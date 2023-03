Strobel Energy Group spart 80 % durch den Wechsel von LogMeIn Central

Über Strobel Energy Group

Strobel Energy Group ist ein Engineering-, Procurement- und Construction-Unternehmen (EPC), das sich auf den Midstream-Energiesektor spezialisiert hat.Strobel rüstete die Energiebranche durch Prozesse und Anlagen zur Belieferung des Marktes mit Energierohstoffen auf. Das Unternehmen war bereits an einer Vielzahl von Projekten beteiligt, unter anderem der Planung, dem Bau und der Fertigstellung der Erdölverladeanlagen in North Dakota, Louisiana und Texas sowie an anderen Projekten in den gesamten USA.

Die Strobel Energy Group setzt Remote-Desktop-Management-Software zur Wartung ihrer Serverinfrastruktur ein, die aus einem VMware-Host, mehreren virtuellen Servern und etwa 70 Benutzern besteht. 60 Prozent der Benutzer sind lokale Benutzer, während 40 Prozent in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und Indien im Einsatz sind.