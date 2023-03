Alle Möglichkeiten, wie Sie den Fernzugriff in der Bildung nutzen können

Computer, Tablets und Smartphones sind in der Bildung allgegenwärtig geworden.

Tatsächlich haben 98 Prozent der Schulen in den USA mindestens einen Computer im Klassenzimmer. Sie werden von Lehrern, Schülern und IT-Supportteams verwendet.

Es gibt eine Menge, was jede dieser Personengruppen mit Computern in einem Bildungsumfeld tun kann. Sie können Unterrichtspläne erstellen, Berichte präsentieren und Computer am Laufen halten.

Es gibt so viel, was mit Computern und anderen Geräten in der Bildung getan werden kann. Aber wissen Sie, wie Sie Ihre Computer, Tablets, Smartphones und andere Geräte im Klassenzimmer (und außerhalb) wirklich optimal nutzen können?

Die Antwort lautet Fernzugriff.

Dieser Artikel behandelt die häufigsten Anwendungsfälle für den Fernzugriff im Bildungswesen.

Der Fernzugriff ermöglicht es Ihnen, sich von einem anderen Gerät aus remote mit einem Gerät zu verbinden. Angenommen, Sie verwenden zu Hause ein Tablet, müssen aber unbedingt auf Ihren Laptop in der Schule zugreifen, da dieser über eine bestimmte Anwendung und bestimmte Dateien verfügt, die Sie sofort verwenden müssen. Mit dem Fernzugriff können Sie sich von Ihrem Tablet aus mit Ihrem Laptop verbinden und die Kontrolle darüber übernehmen. Sie können die Anwendung ausführen, die Dateien bearbeiten und speichern und alles andere tun, was Sie möchten.

Dieses Beispiel ist eine der häufigsten Verwendungen des Fernzugriffs. Dies liegt daran, dass der Fernzugriff die Art und Weise, wie Menschen aus der Ferne arbeiten, völlig verändert hat.

Sehen wir uns nun an, wie Fernzugriffslösungen einen großen Einfluss auf die Bildung haben können. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie der Fernzugriff Lehrern, Schülern und IT-Teams von Schulen bereits nachweislich große Vorteile bringt.

FÜR SCHÜLER/INNEN, UM VON ZU HAUSE AUS AUF SCHULCOMPUTER ZUZUGREIFEN

Ermöglichen Sie Schülern den Fernzugriff auf Laborcomputer von ihren persönlichen Geräten aus und übernehmen Sie die Kontrolle, als säßen sie direkt vor diesem Schulcomputer. Die Schüler können ihre Laborarbeiten von PCs, Chromebooks und anderen Mobilgeräten aus erledigen. Schüler und Lehrer können aus der Ferne auf Videobearbeitung, Animation, 3D-Design und andere ressourcenintensive Software in Echtzeit zugreifen und diese verwenden, sodass keine weiteren Softwarelizenzen für den Zugriff zu Hause erworben werden müssen.

Der Lenawee Intermediate School District , die Wayne State University , das Laney College und viele andere haben Splashtop für Remote-Labore eingesetzt, um das Fernlernen mit großartigen Ergebnissen zu verbessern!

Kontaktieren Sie uns , um eine Demo zu vereinbaren und um Ratschläge zum Einrichten des Fernzugriffs auf Ihre Schullaborcomputer und zum Konfigurieren der besten Splashtop-Lösung für Ihre Bedürfnisse zu erhalten.

Damit Mitarbeiter von zu Hause aus auf Schulcomputer zugreifen können

Ermöglichen Sie Fakultätsmitgliedern den Fernzugriff auf ihre Windows-, Mac- oder Linux-Arbeitscomputer von jedem anderen Computer oder Mobilgerät aus und arbeiten Sie nahtlos von zu Hause aus. Fakultätsmitglieder können sofort auf ihre Büro- oder Laborcomputer zugreifen und leistungsstarke Remote-Sitzungen mit Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Druck, Anzeige mehrerer Monitore und vielem mehr erhalten. Zahlen Sie pro Benutzer und erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt für große Teams.

Jetzt kostenlos testen (keine Kreditkarte erforderlich) und überzeugen lassen, wie einfach es sein kann, aus der Ferne zu arbeiten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einer selbst gehosteten Lösung vor Ort interessiert sind.

Lehrer interagieren mit Schülern

Vielleicht ist eines der besten Beispiele für den Fernzugriff im Bildungswesen, dass Lehrer ihn verwenden, um mit Schülern zu interagieren.

Mit Fernzugriff kann ein Lehrer den Unterricht von überall im Klassenzimmer fernsteuern. Wenn beispielsweise ein Lehrer seinen Desktop mit seinem Projektor oder interaktiven Whiteboard verbunden hat, kann er sein iPad verwenden, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Dies gibt ihnen die Freiheit, im Klassenzimmer herumzulaufen und gleichzeitig den Desktop-Computer zu steuern. Diese erhöhte Mobilität kann Lehrern helfen, besser mit ihren Schülern zu interagieren.

