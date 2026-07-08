Das Confederation College bietet rund um die Uhr Remote-Computerlabore

Wünsche werden wahr! Tatsächlich hat das Confederation College eine ganze Menge mehr bekommen, als sie sich gewünscht hatten.
Als Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr nach schlüsselfertigen Lösungen für den Fernunterricht suchten, entschied sich das Confederation College für Splashtop. Ziel war es, den Studenten rund um die Uhr einen Fernzugang zu Laborcomputern und der IT einen Fernsupport der Geräte von Studenten und der Fakultät zu ermöglichen. Nachdem sie gesehen hatten, in welch vielfältiger Weise die Studenten, die Fakultät und das IT-Team von Splashtop profitierten, beschlossen sie, es als dauerhafte Lösung beizubehalten.
In diesem Testimonial teilt Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Tech, die Gründe, warum sie Splashtop lieben und es weiterhin nutzen wollen, um die Lernerfahrungen der Schüler zu verbessern:
Die Schüler können einfach von überall und zu jeder Zeit auf ferngesteuerte Laborcomputer zugreifen und diese steuern und fühlen sich, als würden sie davor sitzen
Schüler können Laborcomputer von jedem Gerät aus fernsteuern, einschließlich Mobiltelefonen, Tablets und Chromebooks.
Die IT-Abteilung kann bei Bedarf Fernsupport für die Geräte von Studenten und Lehrkräften (auch für deren persönliche Geräte) bereitstellen, wann immer diese Hilfe benötigen
„Wir haben ein paar verschiedene Produkte ausprobiert und sind bei Splashtop gelandet, das die besten Funktionen für uns hatte. Wir wollten den Schülern direkten Zugang geben, als wären sie im Labor.“ -Jason Deadman, Confederation College
Das Confederation College ist in der Lage, den Studenten mehr zu bieten als vor der Pandemie.
Studenten sind nicht mehr auf persönliche Computerräume während der Campuszeiten beschränkt. Die zusätzliche Flexibilität, von überall und jederzeit auf Laborcomputer zugreifen zu können, verbessert die Lernerfahrung der Studenten am College.
„Ich denke, wir werden das (Splashtop) langfristig weiterführen. Es scheint, als ob es eine gute Lösung für Leute sein wird, die zu Hause arbeiten. Sie müssen nicht physisch kommen, wenn sie nicht wollen oder können. Es gibt uns die Möglichkeit, Zugang für Menschen mit medizinischen Problemen zu haben. Es gibt tonnenweise Fälle, in denen Leute nicht reinkommen können. Wir hatten dieses Tool nicht, um jederzeit auf die Computer zugreifen zu können. Mit der Hinzufügung von Splashtop haben wir die Möglichkeit, rund um die Uhr Zugriff zu haben.“ -Jason Deadman, Confederation College
Aber glaub ihnen nicht einfach beim Wort.
Überzeugen Sie sich selbst, wie Splashtop die Remote-Access-Lösungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Bildungseinrichtungen bietet. Machen Sie Lab-Computer für Schüler und Studierende jederzeit und von überall zugänglich. Leisten Sie Fernsupport für jedes Gerät von Schulen, Schülern, Studierenden oder Lehrkräften.