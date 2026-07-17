Wenn Mitarbeitende als Erste Probleme an Endpunkten erkennen, beginnen IT-Teams erst dann mit der Fehlerbehebung, wenn die Produktivität bereits beeinträchtigt ist. Viele häufige Probleme lassen sich durch kontinuierliche Endpunkttransparenz und Automatisierung früher erkennen und beheben.
Allzu oft fehlt IT-Teams proaktive Unterstützung, und sie erfahren erst von Endpunktproblemen, nachdem diese die Mitarbeitenden beeinträchtigt haben. Das führt zu mehr Ausfallzeiten, verursacht wiederkehrende Supportarbeit für Mitarbeitende im Support und lässt Sicherheits- oder Konfigurationsprobleme länger ungelöst, als es sein sollte.
Mit autonomem Endpunktmanagement können IT-Teams jedoch Endpunktprobleme kontinuierlich identifizieren, Reaktionen auslösen und überprüfen, dass Probleme behoben wurden. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, wie proaktive Workflows funktionieren, wie Sie sie implementieren und wie autonomes Endpunktmanagement Probleme im Voraus angehen kann.
Was bedeutet es, Endpunktprobleme proaktiv zu beheben?
Proaktives Endpunktmanagement bezeichnet das Identifizieren und Beheben von Endpunktproblemen, bevor sie für Benutzer Probleme verursachen. Dafür ist eine Kombination aus kontinuierlicher Transparenz, automatisierten Warnmeldungen, Skripting, Patch-Management und automatisierter Problembehebung erforderlich, um die für proaktives Management nötige Geschwindigkeit und Effizienz zu erreichen.
Automatisierung bedeutet jedoch nicht, dass der menschliche Faktor vollständig entfällt. Autonomie sollte weiterhin eine IT-Aufsicht einschließen, bei der Teams Bedingungen, genehmigte Aktionen, Schutzmechanismen und Eskalationswege festlegen.
Das wichtigste Element des proaktiven Endpunktmanagements ist seine Fähigkeit, Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Benutzer sie melden. Wenn IT-Teams Probleme stoppen können, bevor Benutzer Symptome melden, spart das Zeit und verbessert die Effizienz im gesamten Unternehmen.
Wie autonomes Endpunktmanagement benutzergemeldete Probleme verhindert
Wie funktioniert also autonomes Endpunktmanagement? Es gibt einen einfachen, aber wichtigen Workflow, der Endpunktmanagement-Software dabei hilft, Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Benutzer sie melden müssen:
Endpunktzustände kontinuierlich überwachen: Zunächst erfasst die Endpunktmanagement-Software Daten zum Gerätezustand, zu Software, Patches, Diensten, Konfigurationen und zum Sicherheitsstatus. Diese kontinuierliche Transparenz ist entscheidend, um Symptome frühzeitig zu erkennen, statt sich auf gelegentliche Bestandsprüfungen zu verlassen.
Wesentliche Änderungen oder das Überschreiten von Schwellenwerten erkennen: Während die Software Endpunkte überwacht, erkennt sie Zustände wie geringen Speicherplatz, gestoppte Dienste, fehlende Patches, veraltete Anwendungen oder Konfigurationsabweichungen. Diese Zustände können Maßnahmen erfordern. Daher können IT-Teams anhand von Schweregrad, Endpunkt-Exposition, geschäftlichen Auswirkungen und Unternehmensrichtlinien festlegen, welche Probleme zuerst behoben werden sollten.
Priorisieren Sie Probleme nach Risiko und Auswirkungen auf Benutzer: Die Priorisierung ist auch entscheidend, um die kritischsten Probleme zuerst zu identifizieren und zu beheben. Es ist wichtig, Regeln festzulegen, um zu bewerten, ob Bedingungen die Sicherheit, Verfügbarkeit, Leistung oder Produktivität beeinträchtigen könnten, und die Probleme zu priorisieren, die weit verbreitet, am kritischsten oder wahrscheinlich am störendsten sind.
Eine genehmigte Behebung auslösen: Sobald ein Problem erkannt und priorisiert wurde, sollte die Endpunktmanagement-Software in der Lage sein, es mit vorab genehmigten Behebungsmaßnahmen zu adressieren. Dazu können das Ausführen von Skripten, das Installieren von Updates, das Neustarten von Diensten, das Durchsetzen von Richtlinien oder andere vordefinierte Aktionen gehören, wobei je nach Risiko auch die Genehmigung durch einen Techniker erforderlich sein oder die Aktion automatisch ausgeführt werden kann.
Vergewissern Sie sich, dass das Problem behoben wurde: Sobald ein Problem angegangen wurde, ist es auch wichtig zu prüfen, ob es ordnungsgemäß behoben wurde. Der Workflow sollte das Ergebnis immer dann überprüfen, wenn sich der Zustand des Endpunkts erneut prüfen lässt, etwa indem bestätigt wird, dass ein Patch erfolgreich installiert wurde, ein Dienst neu gestartet wurde oder ein Gerät wieder in den erforderlichen Konfigurationszustand versetzt wurde. Fehlgeschlagene Aktionen sollten zur Überprüfung durch einen Techniker protokolliert werden.
Leiten Sie Ausnahmen zur Prüfung an Techniker weiter: Wenn die Automatisierung das Problem nicht lösen kann oder es zu einem wiederkehrenden Problem wird, das eine gründlichere Untersuchung erfordert, sollte die Endpunktmanagement-Lösung in der Lage sein, es an IT-Teams weiterzuleiten. Auf diese Weise können menschliche Mitarbeiter weiterhin eingreifen, um komplexere Probleme zu bearbeiten, anstatt sie ungelöst zu lassen. Dies kann Remote- Support und Fehlerbehebung erfordern, um direkt auf das betroffene Gerät zuzugreifen und das Problem mit minimaler Beeinträchtigung für den Benutzer zu lösen.
Endpoint-Probleme, die IT-Teams beheben können, bevor Benutzer Tickets einreichen
Die nächste Frage lautet: Welche spezifischen Probleme kann autonomes Endpunktmanagement im Voraus erkennen und beheben? Es gibt mehrere häufige Probleme, die automatisch erkannt und behoben werden können, bevor Benutzer sie melden müssen, darunter:
1. Wenig Speicherplatz
Geräte verfügen nur über begrenzten Speicherplatz, und Software für das Endpunktmanagement kann erkennen, wenn Geräte sich ihrer Kapazitätsgrenze nähern. Von dort aus können genehmigte Bereinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, etwa das Entfernen temporärer Dateien oder die Eskalation von Geräten mit wiederkehrenden Problemen.
Dadurch wird verhindert, dass Festplatten ihre Speicherkapazität erreichen, was zu weniger Anwendungsfehlern oder Update-Problemen führt und dafür sorgt, dass Geräte effizient laufen.
2. Beendete oder fehlerhafte Dienste
Wenn ein Dienst nicht mehr ausgeführt wird, kann Automatisierungssoftware dies sofort erkennen. Anschließend kann sie versuchen, den Dienst automatisch neu zu starten und zu prüfen, ob er weiterhin betriebsbereit ist, oder das Problem an einen IT-Mitarbeitenden eskalieren, falls der Neustart es nicht behebt (anstatt ihn ständig neu zu starten).
3. Fehlende Betriebssystem- und Anwendungsupdates
Veraltete Software kann zu vielen Problemen führen, darunter offengelegte Schwachstellen, fehlende Leistungsupdates und Kompatibilitätsprobleme. Die Patch-Automatisierung kann dies beheben, indem sie genehmigte Betriebssystem- und Drittanbieter-Anwendungsupdates bereitstellt, ohne dass auf jedem Gerät manuelle Updates erforderlich sind. Das spart Zeit und verbessert die Sicherheit.
Dazu gehören Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Updates ordnungsgemäß installiert werden, sowie Berichte, die fehlgeschlagene Installationen oder Ausnahmen erfassen.
4. Konfigurationsabweichung
Je intensiver Endpunkte genutzt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihre Einstellungen im Laufe der Zeit von den Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens abweichen. Autonomes Endpunktmanagement kann erkennen, wenn Konfigurationen vom erforderlichen Sollzustand abweichen, und IT-Teams dabei unterstützen, Kontrollen für Einstellungen wie Firewalls, Bildschirmsperren und Kennwortanforderungen erneut anzuwenden.
Dies unterstützt eine konsistente Durchsetzung von Richtlinien und dokumentiert zugleich Korrekturmaßnahmen für Audits und Compliance-Prüfungen.
5. Wiederkehrende Anwendungs- oder Leistungsprobleme
Wenn wiederkehrende Probleme auftreten, etwa häufige Fehler, übermäßige Ressourcennutzung oder ausfallende Anwendungen, kann Endpunktmanagement-Software diese erkennen und vordefinierte Skripte oder Hintergrundtools verwenden, um sie zu untersuchen und zu beheben. Beachten Sie, dass dies bei bekannten Problemen funktioniert, komplexe oder unbekannte Probleme jedoch weiterhin von einer Fachkraft untersucht und behoben werden müssen.
