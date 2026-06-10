TeamViewer hat angekündigt, dass die Versionen 13 und 14 am 31. Oktober 2026 in die End-of-Life-Auslaufphase eintreten werden. Das bedeutet nicht, dass diese Versionen sofort nicht mehr funktionieren, aber es bedeutet, dass der Support im Laufe der Zeit reduziert wird und Verbindungen mit diesen Versionen nach und nach deaktiviert werden.
Für IT-Teams, die noch auf TeamViewer 13 oder 14 setzen, entsteht dadurch eine Frist für ihre Planung. Ältere Fernzugriffsbereitstellungen sind möglicherweise weiterhin auf Arbeitsplatzrechnern von Benutzern, Servern, gemeinsam genutzten Computern und unbeaufsichtigten Systemen installiert, die seit Jahren nicht überprüft wurden. Wenn diese Geräte auf internetbasierte Fernverbindungen angewiesen sind, müssen Teams verstehen, was sich ändern könnte und wie sich das auf den täglichen Support auswirken kann.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um neu zu bewerten, ob Ihre Fernzugriffstools noch dazu passen, wie Ihr Unternehmen Geräte heute verwaltet. Fernsupport ist nicht länger auf die Verbindung mit dem Bildschirm eines Benutzers beschränkt. IT-Teams benötigen häufig Transparenz über Endpunkte, Softwareinventar, Patch-Status, Bereitstellungsoptionen und Automatisierung, um verteilte Umgebungen effizient zu unterstützen.
In diesem Artikel erläutern wir, was TeamViewers Ankündigung zum Supportende für die Versionen 13 und 14 bedeutet, was IT-Teams vor Ablauf der Frist prüfen sollten und worauf Sie bei einer modernen Lösung für Fernzugriff und Endpunktmanagement achten sollten.
Was passiert mit TeamViewer 13 und 14?
TeamViewer hat angekündigt, dass Version 13 und 14 am 31. Oktober 2026 das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Dies ist eine schrittweise Umstellung, was bedeutet, dass diese Versionen voraussichtlich nicht alle gleichzeitig an diesem Datum nicht mehr funktionieren werden. Die Unterstützung wird jedoch im Laufe der Zeit reduziert, und Verbindungen mit diesen Versionen werden schrittweise deaktiviert.
Zu den wichtigsten Details gehören:
TeamViewer 13 und 14 treten am 31. Oktober 2026 in die Auslaufphase ein.
Der Support für diese Versionen wird im Laufe der Zeit schrittweise reduziert.
Verbindungen mit diesen Versionen werden schrittweise deaktiviert.
Für eine fortlaufende internetbasierte Konnektivität ist eine aktive Abonnementlizenz erforderlich.
LAN-Verbindungen können weiterhin möglich sein, wenn sie nicht auf die Server von TeamViewer angewiesen sind.
Warum das für IT-Teams, die noch ältere TeamViewer-Versionen verwenden, wichtig ist
Für Unternehmen, die noch TeamViewer 13 oder 14 verwenden, bedeutet der Zeitplan für das Supportende mehr als nur eine Aufgabe für ein Software-Update. Das gibt IT-Teams einen Anlass, zu überprüfen, wo ältere Fernzugriffstools installiert sind, wie diese Tools genutzt werden und ob sie die Arbeitsweise des Unternehmens noch unterstützen.
Fernzugriff wird oft Teil der Hintergrundinfrastruktur. Sobald sie funktioniert, können Teams dieselbe Software über Jahre hinweg auf Workstations, Servern, gemeinsam genutzten Rechnern und unbeaufsichtigten Systemen im Einsatz lassen. Das kann eine Änderung im Lebenszyklus schwieriger verwaltbar machen, wenn die IT keinen klaren Überblick über jedes betroffene Gerät hat.
1. Kontinuität des Fernzugriffs
Die dringendste Sorge ist die Kontinuität. Wenn Techniker TeamViewer 13 oder 14 nutzen, um Remote-Benutzer zu unterstützen, auf unbeaufsichtigte Computer zuzugreifen oder Systeme außerhalb des lokalen Netzwerks zu warten, kann sich jede Änderung der internetbasierten Konnektivität auf den Support im Arbeitsalltag auswirken.
LAN-Verbindungen sind in manchen Fällen zwar weiterhin verfügbar, lösen das Problem aber nicht für verteilte Teams, Remote-Mitarbeitende, Niederlassungen oder Geräte, die die IT von außerhalb des Netzwerks erreichen muss. Teams sollten prüfen, welche Workflows von Online-Fernzugriff abhängen und welche Geräte sich nur schwer unterstützen ließen, wenn sich dieser Zugriff ändert.
2. Legacy-Endpunkttransparenz
Ältere Versionen von TeamViewer sind möglicherweise noch auf Geräten installiert, die in letzter Zeit nicht überprüft wurden. Einige könnten aktiven Mitarbeitenden gehören. Andere können gemeinsam genutzte Arbeitsstationen, Laborcomputer, Kiosks, Server oder Geräte sein, die nur für gelegentlichen Support verwendet werden.
Hier kommt es auf Sichtbarkeit an. IT-Teams müssen wissen, auf welchen Geräten TeamViewer 13 oder 14 läuft, wer sie nutzt, ob sie noch benötigt werden und wie wichtig sie für den Geschäftsbetrieb sind. Ohne diese Inventarisierung lässt sich der Umfang einer Migration leicht unterschätzen.
3. Lizenzierung und Upgrade-Planung
Die Einstellung bringt auch eine Lizenzierungsentscheidung mit sich. Teams, die ältere Versionen von TeamViewer verwenden, müssen entscheiden, ob ein Upgrade innerhalb des aktuellen Lizenzmodells von TeamViewer sinnvoll ist oder ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, andere Optionen für den Fernzugriff zu prüfen.
Bei dieser Entscheidung sollte es um mehr als nur die Abonnementkosten gehen. IT-Teams sollten auch den Bereitstellungsaufwand, die Workflows der Techniker, Sicherheitsanforderungen, die Abdeckung der Endpunkte, Administratorkontrollen und die Frage berücksichtigen, ob sie umfassendere Verwaltungsfunktionen wie Inventarisierung, Patch-Management und Automatisierung benötigen.
Was IT-Teams vor Ablauf der Frist prüfen sollten
Bevor TeamViewer 13 und 14 in die Auslaufphase eintreten, sollten IT-Teams eine klare Bestandsaufnahme der betroffenen Geräte und Arbeitsabläufe erstellen. Ziel ist es zu verstehen, wo ältere Versionen noch im Einsatz sind, welche Fernzugriffsszenarien davon abhängen und was sich ändern muss, bevor der Support schwerer verlässlich wird.
Identifizieren Sie alle Geräte, auf denen TeamViewer 13 oder 14 ausgeführt wird: Suchen Sie zunächst nach allen Endpunkten, Servern und gemeinsam genutzten Workstations, auf denen TeamViewer 13 oder 14 noch installiert ist. Schließen Sie unbeaufsichtigte Systeme, Laborgeräte, Kioske und Computer ein, die nur gelegentlich genutzt werden. Dies sind oft die Geräte, die bei einer Migration am ehesten übersehen werden.
Ordnen Sie zu, welche Verbindungen von internetbasiertem Zugriff abhängen: Trennen Sie reine LAN-Anwendungsfälle von Workflows, die auf der internetbasierten Konnektivität von TeamViewer beruhen. Das ist wichtig, weil TeamViewer mitgeteilt hat, dass LAN-Verbindungen möglicherweise weiterhin funktionieren, während internetbasierte Verbindungen mit älteren Versionen im Laufe der Zeit beeinträchtigt werden.
Geschäftskritische Systeme überprüfen: Priorisieren Sie Systeme, die Führungskräfte, Remote-Mitarbeitende, kundenorientierte Abläufe, Produktionsworkflows oder Wartungsarbeiten außerhalb der Geschäftszeiten unterstützen. Diese Geräte sollten zuerst überprüft werden, da eine Unterbrechung des Fernzugriffs größere betriebliche Auswirkungen hätte.
