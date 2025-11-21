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A person using a smartphone and laptop to work.

Modernes Zertifikatsmanagement für Zero-Trust- und passwortlosen Zugriff

Foxpass Cloud PKI bietet eine vollständig verwaltete, private Zertifizierungsstelle (CA), die das Management des Zertifikatslebenszyklus über Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg vereinfacht.

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

Vollständig verwaltete private PKI. Keine CA zum Ausführen, Patchen oder Warten.

Foxpass Cloud PKI bietet Ihnen eine sichere, cloudbasierte Zertifizierungsstelle, die für moderne Identitäts-, Endpunkt- und Netzwerksicherheit entwickelt wurde. Keine Hardware, keine Server, keine manuelle CA-Verwaltung.

  • Beseitigen Sie Passwort-Schwachstellen mit starker zertifikatsbasierter Authentifizierung

  • Stellen Sie Zertifikate in Ihrer gesamten Flotte automatisch aus, erneuern und widerrufen Sie sie

  • Ermöglichen Sie phishing-resistenten Zugriff auf Microsoft 365, Salesforce und andere SaaS-Apps mit Entra CBA

  • Integrieren Sie führende MDMs wie Intune, Jamf, Iru (ehemals Kandji), Addigy und weitere mit unserem integrierten SCEP-Endpunkt

  • Erweitern Sie das Zertifikatsvertrauen auf Wi‑Fi und VPNs mit Foxpass Cloud RADIUS

  • Stärken Sie die Zero-Trust-Sicherheit mit gerätegebundenen Anmeldedaten und identitätsgesteuerter Richtliniendurchsetzung


Wichtige Funktionen

  • Einfaches, automatisiertes Management des Zertifikatslebenszyklus

    Reduzieren Sie den manuellen Verwaltungsaufwand und verhindern Sie Ausfälle mit:

    • Automatische Zertifikatserneuerung über das SCEP-Profil Ihres MDM

    • Einfache Zertifikatssperrung für Offboarding oder kompromittierte Geräte

    • Verzeichnisgesteuerter Widerruf: Wenn ein Benutzer in Ihrem IdP deaktiviert wird, werden Zertifikate automatisch ungültig gemacht

    • Prüfprotokolle für SOC 2, HIPAA und interne Compliance

    • Geräteidentitätsbindung für bedingten Zugriff und Zero-Trust-Durchsetzung

    • Unterstützt ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) und Zertifikaterweiterungen, die für Wi‑Fi- (EAP-TLS), VPN-, Microsoft Entra CBA- und SCEP-MDM-Bereitstellungen erforderlich sind

    Foxpass bietet zentrale Transparenz über alle ausgestellten Zertifikate – einschließlich verwalteter und nicht verwalteter Geräte

  • Verzeichnisintegrierte PKI

    Foxpass Cloud PKI verknüpft die Ausstellung und den Lebenszyklus von Zertifikaten direkt mit Ihrem Identity Provider, darunter Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta und OneLogin. Wenn ein Benutzer oder Gerät im Verzeichnis deaktiviert wird, wird sein Zertifikat automatisch ungültig gemacht, sodass Sicherheitslücken sofort geschlossen werden.

  • SCEP-Endpunkt für nahtlose MDM-Integration

    Stellen Sie Zertifikate über Ihr bestehendes MDM ganz ohne Reibungsverluste bereit.

    Unterstützte Plattformen sind:

    • Microsoft Intune

    • Jamf Pro / Jamf School

    • Iru (früher Kandji)

    • Addigy

    • Mosyle

    • Workspace ONE

    • Jedes SCEP-fähige MDM

    SCEP übernimmt die sichere Registrierung, Schlüsselerstellung und Verlängerung automatisch – ideal für große Geräteflotten oder sich ständig ändernde Geräte.

  • BYOD-Zertifikatsregistrierung

    Stellen Sie Zertifikate für nicht verwaltete private Geräte mit dem Foxpass BYOD-Zertifikatsinstallationsprogramm aus und ermöglichen Sie so sicheren Zugriff, ohne dass eine Geräteanmeldung bei einer MDM-Lösung erforderlich ist.

    Das ist ideal für Colleges, Universitäten, Auftragnehmer, hybride Umgebungen oder Organisationen, die zertifikatbasierte Authentifizierung auf persönlichen Laptops und Telefonen benötigen.

Phishing-resistenter SaaS-Zugriff: Funktioniert nahtlos mit Microsoft Entra CBA

Foxpass Cloud PKI integriert sich direkt mit der zertifikatbasierten Authentifizierung (CBA) von Microsoft Entra, um den Zugriff auf Folgendes zu sichern:

  • Microsoft 365

  • Salesforce

  • Atlassian

  • Workday

  • Jede App, die CBA, SAML oder OAuth2 unterstützt

Wie es funktioniert

  1. Foxpass Cloud PKI stellt Benutzer- oder Gerätezertifikate aus

  2. Zertifikate werden von Entra CBA als vertrauenswürdig eingestuft

  3. Benutzer authentifizieren sich bei SaaS-Apps mithilfe gerätegebundener Zertifikate 4. Conditional Access bewertet das Vertrauensniveau (Aussteller, Gerät, Ablaufdatum, Compliance)

Dadurch entfallen Passwörter, Phishing wird verhindert, und es wird sichergestellt, dass nur vom Unternehmen verwaltete Geräte die Anforderungen für bedingten Zugriff erfüllen können.

Zweckorientierte Integration mit Foxpass Cloud RADIUS

Cloud PKI ist für sich genommen leistungsstark — aber in Kombination mit Foxpass Cloud RADIUS erhalten Sie einen vollständigen passwortlosen Stack für den Netzwerkzugriff:

Dies bietet einen einheitlichen, hochsicheren Ansatz für Netzwerke, Geräte und SaaS-Ressourcen.

Integrierte Zero-Trust-Zertifikatsarchitektur

Foxpass Cloud PKI stärkt die Zero-Trust-Strategie Ihres Unternehmens durch folgende Funktionen:

  • Kontinuierliche Überprüfung mittels Zertifikatsvertrauen

  • Gerätegebundene Anmeldedaten, die weder durch Phishing erbeutet noch gestohlen werden können

  • Zugriff mit minimalen Berechtigungen basierend auf Rollen, Identität und Gerätezertifikaten

  • Durchsetzung von Gerätekonformitätsrichtlinien vor der Gewährung des Zugriffs

Zertifikate werden zum Rückgrat des identitätsbasierten Zugriffs – über Netzwerke, Endpunkte und Cloud-Apps hinweg.

Warum Foxpass?

Foxpass bietet Zertifikatsmanagement auf Enterprise-Niveau – ohne die typische Enterprise-Komplexität.

  • In Foxpass Advanced RADIUS enthalten – oder als eigenständige Lösung bereitstellen

  • > 99,9 % Verfügbarkeit mit globaler Redundanz

  • Vertrauen von über 500 Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Engineering, IT und Bildung

  • Integriert sich in viele Identitätsanbieter (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)

  • Gestützt auf die erstklassige Sicherheit und Infrastruktur von Splashtop

Foxpass Cloud PKI ist plattformunabhängig über Identitäts-, MDM-, Geräte- und Netzwerkökosysteme hinweg.

Sind Sie bereit, Ihre PKI zu modernisieren?

Stellen Sie in wenigen Minuten sichere, gerätevertrauenswürdige Zertifikate aus.

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