Monatliche Abrechnung jetzt für Splashtop Remote Support verfügbar

Splashtop Remote Support — die ideale Lösung für MSPs, die in der Lage sein möchten, Computer von überall aus fernzusteuern, zu überwachen und zu verwalten, bietet jetzt zusätzlich zur jährlichen Abrechnung eine monatliche Abonnementoption.

Splashtop Remote Support wird nach der Anzahl der unbeaufsichtigten Computer (Endpunkte) abgerechnet, für die du Fernzugriff, -unterstützung und -verwaltung benötigst. Bei monatlicher Abrechnung beträgt der Preis €43.90 /Monat für 25 Computer. Bei jährlicher Abrechnung beträgt der Preis €37 /Monat für 25 Computer – du sparst also 15 %, wenn du dich für die jährliche Zahlungsoptionen entscheidest.

Beide Abrechnungsoptionen von Splashtop Remote Support bieten MSPs das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für eine schnelle, zuverlässige und sichere Fernsupportlösung mit Fernzugriffs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen. Splashtop Remote Support umfasst eine unbegrenzte Anzahl von Technikern, gleichzeitigen Sitzungen und Geräten, von denen aus die Fernwartung erfolgen kann. Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support und starten Sie jetzt mit einer kostenlosen Testversion!

Erste Schritte

Warum bieten wir eine monatliche Abrechnung für Splashtop Remote Support an?

Das MSP-Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Umsätzen von Kunden. Viele MSPs stellen ihren Kunden ihre Dienste monatlich in Rechnung.

Das bedeutet, dass sich der Umsatz oder die Situation eines MSP von Monat zu Monat ändern können. Ein Kunde könnte plötzlich gehen, was zu Umsatzeinbußen führen würde, was es für einen MSP schwierig macht, weiterhin für alle Tools zu bezahlen, die er benötigt. Oder ein MSP könnte plötzlich mehr Endpunkte verwalten müssen, was bedeutet, dass er sichergehen möchte, dass seine Remote-Support-Software problemlos skaliert werden kann.

Die monatliche Option von Splashtop Remote Support bietet MSPs die Flexibilität, die sie benötigen, um diese Herausforderungen schnell und einfach zu bewältigen.

Warum ist Splashtop Remote Support die beste Lösung für MSPs?

Splashtop Remote Support wurde speziell für den MSP-Anwendungsfall entwickelt und basiert auf Feedback und Anregungen von unserem MSP-Beirat. Splashtop ist die beste Lösung für MSPs, weil:

Splashtop bietet die sind schnell und zuverlässig

Techniker können von jedem Gerät aus per Fernzugriff auf Endgeräte zugreifen, was ihnen die Flexibilität gibt, von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten, sogar von privaten Geräten aus

Techniker können mit Funktionen wie Dateitransfer per Drag-and-Drop, Chat, Neustart aus der Ferne und vielem mehr während der Sitzung effizient arbeiten

MSPs werden auch in der Lage sein mit nützlichen Funktionen, einschließlich konfigurierbarer Benachrichtigungen, Update-Management, Fernsteuerung, 1-to-Many-Aktionen, Systeminventar, Ereignisprotokollen und vielem mehr

Sicherheit ist die Priorität von Splashtop

MSPs können Kunden den Remote-Zugriff auf ihre eigenen Computer ermöglichen, um remote zu arbeiten, was MSPs zusätzliche Einnahmequellen eröffnet.

Erfahre mehr über Splashtop Remote Support oder probiere es jetzt kostenlos aus!