Betriebssystemkompatibilität prüfen: Einige ältere Geräte verwenden möglicherweise noch veraltete Betriebssysteme oder Konfigurationen, die Upgrades erschweren. Prüfen Sie, ob jedes System neuere Fernzugriffssoftware unterstützt oder einen anderen Migrationsplan erfordert.
Kosten für Upgrade und Migration abschätzen: Vergleichen Sie die Kosten eines Upgrades mit den Kosten für den Wechsel zu einer anderen Fernzugriffslösung. Berücksichtigen Sie Abonnementpreise, Bereitstellungszeit, Technikerschulungen, Endpoint-Abdeckung, Sicherheitsanforderungen und alle zusätzlichen Tools, die für Inventarisierung, Patching oder Automatisierung benötigt werden.
Dokumentieren Sie Ihre Anforderungen an den Fernzugriff: Erstellen Sie eine klare Liste dessen, was Ihr Team künftig benötigt. Dazu können unbeaufsichtigter Zugriff, On-Demand-Support mit betreuter Sitzung, Dateiübertragung, Remote-Druck, Sitzungsprotokollierung, SSO, MFA, granulare Berechtigungen, Softwareinventar, Patch-Transparenz und die Ausführung von Remote-Befehlen gehören.
Worauf Sie bei einer Alternative zu TeamViewer achten sollten
Wenn Ihr Team das Auslaufen von TeamViewer 13 und 14 zum Anlass nimmt, andere Optionen zu prüfen, beginnen Sie mit Ihren tatsächlichen Support-Workflows. Eine Ersatzlösung sollte abdecken, wie Ihre Techniker heute auf Geräte zugreifen, und zugleich die Sicherheits-, Transparenz- und Managementanforderungen unterstützen, die Ihre Umgebung künftig erfordern könnte.
Wichtige Funktionen, auf die Sie bei Alternativen zu TeamViewer achten sollten, sind:
Sicherer unbeaufsichtigter Zugriff: IT-Teams sollten auf autorisierte Geräte zugreifen können, wenn Benutzer nicht verfügbar sind, insbesondere bei Servern, gemeinsam genutzten Workstations, Wartungsarbeiten außerhalb der Geschäftszeiten und Remote-Systemen.
Betreuter Fernsupport: Helpdesk-Teams benötigen eine einfache Möglichkeit, Benutzer bei Bedarf zu unterstützen – ganz gleich, ob der Benutzer von zu Hause, im Büro oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks arbeitet.
Plattformübergreifende Abdeckung: Ihr Fernzugriffs-Tool sollte die Geräte unterstützen, die Ihre Organisation tatsächlich nutzt, einschließlich Windows-, macOS-, Linux-, Android-, iOS- und Chromebook-Anwendungsfällen, sofern zutreffend.
Starke Zugriffskontrollen: Achten Sie auf Sicherheitsfunktionen wie MFA, SSO/SAML, granulare Berechtigungen, Geräteauthentifizierung und Sitzungsprotokollierung, damit die IT verwalten kann, wer Zugriff hat, und ein klarer Audit-Trail erhalten bleibt.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung: Der Ersatz sollte sich leicht ausrollen, zuweisen, überwachen und verwalten lassen, ohne unnötigen Einrichtungsaufwand für Techniker oder Endbenutzer zu verursachen.
Zuverlässige Leistung bei Fernsitzungen: Fernsitzungen sollten reaktionsschnell genug sein für Fehlerbehebung, Wartung, Dateizugriff, Verwaltungsaufgaben und tägliche Supportaufgaben.
Endpunkttransparenz: Fernzugriff ist effektiver, wenn die IT auch den Gerätestatus, Hardwaredetails, das Softwareinventar und den Patch-Status sehen kann.
Patch-Management und Automatisierung: Eine moderne Lösung sollte der IT dabei helfen, auf verwalteten Geräten Maßnahmen zu ergreifen – sei es durch das Bereitstellen von Updates, das Ausführen von Skripten, das Neustarten von Systemen oder die Behebung gängiger Probleme.
