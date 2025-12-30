Video: Verwenden von Remote Desktop für Adobe After Effects

Sie haben nicht den richtigen Computer, um Adobe After Effects zu verwenden, müssen aber an einem Projekt arbeiten?
Splashtop ist genau die Lösung, die Sie brauchen.
Mit Splashtop Remote Access können Sie per Fernzugriff auf einen anderen Computer zugreifen, auf dem Adobe After Effects installiert ist, unabhängig davon, ob es sich um Ihren Bürocomputer oder einen anderen Desktop handelt. So können Sie After Effects von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus verwenden.
Wo und wann auch immer Sie auf Adobe After Effects zugreifen müssen, können Sie mit Splashtop eine Fernsitzung von Ihrem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone aus starten und eine Verbindung zu Ihrem Remote-Computer herstellen, auf dem After Effects installiert ist. Mit nur einem Klick werden Sie mit Ihrem Remote-Computer verbunden. Von dort aus sehen Sie den entfernten Bildschirm in Echtzeit, können von Ihrem eigenen Gerät aus mit ihm interagieren und After Effects verwenden.
Während einer Fernsitzung mit Splashtop sind Sie in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen und alle Anwendungen auf Ihrem Remote-Computer in vollem Umfang zu nutzen, so als säßen Sie direkt vor diesem Computer. Mit After Effects, das Ihnen überall zur Verfügung steht, können Sie bei der Arbeit von zu Hause oder auf Reisen produktiv sein.
Die schnellen Streaming-Geschwindigkeiten, die HD-Qualität und der Ton von Splashtop sowie die sofortige Tonübertragung von Ihrem Remote-Computer sorgen für eine reibungslose Bearbeitung und eine perfekt synchronisierte Audiowiedergabe (sogar bei Audiodaten von Remote-Mac-Computern). Mit Splashtop können Sie mit After Effects aus der Ferne arbeiten und haben vollen Zugriff auf alle Werkzeuge, eine reichhaltige Effektbibliothek und umfangreiche Ausgabeformate. Splashtop Remote Access eröffnet Ihnen die Möglichkeit, anspruchsvolle Arbeiten überall und jederzeit aus der Ferne zu erledigen.
Mit Splashtop können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen.