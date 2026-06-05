Fernzugriff auf mehrere Monitore: Ist das möglich?

Die Möglichkeit, mehrere Monitore verwenden zu können, ist praktisch. Viele Menschen profitieren davon, mehr als einen Monitor zu verwenden oder ihren Laptop an einen externen Monitor anzuschließen, um ihren Bildschirm zu erweitern. Die größere Bildschirmfläche kann effizientere Arbeitsabläufe und mehr Produktivität bedeuten.
Aber was ist, wenn Sie aus der Ferne auf diesen Computer zugreifen müssen? Ist es möglich, aus der Ferne auf ein Gerät zuzugreifen, das zwei Monitore verwendet? In diesem Blogbeitrag befassen wir uns ausführlich mit den technischen Details des Fernzugriffs auf mehrere Monitore.
Was ist ein Remote-Desktop mit mehreren Monitoren?
Ein Remote-Desktop mit mehreren Monitoren ermöglicht es Benutzern, von einem Remote-Standort aus auf ein Computer-Setup mit mehr als einem Monitor zuzugreifen und diese zu steuern. Dieses Setup repliziert die Erfahrung, mehrere Displays lokal zu verwenden, und ermöglicht es entfernten Benutzern, zwischen Bildschirmen zu wechseln oder alle Monitore auf einmal anzuzeigen, abhängig von ihren Bedürfnissen und den Fähigkeiten der Ferngriff-Software.
Wie funktioniert ein Remote-Desktop mit mehreren Monitoren?
Wenn Sie sich mit einem Remote-Desktop mit mehreren Monitoren verbinden, spiegelt die Fernzugriff Software jedes angeschlossene Display auf Ihr lokales Gerät. Abhängig vom verwendeten Tool können Sie entweder alle Monitore auf einem Bildschirm anzeigen, zwischen ihnen umschalten oder sie über mehrere lokale Bildschirme erweitern. Fortschrittliche Lösungen wie Splashtop bieten flexible Anzeigemodi und hochleistungsfähiges Streaming, um reibungslose Multi-Monitor-Remote-Workflows zu gewährleisten.
Die Vorteile des Fernzugriffs auf einen Computer mit mehreren Monitoren
Der Fernzugriff auf zwei Monitore kann die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter erheblich steigern. Hier sind einige Gründe, warum Sie das Remote Computing mit mehreren Monitoranzeigen in Betracht ziehen sollten.
1. Bieten Sie ein nahtloseres Erlebnis bei der Remote-Arbeit
Die Vorteile der Nutzung mehrerer Monitore erstrecken sich über mehrere Branchen. Studenten können von mehreren Bildschirmen für Recherchen profitieren, Datenanalysten können Daten leicht visualisieren, und Künstler können schnell auf Referenzen zugreifen. Unabhängig davon, welche Arbeit Sie erledigen, kann das Fehlen von Fernzugriff auf zwei Monitore die Effizienz beeinträchtigen. Deshalb ermöglicht Splashtop den Nutzern, mit ihrer benutzerfreundlichen Fernzugriff-Software auf zwei Bildschirme aus der Ferne zuzugreifen.
2. Ermöglicht es Benutzern, von überall aus zu arbeiten, als säßen sie an ihren Arbeitsplätzen
Wenn Sie unterwegs sind, ist es umständlich und unnötig, sperrige Monitore mitzuschleppen, nur um arbeiten zu können. Wenn Sie eine Software verwenden, mit der Sie von unterwegs aus Zugriff auf diese Monitore haben, brauchen Sie weniger Gepäck.
Die Nutzung einer Remote-Desktop-Verbindung gibt den Menschen die Freiheit, von überall auf ihre Werkzeuge - einschließlich ihrer Monitore - zuzugreifen.
3. Konsistenz im Arbeitsumfeld
Wie Sie Ihren Desktop einrichten, ist einzigartig für Sie und Ihren Arbeitsstil. Der Wechsel zwischen zwei verschiedenen Desktop-Typen kann verwirrend sein. Die Nutzung einer Remote-Arbeitsumgebung ermöglicht es Ihnen, einen konsistenten Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten, selbst wenn Sie ein anderes lokales Gerät verwenden. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz aufrechtzuerhalten, indem die Zeit reduziert wird, die benötigt wird, um sich an eine andere Arbeitsumgebung zu gewöhnen.
3 Möglichkeiten, aus der Ferne auf einen Computer mit mehreren Monitoren zuzugreifen
Der beste Weg, um aus der Ferne auf einen Computer mit mehreren Monitoren zuzugreifen , ist die Verwendung eines Fernzugriffstools wie Splashtop. Splashtop Fernzugriffs-Software können Sie auf drei Arten auf mehrere Monitore zugreifen:
Ein Monitor nach dem anderen: Dies ist eine gängige Art, wie Fernzugriffssoftware mehrere Monitore anzeigt. Ein Benutzer kann jeweils nur einen Desktop-Bildschirm anzeigen und schnell zwischen dem einen und dem anderen wechseln. Obwohl das nicht ganz dasselbe ist wie die Verwendung von zwei Monitoren, bietet es dem Benutzer die Möglichkeit, zu sehen, was sich auf jedem der Monitore befindet.