Die beste Wahl ist die, die Reibungsverluste für Techniker reduziert und der IT gleichzeitig mehr Kontrolle über die von ihr verwalteten Geräte gibt. Das bedeutet, über einfache Bildschirmfreigabe hinauszudenken und eine Lösung zu wählen, die den gesamten Fernsupport-Workflow unterstützt.
Warum Fernzugriff und Endpunktmanagement gemeinsam bewertet werden sollten
Die Einstellung von TeamViewer Version 13 und 14 ist ein guter Zeitpunkt, mehr als nur Ihre Fernverbindung zu überprüfen. Für viele IT-Teams endet der Support nicht, sobald sich ein Techniker mit einem Gerät verbindet.
1. Fernzugriff hilft der IT bei der Verbindung
Fernzugriff ermöglicht es Technikern, von überall aus auf Benutzer, Workstations, Server und unbeaufsichtigte Systeme zuzugreifen. Das ist unverzichtbar für die Fehlerbehebung, das Arbeiten aus der Ferne und den Support außerhalb der Geschäftszeiten.
2. Endpunktmanagement hilft der IT, Maßnahmen zu ergreifen
Nach dem Verbindungsaufbau muss die IT häufig den Softwarebestand prüfen, den Patch-Status überprüfen, ein Update bereitstellen, ein Skript ausführen oder den Gerätezustand bestätigen. Wenn diese Aufgaben in separaten Tools stattfinden, dauert der Support länger, und die Transparenz leidet.
3. Ein kombinierter Workflow reduziert Reibungsverluste
Eine moderne Fernzugriffslösung sollte Teams dabei helfen, sich sicher zu verbinden und Geräte effizienter zu verwalten. Für Teams, die ältere TeamViewer-Bereitstellungen neu bewerten, besteht das Ziel darin, den gesamten IT-Workflow mit weniger Tool-Wechseln, besserer Transparenz und mehr Kontrolle über verteilte Endpunkte zu unterstützen.
Wie Splashtop Teams dabei hilft, über herkömmlichen Fernzugriff hinauszugehen
Wenn das Auslaufen von Version 13 und 14 von TeamViewer Ihr Team dazu veranlasst, Optionen für den Fernzugriff zu prüfen, bietet Splashtop der IT eine sichere, leistungsstarke Möglichkeit, Benutzer zu unterstützen und Remote-Computer ohne unnötige Komplexität zu verwalten.
Splashtop unterstützt sowohl betreuten als auch unbeaufsichtigten Zugriff, sodass Techniker Benutzern bei Bedarf helfen oder sich mit verwalteten Geräten verbinden können, wenn niemand anwesend ist. Diese Flexibilität ist wichtig für Helpdesks, MSPs, verteilte Teams und Unternehmen, die standortübergreifend einen zuverlässigen Zugriff auf Computer benötigen.
Für Teams, die auch ein leistungsstärkeres Endpunktmanagement benötigen, ergänzt Splashtop AEM denselben Workflow um mehr Transparenz und Automatisierung. Die IT kann Hardware- und Softwareinventar einsehen, den Patch-Status überwachen, Updates automatisieren und Maßnahmen auf allen verwalteten Endpunkten ergreifen, ohne dabei auf jeweils eine manuelle Remote-Sitzung angewiesen zu sein.
Mit Splashtop können Teams:
Greifen Sie sicher von überall auf verwaltete Computer zu.
Bieten Sie Endbenutzern On-Demand-Fernsupport.
Verwalten Sie Benutzer, Geräte, Berechtigungen und Zugriff über eine zentrale Konsole.
Unterstützen Sie gängige IT-Umgebungen für Anwendungsfälle mit Windows, macOS, Linux, Android, iOS und Chromebook.
Nutzen Sie Splashtop AEM, um Endpunkte zu überwachen, unterstützte Anwendungen zu patchen, Inventar anzuzeigen und Routineaufgaben zu automatisieren.
