Splashtop präsentiert die erste Android-basierte Fernsteuerungslösung für den neuen Fernsteuerungsdienst von Zebra Technologies

Die Splashtop-Fernsteuerungslösung lässt sich nahtlos in bestehende Plattformen für Mobilgerätemanagement, Enterprise Mobility Management und Unified Endpoint Management integrieren

San Jose, Kalifornien, 13. März 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Splashtop gab bekannt, dass Splashtop Rugged& IoT Remote Support für die vollständige Unterstützung des Remote Control Event Injection Service von Zebra Technologies optimiert ist. Mit der neuesten Zebra Remote Control Application Programming Interface (API) können Kunden von Zebra und Splashtop jetzt schnell ferngesteuerte robuste Mobilcomputer einsetzen.

Der Remote Control Event Injection Service von Zebra ermöglicht zugelassenen Fernsteuerungsanwendungen die volle Kontrolle über den Bildschirm eines Geräts zu haben und Tasten- und Berührungsereignisse in das System zu injizieren, während gleichzeitig die Fehlerbehebung aus der Ferne durchgeführt wird.

„Wir freuen uns, der erste unabhängige Softwareanbieter (ISV) zu sein, der die neue Fernsteuerungsfunktionalität von Zebra unterstützt“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Im Jahr 2019 werden viele Unternehmen weiterhin auf neue Android-basierte Geräte migrieren, und Splashtop ist gut positioniert, um diese Welle der Kundenakzeptanz und des Einsatzes zu unterstützen.“

Splashtop Rugged & IoT Remote Support ist optimiert für die Unterstützung von mobilen Geräten, robusten Geräten, Kiosken, Digital Signage, Point of Sale (POS), elektronischen Aufzeichnungsgeräten (ELD) sowie anderen Internet of Things (IoT)-Geräten mit einer Vielzahl von Betriebssystemen (OS) von Android™ bis hin zu Embedded Windows™. Die Plattform ist sowohl als Cloud- als auch als lokale Version verfügbar. Unternehmen, die sich für ein geschlossenes Netzwerk entscheiden, können die lokale Lösung problemlos übernehmen. Splashtop-Partner können auch Rugged IoT & Remote Support nutzen.

„Wir freuen uns, ein OEM-Partner (Original Equipment Manufacturer) von Splashtops Rugged & IoT Remote Support Technologie zu sein“, teilt Paul DePond, President von Notify Technology mit. „Wir können Unternehmen jetzt unsere NotifyMDM-Technologie zusammen mit der Fernsteuerungstechnologie von Splashtop anbieten, um eine Lösung für die Fernverwaltung und -steuerung ihrer Android-basierten Zebra-Geräte bereitzustellen.

Splashtop wird auf den folgenden Zebra-Veranstaltungen die neueste Zebra-Fernsteuerungsunterstützung vorführen:

Zebra vor Ort, Chicago, 11.–12. März

Zebra vor Ort, Philadelphia, 15.–16. April

Zebra vor Ort, Toronto, 24.–25. April

Verfügbarkeit

Informationen zum Splashtop Rugged& IoT Remote Support sind unter https://www.splashtop.com/iot verfügbar. Unternehmen, die Zebra-Geräte unterstützen, können weitere Informationen erhalten und beantragen, am Beta-Programm teilzunehmen, um frühzeitig auf diese neue Lösung zuzugreifen, indem sie auf dieser Webseite auf die Schaltfläche „Los geht's“ klicken und das Anfrageformular ausfüllen.

Andere Splashtop-Integrationspartner

Die Android-Fernsteuerungstechnologie von Splashtop wurde in die branchenführende Ivanti Avalanche Mobile Device Management (MDM) -Plattform (powered by Wavelink™) eingebettet, die von Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt übernommen wurde. Splashtop-Lösungen sind auch in Notify MDM, ZeroSecond MDM, AppTec360 MDM und anderen integriert. Kunden, die bestehende EMM/UEM-Lösungen von IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry UEM, MobileIron™ und VMware™ AirWatch™ verwenden, können die Android-Fernsteuerungslösung von Splashtop einfach und kostengünstig hinzufügen.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.