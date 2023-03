Splashtop geht Partnerschaft mit Bitdefender ein, um branchenführende Endpunktsicherheit für IT- und MSPs zu bieten

IT und MSPs können jetzt ganz einfach modernste Bitdefender-Endpunktsicherheitstechnologie nutzen, um die Endgeräte ihrer Kunden über Splashtop Remote Support zu schützen.

[San Jose, Kalifornien – 2. April 2019 –] Splashtop, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernunterstützung, ist eine Partnerschaft mit Bitdefender eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheits- und Antiviren-Software. Die Bitdefender Antimalware Security Tools sind nun vollständig mit dem Splashtop Remote Support integriert und geben IT- und MSPs die Möglichkeit, ihre verwalteten Computer mit branchenführender Endpunkt-Sicherheitstechnologie zu schützen.

Mit der Integration von Splashtop Remote Support und den Bitdefender Antimalware Security Tools können Splashtop Remote Support-Anwender die Bitdefender Technologie nahtlos von der Splashtop-Konsole aus verwalten und an ihren Endpunkten einsetzen. Nach der Implementierung sorgt die Bitdefender-Technologie für die Sicherheit der Endpunkte mit modernster Malware- und Virenschutztechnik und anderen leistungsstarken Sicherheitsfunktionen. Und Benutzer von Splashtop Remote Support können den Schutzstatus ihrer verwalteten Computer jederzeit in der Splashtop-Konsole einsehen.

„Wir freuen uns, mit Bitdefender zusammenzuarbeiten und unseren Kunden eine erstklassige Endpunkt-Sicherheitslösung zu bieten“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die Verwaltung und Überwachung der Endpunktsicherheit ist für den Erfolg von MSPs und IT-Teams von entscheidender Bedeutung, und unsere Partnerschaft mit Bitdefender stellt sicher, dass wir unseren Kunden dies bieten können.“

Splashtop Remote Support wurde für MSPs und IT-Supportteams entwickelt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Computer und Server ihrer Kunden zu überwachen, zu verwalten und aus der Ferne darauf zuzugreifen. Neben der Bereitstellung von Fernunterstützung und Fernwartung müssen MSPs auch dafür sorgen, dass die Endgeräte ihrer Kunden vor Cyber-Bedrohungen geschützt sind. Ein Angriff könnte den Ruf des MSP dauerhaft schädigen und die Behebung Tausende oder Millionen von Dollar kosten. Die Integration mit der Bitdefender-Technologie bietet den Anwendern von Splashtop Remote Support eine leistungsstarke Lösung, um das in der heutigen Umgebung erforderliche hohe Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

„Die Bitdefender MSP Security Suite bietet eine komplette Endpunktlösung mit einheitlichem Management und einem einzigen Agenten“, sagt Jose Lopez, Vice President of Technology Licensing, Bitdefender. „Mit abstimmbarem maschinellen Lernen, Erkennung, Untersuchung und Reaktion können MSPs nun anspruchsvolle Bedrohungen mit Hilfe eines mandantenfähigen, mehrstufigen Modells bekämpfen.“

Verfügbarkeit

Die Bitdefender-Integration mit Splashtop Remote Support ist jetzt verfügbar. Splashtop Remote Support-Kunden können die Bitdefender-Technologie von ihrer Splashtop-Konsole aus kaufen und einsetzen. Weitere Informationen über Splashtop Remote Support und eine kostenlose Testversion sind unter https://www.splashtop.com/remote-support verfügbar. Weitere Informationen zur Splashtop Remote Support-Integration mit der Bitdefender-Technologie findest du unter https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.

Über Bitdefender

Bitdefender ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits- und Antivirensoftware, der über 500 Millionen Systeme in mehr als 150 Ländern schützt. Seit 2001 liefert Bitdefender Innovation kontinuierlich preisgekrönte Sicherheitsprodukte und Bedrohungsinformationen für Menschen, Privathaushalte, Unternehmen und deren Geräte, Netzwerke und Cloud-Dienste. Heute ist Bitdefender auch der bevorzugte Anbieter, der in über 38% der weltweiten Sicherheitslösungen eingesetzt wird. Bitdefender ist in der Branche anerkannt, von Anbietern respektiert und von unseren Kunden beworben. Bitdefender ist das Cybersicherheitsunternehmen, dem du vertrauen und auf das du dich verlassen kannst. www.bitdefender.com.