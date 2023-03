Das IT-Team des Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) verwendet Splashtop, um ihre verwalteten Geräte an mehreren Standorten aus der Ferne zu unterstützen. Lies die Fallstudie unten, um herauszufinden, wie auch du mit Splashtop Remote Support Kosten senken, Reisen reduzieren und die Effizienz steigern kannst!

Sind Sie ein IT-Profi in einer Schule, der zu viel Zeit damit verbringt, verschiedene Klassenzimmer oder Standorten aufzusuchen, um verwalteten Geräte zu unterstützen oder zu installieren?

Verwenden Sie bereits ein Fernunterstützungsprodukt, finden aber, dass es unzuverlässig oder nicht benutzerfreundlich ist?

Hast du ein begrenztes Budget?

Falls ja, bist du nicht allein.

Viele IT-Experten an Schulen stehen vor der Herausforderung, eine große Anzahl von Geräten zu verwalten, die über mehrere Standorte verteilt sind. IT-Abteilungen an Schulen und Universitäten haben ebenfalls mit knappen Budgets zu kämpfen, was es schwierig machen kann, die richtige Lösung zu einem erschwinglichen Preis zu finden.

Dies war der Fall beim IT-Team von Virginia Tech CALS. Sie hatten mit der Unterstützung von mehr als 2.200 Computern und Geräten an 140 Standorten mit nur einem 13-köpfigen Team zu kämpfen. Und mit der Zeit nahm ihre Arbeitsbelastung weiter zu. Dies veranlasste sie dazu, nach einer Fernsupportlösung zu suchen, mit der sie jederzeit und überall schnell und einfach auf ihre verwalteten Geräte zugreifen konnten. Nachdem man mehrere andere Produkte ausprobiert hatte, fand das Team mit Splashtop Remote Support die Funktionen, Vorteile und Preise, die sie suchten.

Splashtop Remote Support ist eine kostengünstige, High-Performance-Lösung, die von IT-Teams für unbegrenzten, unbeaufsichtigten Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer verwendet wird. Es ist eine hervorragende Alternative zu anderen teureren Fernzugriffs-/Supportprodukten wie Bomgar Remote Support und LogMeIn Central.

Die Fallstudie Virginia Tech — Splashtop Remote Support beschreibt, was Splashtop Remote Support bietet und welche Vorteile das IT-Team von Virginia Tech CALS seit seiner Gründung genießt, darunter:

Der Splashtop-Streamer, der es ihnen erlaubt, sich bequem mit verwalteten Computern zu verbinden (ein dauerhafter Client)

Ein umfassender Palette von Funktionen für Sicherheit, Gruppierung von Benutzern und Computern usw.

Effizienteres Arbeiten durch Multitasking

Fernzugriff für die Fakultät, um auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen

„Wir wollten etwas, das uns in die Lage versetzt, ein Anwendersystem zu übernehmen und den Lehrkräften bei ihren Problemen zu helfen. Kosteneinsparungen und weniger Reisen waren weitere Vorteile ... Mit Splashtop Remote Support kann man ein Problem jetzt viel schneller lösen, als wenn man warten müsste, bis jemand in zwei Wochen vor Ort ist.“ - Edward O'Dell, Virginia Tech CALS

Probiere Splashtop Remote Support kostenlos aus oder vereinbare eine Demo für weitere Informationen!