Mehrere Monitore auf einem Bildschirm: Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit, mehrere Monitore komprimiert auf dem einzigen Bildschirm anzuzeigen, den er verwendet. Dies ist von Vorteil für Personen, die sehen müssen, was auf beiden Bildschirmen gleichzeitig passiert, wenn sie nur einen zur Verfügung haben. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand auf Reisen ist und nur einen Laptop mit einem Bildschirm hat, aber dennoch zwei Monitore benötigt, um seine Arbeit zu erledigen.
Mehrere Monitore auf mehreren Monitoren: Bei dieser Art des Fernzugriffs auf mehrere Monitore kann ein Benutzer mehrere Monitore eines Remote-Computers auf mehreren lokalen Bildschirmen anzeigen. Beispielsweise kann jemand, der aus der Ferne arbeitet, seinen Desktop im Büro mit zwei Monitoren fernsteuern, indem er seinen persönlichen Laptop und einen externen Monitor verwendet.
Suchen Sie weitere Informationen zum Fernzugriff auf zwei Monitore? Besuchen Sie unsere Support-Seite zur Verwendung mehrerer Monitore mit Splashtop.
So richten Sie den Multi-Monitor-Fernzugriff in 5 einfachen Schritten ein
Splashtop installieren: Lade die Splashtop-App herunter und installiere sie sowohl auf deinem lokalen Gerät als auch auf dem Ferncomputer.
Multi-Monitor-Unterstützung aktivieren: Stelle auf dem Remote-Computer sicher, dass die Multi-Monitor-Funktionalität in den Anzeigeeinstellungen aktiviert ist.
Mit dem Remote-Computer verbinden: Öffnen Sie Splashtop, melden Sie sich an und wählen Sie den Remote-Computer aus, auf den Sie Zugriff erhalten möchten.
Monitore auswählen: Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie über die Symbolleiste zwischen den Bildschirmen wechseln, oder den Multi-Monitor-Modus aktivieren, um alle Monitore gleichzeitig anzuzeigen.
Anzeigeeinstellungen anpassen: Passe die Auflösung und Skalierung an oder wechsel zwischen Monitoren, je nach deinen Workflow-Präferenzen.
Warum Splashtop die beste Wahl für den Fernzugriff auf mehrere Monitore ist
Wenn es um Tools für Fernzugriff geht, gibt es viele verschiedene Optionen aber Splashtop sollte das Tool Ihrer Wahl sein, wenn es um den Fernzugriff auf einen zweiten Monitor geht.
1. Splashtop kann Geräte über verschiedene Plattformen hinweg steuern
Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden und Fernzugriff auf einen Windows-Computer erhalten möchten, ist das kein Problem. Splashtop ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine andere Plattform als die Quellplattform, von der aus Sie eine Remoteverbindung herstellen möchten. Sie können beispielsweise mühelos eine Windows-Plattform steuern und anzeigen, während Sie von einem Mac aus darauf zugreifen und umgekehrt.
Wenn Sie versuchen, im Notfall auf einen Desktop zuzugreifen, können Sie sogar von einem iPhone oder iPad aus auf einen Windows-Desktop zugreifen. Die Möglichkeit, von einer Vielzahl verschiedener Optionen aus auf ein Gerät zuzugreifen, bedeutet, dass Sie von so ziemlich überall und mit jedem Gerät aus auf Ihre Werkzeuge zugreifen können.
2. Splashtop bietet eine sichere, entfernte Infrastruktur
Die Cloud-Infrastruktur von Splashtop wird auf Amazon Web Services (AWS) gehostet, das Netzwerk-Firewalls, Datenverschlüsselung und DDoS-Abwehr bietet. Splashtop verfügt über die SOC 2 Typ 2- sowie die SOC 3-Zertifizierung. Alle Fernsitzungen sind mit TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Splashtop entspricht außerdem den wichtigsten Compliance-Richtlinien, wie PCI, HIPAA und FERPA. Wer im Einzelhandel, im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen arbeitet, kann Splashtop sicher für den Fernzugriff nutzen.
3. Splashtop lässt sich mit einer Vielzahl von Industriepartnern integrieren
Je nach Arbeitsablauf kann es notwendig sein, dass Ihr Team auf bestimmte Tools oder Software zugreift. Glücklicherweise integriert sich Splashtop mit einer Vielzahl von Branchenpartnern wie Wacom, Jira, ServiceNow und JumpCloud. Dies hilft, Arbeitsabläufe nahtlos und effizient zu halten, auch im Fernzugriff.
Erste Schritte mit Splashtop für einen effizienten Multi-Monitor-Remote-Desktop-Zugriff
Da sich die Zukunft der Arbeit ständig verlagert und verändert, ist es wichtig, Möglichkeiten zu finden, Zugriff auf die wichtigsten Tools zu erhalten, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Splashtop Remote Access Pro bietet Ihnen die Flexibilität, mehrere Monitore mit einem Remote-Desktop zu verwenden.
Erfahre, wie Splashtop mit Fernzugriff dazu beitragen kann, die Effizienz deines Teams zu steigern. Kontaktiere uns noch heute!
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