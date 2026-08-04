Beste Fern-Support Software für Schul-Helpdesks

Heutzutage wird ein Großteil der von Schülern und Lehrern geleisteten Arbeit durch Schulcomputer und persönliche Geräte erledigt. Darüber hinaus lernen mehr Universitäts-Studenten und Schüler weiterführender Schulen aus der Ferne als je zuvor.
Studenten und Dozenten verlassen sich auf ihre Computer, Laptops, Tablets und andere mobile Geräte, um ihre Arbeit zu erledigen. Dies gilt insbesondere in entfernten Lernumgebungen.
Wenn das Gerät eines Studenten oder Schülers auf ein Problem stößt, ist er stark darin eingeschränkt, seine Arbeit zu erledigen. Ebenso werden Lehrer und Professoren Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit zu erledigen, wenn ihre Geräte nicht richtig funktionieren.
Daher ist es entscheidend, dass IT-Supportteams für Schulen, Schulbezirke und Hochschulen in der Lage sind, diese Probleme schnell zu beheben und zu lösen. IT-Teams müssen in der Lage sein, schnellen Support sowohl für Schulcomputer als auch für die persönlichen Geräte von Schülern und Lehrkräften zu leisten.
Das ist keine leichte Aufgabe. Die technischen Supportteams vieler Bildungseinrichtungen erhalten täglich zahlreiche Anfragen. Außerdem können knappe Budgets und minimale Personalausstattung es schwierig machen, mitzuhalten.
Angesichts dieser Herausforderungen ist es von größter Wichtigkeit, dass die IT-Teams mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet sind, die es ihnen ermöglichen, den Schülern, Studenten und Mitarbeitern schnell Unterstützung zu bieten.
Splashtop Remote Support - Die beste Helpdesk-Lösung für Schulen
Splashtop Remote Support ist das beste On-Demand-Fernwartungstool für Bildungs- IT. Splashtop Remote Support ermöglicht es Helpdesk-Mitarbeitern, aus der Ferne auf jedes Gerät zuzugreifen, wenn Hilfe zur Bereitstellung von Support benötigt wird.
Hier ist ein Blick darauf, warum Splashtop Remote Support die beste Lösung für die Schul-IT ist:
Bieten Sie Support aus der Ferne
Splashtop ermöglicht es IT-Fachleuten, Benutzer per Fernzugriff zu unterstützen, sobald diese Hilfe anfordern. Dies ist besonders vorteilhaft für IT-Teams, die Geräte verwalten, die über mehrere Standorte verteilt sind. Es ist nicht erforderlich, zum Gerät zu reisen; es reicht aus eine Fernverbindung herzustellen.
Fernunterstützung für jeden Computer, Tablet oder Mobilgerät
Mit Splashtop Remote Support können Helpdesk-Profis aus der Ferne auf jedes Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder sogar Chromebook-Gerät zugreifen (nur iOS- und Chromebook-Fernansicht). Das bedeutet, dass Benutzer unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden, die Hilfe erhalten können, die sie benötigen.
Unterstützt unbegrenzte Geräte
Zusätzlich zu Schulcomputern können IT-Teams die persönlichen Geräte von Schülern, Studierenden und Lehrkräften unterstützen und so den täglichen Betrieb des IT-Helpdesks effizienter gestalten. Dies ist besonders beim Remote-Learning nützlich, da Schüler, Studierende und Lehrkräfte ihre persönlichen Geräte nutzen, um verbunden zu bleiben.
Top-Tools & Funktionen
Splashtop Remote Support ist mehr als nur Fernzugriff. Hilfreiche Funktionen wie Sitzungsaufzeichnung, Remote-Neustart und -Wiederherstellung, Dateiübertragung, Chat und mehr helfen Supporttechnikern, ihre Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen.
Integrationen mit PSA-/Ticketsystemen
Splashtop Remote Support lässt sich in die gängigsten Ticketing-Systeme integrieren, darunter ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Autotask, Spiceworks Helpdesk und Jira.
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