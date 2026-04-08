Sicherer WLAN- und Netzwerkzugriff mit Cloud-nativer RADIUS-Authentifizierung
Eliminieren Sie Passwort-Schwachstellen und setzen Sie Zero-Trust-Netzwerkzugriff in wenigen Minuten mit Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS durch
Haben Sie genug davon, lokale RADIUS-Server, gemeinsam genutzte WLAN-Passwörter und riskanten VPN-Zugriff zu verwalten?
Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS beseitigen diese Komplexität. Automatisieren Sie den identitäts- und zertifikatsbasierten Netzwerkzugriff, damit sich nur verifizierte Benutzer und registrierte Geräte verbinden – automatisch, sicher und in großem Maßstab.
Schluss mit der manuellen Bereitstellung von Wi‑Fi-Zugängen
Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff an jedem Netzwerkeinstiegspunkt durch
Entziehen Sie ausgeschiedenen Benutzern oder kompromittierten Geräten sofort den Zugriff.
Key Benefits
Passwortlose, zertifikatbasierte Authentifizierung
Verwenden Sie X.509-Zertifikate und EAP-TLS, um sicheren, reibungslosen und passwortlosen Netzwerkzugriff zu ermöglichen. Foxpass Cloud PKI fungiert als Ihre Cloud-Zertifizierungsstelle, während Ihr MDM die Bereitstellung und Erneuerung von Zertifikaten übernimmt. Foxpass Cloud RADIUS erzwingt bei jedem Verbindungsversuch die Zertifikatsvalidierung – und eliminiert so die Risiken gemeinsam genutzter oder gestohlener Anmeldedaten.
Identitätsgesteuerte Zugriffskontrolle
Steuern Sie den Zugriff basierend auf der verifizierten Benutzeridentität, Gruppenzugehörigkeit oder Rolle mit EAP‑TTLS. Foxpass integriert sich mit Ihrem Identity Provider und Ihren Verzeichnisdiensten, darunter Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin, um dynamische Zugriffsrichtlinien in Ihrem gesamten Netzwerk durchzusetzen.
Nahtlose Integration mit MDMs & Verzeichnissen
Stellen Sie Zertifikate über Jamf, Intune, Kandji, Addigy und mehr mit dem Foxpass SCEP Endpoint bereit — oder geben Sie Zertifikate mit unserem Zertifikat-Installer direkt an BYOD-Geräte aus. Foxpass Cloud PKI stellt die CA bereit, die alle ausgestellten Zertifikate signiert und verwaltet, während Ihre Cloud-Verzeichnissynchronisierung den Zugriff von Benutzern und Gruppen ohne manuelle Einrichtung aktuell hält.
Zero-Trust-Netzwerkdurchsetzung
Validieren Sie kontinuierlich jede Verbindung. Kombinieren Sie Identität, Gerätevertrauen sowie Zeit-/Standortkontrollen für granularen, richtliniengesteuerten Zugriff.
Prüfungsbereite Protokollierung & Überwachung
Führen Sie für jedes Netzwerkereignis detaillierte Protokolle. Vereinfachen Sie die Compliance mit automatisierten Audit-Trails, die SOC 2, HIPAA und interne Audits unterstützen.
Cloud-nativ, von Technikern getestet
Keine Hardware. Keine lokalen Server. Kein Vendor Lock-in. Foxpass wurde von und für Ingenieure entwickelt, mit >99.9% Verfügbarkeit und ausführliche Dokumentation.
Zugriffskontrolle auf Basis des Gerätezustands
Steuern Sie den Netzwerkzugriff auf Basis des Gerätezustands, einschließlich optionaler Quarantäne für nicht verwaltete oder nicht konforme Geräte.
Warum sich Secure Teams für Foxpass entscheiden
- In weniger als 30 Minuten bereitgestellt
- Vertrauenswürdig für über 500 Engineering- und IT-Teams
- >99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz und Failover
- SOC 2 Type II-konform
- Sparen Sie sich den Betrieb Ihrer eigenen CA — Cloud PKI ist enthalten und wird vollständig verwaltet
- Kostengünstiger als das Hosting Ihres eigenen RADIUS
- Von Ingenieuren entwickelt. Unterstützt von Ingenieuren..
- Kostenlose Unterstützung bei der Onboarding-Einrichtung, um eine schnelle und sichere Bereitstellung zu gewährleisten
Branchenführer vertrauen auf uns
Compliance-Zertifizierungen
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • DSGVO-konform • HIPAA-fähig
Sicherheit auf einen Blick
Gerätehaltungsbasierte Zugriffskontrolle
Geräte basierend auf Compliance- und Verwaltungsstatus zulassen, verweigern oder unter Quarantäne stellen.
Identitätsgesteuerte Zugriffskontrolle
Gewähren Sie Zugriff basierend auf der verifizierten Benutzeridentität und Gruppenzugehörigkeit.
Zertifikatbasierte Authentifizierung
Verwenden Sie die zertifikatbasierte Authentifizierung, um gemeinsam genutzte Passwörter zu vermeiden.
Zero-Trust-Ausrichtung
Überprüfen Sie kontinuierlich jede Verbindung, bevor Sie Zugriff gewähren.
Gerätehaltungsbasierte Netzwerkzugriffskontrolle
Foxpass geht über Anmeldedaten hinaus und bewertet beim Verbindungsaufbau den Sicherheitsstatus jedes Geräts. Durch die Nutzung von Compliance-Signalen aus Microsoft Intune und Entra ID während der RADIUS-Authentifizierung stellt Foxpass sicher, dass nur vertrauenswürdige Geräte auf Ihr Netzwerk zugreifen können.
Zugriff je nach Gerätezustand erlauben, verweigern oder einschränken
Nicht konforme oder unbekannte Geräte automatisch isolieren
Erweitern Sie Zero-Trust-Richtlinien über Wi-Fi und VPN hinweg – ganz ohne zusätzliche Komplexität
Sind Sie bereit, Ihr Netzwerk auf moderne Weise abzusichern?
Starten Sie Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion und sehen Sie, wie Foxpass sicheren Zero-Trust-Netzwerkzugriff ohne den Aufwand von herkömmlichem RADIUS bietet.