Splashtop Remote Access Bewertungen der Woche – 5. August 2019

Schauen Sie sich die besten Splashtop-Kundenbewertungen für die Woche vom 5. August 2019 an. Finden Sie einige der Gründe heraus, warum 20 Millionen Menschen Splashtop verwenden.
Splashtop bietet Ihnen die preisgünstigsten Fernzugriffslösungen. Ganz gleich, ob Sie ein Remote-Desktop-Tool für die Arbeit aus der Ferne benötigen oder eine Lösung für die Fernunterstützung Ihrer Kunden, wir haben die richtige Lösung für Sie. Aber nehmen Sie uns nicht einfach beim Wort, sondern hören Sie von unseren Kunden, warum sie Splashtop so sehr lieben.
Hier sind einige der besten Rezensionen der vergangenen Woche!
Rückblick der Woche
Bewertungen für Splashtop Remote Access
„Dies bietet alle Funktionen, die ich für die kostengünstige Verwaltung meiner Remote-Mitarbeiter benötige, was perfekt für mein kleines Unternehmen ist. Die Möglichkeit, einen Link zu teilen, um einen Benutzer zu verbinden, ist fantastisch und sehr einfach zu bedienen. Die Konnektivität ist großartig.“
-Meta J
„GROSSE REMOTE-ERFAHRUNG. ALLES, WAS ICH VON LogMeIn gewohnt war, für einen Bruchteil der Kosten!“
-Richard Melton
Mehr anzeigen Splashtop Remote Access Bewertungen und Rezensionen
Splashtop Remote Support – Rezension
„Ich benutze diese App die ganze Zeit. Es hält mich mit dem Rechenzentrum des Unternehmens verbunden und unterstützt die Mitarbeiter, die ich unterstütze.“
-Carmen Crenshaw
Weitere Splashtop-Fernsupport-Bewertungen und -Rezensionen anzeigen
Sie sind an Splashtop interessiert?
Sehen Sie selbst, warum Kunden Splashtop lieben. Erfahren Sie mehr darüber, welche Splashtop-Lösung für Sie am besten geeignet ist. Mit unserer 14 -tägigen kostenlosen Testversion können Sie jederzeit kostenlos loslegen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.
Splashtop Remote Access: für Geschäftsleute und kleine Teams, die Fernzugriff auf ihre Computer wünschen. MEHR ERFAHREN | Kostenlos testen
Splashtop Remote Support: für IT, Helpdesks und MSPs, die einen beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer wünschen, um Fernsupport zu leisten. MEHR ERFAHREN | Kostenlos testen
Splashtop SOS : für IT-, Support- und Helpdesk-Teams, die eine beaufsichtigte, schnelle Support-Lösung benötigen, um On-Demand-Remote-Support für die Geräte ihrer Benutzer bereitzustellen. MEHR ERFAHREN | KOSTENLOSE TESTPHASE
Sehen Sie sich alle Splashtop-Lösungen an