Fernunterricht einer Live-Photoshop-Klasse mit Fernzugriff

Die CFPCA an der Wayne State University verwendet Splashtop, um Studenten den Fernzugriff auf Laborcomputer zu ermöglichen. Sehen Sie, wie ein Professor es verwendet hat, um Remote-Studenten eine praktische Photoshop-Demo zu geben.
Da viele Schulen und Hochschulen den Fernunterricht nutzen, haben die Administratoren nach Lösungen gesucht, um sicherzustellen, dass die Schüler während der Unterrichtszeit weiterhin auf die Ressourcen zugreifen können, die sie benötigen.
Dies ist besonders wichtig für Kurse, bei denen die Teilnehmer bestimmte Software verwenden müssen, z. B. Adobe Photoshop und Illustrator für Grafikdesign oder Premiere Pro für die Videobearbeitung.
Die Hochschule für Bildende, darstellende und Communication Arts (CFPCA) an der Wayne State University löste diese Herausforderung Remote - Desktop - Software Splashtop verwendet wurde Studierenden ermöglichen, aus der Ferne Steuerschülerlabor Computer aus ihren eigenen Geräten.
Die CFPCA verwendete auch die Planungsfunktion für den Fernzugriff von Splashtop, um sicherzustellen, dass eine ganze Klasse von Schülern während ihrer geplanten Unterrichtszeit auf ein bestimmtes Computerlabor zugreifen konnte.
Die Planungsfunktion hat es Wayne State ermöglicht, weiterhin eine qualitativ hochwertige synchrone Lernumgebung für Studenten bereitzustellen, die von Laborcomputern aus arbeiten müssen.
Lehren Sie ein synchrones Photoshop-Labor virtuell mit Splashtop
So unterstützte Splashtop für Fernlabore einen CFPCA-Professor dabei, seine Fernlernstudenten durch eine Live-Photoshop-Demo zu führen:
„Ein paar Aufnahmen aus meinem Synchronlabor heute. Ich unterrichte an der Unterrichtsstation mit einer auf mich gerichteten Kamera und habe manchmal einen Assistenten, der hinter den 16 Computern herumrennt, an denen die Schüler angemeldet sind, während sie einem von mir erstellten Photoshop-Tutorial folgen.“
Chris Gilbert, ein anwendungstechnischer Analyst beim CFPCA, der maßgeblich an der Einführung von Splashtop an der Wayne State University beteiligt war, sagte dies:
„Die erste Woche (des Herbstsemesters 2020) ist vorbei und jetzt sind wir in der zweiten Woche. Alles funktioniert, wie es sollte. Vielen Dank für alles, was Sie und Ihr Team zusammengestellt haben. WSU und vor allem CFPCA sind sehr glücklich und dankbar.“
Erfahren Sie mehr über Splashtop für entfernte Labore
Tausende von Schulen, Hochschulen und Universitäten verwenden Splashtop for Remote Labs als strategisches Element ihrer Fernunterrichts- und Hybrid-Lernstrategien Mit Splashtop können Schüler und Studenten von ihren eigenen Windows-, Mac-, iOS-, Android- und sogar Chromebook-Geräten auf Windows- und Mac-Laborcomputer zugreifen und diese ferngesteuert verwenden!
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