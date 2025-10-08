Splashtop wird als beste Fernsupportsoftware des Jahres 2021 gewürdigt

Haftungsausschluss: Splashtop SOS wurde in Splashtop Remote Support umbenannt. Obwohl sich der Produktname geändert hat, bleiben die Merkmale und Funktionen gleich und bieten weiterhin schnellen, sicheren und zuverlässigen Fernsupport.
Splashtop's Fernzugriffsanwendungen haben zahlreiche Auszeichnungen und Top-Nutzerbewertungen von Drittanbieter-Testseiten erhalten. Sehen Sie warum und testen Sie Splashtop kostenlos.
Egal ob Sie ein MSP sind, der die Computer seiner Kunden aus der Ferne verwalten, überwachen und unterstützen möchte, oder ein IT-/Helpdesk-Team, das Fernsupport für jedes beliebige Gerät anbieten möchte, Splashtop hat die Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Deshalb hat Splashtop bereits mehrere Auszeichnungen, Awards und Ehrungen als beste Fernsupportlösung des Jahres 2021 erhalten.
Die Fernsupportlösungen von Splashtop wurden von unabhängigen Prüfern für ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Funktionen und ihren Wert hochgelobt. Darüber hinaus wurde Splashtop selbst von den Anwendern als der am einfachsten zu bedienende Fernsupportanbieter und als Anbieter mit dem besten Kundensupport ausgezeichnet.
Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort, sondern sehen Sie sich an, was die Splashtop-Fernsupportsoftware im Jahr 2021 für Furore gemacht hat. Lesen Sie weiter, um die richtige Fernsupportlösung für Sie zu finden und kostenlos zu starten.
Splashtop fernwartungssoftware – Auszeichnungen und Anerkennungen
Digital.com - Die beste Fernsupportsoftware 2021
Digital.com hilft Kleinunternehmern, die richtigen Werkzeuge zu finden, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Nach 40 Stunden Recherche und dem Vergleich von mehr als 70 Produkten hat Splashtop den ersten Platz belegt! Splashtop wurde als eine der besten fernwartungssoftware-Lösungen für 2021 aufgeführt. Zu den Vorteilen gehörten Splashtops kostenloses Testangebot (ohne Kreditkarte oder Verpflichtung), Kernfunktionen und niedrige Kosten. Den vollständigen Artikel finden Sie hier.
G2 Winter 2021 Awards für Splashtop SOS
G2, eine Peer-to-Peer-Review-Website für Unternehmenssoftware, hat Splashtop SOS mit 30 (!) Abzeichen für den Winter 2021. G2 vergibt Badges auf der Grundlage einer Analyse authentischer, verifizierter Bewertungen von tatsächlichen Kunden in einer bestimmten Branche.
Splashtop SOS (ideal für IT und Helpdesks, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen) hat Auszeichnungen für die höchste Empfehlungswahrscheinlichkeit, den besten ROI, die einfachste Einrichtung, den besten Support, die besten Ergebnisse, die einfachste Verwaltung und mehr erhalten! Schauen Sie sich Splashtop SOS Bewertungen auf G2 an.
G2 Winter 2021 Awards für Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support (ideal für MSPs für Fernsupport mit Remote-Überwachungs- und Management-Tools) erhielt 8 Winter 2021 Abzeichen von G2 basierend auf Nutzerbewertungen. Splashtop Remote Support hat Auszeichnungen für die Benutzerfreundlichkeit, den besten ROI, die beste Erfüllung der Anforderungen, den besten Support und mehr erhalten! Schauen Sie sich Splashtop Remote Support Bewertungen auf G2 an.
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Starten Sie jetzt mit einer kostenlosen Testversion und erfahren Sie selbst, warum Anwender und Branchenanalysten von Splashtop für den Fernsupport schwärmen. Es ist keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlos testen zu starten, und die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Starten Sie jetzt!
Für IT / Help Desks: Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Splashtop SOS
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