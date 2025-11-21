Modernes Zertifikatsmanagement für Zero-Trust- und passwortlosen Zugriff
Foxpass Cloud PKI bietet eine vollständig verwaltete, private Zertifizierungsstelle (CA), die das Management des Zertifikatslebenszyklus über Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg vereinfacht.
Vollständig verwaltete private PKI. Keine CA zum Ausführen, Patchen oder Warten.
Foxpass Cloud PKI bietet Ihnen eine sichere, cloudbasierte Zertifizierungsstelle, die für moderne Identitäts-, Endpunkt- und Netzwerksicherheit entwickelt wurde. Keine Hardware, keine Server, keine manuelle CA-Verwaltung.
Beseitigen Sie Passwort-Schwachstellen mit starker zertifikatsbasierter Authentifizierung
Stellen Sie Zertifikate in Ihrer gesamten Flotte automatisch aus, erneuern und widerrufen Sie sie
Ermöglichen Sie phishing-resistenten Zugriff auf Microsoft 365, Salesforce und andere SaaS-Apps mit Entra CBA
Integrieren Sie führende MDMs wie Intune, Jamf, Iru (ehemals Kandji), Addigy und weitere mit unserem integrierten SCEP-Endpunkt
Erweitern Sie das Zertifikatsvertrauen auf Wi‑Fi und VPNs mit Foxpass Cloud RADIUS
Stärken Sie die Zero-Trust-Sicherheit mit gerätegebundenen Anmeldedaten und identitätsgesteuerter Richtliniendurchsetzung
Wichtige Funktionen
Einfaches, automatisiertes Management des Zertifikatslebenszyklus
Reduzieren Sie den manuellen Verwaltungsaufwand und verhindern Sie Ausfälle mit:
Automatische Zertifikatserneuerung über das SCEP-Profil Ihres MDM
Einfache Zertifikatssperrung für Offboarding oder kompromittierte Geräte
Verzeichnisgesteuerter Widerruf: Wenn ein Benutzer in Ihrem IdP deaktiviert wird, werden Zertifikate automatisch ungültig gemacht
Prüfprotokolle für SOC 2, HIPAA und interne Compliance
Geräteidentitätsbindung für bedingten Zugriff und Zero-Trust-Durchsetzung
Unterstützt ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) und Zertifikaterweiterungen, die für Wi‑Fi- (EAP-TLS), VPN-, Microsoft Entra CBA- und SCEP-MDM-Bereitstellungen erforderlich sind
Foxpass bietet zentrale Transparenz über alle ausgestellten Zertifikate – einschließlich verwalteter und nicht verwalteter Geräte
Verzeichnisintegrierte PKI
Foxpass Cloud PKI verknüpft die Ausstellung und den Lebenszyklus von Zertifikaten direkt mit Ihrem Identity Provider, darunter Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin. Wenn ein Benutzer oder Gerät im Verzeichnis deaktiviert wird, wird sein Zertifikat automatisch ungültig gemacht, sodass Sicherheitslücken sofort geschlossen werden.
SCEP-Endpunkt für nahtlose MDM-Integration
Stellen Sie Zertifikate über Ihr bestehendes MDM ganz ohne Reibungsverluste bereit.
Unterstützte Plattformen sind:
Microsoft Intune
Jamf Pro / Jamf School
Iru (früher Kandji)
Addigy
Mosyle
Workspace ONE
Jedes SCEP-fähige MDM
SCEP übernimmt die sichere Registrierung, Schlüsselerstellung und Verlängerung automatisch – ideal für große Geräteflotten oder sich ständig ändernde Geräte.
BYOD-Zertifikatsregistrierung
Stellen Sie Zertifikate für nicht verwaltete private Geräte mit dem Foxpass BYOD-Zertifikatsinstallationsprogramm aus und ermöglichen Sie so sicheren Zugriff, ohne dass eine Geräteanmeldung bei einer MDM-Lösung erforderlich ist.
Das ist ideal für Colleges, Universitäten, Auftragnehmer, hybride Umgebungen oder Organisationen, die zertifikatbasierte Authentifizierung auf persönlichen Laptops und Telefonen benötigen.
Phishing-resistenter SaaS-Zugriff: Funktioniert nahtlos mit Microsoft Entra CBA
Foxpass Cloud PKI integriert sich direkt mit der zertifikatbasierten Authentifizierung (CBA) von Microsoft Entra, um den Zugriff auf Folgendes zu sichern:
Microsoft 365
Salesforce
Atlassian
Workday
Jede App, die CBA, SAML oder OAuth2 unterstützt
Wie es funktioniert
Foxpass Cloud PKI stellt Benutzer- oder Gerätezertifikate aus
Zertifikate werden von Entra CBA als vertrauenswürdig eingestuft
Benutzer authentifizieren sich bei SaaS-Apps mithilfe gerätegebundener Zertifikate 4. Conditional Access bewertet das Vertrauensniveau (Aussteller, Gerät, Ablaufdatum, Compliance)
Dadurch entfallen Passwörter, Phishing wird verhindert, und es wird sichergestellt, dass nur vom Unternehmen verwaltete Geräte die Anforderungen für bedingten Zugriff erfüllen können.
Zweckorientierte Integration mit Foxpass Cloud RADIUS
Cloud PKI ist für sich genommen leistungsstark — aber in Kombination mit Foxpass Cloud RADIUS erhalten Sie einen vollständigen passwortlosen Stack für den Netzwerkzugriff:
EAP-TLS-Zertifikatsauthentifizierung für passwortlosen Wi-Fi- & VPN-Zugriff
Automatische Zertifikat-zu-Benutzer-Zuordnung
Durchgängige Lifecycle-Automatisierung – von der Ausstellung bis zur Verlängerung
Dies bietet einen einheitlichen, hochsicheren Ansatz für Netzwerke, Geräte und SaaS-Ressourcen.
Integrierte Zero-Trust-Zertifikatsarchitektur
Foxpass Cloud PKI stärkt die Zero-Trust-Strategie Ihres Unternehmens durch folgende Funktionen:
Kontinuierliche Überprüfung mittels Zertifikatsvertrauen
Gerätegebundene Anmeldedaten, die weder durch Phishing erbeutet noch gestohlen werden können
Zugriff mit minimalen Berechtigungen basierend auf Rollen, Identität und Gerätezertifikaten
Durchsetzung von Gerätekonformitätsrichtlinien vor der Gewährung des Zugriffs
Zertifikate werden zum Rückgrat des identitätsbasierten Zugriffs – über Netzwerke, Endpunkte und Cloud-Apps hinweg.
Warum Foxpass?
Foxpass bietet Zertifikatsmanagement auf Enterprise-Niveau – ohne die typische Enterprise-Komplexität.
In Foxpass Advanced RADIUS enthalten – oder als eigenständige Lösung bereitstellen
> 99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz
Vertrauen von über 500 Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Engineering, IT und Bildung
Integriert sich in viele Identitätsanbieter (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)
Gestützt auf die erstklassige Sicherheit und Infrastruktur von Splashtop
Foxpass Cloud PKI ist plattformunabhängig über Identitäts-, MDM-, Geräte- und Netzwerkökosysteme hinweg.
Sind Sie bereit, Ihre PKI zu modernisieren?
Stellen Sie in wenigen Minuten sichere, gerätevertrauenswürdige Zertifikate aus.