So entscheiden Sie, welche Endpunktprobleme automatisiert werden sollten
Automatisierung ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um grundlegende und wiederkehrende Probleme zu beheben, aber es kann schwierig sein zu erkennen, welche Probleme dafür infrage kommen. Wenn Sie Endpunktmanagement und Automatisierung implementieren, können Sie damit beginnen, Probleme zu automatisieren, die bestimmte Kriterien erfüllen, darunter:
Häufig wiederkehrende Probleme, die konstant Supportaufwand verursachen.
Probleme, die sich zuverlässig erkennen lassen, etwa solche mit einem klaren Zustand oder Schwellenwert.
Probleme, die sich durch eine konsistente, wiederholbare Maßnahme beheben lassen
Abhilfemaßnahmen, die ein geringes Risiko bergen, wenn sie ohne direkte Aufsicht durchgeführt werden.
Lösungen, die sich nach der Behebung leicht überprüfen lassen.
Aktionen, die rückgängig gemacht oder bei einem Fehlschlag sicher eskaliert werden können.
Probleme, die zu messbaren Beeinträchtigungen für Benutzer oder zu einem erhöhten Ticketvolumen führen.
Beginnen Sie mit einer eng begrenzten Auswahl gut verstandener Anwendungsfälle, die sich durch das Befolgen wiederholbarer Anleitungen leicht lösen lassen. Von dort aus können Sie mit der Ausweitung auf komplexere Workflows beginnen, auch wenn es immer einen Grad an Komplexität geben wird, ab dem IT-Mitarbeiter das Problem direkt selbst bearbeiten möchten.
So erstellen Sie sichere automatisierte Abhilfe-Workflows
Sobald Sie ermittelt haben, welche Probleme sich mit automatisierter Behebung angehen lassen, besteht der nächste Schritt darin, Automatisierungs-Workflows zu erstellen. Diese legen die Schritte fest, die die Endpoint-Management-Lösung unternimmt, um sicherzustellen, dass Probleme korrekt und konsistent behoben werden.
Sie können automatisierte Workflows zur Problembehebung in wenigen Schritten erstellen:
1. Definieren Sie den genauen Auslöser
Beginnen Sie damit, den Endpunktzustand festzulegen, der den Workflow auslöst, z. B. einen bestimmten Fehler, Warnsignale, die auf potenzielle Probleme hinweisen, oder Warnmeldungen. Seien Sie konkret und vermeiden Sie allgemeine Schwellenwerte, da diese zu Fehlalarmen oder unnötigen Maßnahmen führen können.
2. Begrenzen Sie den Umfang der Aktion
Stellen Sie sicher, dass die Behebung nur auf die Bereiche beschränkt ist, in denen sie relevant ist, z. B. auf bestimmte Gruppen, Geräte oder Betriebssysteme. Das Festlegen von Richtlinien zur Begrenzung dieses Umfangs kann dazu beitragen, zu verhindern, dass Aktionen auf unbeabsichtigten Geräten ausgeführt werden und dort Änderungen vornehmen, wo sie nicht erforderlich sind.
3. Vor der breiten Bereitstellung testen
Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Automatisierung wie vorgesehen ausgeführt wird. Beginnen Sie mit einer begrenzten Gerätegruppe, auf der die automatisierte Behebung ausgeführt wird, und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, einschließlich Skripten, Patches und Richtlinienänderungen. Wenn dann alles wie vorgesehen funktioniert, können Sie auf größere Gerätegruppen ausweiten. Wenn sich eine Aktion auf Geschäftsanwendungen oder Geräte auswirken könnte, ist eine schrittweise Einführung wichtig, um Fehler zu testen und zu identifizieren, bevor sie sich weit verbreiten.
4. Genehmigungs- und Eskalationsregeln festlegen
Nicht alle Maßnahmen sollten automatisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie risikoarme Maßnahmen, die sich leicht automatisieren lassen, von größeren Maßnahmen trennen, die die Freigabe durch einen Techniker erfordern, damit die Endpunktmanagement-Lösung ohne Genehmigung keine weitreichenden Änderungen vornimmt. Ebenso wichtig ist es, Eskalationsregeln festzulegen, die definieren, was geschehen soll, wenn eine Fehlerbehebung fehlschlägt oder der Zustand erneut auftritt, damit das Automatisierungstool nicht in einer Schleife hängen bleibt, wenn Probleme immer wieder auftreten.
