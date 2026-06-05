Demo-Video zur zur Splashtop Rugged & IoT Remote Support für Zebra Technologies

Suchen Sie nach einer Lösung, mit der Sie von Zebra aus auf Android- und IoT-Geräte zugreifen und diese ferngesteuert verwenden können?
Informieren Sie sich über Splashtop Rugged & IoT Remote Access and Support.
Dieses Video gibt einen schnellen Überblick über die Funktionsweise mit einem Android-Gerät von Zebra.
Erfahren Sie mehr über Android- und IoT-Fernzugriffslösungen
Splashtop präsentiert die erste Android-basierte Fernsteuerungslösung für den neuen Fernsteuerungsdienst von Zebra Technologies
– Kombinieren Sie Splashtop mit Ihren bevorzugten Business-Technologielösungen
Splashtop Rugged & IoT Fernsupport ist optimiert, um mobile Geräte, robuste Geräte, Kioske, digitale Beschilderung, Point of Sale (POS), elektronische Fahrtenbücher (ELD) sowie andere Internet of Things (IoT) -Geräte zu unterstützen, die eine Vielzahl von Betriebssystemen (OS) von Android™ bis zu eingebettetem Windows™ ausführen.
Splashtop arbeitet mit Geräteherstellern zusammen, um den Fernzugriff und die Fernsteuerung von Android-Geräten mit maßgeschneiderten Add-Ons für Splashtop Rugged & IoT zu unterstützen. Splashtop wachsende Liste unterstützter Hersteller umfasst CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim und Zebra.