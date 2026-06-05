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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

Schul-IT senkt Kosten und steigert die Effizienz mit Splashtop

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Das IT-Team des Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) nutzt Splashtop, um seine verwalteten Geräte an mehreren Standorten per Fernsupport zu unterstützen. Lesen Sie die folgende Fallstudie und erfahren Sie, wie auch Sie mit Splashtop Remote Support Kosten senken, Reisen reduzieren und die Effizienz steigern können!

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

Sind Sie ein IT-Profi in einer Schule, der zu viel Zeit damit verbringt, verschiedene Klassenzimmer oder Standorten aufzusuchen, um verwalteten Geräte zu unterstützen oder zu installieren?

Verwenden Sie bereits ein Fernunterstützungsprodukt, finden aber, dass es unzuverlässig oder nicht benutzerfreundlich ist?

Haben Sie ein begrenztes Budget?

Wenn ja, sind Sie nicht allein.

Viele IT-Experten an Schulen stehen vor der Herausforderung, eine große Anzahl von Geräten zu verwalten, die über mehrere Standorte verteilt sind. IT-Abteilungen an Schulen und Universitäten haben ebenfalls mit knappen Budgets zu kämpfen, was es schwierig machen kann, die richtige Lösung zu einem erschwinglichen Preis zu finden.

Dies war der Fall beim IT-Team von Virginia Tech CALS. Sie hatten mit der Unterstützung von mehr als 2.200 Computern und Geräten an 140 Standorten mit nur einem 13-köpfigen Team zu kämpfen. Und mit der Zeit nahm ihre Arbeitsbelastung weiter zu. Dies veranlasste sie dazu, nach einer Fernsupportlösung zu suchen, mit der sie jederzeit und überall schnell und einfach auf ihre verwalteten Geräte zugreifen konnten. Nachdem man mehrere andere Produkte ausprobiert hatte, fand das Team mit Splashtop Remote Support die Funktionen, Vorteile und Preise, die sie suchten.

Splashtop Remote Support ist eine kostengünstige, High-Performance-Lösung, die von IT-Teams für unbegrenzten, unbeaufsichtigten Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer verwendet wird. Es ist eine hervorragende Alternative zu anderen teureren Fernzugriffs-/Supportprodukten wie Bomgar Remote Support und LogMeIn Central.

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

Die Fallstudie Virginia Tech — Splashtop Remote Support beschreibt, was Splashtop Remote Support bietet und welche Vorteile das IT-Team von Virginia Tech CALS seit seiner Gründung genießt, darunter:

  • Der Splashtop-Streamer, der es ihnen erlaubt, sich bequem mit verwalteten Computern zu verbinden (ein dauerhafter Client)

  • Ein umfassender Palette von Funktionen für Sicherheit, Gruppierung von Benutzern und Computern usw.

  • Effizienteres Arbeiten durch Multitasking

  • Fernzugriff für die Fakultät, um auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen

„Wir wollten etwas, das uns in die Lage versetzt, ein Anwendersystem zu übernehmen und den Lehrkräften bei ihren Problemen zu helfen. Kosteneinsparungen und weniger Reisen waren weitere Vorteile ... Mit Splashtop Remote Support kann man ein Problem jetzt viel schneller lösen, als wenn man warten müsste, bis jemand in zwei Wochen vor Ort ist.“

- Edward O'Dell, Virginia Tech CALS


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