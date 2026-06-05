Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Zebra Technologies logo displayed on a phone screen

Demo-Video zur zur Splashtop Rugged & IoT Remote Support für Zebra Technologies

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Suchen Sie nach einer Lösung, mit der Sie von Zebra aus auf Android- und IoT-Geräte zugreifen und diese ferngesteuert verwenden können?

Informieren Sie sich über Splashtop Rugged & IoT Remote Access and Support.

Dieses Video gibt einen schnellen Überblick über die Funktionsweise mit einem Android-Gerät von Zebra.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

Erfahren Sie mehr über Android- und IoT-Fernzugriffslösungen

Splashtop Rugged & IoT Fernsupport ist optimiert, um mobile Geräte, robuste Geräte, Kioske, digitale Beschilderung, Point of Sale (POS), elektronische Fahrtenbücher (ELD) sowie andere Internet of Things (IoT) -Geräte zu unterstützen, die eine Vielzahl von Betriebssystemen (OS) von Android™ bis zu eingebettetem Windows™ ausführen.

Splashtop arbeitet mit Geräteherstellern zusammen, um den Fernzugriff und die Fernsteuerung von Android-Geräten mit maßgeschneiderten Add-Ons für Splashtop Rugged & IoT zu unterstützen. Splashtop wachsende Liste unterstützter Hersteller umfasst CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim und Zebra.

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

A woman working on a computer at her office desk.
Integrationen

Stärkung der IT-Sicherheit mit Splashtops Splunk-Integration

Mehr erfahren
Front perspective of Confederation College
Integrationen

Das Confederation College bietet rund um die Uhr Remote-Computerlabore

Mehr erfahren
An IT administrator working on his computer.
Integrationen

Vereinfachung von Sicherheitsoperationen für Endpunkte mit Splashtop & CrowdStrike

Mehr erfahren
Raspberry Pi and Splashtop logos
Integrationen

Raspberry Pi Remote-Desktop: Einrichtung des Fernzugriffs und der Fernsteuerung

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen