Video: Verwenden von Remote Desktop für Adobe After Effects

Sie haben nicht den richtigen Computer, um Adobe After Effects zu verwenden, müssen aber an einem Projekt arbeiten?

Splashtop ist genau die Lösung, die Sie brauchen.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Mit Splashtop Business Accesskönnen Sie auf einen anderen Computer zugreifen, auf dem Adobe After Effects installiert ist, unabhängig davon, ob es sich um Ihren Bürocomputer oder einen anderen Desktop handelt, sodass Sie After Effects von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus verwenden können.

Wo und wann auch immer Sie auf Adobe After Effects zugreifen müssen, können Sie mit Splashtop eine Fernsitzung von Ihrem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone aus starten und eine Verbindung zu Ihrem Remote-Computer herstellen, auf dem After Effects installiert ist. Mit nur einem Klick werden Sie mit Ihrem Remote-Computer verbunden. Von dort aus sehen Sie den entfernten Bildschirm in Echtzeit, können von Ihrem eigenen Gerät aus mit ihm interagieren und After Effects verwenden.

Während einer Fernsitzung mit Splashtop sind Sie in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen und alle Anwendungen auf Ihrem Remote-Computer in vollem Umfang zu nutzen, so als säßen Sie direkt vor diesem Computer. Mit After Effects, das Ihnen überall zur Verfügung steht, können Sie bei der Arbeit von zu Hause oder auf Reisen produktiv sein.

Jetzt anfangen

Die schnellen Streaming-Geschwindigkeiten, die HD-Qualität und der Sound von Splashtop sowie die sofortige Tonübertragung von Ihrem Remote-Computer tragen dazu bei, eine reibungslose Bearbeitung und perfekt synchronisiertes Audio mit Leichtigkeit zu gewährleisten (sogar Remote-Mac-Computer-Audio ). Mit Splashtop können Sie aus der Ferne mit After Effects arbeiten, mit vollständigem Zugriff auf alle seine Tools, eine riesige Effektbibliothek und umfangreiche Ausgabeformate. Splashtop Business Access eröffnet Ihnen Möglichkeiten, anspruchsvolle Arbeiten aus der Ferne zu erstellen, und hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit überall und jederzeit zu erledigen.

Mit Splashtop können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen.

Starten Sie noch heute eine 14 -tägige kostenlose Testversion , um selbst zu erleben, wie einfach es ist, von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus per Fernzugriff auf Adobe After Effects zuzugreifen!