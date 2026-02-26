Warum Endpoint-Sicherheitsoperationen immer schwieriger werden
Endpunktumgebungen sind mehr denn je verteilt. Hybrides Arbeiten, Remote-Geräte und gemischte Betriebssysteme haben die Anzahl der Endpunkte, die IT- und Sicherheitsteams unterstützen müssen, erhöht, oft mit begrenzten Ressourcen.
Gleichzeitig sind die Sicherheitsoperationen für Endpunkte komplexer geworden. Sicherheitsteams verlassen sich auf fortschrittliche Plattformen, um Bedrohungen zu erkennen und zu untersuchen, während IT-Teams dafür verantwortlich sind, Software bereitzustellen, die Einsatzbereitschaft der Endgeräte aufrechtzuerhalten und bei Problemen die Reaktionsmaßnahmen zu unterstützen. Wenn diese Verantwortlichkeiten in separaten Tools gehandhabt werden, können sogar routinemäßige Sicherheitsoperationen verzögert werden.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat Splashtop eine Integration zwischen Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) und der CrowdStrike Falcon®-Plattform angekündigt, die Organisationen dabei hilft, Sicherheitsoperationen für Endpunkte in Windows-Umgebungen zu optimieren. Die Integration ermöglicht eine richtliniengesteuerte Bereitstellung des Falcon-Sensors und bietet über Splashtop operative Transparenz, während CrowdStrike weiterhin das System der Aufzeichnung für Endpoint-Erkennung, Untersuchung und Reaktion bleibt.
Die operative Lücke zwischen Endpoint-Management und Endpoint-Sicherheit
Endpunkt Management und Endpunktsicherheit Plattformen sind für unterschiedliche Zwecke konzipiert und gehören typischerweise verschiedenen Teams. Endpunktsicherheitsplattformen wie CrowdStrike Falcon konzentrieren sich auf Erkennung, Untersuchung und Reaktion. Endpunktmanagement-Plattformen konzentrieren sich auf Bereitstellung, Konfiguration und laufende Endpunktoperationen.
Diese Trennung schafft eine operative Lücke im alltäglichen Sicherheitsworkflow. Aufgaben wie die Bereitstellung von Sicherheitsagenten, die Aufrechterhaltung des Endpunktschutzes oder die Vorbereitung betroffener Geräte für Untersuchungen erfordern oft, dass IT-Teams außerhalb der Sicherheitskonsole arbeiten. Die Koordination zwischen Teams kann manuelle Überprüfungen, das Wechseln von Werkzeugen und Übergaben beinhalten, die die Ausführung verlangsamen.
Wenn Sicherheitsereignisse eintreten, wird diese Lücke sichtbarer. Sicherheitsteams untersuchen Bedrohungen innerhalb der Sicherheitsplattform, während IT-Teams möglicherweise Endpunktzugriff bereitstellen, den Systemzustand validieren oder Response-Aktionen mit separaten Tools unterstützen müssen. Selbst wenn Sicherheitskontrollen wie beabsichtigt funktionieren, können getrennte Arbeitsabläufe unnötigen operativen Mehraufwand verursachen.
Die Integration von Splashtop und CrowdStrike wurde entwickelt, um diese Lücke auf der Betriebsebene zu schließen. Die Integration ermöglicht Splashtop Autonomous Endpoint Management
Management zur Unterstützung der richtliniengesteuerten Bereitstellung des CrowdStrike Falcon-Sensors und zur Bereitstellung operativer Sichtbarkeit in den Endpunktschutzstatus, während die Sicherheitsuntersuchung und -reaktion innerhalb der Falcon-Plattform fortgesetzt wird.
Was die Splashtop und CrowdStrike-Integration liefert
Die Integration zwischen Splashtop Autonomous Endpoint Management und der CrowdStrike Falcon Plattform konzentriert sich darauf, Sicherheitsoperationen für Endpunkte zu vereinfachen, während etablierte Sicherheitsabläufe und Verantwortlichkeiten beibehalten werden.
Zentrale Falcon Sensor-Bereitstellung durch Splashtop Autonomous Endpoint Management
Mit dieser Integration können IT-Teams die Installation des CrowdStrike Falcon Sensors direkt von der Splashtop Autonomous Endpoint Management Konsole aus verwalten. Die Bereitstellung von Sensoren kann durch Endpunktsicherheitsrichtlinien automatisiert werden, was hilft, die Einführung und laufende Verwaltung in verteilten Multi-Plattform-Umgebungen zu standardisieren. Dies reduziert den manuellen Aufwand und hilft, eine konsistente Bereitstellung zu gewährleisten, ohne dass Sicherheitsteams ändern müssen, wie sie innerhalb der Falcon-Plattform arbeiten.
Hochgradige Sichtbarkeit der Endpunktsicherheit ohne Veränderung der Sicherheitsabläufe
Die Integration bietet auch eine zentrale, hochgradige Sicht auf die Sicherheitslage der Endpunkte innerhalb von Splashtop. Teams können die Installation des Falcon-Sensors bestätigen, den Schutzstatus einsehen und die zugewiesenen Endpunktsicherheitsrichtlinien verstehen. CrowdStrike liefert Bedrohungsaufklärung und Reaktionsfähigkeiten über die Falcon-Konsole, auch wenn eine tiefere Untersuchung oder Behebung erforderlich ist.
