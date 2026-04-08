Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Sicherer WLAN- und Netzwerkzugriff mit Cloud-nativer RADIUS-Authentifizierung

Eliminieren Sie Passwort-Schwachstellen und setzen Sie Zero-Trust-Netzwerkzugriff in wenigen Minuten mit Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS durch

Kostenlos testenDemo vereinbaren
Laptop and phone accessing Wi-Fi network

Haben Sie genug davon, lokale RADIUS-Server, gemeinsam genutzte WLAN-Passwörter und riskanten VPN-Zugriff zu verwalten?

Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS beseitigen diese Komplexität. Automatisieren Sie den identitäts- und zertifikatsbasierten Netzwerkzugriff, damit sich nur verifizierte Benutzer und registrierte Geräte verbinden – automatisch, sicher und in großem Maßstab.

  • Schluss mit der manuellen Bereitstellung von Wi‑Fi-Zugängen

  • Setzen Sie Least-Privilege-Zugriff an jedem Netzwerkeinstiegspunkt durch

  • Entziehen Sie ausgeschiedenen Benutzern oder kompromittierten Geräten sofort den Zugriff.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Passwortlose, zertifikatbasierte Authentifizierung

    Verwenden Sie X.509-Zertifikate und EAP-TLS, um sicheren, reibungslosen und passwortlosen Netzwerkzugriff zu ermöglichen. Foxpass Cloud PKI fungiert als Ihre Cloud-Zertifizierungsstelle, während Ihr MDM die Bereitstellung und Erneuerung von Zertifikaten übernimmt. Foxpass Cloud RADIUS erzwingt bei jedem Verbindungsversuch die Zertifikatsvalidierung – und eliminiert so die Risiken gemeinsam genutzter oder gestohlener Anmeldedaten.

  • Secure remote access management icon

    Identitätsgesteuerte Zugriffskontrolle

    Steuern Sie den Zugriff basierend auf der verifizierten Benutzeridentität, Gruppenzugehörigkeit oder Rolle mit EAP‑TTLS. Foxpass integriert sich mit Ihrem Identity Provider und Ihren Verzeichnisdiensten, darunter Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin, um dynamische Zugriffsrichtlinien in Ihrem gesamten Netzwerk durchzusetzen.

  • Workflow / connected icon

    Nahtlose Integration mit MDMs & Verzeichnissen

    Stellen Sie Zertifikate über Jamf, Intune, Kandji, Addigy und mehr mit dem Foxpass SCEP Endpoint bereit — oder geben Sie Zertifikate mit unserem Zertifikat-Installer direkt an BYOD-Geräte aus. Foxpass Cloud PKI stellt die CA bereit, die alle ausgestellten Zertifikate signiert und verwaltet, während Ihre Cloud-Verzeichnissynchronisierung den Zugriff von Benutzern und Gruppen ohne manuelle Einrichtung aktuell hält.

  • Security lock icon

    Zero-Trust-Netzwerkdurchsetzung

    Validieren Sie kontinuierlich jede Verbindung. Kombinieren Sie Identität, Gerätevertrauen sowie Zeit-/Standortkontrollen für granularen, richtliniengesteuerten Zugriff.

  • Custom branding icon

    Prüfungsbereite Protokollierung & Überwachung

    Führen Sie für jedes Netzwerkereignis detaillierte Protokolle. Vereinfachen Sie die Compliance mit automatisierten Audit-Trails, die SOC 2, HIPAA und interne Audits unterstützen.

  • Secure infrastructure icon

    Cloud-nativ, von Technikern getestet

    Keine Hardware. Keine lokalen Server. Kein Vendor Lock-in. Foxpass wurde von und für Ingenieure entwickelt, mit >99.9% Verfügbarkeit und ausführliche Dokumentation.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Zugriffskontrolle auf Basis des Gerätezustands

    Steuern Sie den Netzwerkzugriff auf Basis des Gerätezustands, einschließlich optionaler Quarantäne für nicht verwaltete oder nicht konforme Geräte.

Ein kreisförmiges Diagramm auf blauem Hintergrund zeigt die nahtlose Integration zwischen Wi-Fi-/NAC-, IdP-, VPN- und MDM-/EMM-Anbietern, mit Logos wie Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto und weiteren.


Warum sich Secure Teams für Foxpass entscheiden

  • In weniger als 30 Minuten bereitgestellt
  • Vertrauenswürdig für über 500 Engineering- und IT-Teams
  • >99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz und Failover
  • SOC 2 Type II-konform
  • Sparen Sie sich den Betrieb Ihrer eigenen CA — Cloud PKI ist enthalten und wird vollständig verwaltet
  • Kostengünstiger als das Hosting Ihres eigenen RADIUS
  • Von Ingenieuren entwickelt. Unterstützt von Ingenieuren..
  • Kostenlose Unterstützung bei der Onboarding-Einrichtung, um eine schnelle und sichere Bereitstellung zu gewährleisten

Branchenführer vertrauen auf uns

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Compliance-Zertifizierungen

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • DSGVO-konform • HIPAA-fähig

Erfahren Sie mehr über die Compliance von Foxpass


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Sicherheit auf einen Blick

  • Gerätehaltungsbasierte Zugriffskontrolle
    Geräte basierend auf Compliance- und Verwaltungsstatus zulassen, verweigern oder unter Quarantäne stellen.

  • Identitätsgesteuerte Zugriffskontrolle
    Gewähren Sie Zugriff basierend auf der verifizierten Benutzeridentität und Gruppenzugehörigkeit.

  • Zertifikatbasierte Authentifizierung
    Verwenden Sie die zertifikatbasierte Authentifizierung, um gemeinsam genutzte Passwörter zu vermeiden.

  • Zero-Trust-Ausrichtung
    Überprüfen Sie kontinuierlich jede Verbindung, bevor Sie Zugriff gewähren.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Gerätehaltungsbasierte Netzwerkzugriffskontrolle

Foxpass geht über Anmeldedaten hinaus und bewertet beim Verbindungsaufbau den Sicherheitsstatus jedes Geräts. Durch die Nutzung von Compliance-Signalen aus Microsoft Intune und Entra ID während der RADIUS-Authentifizierung stellt Foxpass sicher, dass nur vertrauenswürdige Geräte auf Ihr Netzwerk zugreifen können.

  • Zugriff je nach Gerätezustand erlauben, verweigern oder einschränken

  • Nicht konforme oder unbekannte Geräte automatisch isolieren

  • Erweitern Sie Zero-Trust-Richtlinien über Wi-Fi und VPN hinweg – ganz ohne zusätzliche Komplexität


Sind Sie bereit, Ihr Netzwerk auf moderne Weise abzusichern?

Starten Sie Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion und sehen Sie, wie Foxpass sicheren Zero-Trust-Netzwerkzugriff ohne den Aufwand von herkömmlichem RADIUS bietet.

Kostenlos testenDemo vereinbaren
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.