Fast Break Tech wechselt von LogMeIn Central zu Splashtop

Fast Break Tech – ein MSP mit Sitz in Sacramento, Kalifornien – verwendet Splashtop Remote Support, um über 3.000 Endpunkte seiner Kunden aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu warten.

Das Unternehmen verwendete zunächst LogMeIn Central Premier, wechselte dann aber zu Splashtop. Das Team von Fast Break Tech war mit dem Wechsel sehr zufrieden und nannte die bessere Erfahrung, die erstklassigen Funktionen und die Reaktionsschnelligkeit des Supportteams von Splashtop als Gründe, warum es unsere Lösung bevorzugt (hier erfahren Sie, warum Splashtop die beste Alternative zu LogMeIn Central ist).

Die Herausforderung

MSPs stehen heute vor der Herausforderung, mit beschränkten Ressourcen Unterstützung für die Geräte ihrer Kunden zu bieten, die über verschiedene Standorte verstreut sind. Um der Nachfrage gerecht zu werden, verlassen sich MSPs auf Fernzugriffssoftware, um Fernsupport für die verwalteten Geräte leisten zu können. Dadurch entfällt der Bedarf an physischen Kundenbesuchen.

Zusätzlich zum Fernzugriff suchen MSPs häufig nach Tools, die auch die Fernüberwachung und -verwaltung ihrer Endpunkte erleichtern. Dies verleiht MSPs ein hohes Maß an proaktiver Problemlösungskompetenz sowie eine reibungslose Funktionsfähigkeit ihrer Endpunkte, da Fehler unmittelbar behoben werden können.

Zwar gibt es ein breites Angebot an Fernzugriffslösungen, allerdings sind diese häufig mit hohen Kosten verbunden und bieten nicht alle erforderlichen Features oder Funktionalitäten. Auch die Kundenbetreuung ist oftmals unzureichend. Besonders MSPs, die eine Skalierung ihres Geschäfts oder eine Erweiterung des Kundenstamms anstreben, würden derartige Umstände nicht nur Sand ins Getriebe streuen, sondern auch finanziell zur Last fallen.

Fast Break Tech ist ein MSP, der mit nur 8 internen Technikern über 3.000 Endpunkte verwaltet. Zur Unterstützung seines großen Kundenstamms griff Fast Break Tech auf LogMeIn Central Premier zurück.

Fast Break Tech war jedoch mit ihrer Situation nicht zufrieden und wollte eine neue Lösung finden. Steven Walker, Präsident von Fast Break Tech, erläutert, warum sie sich von LogMeIn abwendeten. „Wir haben LogMeIn verwendet, was im Laufe der Jahre zu langsam wurde“, sagte Walker. „Manchmal habe ich auch den Wunsch geäußert, eine gewisse Funktion zu integrieren. Darauf hat allerdings kaum jemand reagiert, da das Unternehmen einfach zu groß ist Sie haben auf unsere Anfragen nicht ausreichend reagiert. Außerdem wollten wir damals auch Kaspersky nicht mehr verwenden, allerdings war das die einzige Sicherheitssoftware, die in LogMeIn integriert war.“

Die Lösung

Fast Break Tech wechselte von LogMeIn zu Splashtop Remote Support.

Die Lösung für die Fernunterstützung wurde speziell für MSPs und IT-Experten entwickelt und umfasst Funktionen wie unbeaufsichtigten Fernzugriff, Dateiübertragung, Chat und Remote-Neustart. Darüber hinaus enthält sie auch zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, die häufig in RMM-Produkten zu finden sind.

Dazu zählen konfigurierbare Warnungen, Ereignisprotokolle, Remote-Befehle, Systeminventarisierung, Aktualisierungsverwaltung, geplante Aktionen und mehr. Benutzer können außerdem über die Splashtop-Konsole Bitdefender Antimalware auf ihren verwalteten Computern bereitstellen und verwalten.

Das Ergebnis

Die Vorteile eines Wechsels zu Splashtop haben sich für Walker von Beginn an klar gezeigt. Er berichtete außerdem, dass sich das Programm um einiges leichter implementieren ließ als erwartet.

„Das Team von Splashtop hat uns dabei unterstützt, InstallForge zur Entwicklung unserer eigenen Builds anhand von Sicherheitscodes einzusetzen – für uns zwingend erforderlich“, so Walker. „Außerdem konnten wir für einen Großteil unserer Kunden das One2Many-Feature von LogMeIn für die Installation von Splashtop verwenden.“

In der Anfangsphase der Nutzung von Splashtop empfand Walker die Erfahrung als angenehmer. Außerdem seien die Verbindungen schneller als jene von LogMeIn. „Mein Team signalisierte, Splashtop zu bevorzugen“, so Walker.

In puncto Funktionsumfang hob Walker den Chat (besonders die Möglichkeit, auch außerhalb der Sitzungen Chats starten zu können) sowie den beaufsichtigten Support als einige der Highlights von Splashtop Remote Support hervor.

Chats für erhöhte Effizienz

„Die Chat-Funktion ist großartig“, so Walker. „Wir nutzen sie den ganzen Tag. Manchmal führen wir gerade ein Telefonat und müssen gleichzeitig den nächsten Kunden betreuen. .Dann klicken wir einfach auf den Chat-Button und können unverzüglich mit dem Kunden sprechen. So verlieren wir absolut keine Zeit.“

Splashtop Remote Support ermöglicht, auch außerhalb einer Fernzugriffssitzung mit Kunden zu chatten.

Walker sprach auch über die zahlreichen Vorteile der Chatfunktion von Splashtop.

„Wenn wir anrufen, aber niemand abhebt, fragen wir den Benutzer einfach im Chat, ob wir jetzt die Fernverbindung starten können. Wenn wir die Bestätigung erhalten, können wir die Sitzung sofort starten“, so Walker. „Außerdem finde ich es gut, dass man unsere Namen im Chat sieht. Bei LogMeIn stünde da nur ‚LogMeIn Remote-User‘. Man wüsste dort also gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Im Chat von Splashtop hingegen ist klar ersichtlich, welcher Techniker am Werk ist.“

Unmittelbarer, standortunabhängiger Support mit SOS

Ein weiteres Feature, das Walker beeindruckte, war die Funktion zum betreuten Support (SOS). So kann er anhand eines Sitzungscodes unmittelbar auf jedes beliebige Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät zugreifen, um Fernsupport zu leisten. Diese Funktion ermöglicht MSPs wie Fast Break Tech, Geräte zu unterstützen, die nicht in ihrem Konto verwaltet werden, da keinerlei Installation erforderlich ist.

„SOS eignet sich hervorragend für unsere Zwecke“, stellte Walker fest. „Ich kann von unterwegs mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und mit SOS Support bieten. Dafür brauche ich nur diesen 9-stelligen Code und schon kann ich den Benutzern helfen.“