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Video: Bereitstellen und Verwalten von Bitdefender mit Splashtop

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
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Mit Splashtop Remote Support können Sie ganz einfach die Endpunktsicherheit von Bitdefender auf Ihren verwalteten Computern kaufen, bereitstellen und verwalten.

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, Bitdefender (zu einem günstigen Preis) zu kaufen, es mit ein paar Klicks auf Ihren Endpoint-Computern bereitzustellen und dann den Sicherheitsstatus anzuzeigen und Scans durchzuführen.

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