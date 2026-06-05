Datto-Benutzer können Clients Fernzugriff gewähren und es ihnen ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten

Datto RMM-Benutzer können die Splashtop-Integration nutzen, um ihren Kunden den Fernzugriff auf ihre eigenen Computer zu ermöglichen.
Die jüngsten Ereignisse führten zu einem weltweiten Vorstoß für Unternehmen, ihren Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Zusammen mit vielen anderen Initiativen von Regierungen, Gesundheitsorganisationen und Schulen ist dies eine Initiative, die sich Arbeitgeber vorgenommen haben, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Als Fernzugriffs- und Fernsupport-Tool war Splashtop in der einzigartigen Position, MSPs dabei zu unterstützen, ihre Kunden zu befähigen, durch die Work-from-Home-Initiative produktiv zu bleiben.
Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Arbeit von zu Hause oder auf Distanz mit Splashtop Remote Access Pro
Wenn Sie ein MSP sind, erleben Sie wahrscheinlich, wie Ihre Kunden versuchen, produktiv von zu Hause aus zu arbeiten. Mit Splashtop können Sie den Fernzugriff auf deren eigene Computer bereitstellen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Sie können den Streamer nutzen, der bereits als Teil von Datto RMM installiert ist und Ihrem Kunden den Fernzugriff auf seinen eigenen Computer von seinen Geräten aus ermöglichen.
Hier ist wie:
Sie können Ihr Angebot um einen zusätzlichen Service und eine weitere Einnahmequelle erweitern, indem Sie Ihren Kunden sicheren Fernzugriff anbieten. Ausführliche Anleitungen dazu finden Sie auf unserer Datto-Supportseite.
Über Splashtop Remote Access Pro
Splashtop bietet sichere Fernzugriffstools für Geschäftsleute und große Teams. Benutzer können von ihrem Heimcomputer und sogar von iOS- und Android-Geräten aus auf ihre Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen. Die Fernsitzung von Splashtop bietet Funktionen wie Multi-zu-Muti-Monitor-Unterstützung, Sitzungsaufzeichnung, Chat, gemeinsamer Desktop, Remote-Neustart und vieles mehr!
Splashtop bietet Teams bis zu 25 % Rabatt zur Unterstützung von Initiativen wie Telearbeit, Arbeiten von zu Hause oder Arbeit auf Distanz. Lesen Sie alles, was Sie über Splashtop Remote Access wissen müssen.
Splashtop bietet bessere Funktionen zum besten Preis. Sie können bis zu 50 % im Vergleich zu anderen Fernzugriffslösungen sparen und eine neue Einnahmequelle generieren!
Müssen Sie auch für Computer und mobile Geräte, die nicht unter Datto verwaltet werden, eine beaufsichtigte oder unbeaufsichtigte Betreuung bereitstellen? Schauen Sie sich Splashtop Remote Support an.