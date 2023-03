Splashtop wird als beste Fernsupportsoftware des Jahres 2021 gewürdigt

Splashtop's Fernzugriffsanwendungen haben zahlreiche Auszeichnungen und Top-Nutzerbewertungen von Drittanbieter-Testseiten erhalten. Sehen Sie warum und testen Sie Splashtop kostenlos.

Egal ob Sie ein MSP sind, der die Computer seiner Kunden aus der Ferne verwalten, überwachen und unterstützen möchte, oder ein IT-/Helpdesk-Team, das Fernsupport für jedes beliebige Gerät anbieten möchte, Splashtop hat die Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Deshalb hat Splashtop bereits mehrere Auszeichnungen, Awards und Ehrungen als beste Fernsupportlösung des Jahres 2021 erhalten.

Die Fernsupportlösungen von Splashtop wurden von unabhängigen Prüfern für ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Funktionen und ihren Wert hochgelobt. Darüber hinaus wurde Splashtop selbst von den Anwendern als der am einfachsten zu bedienende Fernsupportanbieter und als Anbieter mit dem besten Kundensupport ausgezeichnet.

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort, sondern sehen Sie sich an, was die Splashtop-Fernsupportsoftware im Jahr 2021 für Furore gemacht hat. Lesen Sie weiter, um die richtige Fernsupportlösung für Sie zu finden und kostenlos zu starten.

Splashtop Fernsupportsoftware - Auszeichnungen und Anerkennungen

Digital.com - Die beste Fernsupportsoftware 2021

Digital.com existiert, um Kleinunternehmern zu helfen, die richtigen Tools zu finden, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu bringen. Nach 40 Stunden Forschung, in denen mehr als 70 Produkte verglichen wurden, kam Splashtop an die Spitze! Splashtop wurde als eine der besten Fernsupportlösungen für das Jahr 2021 gelistet. Zu den Vorteilen von Splashtop gehören das kostenlose Testangebot (ohne Kreditkarte oder Verpflichtung), die Kernfunktionen und die niedrigen Kosten. Sehen Sie den vollständigen Artikel hier.

G2 Winter 2021 Awards für Splashtop SOS

G2, eine Peer-to-Peer-Review-Website für Unternehmenssoftware, hat Splashtop SOS mit 30 (!) Abzeichen für den Winter 2021. G2 vergibt Badges auf der Grundlage einer Analyse authentischer, verifizierter Bewertungen von tatsächlichen Kunden in einer bestimmten Branche.

Splashtop SOS (ideal für IT und Helpdesks, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen), wurde ausgezeichnet in den Kategorien „Benutzer am wahrscheinlichsten weiterempfehlen“, „Beste Rentabilität“, „Einfachste Einrichtung“, „Beste Unterstützung“, „Beste Ergebnisse“, „Einfachste Verwaltung“ und mehr! Schau dir die Splashtop SOS-Rezensionen auf G2 an.

G2 Winter 2021 Awards für Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support (ideal für MSPs für Fernunterstützung mit Fernüberwachungs- und Verwaltungstools) erhielt 8 Auszeichnungen von G2 für den Winter 2021, basierend auf Nutzerrezensionen. Splashtop Remote Support erhielt Auszeichnungen für die einfachste Bedienung, den besten ROI, den Anforderungen am besten, den besten Support und mehr! Schau dir die Bewertungen von Splashtop Remote Support auf G2 an.

Probiere Splashtop kostenlos aus!

Starten Sie jetzt mit einer kostenlosen Testversion und erfahren Sie selbst, warum Anwender und Branchenanalysten von Splashtop für den Fernsupport schwärmen. Es ist keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlos testen zu starten, und die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Starten Sie jetzt!

