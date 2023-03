Fernsteuerung vom iPad zum Computer

Remote-Desktop-Software wird zu einem wichtigen Teil unseres technologischen Toolkits. Tatsächlich zeigen Prognosen, dass der Markt für Remote-Desktop-Software bis 2029 einen Umfang von 7,22 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und schafft neue Möglichkeiten. Die Steuerung eines Computers über eine drahtlose Verbindung ist der neueste Trend in der Computertechnik. Die Remote-Desktop-Steuerung kann eine Reihe von Vorteilen für Menschen sowohl in ihrem Arbeits- als auch in ihrem Privatleben bieten.

Viele Menschen sind sich der Möglichkeiten der Remote-Desktop-Steuerung nicht bewusst. Eine Sache, die viele überrascht, ist, dass dies mit einer Reihe von Geräten möglich ist – sogar mit so praktischen Geräten wie einem iPad. Splashtop ist eine der sichersten und zuverlässigsten Möglichkeiten, dies zu tun, und Sie können es von überall mit einer Internetverbindung verwenden.

Lesen Sie weiter, um einen Überblick darüber zu erhalten, was die iPad-Fernbedienung beinhaltet und warum sie nützlich ist.

Fernsteuerung eines Computers von einem iPad aus

Die Verwendung eines iPad zusammen mit Remote-Desktop-Software kann für viele Benutzer eine bequeme Lösung darstellen. Sie können von überall auf der Welt auf einen entfernten Computer zugreifen, solange Sie über eine zuverlässige Internetverbindung verfügen.

Mit Remote Desktop für iPad können Sie jeden Aspekt des Computers steuern, mit dem Sie sich verbinden. Dazu gehören Software, Dateien und alle anderen Funktionen. iPads bieten nicht dieselben Eigenschaften und Funktionen wie Desktop-Computer, aber Sie können sie problemlos auf einem iPad verwenden, während Sie einen Computer mit Splashtop steuern.

Die Menschen arbeiten schon seit langem aus der Ferne, aber seit der Covid-19-Pandemie hat die Rate der Fernarbeit dramatisch zugenommen. Fernzugriffssoftware hat dies zu einer weitaus praktikableren Lösung für viele Unternehmen weltweit gemacht.

Menschen sind nicht mehr darauf beschränkt, einen Computer persönlich zu benutzen. Während dies für tragbare Geräte wie Laptops möglicherweise nicht unbedingt erforderlich ist, kann es bei Desktop-Computern unglaublich nützlich sein.

Alles, was Sie tun müssen, ist die Splashtop-Anwendung auf Ihrem iPad zu öffnen, und von dort aus können Sie sich mit jedem Computer verbinden, den Sie unter Ihrem Konto eingerichtet haben. Da Sie die volle Kontrolle haben, haben Sie das Gefühl, direkt vor Ihrem Desktop zu sitzen. Um die Dinge natürlicher zu gestalten, können Sie sogar eine Tastatur und eine Maus an Ihr iPad anschließen, um mehr Kontrolle über den Remote-Computer zu erhalten.

Vorteile der Verwendung von Splashtop zur Fernsteuerung eines Computers

Splashtop ist eine der besten Fernsteuerungssoftware auf dem Markt. Es bietet eine Reihe von Vorteilen, die es ideal für verschiedene Anwendungen machen.

Ortsunabhängiges Arbeiten

Der Hauptzweck von Remote-Desktop-Software besteht darin, dass Sie von überall auf der Welt eine Verbindung zu einem anderen Computer herstellen können. Die Leute verwenden dies oft in ihrem Privatleben, aber es wird im Allgemeinen viel mehr für die Arbeit verwendet.

Menschen können von zu Hause aus arbeiten, was in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden ist. Es ist für viele Arbeitnehmer vorzuziehen, da sie mit Kindern/Haustieren zu Hause bleiben können und sich keine Gedanken über das Pendeln zur Arbeit machen müssen. Es ist auch für Unternehmen von Vorteil, da sie weniger Büroflächen anmieten müssen und Kosten für Stromrechnungen und andere Nebenkosten sinken.

Außerdem kann man unterwegs arbeiten. Dies öffnet alle möglichen Türen für Menschen, die einen eher nomadischen Lebensstil führen möchten. Solange sie Splashtop und ein iPad haben, können sie ihre Arbeit im Zug, am Strand und sogar im Ausland erledigen.

Transportfähigkeit

Ein Desktop-Computer ist alles andere als tragbar. Sie würden realistischerweise ein Fahrzeug benötigen, um es¡¡ihn von einem Ort zum anderen zu transportieren. Neben dem Computer selbst müssten Sie den Monitor, die Tastatur, die Maus und möglicherweise einige andere Hardwareteile mitnehmen.

Wenn Sie ihn nicht dauerhaft an einem anderen Ort platzieren, werden Sie einen Desktop-Computer niemals transportieren wollen. Ein iPad ist jedoch viel einfacher zu transportieren.

Es ist leicht und passt problemlos in eine Tasche, sodass Sie es überall hin mitnehmen können, selbst wenn Sie zu Fuß unterwegs sind. Ein Komfort, der bis vor Kurzem nicht möglich war.

Erweitern Sie die Leistung Ihres Computers

Splashtop ermöglicht Ihnen nicht nur die iPad-Steuerung über einen Remote-Computer, sondern gibt Ihnen Zugriff auf die gesamte Rechenleistung, die ein Computer hat. iPads sind hochwertige technische Geräte, aber ihre Größe weist gewisse Einschränkungen auf. Ein Desktop-Computer ist oft viel leistungsfähiger.

Wenn Sie über Splashtop verbunden sind, werden alle Prozesse von dem Computer abgewickelt, mit dem Sie verbunden sind. Solange Ihre Internetverbindung stabil ist, können Sie alle Anwendungen reibungslos in Echtzeit ausführen.

Warum Splashtop für die iPad-Fernbedienung verwenden?

Es sind verschiedene Remote-Desktop-Lösungen verfügbar, aber Splashtop sticht unter ihnen heraus. Es bietet verschiedene Funktionen, die nicht bei jeder Remote-Desktop-Anwendung zu finden sind. Dazu gehören Dinge wie:

Verbinden Sie sich mit einem einzelnen, beinahe beliebigem Gerät

Verbinden Sie sich mit nur einem Klick

Plattformübergreifende Kompatibilität (Windows, Mac und Linux)

Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Echtzeitsteuerung

Kann von Unternehmen, Einzelpersonen und Bildungseinrichtungen genutzt werden

Sicher und konform

Mehrere Preispläne

Die Verwendung eines Splashtop-Remote-Geräts wie eines iPad zur Verbindung mit Ihrem Desktop kann unglaublich hilfreich sein.

Die iPad-Fernbedienung bietet eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen, Privatpersonen und Bildungseinrichtungen. Sie können sie verwenden, um von jedem Ort der Welt aus eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, wodurch Sie über ein iPad die volle Kontrolle darüber haben.

Splashtop bietet all dies und mehr. Mit verschiedenen Preisplänen finden Sie ganz einfach die perfekte Lösung für Sie oder Ihr Unternehmen. Wir bieten sogar eine kostenlose Testversion an, damit Sie feststellen können, ob Splashtop Ihren Anforderungen entspricht, bevor Sie sich festlegen.