Den Wert bestehender CrowdStrike Investitionen erweitern
Für Organisationen, die bereits CrowdStrike verwenden, ist die Integration mit Splashtop AEM darauf ausgelegt, diese Investition durch eine stärkere Koordination zu nutzen, anstatt die Arbeitsweise von Sicherheitsteams zu verändern.
Indem es die Bereitstellung des Falconsensors vereinfacht und zentrale operationale Sichtbarkeit bietet, hilft Splashtop, den erforderlichen Aufwand zur Aufrechterhaltung der Endpunkterfassung in verteilten Umgebungen zu reduzieren. IT-Teams können die Bereitstellung und tägliche operative Aufgaben effizienter bewältigen, während Sicherheitsteams weiterhin auf die Falcon-Plattform für Erkennung, Untersuchung und Behebung vertrauen.
Die Integration reduziert auch den Werkzeugwechsel während routinemäßiger Arbeitsabläufe. Anstatt zwischen mehreren Konsolen hin- und herzuwechseln, um den Bereitstellungsstatus oder die Bereitschaft von Endpunkten zu überprüfen, gewinnen Teams innerhalb von Splashtop einen umfassenden Überblick und schwenken zu CrowdStrike für eine tiefgehende Sicherheitsanalyse. Dies verbessert die Koordination, während CrowdStrike als System of Record für Sicherheitsoperationen erhalten bleibt.
Zusammen helfen diese Fähigkeiten Organisationen, mehr operativen Wert aus ihrer bestehenden CrowdStrike-Bereitstellung zu ziehen, die Effizienz und Koordination zu verbessern, ohne etablierte Sicherheitsprozesse oder Verantwortlichkeiten zu stören.
Für wen diese Integration geplant ist
Die Splashtop und CrowdStrike Integration ist für Organisationen entwickelt, die ihre Endpoint-Sicherheitsoperationen verbessern möchten, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Sicherheitsteams Bedrohungen erkennen oder darauf reagieren.
Es ist besonders relevant für:
IT-Teams, die für die Bereitstellung und Wartung von Endgeräten verantwortlich sind: Teams, die den Software-Rollout, die Konfiguration und die Einsatzbereitschaft von Endgeräten in verteilten, plattformübergreifenden Umgebungen verwalten und eine effizientere Möglichkeit suchen, Falcon-Sensoren in großem Maßstab bereitzustellen und zu verwalten.
Sicherheitsteams, die CrowdStrike Falcon als ihr primäres System verwenden: Organisationen, die sich auf CrowdStrike für Erkennung, Untersuchung und Behebung verlassen und diese Arbeitsabläufe beibehalten möchten, während sie betriebliche Reibungen außerhalb der Falcon-Konsole reduzieren.
Unternehmen, die hybride und verteilte Arbeitskräfte unterstützen: Umgebungen, in denen Endpunkten über Büros, Zuhause und Remote-Standorte verteilt sind, was es schwieriger macht, eine konsistente Bereitstellung und betriebliche Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten.
Teams, die ihre Abläufe straffen möchten, ohne die Sicherheitsverantwortung zu konsolidieren: Unternehmen, die eine bessere Koordination zwischen IT- und Sicherheitsteams wünschen, ohne Werkzeuge zu vereinigen, Verantwortlichkeiten neu zu definieren oder etablierte Sicherheitsprozesse zu stören.
Erste Schritte mit Splashtop AEM und CrowdStrike
Kunden können die CrowdStrike Endpoint Detection and Response (EDR) und Managed Detection and Response (MDR) Lösungen direkt über Splashtop erwerben, was die Beschaffung und die anfängliche Implementierung vereinfacht. Von dort aus kann die Installation und laufende Verwaltung des Falcon-Sensors über Splashtop Autonomous Endpoint Management durchgeführt werden, wodurch IT-Teams Sicherheitsoperationen effizienter unterstützen können.
Zusätzliche Informationen zu verfügbaren EDR- und MDR-Optionen über Splashtop finden Sie auf der Splashtop EDR und MDR Add-Ons Seite, die unterstützte Angebote beschreibt.
Betriebliche Einfachheit ohne Kompromisse bei der Sicherheitssteuerung
Da Endpunktumgebungen zunehmend verteilt sind, wird die Verbesserung der Koordination zwischen IT-Betrieb und Sicherheitsteams immer wichtiger. Die Integration zwischen Splashtop Autonomes Endpunktmanagement und der CrowdStrike Falcon-Plattform ist darauf ausgelegt, eine bessere Koordination zwischen IT-Betrieb und Sicherheitsteams zu ermöglichen.
Durch die Vereinfachung der Falcon-Sensorbereitstellung, Bereitstellung zentralisierter operativer Sichtbarkeit und Ermöglichung eines sicheren Zugriffs auf Endpunkte, wenn Maßnahmen erforderlich sind, hilft Splashtop, Reibungsverluste bei den Endpunktsicherheitsoperationen zu reduzieren.
Gemeinsam helfen Splashtop und CrowdStrike Organisationen dabei, die Sicherheitsoperationen für Endpunkte zu optimieren, die Koordination über Teams hinweg zu verbessern und verteilte Umgebungen effizienter zu verwalten, ohne dabei Kontrolle oder Verantwortlichkeit zu verlieren.