Wenn die Schüler im Klassenzimmer ihre eigenen Geräte wie Laptops oder Computer haben, kann der Lehrer eine Lösung wie Splashtop Classroom verwenden, um Inhalte direkt auf den Geräten der Schüler zu teilen. Sie können die Lektion direkt auf ihren eigenen Bildschirmen sehen. Aber beim Fernzugriff geht es nicht nur ums Sehen. Die Schüler können auch die Lektion steuern oder direkt Anmerkungen dazu machen, sodass sie sich einbringen können.

Wir haben bereits gesehen, dass diese Technologie Lehrern geholfen hat, eine bessere Lernumgebung für Schüler zu schaffen. Hier ist ein kurzes Video über Splashtop Classroom , die beste Fernzugriffslösung für den Bildungsbereich.

Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices

Bevor wir fortfahren, ist es auch wichtig zu beachten, dass eine andere Technologie, die dem Fernzugriff für den Unterricht ähnelt, auch von Lehrern und Schülern verwendet werden kann, um die Interaktivität zu erhöhen. Diese Technologie ist die Bildschirmfreigabe.

Die Bildschirmfreigabe ermöglicht es Lehrern und/oder Schülern, ihren Bildschirm einfach für alle anderen Geräte freizugeben. Der Rest der Klasse würde auf den eigenen Bildschirmen den Bildschirm desjenigen sehen, der die Kontrolle hat. Dies erhöht erwiesenermaßen die Interaktivität und macht es den Lehrern Spaß, Unterricht zu geben, und den Schülern, ihre Arbeit zu präsentieren.

Die Verwendung von Screen-Sharing-Software mit vorhandenen Lehrercomputern/Projektoren/Bildschirmen und Schülergeräten kann eine kostengünstige Alternative zum Kauf teurer interaktiver Whiteboards (IWBs) sein

Hier ist ein Video, das zeigt, wie der Val Verde Unified School District die Lernerfahrungen in seinen Schulen durch die Implementierung von Splashtop Classroom und Mirroring360 (der besten Bildschirmfreigabelösung für die Bildung) verbessert hat:

Find out why Val Verde equipped all 20,000 students and 800 teachers with Splashtop

Schul- IT, die Remote-Unterstützung für Schul-, Lehrer- und Schülergeräte bietet

Schließlich wissen wir alle, dass bei unseren Geräten jederzeit und ohne Vorwarnung etwas schief gehen kann. Dies ist enorm störend, wenn es während des Unterrichts auftritt. Es kann die gesamte Unterrichtsstunde auf Eis legen und den Plan, an dessen Vorbereitung der Lehrer hart gearbeitet hat, über den Haufen werfen.

Wenn dies geschieht, muss der Lehrer in der Regel sein IT-Supportteam anrufen und darauf warten, dass sie auftauchen und das Problem beheben. Auch dies ist zeitaufwändig und teuer.

Splashtop SOS ist eine Fernzugriffslösung, die für diesen Zweck entwickelt wurde. Und so funktioniert es. Der Lehrer stellt zunächst fest, dass sein Computer eine Fehlfunktion hat, also ruft er seine Supportnummer an. Der Techniker am anderen Ende des Anrufs kann sich mit einem einfachen 9-stelligen Sitzungscode schnell mit dem Gerät des Lehrers verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Techniker die Kontrolle über das Gerät übernehmen, das Problem beheben und es schnell lösen. Der Lehrer kann dann zu seinem Unterricht zurückkehren.

In dieser Art von Szenario gibt es keine Kopfschmerzen und keine Zeitverschwendung. Das Problem wird schnell behoben. Der Techniker, der Lehrer und die Schüler gewinnen alle.

IT-Administratoren können Schulcomputer auch ohne die Anwesenheit eines Endbenutzers aus der Ferne verwalten, aktualisieren und auf sie zugreifen und so sicherstellen, dass die Schulcomputer auf dem neuesten Stand sind und in einwandfreiem Zustand laufen. Mit Funktionen wie Chat, Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung und Benutzerverwaltung können IT-Teams Lehrkräfte und Studenten effektiv verwalten und unterstützen. Weitere Informationen

Starte noch heute eine kostenlose Testversion von Splashtop SOS (keine Kreditkarte erforderlich) oder kontaktiere uns, wenn du an einer selbst gehosteten Vor-Ort-Lösung interessiert bist.

Wir haben gesehen, dass der Fernzugriff bereits im Bildungswesen für diese Zwecke mit fantastischen Ergebnissen eingesetzt wird! Hunderte von Bildungseinrichtungen haben bereits davon profitiert.

Wenn Sie also ein Lehrer, ein IT-Techniker oder jemand anderes in einem Bildungsumfeld sind, finden Sie heraus, wie der Fernzugriff die Art und Weise, wie Sie Technologie zum Besseren nutzen, vollständig verändern kann, und nehmen Sie Kontakt mit Splashtop auf .