5. Jedes Ergebnis erfassen und überprüfen
Automatisierung ist zwar hervorragend geeignet, um wiederholbare Behebungsaufgaben auszuführen, dennoch sollten Sie überprüfen können, ob sie die Aufgabe ordnungsgemäß erledigt hat. IT-Teams sollten Einblick in jede Aktion und jedes Ergebnis haben, einschließlich wann sie ausgeführt wurde, welche Endpunkte betroffen waren und ob sie erfolgreich war. Diese Informationen sind nicht nur wichtig, um die IT-Compliance bei Audits zu überprüfen, sondern können auch genutzt werden, um Schwellenwerte zu verfeinern und die Ursachen wiederkehrender Probleme zu identifizieren.
Wie proaktives Patchen hilft, Endpoint-Probleme zu vermeiden
Die meisten Endpoint-Vorfälle lassen sich mit der richtigen Vorbereitung vermeiden. Sie beginnen oft mit fehlenden OS-Updates, veralteter Software oder fehlgeschlagenen Bereitstellungen. Wenn diese Probleme also früh genug erkannt werden, können sie behoben werden, bevor sie zu echten Problemen werden.
Mit Echtzeittransparenz und richtlinienbasiertem Patch-Management können IT-Teams veraltete Endpunkte schnell identifizieren und aktualisieren. So verkürzt sich die Zeit, in der sie anfällig sind, und sowohl Sicherheit als auch Leistung werden verbessert. Beachten Sie, dass jeder automatisierte Patch-Management-Prozess Validierung und Nachverfolgung umfassen sollte, anstatt davon auszugehen, dass die Aufgabe erledigt ist, sobald die Bereitstellung beginnt.
Eine gute Patch-Management-Lösung sollte:
Erkennen Sie fehlende Updates, einschließlich Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern.
Priorisieren Sie Updates nach Unternehmensrichtlinie, Schweregrad und Endpunkt-Exposition.
Stellen Sie genehmigte Patches für ausgewählte Gerätegruppen bereit.
Verwenden Sie gestaffelte Rollouts, um Updates zu testen und das Betriebsrisiko zu senken, und planen Sie sie zu passenden Zeiten ein.
Verfolgen Sie erfolgreiche und fehlgeschlagene Installationen.
Geräte beheben oder eskalieren, die ungepatcht bleiben
Wann IT-Techniker noch eingreifen müssen
Automatisierung sollte IT-Teams nicht ersetzen. Vielmehr sollte sie sie unterstützen und ergänzen und Zeit von sich wiederholenden manuellen Aufgaben freimachen, damit sie sich auf wichtigere Probleme konzentrieren können. Tatsächlich gibt es selbst mit Automatisierung viele Situationen, in denen die Überprüfung durch einen Techniker weiterhin erforderlich ist.
IT-Techniker müssen eingreifen, wenn:
Die Ursache eines Problems kann keiner bekannten Bedingung zugeordnet werden.
Eine automatisierte Aktion schlägt wiederholt fehl.
Das Problem betrifft eine geschäftskritische oder spezialisierte Anwendung, die sorgfältig behandelt werden muss.
Die Behebung könnte die Arbeit unterbrechen oder das Risiko von Datenverlust bergen.
Mehrere Endpoint-Probleme weisen auf ein größeres Problem mit der Infrastruktur hin.
Das Gerät erfordert praktische Remote-Fehlerbehebung.
Ein Benutzer benötigt Hilfe bei einem Problem, das nicht durch Hintergrundaktionen gelöst werden kann.
So messen Sie, ob proaktives Endpunktmanagement funktioniert
Natürlich möchten Sie bei der Investition in eine Lösung für autonomes Endpunktmanagement sicherstellen, dass sie funktioniert. Glücklicherweise gibt es einige wichtige Kennzahlen, die Sie verfolgen können, um zu zeigen, ob das proaktive Endpunktmanagement ordnungsgemäß funktioniert oder ob die Automatisierungsregeln angepasst werden müssen.
Sie erkennen, dass Ihre Endpunktmanagement-Lösung funktioniert, wenn:
Wiederkehrende Support-Tickets für bestimmte Probleme gehen zurück.
Ein höherer Prozentsatz der erkannten Probleme wird automatisch behoben.
Die Erfolgsquote bei der Problembehebung steigt, während die Ausfallquote sinkt.
Die Zeit von der Erkennung bis zur Behebung verkürzt sich.
Die Anzahl der zur Überprüfung durch Techniker eskalierten Probleme sinkt.
Die Raten für Patch- und Konfigurations-Compliance verbessern sich.
Wiederholte Vorfälle nach der Behebung nehmen ab.
Die Quote der benutzerwirksamen Vorfälle, die verhindert oder reduziert werden, verbessert sich.
