOS die benutzerdefinierten Branding-Funktionen nicht. Sie können sich an unser Vertriebsteam wenden, um Informationen zum Upgrade auf die neueste Version von SOS zu erhalten.)

Beginnen Sie mit der Anpassung der Splashtop SOS-App

Sie können anpassen:

Bildunterschrift (ersetzt Splashtop SOS als App-Name, der oben im App-Fenster angezeigt wird)

Banner (das Bild im oberen Teil der App; beachten Sie, dass die Bildgröße 320 x 160 beträgt)

Hintergrundfarbe (für den unteren Teil der App)

Anweisungstext

Anweisungstextfarbe (z. B. wenn Sie den Text in Weiß ändern möchten, damit er auf einem schwarzen benutzerdefinierten Hintergrund sichtbar ist)

Speichern Sie Ihr benutzerdefiniertes Design und generieren Sie die App

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern/Laden oder wählen Sie Datei | Speichern-Option aus dem Menü.

Wählen Sie „Design speichern“, um Ihr benutzerdefiniertes Design auf Ihrem Computer zu speichern (wird als *.sostheme-Datei gespeichert), damit Sie es später erneut laden können. Dadurch wird es einfach, dasselbe Design auf zukünftige/aktualisierte Versionen der App anzuwenden.

Wählen Sie dann „SOS-Agent generieren“, um die SOS-App mit Ihrem benutzerdefinierten Branding zu generieren.

Sie sehen eine Benachrichtigung über das Code Signing der App. Sie möchten die App signieren, damit Ihre Benutzer ein gutes Erlebnis haben. Wenn Sie über ein Signierzertifikat verfügen, können Sie sie damit signieren. Wenn nicht, dann finden Sie in unserem Supportartikel weitere Informationen zum Signieren der App.

Speichern Sie die angepasste App an einem Ort auf Ihrem Computer.

Wenn Sie diese benutzerdefinierte Version der App ausführen, wird Ihr Branding angewendet.

Bereitstellung Ihrer benutzerdefinierten SOS-App für Benutzer

Da Sie nun über eine benutzerdefinierte Markenversion der SOS-Agenten-App verfügen, möchten Sie diese App auf Ihrer Website hosten und Ihre Benutzer auf diesen App-Download-Speicherort verweisen.

Dies ersetzt den Verweis auf den Standard-SOS-Download-Link, der in Ihrer Splashtop-App angezeigt wird.

Brauchen Sie Splashtop SOS, damit Sie es selbst ausprobieren können?

Wir würden gerne Ihr Feedback zu dieser Funktion hören. Kontaktieren Sie uns , um uns Ihre Meinung mitzuteilen.