Für IT-Teams, die ältere Fernzugriff-Bereitstellungen ersetzen, hilft Splashtop dabei, das Support-Erlebnis zu modernisieren und Teams gleichzeitig mehr Kontrolle über die Geräte zu geben, die sie verwalten.
Planung Ihrer Migration von TeamViewer 13 oder 14
Ein Migrationsplan muss nicht kompliziert sein, sollte aber gut durchdacht sein. Bevor Sie TeamViewer 13 oder 14 ersetzen, dokumentieren Sie, wo es eingesetzt wird, welche Systeme am wichtigsten sind und wie Ihr Team Benutzer und Geräte umstellt, ohne den Support zu unterbrechen.
Prüfen Sie Ihre aktuelle TeamViewer-Bereitstellung: Identifizieren Sie jedes System, auf dem TeamViewer 13 oder 14 ausgeführt wird. Erfassen Sie Computer von Mitarbeitenden, Server, gemeinsam genutzte Geräte, Laborrechner und unbeaufsichtigte Systeme, die möglicherweise nicht Teil Ihres normalen Erneuerungszyklus sind.
Priorisieren Sie Endpunkte mit hohen Abhängigkeiten: Beginnen Sie mit Geräten, die Führungskräfte, Remote-Mitarbeitende, kundennahe Teams, Produktionsabläufe oder die Fernwartung außerhalb der Geschäftszeiten unterstützen. Diese Systeme sollten nicht bis zur letzten Phase der Migration zurückgestellt werden.
Definieren Sie Ihre Anforderungen an einen Ersatz: Listen Sie auf, was Ihr Team von seiner nächsten Lösung benötigt, einschließlich unbeaufsichtigtem Zugriff, betreutem Support, Sicherheitskontrollen, Protokollierung, Bereitstellungsoptionen, Endpunktinventar, Patch-Management und Automatisierung.
Testen Sie den Wechsel mit einer Pilotgruppe: Validieren Sie Performance, Berechtigungen, Benutzerfreundlichkeit, Techniker-Workflows und Support-Abdeckung mit einer kleinen Gruppe, bevor Sie ihn breit ausrollen.
Geräte phasenweise verschieben: Migrieren Sie Geräte nach Abteilung, Standort, Priorität oder Supportbedarf. Eine schrittweise Einführung erleichtert es, Probleme frühzeitig zu erkennen und Unterbrechungen kritischer Support-Workflows zu vermeiden.
Nicht mehr benötigte Legacy-Software entfernen: Sobald Geräte migriert sind, deinstallieren Sie ältere Fernzugriffstools dort, wo sie nicht mehr benötigt werden. Das trägt dazu bei, Verwirrung bei Technikern zu reduzieren, und bietet der IT eine sauberere, besser verwaltbare Umgebung.
Nutzen Sie den EoL-Zeitplan, um den Fernzugriff zu modernisieren
Die Einstellung von TeamViewer Version 13 und 14 gibt IT-Teams einen klaren Anlass, ältere Fernzugriffsbereitstellungen zu überprüfen, bevor deren Support schwieriger wird. Priorität hat es, betroffene Systeme zu identifizieren, zu verstehen, welche Workflows vom internetbasierten Zugriff abhängen, und zu entscheiden, ob ein Upgrade oder der Wechsel zu einer anderen Lösung sinnvoller ist.
Diese Überprüfung kann IT-Teams auch dabei helfen, die Unterstützung verteilter Geräte zu verbessern. Eine moderne Fernzugriffslösung sollte es Ihnen leicht machen, sichere Verbindungen herzustellen, Benutzer schnell zu unterstützen, Berechtigungen zu verwalten und die Transparenz über die Endpunkte aufrechtzuerhalten, für die Ihr Team verantwortlich ist.
Splashtop bietet Teams eine sichere, leistungsstarke Möglichkeit, veraltete Fernzugriffstools zu ersetzen, während Splashtop AEM Endpunkttransparenz, Patch-Management und Automatisierung für ein effizienteres Gerätemanagement ergänzt. Starten Sie eine kostenlose Testversion, um zu sehen, wie Splashtop Ihre Workflows für Fernzugriff und Endpunktmanagement unterstützen kann.