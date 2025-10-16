Migriere von TeamViewer zu Splashtop

Der Wechsel von TeamViewer zu Splashtop ist einfach, ob Sie Fernzugriff auf Ihre eigenen Computer oder die Computer anderer unterstützen möchten. So migrieren Sie mit einigen einfachen Schritten von TeamViewer zu Splashtop.
Der größte Unterschied, den es zu beachten gilt
Der größte Unterschied, den Sie beim Wechsel beachten sollten, ist, dass TeamViewer eine einzige App hat, während Splashtop zwei verschiedene Apps hat:
Der "Splashtop Streamer" wird auf Computern installiert, die Sie aus der Ferne zugreifen/steuern möchten.
Sie verwenden die "Splashtop Business App" auf Ihrem Computer oder mobilen Geräten, um auf die Computer zuzugreifen, auf denen Sie den Streamer installiert haben.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf den Computern, auf die Sie aus der Ferne zugreifen und die Sie steuern möchten.
Um loszulegen, benötigen Sie eine Kostenlos testen oder kostenpflichtige Lizenz für Splashtop.
Melden Sie sich bei Ihrer my.splashtop.com-Konsole an und klicken Sie auf +Computer hinzufügen.
Sie können den Streamer auf dem Computer installieren, auf dem Sie sich gerade befinden, oder ihn auf anderen Computern installieren, auf die Sie zugreifen möchten. Wenn Sie sich entscheiden, auf anderen Computern zu installieren, sehen Sie mehrere Optionen (unten).
Wenn Sie Apps normalerweise über TeamViewer, ein RMM oder ein anderes Tool bereitstellen, können Sie diese für die Bereitstellung von Splashtop Streamer verwenden. Es stehen Optionen für die Bereitstellung über EXE, MSI, für stille Installationen und für die Erstellung benutzerdefinierter Installationsprogramme mit spezifischen Computergruppierungen, Start- und Sicherheitseinstellungen zur Verfügung.
Sobald der Streamer auf den Computern installiert ist, auf die Sie zugreifen möchten, besteht der nächste Schritt darin, die Splashtop App auf dem Computer oder den mobilen Geräten zu installieren, die Sie für den Zugriff verwenden möchten.
Greifen Sie über die Splashtop Business App auf Ihre Computer zu
Installieren Sie die Splashtop Business App auf jedem Computer oder mobilen Gerät, das Sie verwenden möchten, um auf Ihre Computer zuzugreifen.
Laden Sie die App herunter, indem Sie www.splashtop.com/app auf Ihrem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät besuchen. Oder gehen Sie zu www.splashtop.com/downloads, um die Downloads für alle Plattformen einschließlich Chrome und Amazon zu sehen.
Melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an, wenn Sie eine bezahlte oder Testlizenz haben. Wenn Sie noch keine Lizenz haben, klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine kostenlose Testversion zu starten.
Das war's. Sie sind bereit, von überall auf Ihre Computer zuzugreifen!
„Ich bin seit 20 Jahren in der IT und erkenne ein gutes Produkt, wenn ich eines finde. Aus einer Support-Perspektive hätte ich mir kein besseres Tool wünschen können. Ich steige ein und erledige es. [Splashtop] ist großartig und so zuverlässig wie sonst was. Nach der Nutzung von TeamViewer ist dieses Programm der Hammer. Sie sind auch preislich vernünftig, während TeamViewer alles will, einschließlich meines Erstgeborenen. Ich liebe das Produkt und habe es anderen in der Branche empfohlen, die ich kenne.“
– Stuart Livingstone, NuWave Backup
Probiere Splashtop kostenlos aus!
Möchten Sie Splashtop ausprobieren? Finden Sie selbst heraus, warum so viele sagen, dass Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist und testen Sie es jetzt kostenlos.