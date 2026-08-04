Monatliche Abrechnung jetzt für Splashtop Remote Support verfügbar

Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Splashtop Team
4 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Die Verwaltung von Endpunkten ist selten ein fester, einmaliger Bedarf. Die Anzahl der Geräte ändert sich, Teams wachsen, neue Sicherheitsprioritäten entstehen, und IT-Teams benötigen oft eine praktische Möglichkeit, Patch-Management, Überwachung und Automatisierung zu verbessern, ohne sich an mehr Software zu binden, als sie tatsächlich nutzen möchten.

Splashtop AEM bietet IT-Teams eine flexible Möglichkeit, Endpunkte zu verwalten, mit monatlicher Abrechnung. Das bedeutet, dass Teams mit den Geräten beginnen können, die sie jetzt verwalten müssen, bewerten können, wie die Endpunktautomatisierung in ihren Workflow passt, und skalieren können, wenn sie bereit sind.

Für Unternehmen mit besser planbaren Anforderungen an das Endpunktmanagement ist auch eine jährliche Abrechnung verfügbar, mit der Sie im Vergleich zur monatlichen Abrechnung 16 % sparen. So haben Teams die Möglichkeit, flexibel zu starten oder sich jährlich zu binden, wenn sie bereit sind, Splashtop AEM in ihrer gesamten Umgebung zu standardisieren.

Warum flexible Abrechnung für das Endpunktmanagement wichtig ist

Anforderungen an das Endpunktmanagement sind nicht immer vorhersehbar. Ein Team muss möglicherweise nach Neueinstellungen, der Einführung eines neuen Standorts, dem Onboarding eines Kunden oder für ein kurzfristiges Projekt mehr Geräte verwalten. Auch Sicherheitsprioritäten können sich schnell ändern, wenn eine neue Anforderung für das Patch-Management, eine Audit-Anfrage oder eine Software-Sicherheitslücke Dringlichkeit erzeugt.

Flexible Abrechnung gibt IT-Teams mehr Kontrolle darüber, wie sie starten und skalieren. Anstatt sich auf eine umfangreichere Einführung des Endpunktmanagements festzulegen, bevor der Plan vollständig definiert ist, können Teams mit den Endpunkten beginnen, die jetzt Aufmerksamkeit benötigen, und erweitern, sobald die Anforderungen klarer werden.

Für Teams, die bereits wissen, dass Splashtop AEM Teil ihrer langfristigen Strategie für das Endpunktmanagement sein wird, bietet die jährliche Abrechnung niedrigere Gesamtkosten. Bei jährlicher Abrechnung sparen Sie 16 % im Vergleich zur monatlichen Abrechnung, was sie zur besseren Wahl für Unternehmen mit stabiler Anzahl an Endpunkten und einem klaren Rollout-Plan macht.

Preise für Splashtop AEM ansehen

Was Splashtop AEM IT-Teams bei der Verwaltung unterstützt

Splashtop AEM hilft IT-Teams, die Transparenz ihrer Endpunkte zu verbessern, routinemäßige Wartung zu automatisieren und schneller zu reagieren, wenn Geräte Aufmerksamkeit benötigen. Anstatt sich auf manuelle Prüfungen oder nicht miteinander verbundene Tools zu verlassen, können Teams wichtige Endpunkt-Workflows über die Splashtop-Konsole verwalten.

Mit Splashtop AEM können IT-Teams:

  • Automatisieren Sie das Patch-Management für Betriebssysteme und Drittanbieter-Software

  • Überwachen Sie den Endpunktzustand und Gerätestatus

  • Hardware- und Softwareinventar anzeigen

  • Identifizieren Sie Schwachstellen mit CVE-Einblicken

  • Priorisieren Sie Updates anhand des Endpunktrisikos

  • Konfigurieren Sie Warnmeldungen für wichtige Systemprobleme

  • Nutzen Sie automatisierte Fehlerbehebung, um häufige Probleme zu beheben

  • Führen Sie Skripte und Aufgaben über mehrere Endpunkte hinweg aus

  • Wenden Sie richtlinienbasierte Kontrollen für ein konsistenteres Gerätemanagement an

So können Teams Endpoint-Problemen praxisnäher zuvorkommen, wiederkehrende Arbeit reduzieren und Geräte in verteilten Umgebungen besser warten.

Wann sich die monatliche Abrechnung lohnt

Die monatliche Abrechnung ist eine gute Wahl, wenn Sie Flexibilität beim Endpunktmanagement benötigen, bevor Sie sich für einen längerfristigen Plan entscheiden. Sie gibt Ihrem Team den Spielraum, kleiner anzufangen, Ihre Workflows zu validieren und sich anzupassen, wenn sich Ihre Umgebung verändert.

Monatliche Abrechnung kann sinnvoll sein, wenn:

  • Sie beginnen mit einer kleinen Gruppe von Endpunkten, bevor Sie erweitern

  • Die Anzahl Ihrer verwalteten Geräte ändert sich häufig

  • Sie führen gerade einen neuen Kunden, eine neue Abteilung oder einen neuen Standort ein

  • Sie möchten zuerst Patch- und Automatisierungs-Workflows testen

  • Sie brauchen jetzt bessere Transparenz über Ihre Endpunkte und planen gleichzeitig noch Ihr langfristiges Toolset.

  • Sie verwalten saisonale, temporäre oder projektbasierte Anforderungen an Endpunkte

Das macht die monatliche Abrechnung zu einer praktischen Option für Teams, die sich schnell bewegen müssen, aber dennoch kontrollieren möchten, wie sie Splashtop AEM auf ihre Geräte skalieren.

Erste Schritte mit Splashtop AEM

Anforderungen an das Endpunktmanagement können sich ändern, und Ihre Abrechnung sollte Ihnen genug Flexibilität geben, um diese Änderungen zu verwalten. Mit Splashtop AEM können Sie die monatliche Abrechnung wählen, wenn Sie klein anfangen, Workflows testen oder wechselnde Anzahlen von Endpunkten unterstützen möchten.

Wenn Ihr Team für eine längerfristige Einführung bereit ist, hilft die jährliche Abrechnung dabei, die Gesamtkosten zu senken, indem Sie im Vergleich zur monatlichen Abrechnung 16 % sparen.

Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Splashtop AEM und wählen Sie die Abrechnungsoption, die zu Ihren Anforderungen an das Endpunktmanagement passt.

Legen Sie direkt los!
Probieren Sie Splashtop AEM noch heute kostenlos aus.
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
KARTENKARTE

Remote-Support-Tools für MSPs

Mehr erfahren
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
KARTENKARTE

Wie MSPs Schäden durch Cyberattacken abschwächen können

Mehr erfahren
MSP connecting to client offices.
KARTENKARTE

Fernsupport-Funktionen, die MSPs für Multi-Client-IT benötigen

Mehr erfahren
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Helpdesk-Fernsupport

Nachteile von Fernsupport: Umgang mit Herausforderungen und Lösungen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen