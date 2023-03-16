Strobel Energy Group spart 80 % durch den Wechsel von LogMeIn Central
Hervorragende Fernunterstützungsfunktionen zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu LogMeIn Central
ZUSAMMENFASSUNG
Die Strobel Energy Group hatte einige Zeit lang LogMeIn Central für die Unterstützung seiner Benutzer und seiner IT-Infrastruktur bestehend aus Dutzenden von Servern und Computern auf der ganzen Welt eingesetzt. Da LogMeIn allerdings ständig die Preise erhöhte, entschied sich Strobel Energy Group für einen Wechsel zu Splashtop Remote Support – eine Lösung, die alle erforderlichen Tools und Funktionen bietet, und das zu einem Bruchteil der Kosten.
Von Strobel Energy Group
Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.
Jon Quincy, IT Manager
Die Herausforderung: Die beste Alternative zu LogMeIn Central zu einem fairen Preis finden
Die Strobel Energy Group operiert rund um die Uhr. Um einen reibungslosen Betrieb gewährleisten zu können, muss auch die IT-Infrastruktur in einem einwandfreien Zustand sein. Eine Fernunterstützungslösung ermöglicht dabei den Fernzugriff bzw. die Fernverwaltung und -wartung aller internen Server und Geräte des Unternehmens.
In der Vergangenheit hat die Strobel Energy Group LogMeIn Central für die Fernunterstützung verwendet. Die jährlichen Preiserhöhungen von LogMeIn wurden jedoch langsam zu einem Problem. Jon Quincy, IT-Manager bei der Strobel Energy Group, sprach darüber, dass die Preiserhöhungen nicht mehr tragbar waren: „LogMeIn hat seine Preise kontinuierlich erhöht. Wir möchten unser Abonnement allerdings nicht einfach unhinterfragt Jahr für Jahr verlängern“, so Quincy.
Quincy begab sich sogleich auf die Suche nach einer Alternativlösung. Er wünschte sich ein branchenführendes Fernunterstützungstool mit schnellen Verbindungen und allen Funktionen, die er und sein Team benötigen, um einen überlegenen Fernsupport bieten zu können – jedoch zu einem niedrigeren Preis.
„Wir bemühen uns sehr, darauf zu achten, dass wir das richtige Produkt für unsere Bedürfnisse zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis einsetzen“, so Quincy. „Unser Ziel war es, unsere Benutzer reibungslos unterstützen zu können, ganz ohne Probleme bei der Verbindung oder Hürden im Prozess.“
Die Lösung: Splashtop Remote Support als Retter in der Not
Quincy hörte bald von einem anderen Unternehmen, dass es dasselbe Problem mit LogMeIn Central hatte und in Splashtop RS Premium (der idealen Alternative zu LogMeIn Central) die perfekte Lösung gefunden hatte.
„Wir bemühen uns sehr, immer topmoderne Produkte einzusetzen“, meinte Quincy. „Einer unserer Anbieter verwendete Splashtop für den Fernzugriff auf eines unserer Systeme. Im Laufe des Gesprächs stellte sich dann heraus, dass sie aus Kostengründen von LogMeIn zu Splashtop umgestiegen sind.“
„Im Vergleich zu LogMeIn Central bietet Splashtop Remote Support dieselben erstklassigen Funktionen, die von IT-Managern am häufigsten verwendet werden. Splashtop ist jedoch deutlich günstiger und unsere Preise werden nicht jährlich erhöht (siehe unseren LogMeIn Central-Preisvergleich). Das weckte Quincys Interesse und er beschloss, die Lösung zu testen.
„Wir haben die Software in einem kostenlosen Testmodus ausprobiert und waren angenehm überrascht“, sagte Quincy. „Wir waren sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit [dem Splashtop-Vertriebsteam]. Die Mitarbeiter waren äußerst flexibel und stellten uns Erweiterungen im Rahmen unserer kostenlosen Testversion zur Verfügung, um sicherzustellen, dass all unsere Bedürfnisse erfüllt sind.“
Splashtop erfüllte die hohen Standards der Strobel Energy Group. Die Entscheidung, von LogMeIn Central auf Splashtop Remote Support umzusteigen, fiel Quincy leicht.
„Splashtop hat die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.“
Ergebnisse: Strobel senkt die Kosten für die Fernunterstützung um über 80 %
Quincy hat Splashtop SRS Premium mühelos implementiert. Er war in der Lage, das hohe Maß an Support zu bieten, das die IT-Infrastruktur der Strobel Energy Group benötigte, und bemerkte sofort die Kosteneinsparungen. „Unsere Abonnement-Verlängerung sollte sich bei LogMeIn auf über 6.000 Dollar belaufen. Der Kaufpreis von Splashtop lag hingegen bei knapp über 1.000 Dollar“, sagte Quincy. „Für den Preis konnten wir nun mit Splashtop 250 verwaltete Computer benutzen – im Vergleich zu 100 Computern mit LogMeIn.“
Quincy senkte die Kosten für die Fernunterstützung der Strobel Energy Group um über 80 Prozent und konnte zudem mehr als doppelt so viele Endpunkte unterstützen wie mit LogMeIn. Splashtop ist die ultimative Alternative zu LogMeIn und ermöglicht es, im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen Tausende Dollar zu sparen.
Höhere Anzahl verwalteter Computer100 bis 250
Ersparnis von 80 %bei der Fernunterstützung
Einzelheiten
Über Strobel Energy Group
Strobel Energy Group ist ein Engineering-, Procurement- und Construction-Unternehmen (EPC), das sich auf den Midstream-Energiesektor spezialisiert hat.Strobel rüstete die Energiebranche durch Prozesse und Anlagen zur Belieferung des Marktes mit Energierohstoffen auf. Das Unternehmen war bereits an einer Vielzahl von Projekten beteiligt, unter anderem der Planung, dem Bau und der Fertigstellung der Erdölverladeanlagen in North Dakota, Louisiana und Texas sowie an anderen Projekten in den gesamten USA.
Die Strobel Energy Group setzt Remote-Desktop-Management-Software zur Wartung ihrer Serverinfrastruktur ein, die aus einem VMware-Host, mehreren virtuellen Servern und etwa 70 Benutzern besteht. 60 Prozent der Benutzer sind lokale Benutzer, während 40 Prozent in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und Indien im Einsatz sind.