Anhand dieser Messwerte lässt sich erkennen, ob Workflows tatsächlich relevante Probleme lösen, anstatt lediglich mehr Warnmeldungen oder automatisierte Aktivitäten zu erzeugen, ohne echte Probleme zu beheben.
Wie Splashtop AEM IT-Teams dabei hilft, Probleme proaktiv zu beheben
Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, proaktive Workflows für das Endpunktmanagement in die Praxis umzusetzen, indem Endpoint-Visibility, Patch-Management, Warnmeldungen, Skripting, Automatisierung und Remote-Fehlerbehebung auf einer Plattform kombiniert werden.
Splashtop AEM bietet zentrale Transparenz über Endpunkte, automatisiertes Patch-Management, proaktive Warnmeldungen, CVE-Einblicke und Abhilfetools, die IT-Teams dabei unterstützen, Geräte sicher zu halten und zuverlässig zu betreiben.
Mit Splashtop AEM können Sie:
1. Kontinuierliche Endpunkttransparenz aufrechterhalten
Splashtop AEM bietet Transparenz über all Ihre Endpunkte, einschließlich Zustand, Software, Hardware, Patch-Status, Konfiguration und bekannte Schwachstellen. So wird sichergestellt, dass IT-Teams alle von ihnen verwalteten Geräte an einem zentralen Ort klar einsehen, verwalten und unterstützen können, was ihre Fähigkeit verbessert, Probleme schnell zu erkennen und zu priorisieren.
2. Proaktive Warnmeldungen und automatisierte Problembehebung erstellen
Mit Splashtop AEM können IT-Teams Warnmeldungen für Probleme oder Endpoint-Zustände einrichten und diese mit genehmigten Maßnahmen zur Problembehebung verknüpfen, um sie schnell zu beheben. Dazu kann das Ausführen von Skripten, das Neustarten von Diensten oder sogar die Benachrichtigung von Technikern gehören, damit jedes Problem so effizient wie möglich behandelt werden kann.
3. Automatisieren Sie Betriebssystem- und Drittanbieter-Patching
Es ist sowohl für die Sicherheit als auch für die Effizienz entscheidend, Geräte und Software ordnungsgemäß mit Patches zu versorgen, und die Patch-Automatisierung von Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, verwaltete Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten und Geräte zu identifizieren, bei denen Updates fehlgeschlagen sind oder noch ausstehen. Splashtop AEM kann fehlende Updates erkennen, sie planen und auf Endpunkten bereitstellen, während die Priorisierungs- und Testrichtlinien des Unternehmens für Patches eingehalten werden.
4. Skripte und Hintergrundaktionen ausführen
Die beste Art von technischem Support ist so effizient, dass Endbenutzer nicht einmal merken, dass sie ihn gebraucht hätten. Die Skripte und Hintergrundaktionen von Splashtop AEM helfen IT-Teams dabei, Geräte zu untersuchen und viele Probleme mit minimalen Beeinträchtigungen für Benutzer zu beheben. Dazu gehören das Ausführen von Skripten, das Verwalten von Diensten, das Überprüfen von Prozessen und das Durchführen wiederholbarer Aufgaben über mehrere Endpunkte hinweg, wodurch die Effizienz im gesamten Unternehmen verbessert wird.
5. Komplexe Ausnahmen per Fernzugriff beheben
Wenn Automatisierung zur Behebung eines Problems nicht ausreicht, können IT-Mitarbeiter nahtlos Fernsupport-Sitzungen starten, um Geräte zu diagnostizieren und zu verwalten. Unabhängig davon, wo das IT-Team arbeitet oder wo sich die Remote-Geräte befinden, bieten die Fernsupport-Tools von Splashtop Transparenz, Problembehebung und Fehlerdiagnose, damit jedes Gerät reibungslos läuft.
Erstellen Sie mit Splashtop AEM einen proaktiven Workflow für das Endpunktmanagement
Viele wiederkehrende Probleme lassen sich schon lange im Voraus erkennen und verhindern. Dafür sind jedoch kontinuierliche Transparenz, aussagekräftige Erkennungsregeln, Automatisierung, Überprüfung und die Möglichkeit erforderlich, bei Bedarf an Techniker zu eskalieren.
Mit Splashtop AEM erhalten IT-Teams die Transparenz, Automatisierung und Kontrolle, die sie benötigen, um Probleme schnell zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Problemen werden. Das hilft dabei, die Effizienz und Produktivität von IT-Mitarbeitern und Endbenutzern gleichermaßen zu verbessern, während die Cybersicherheit stark bleibt und Geräte auf dem neuesten Stand gehalten werden.
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