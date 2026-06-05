Video: Bereitstellen und Verwalten von Bitdefender mit Splashtop

Mit Splashtop Remote Support können Sie ganz einfach die Endpunktsicherheit von Bitdefender auf Ihren verwalteten Computern kaufen, bereitstellen und verwalten.
Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, Bitdefender (zu einem günstigen Preis) zu kaufen, es mit ein paar Klicks auf Ihren Endpoint-Computern bereitzustellen und dann den Sicherheitsstatus anzuzeigen und Scans durchzuführen.
Weitere Informationen zur Endpunktsicherheit mit Splashtop und Bitdefender
Funktionen, Preise und erste Schritte mit Bitdefender in Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support-Produktinformationen und kostenlose Testversion
Splashtop geht Partnerschaft mit Bitdefender ein, um branchenführende Endpunktsicherheit für IT- und MSPs zu bieten
Bitdefender lässt sich mit Splashtop Remote Support integrieren (Channel Futures)