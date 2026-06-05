Fernsupportlösungen für MSPs und IT - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Remote Support

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Vergleich zwischen Splashtop Enterprise und Splashtop Remote Support

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Bei der Bewertung von Fernsupport -Lösungen ist es wichtig, eine Plattform zu wählen, die mit dem Umfang, dem Workflow und den Sicherheitsanforderungen Ihres Teams übereinstimmt. Bei Splashtop stechen zwei leistungsstarke Optionen hervor: Splashtop Fernsupport (SOS-Stufe) und Splashtop Enterprise.

Beide Lösungen bieten schnellen, sicheren beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernzugriff über alle Geräte hinweg, einschließlich Windows, MacOS, iOS, Androidund mehr. Jedes unterstützt IT-Teams und Service Desks mit Kernfunktionen wie Technikerzugriff, Unterstützung mehrerer Monitore, Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung und Remote-Neustartfunktionen. Sie sind jedoch für unterschiedliche Arten von Organisationen und Support-Modellen konzipiert.

Splashtop Remote Support (SOS Tier) ist ideal für IT Teams und MSPs , die eine einfach zu implementierende, technikerbasierte Lösung für die Bereitstellung von On-Demand-Support und die Verwaltung von bis zu 300 unbeaufsichtigten Endpunkten benötigen. Es ist optimiert für eine schnelle Einrichtung, intuitive Bedienung und wichtige Support-Funktionen zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.

Im Gegensatz dazu ist Splashtop Enterprise für große Umgebungen konzipiert, die fortschrittliche Sicherheitskontrollen, eine zentralisierte Verwaltung, Service-Desk-Workflows und Integrationen wie SSO, SIEM und SCIM erfordern. Es ist die beste Wahl für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen in regulierten Branchen, die strenge Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig komplexe IT-Umgebungen unterstützen müssen.

In der folgenden Tabelle können Sie die beiden Optionen nebeneinander vergleichen, um zu entscheiden, welche für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.


Splashtop Remote Support (SOS Stufe)

Splashtop Enterprise

beaufsichtigt + Unbeaufsichtigt Access

Ja

Ja

beaufsichtigt support for mobile devices (Android/iOS)

Ja

Ja

Funktionen wie Dateiübertragung, Chat, Sitzungsaufzeichnung, Protokollierung und Unterstützung mehrerer Monitore

Ja

Ja

PSA-Ticketing und ITSM-Integration

Ja

Ja

Benutzerrollen- und Zugriffsverwaltung

Ja

Ja

Benutzer- und Computergruppierung

Ja

Ja

Fernzugriffslizenzierung für Endbenutzer

Ja

Ja

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender-Add-on

Ja

Ja

Autonomes Endpunktmanagement Add-on

Ja

Ja

Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSO, SIEM-Logging, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung und mehr.

Nein

Ja

Unbeaufsichtigter Android-Zugang

Nein

Ja

Erweiterter Service-Desk-Workflow

Nein

Ja

Möglichkeit, Splashtop Augmented Reality und Splashtop Connector hinzuzufügen

Nein

Ja

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