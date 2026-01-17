Splashtop wird im Command-Control-Power-Podcast vorgestellt

Annie Chen, VP of Product Management bei Splashtop, nahm am CMD-CRTL-PWR-Podcast teil, um über Splashtops Fernzugriffslösungen für IT und MSPs zu sprechen.
Command-Control-Power, ein wöchentlicher Podcast, moderiert von drei zertifizierten Mitgliedern des Apple Consultants Network, hatte Splashtops eigene Annie Chen zu Gast, um über Splashtops Fernzugriff und Fernsupport-Lösungen zu sprechen. Sie können den vollständigen Podcast hier anhören. Hier sind einige unserer Lieblings-Highlights aus der Episode:
Die leistungsstarken Fernverbindungen von Splashtop sind das Ergebnis der Anfänge als Konsumprodukt.
In der Folge beschrieb Chen, wie die ersten Fernzugriffslösungen von Splashtop für Einzelpersonen konzipiert wurden, um von jedem anderen Gerät aus auf ihre eigenen Computer zuzugreifen. Viele dieser frühen Splashtop-Nutzer waren Gamer, die eine Möglichkeit suchten, aus der Ferne auf ihre leistungsstarken Desktops zuzugreifen.
Gamer hatten ein Tool für den Fernzugriff verlangt, das schnelle Fernverbindungen mit minimaler Verzögerung bietet. Splashtop stellte sich der Herausforderung und arbeitete eng mit GPU-Herstellern zusammen, um sicherzustellen, dass Splashtop die Hardware nutzen kann, um maximale Leistung zu erzielen.
Gastgeber loben die Kompatibilität von Splashtop mit Mac- und iOS-Geräten
Moderator Jerry Zigmont von MacWorks kommentierte, dass Mac-Nutzer bei anderen Fernzugriffsprodukten offenbar immer zu kurz kamen. Auf der anderen Seite lobte Zigmont Splashtop für seine Funktionsparität zwischen Mac- und Windows-Betriebssystemen.
Splashtop bietet schnellen Fernzugriff und alle Top-Funktionen für Mac- und Windows-Benutzer.
SplashtopDie Remote-Support-Tools werden von IT-Support- und MSP-Experten gelobt
Nachdem Splashtop sich als eine führende Fernzugriff Plattform für Verbraucher etabliert hatte, beschrieb Chen, wie viele Nutzer das Splashtop-Team ansprachen und sagten, sie wünschten sich ein ähnliches Fernzugriffstool, das sie für ihre IT-Support-Jobs verwenden könnten.
Durch harte Arbeit und ständige Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat sich Splashtop zu einem führenden Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für IT, Helpdesks und MSPs entwickelt. IT-Techniker auf der ganzen Welt nutzen Splashtop jetzt, um Fernsupport für Computer, Tablets und Mobilgeräte anzubieten.
„Was [Splashtop] für mich wirklich bestätigt hat, ist, wie lächerlich einfach es für mich ist, aus der Ferne auf ein iOS-Client-Gerät zuzugreifen“, sagte Zigmont, als er darüber sprach, wie er Splashtop nutzt, um Kunden, die iPhones verwenden, zu unterstützen. „Bei anderen Produkten war das schon immer eine sehr schwierige Aufgabe.“
Chen beschrieb, wie Splashtop dahin gekommen ist, wo es heute ist, indem es Kunden zugehört hat. Die Produktentwicklung von Splashtop wurde immer von der Frage geleitet: „Was wird dem Kunden am meisten helfen?“.
Ein weiterer wichtiger Hinweis, den Chen erwähnt, ist, dass wir bei Splashtop viele IT-Profis kennen und MSPs oft an lange Verträge mit anderen Anbietern gebunden sind. In vielen Fällen wird Splashtop dem Abonnement eines Neukunden zusätzliche Monate hinzufügen, um die verbleibende Zeit mit anderen Verträgen auszugleichen.
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