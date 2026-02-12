Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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Demo-Video: Verwende Chromebooks für den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Chromebooks haben an Beliebtheit gewonnen, sowohl als Gerät für die Arbeit von zu Hause aus als auch für das Fernlernen. Die Verwendung von Splashtop auf einem Chromebook ermöglicht es Berufstätigen und Studenten, die Funktionen eines Chromebooks zu nutzen und gleichzeitig die Leistung von Fernarbeits- oder Labcomputern mit Desktop-Anwendungen zu nutzen. Sie können Windows-PCs und Macs von Ihrem Chromebook aus fernzugreifen, als ob Sie direkt vor den Computern sitzen würden. Sie können auch einen zusätzlichen Monitor an Ihr Chromebook anschließen, um die Multi-Monitor-Konfiguration Ihres Remote-Computers zu spiegeln.

Sehen Sie sich dieses Demo-Video an, um zu erfahren, wie Sie:

  • Verwenden Sie die Splashtop Android-App, um Computer von einem Chromebook aus fernzusteuern.

  • Verwenden Sie die Splashtop Google Chrome-Erweiterung für den Fernzugriff.

  • Melden Sie sich mit Single Sign-On beim Splashtop-Konto an.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Splashtop-Lösungen für den Fernzugriff

Für Einzelpersonen und Teams — Splashtop Remote Access: Hochleistungszugriff auf Ihre Computer von Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook & mehr

  • Dateiübertragung

  • Ferndrucken

  • Mehrere entfernte Monitore gleichzeitig anzeigen

  • Zentrale Konsole für die IT zur Verwaltung von Teams

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Für Organisationen – Splashtop Enterprise: Hochleistungs-Fernzugriff für Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten

  • Gruppierungsfunktionen und granulare Berechtigungen ermöglichen es IT-Teams, den Fernzugriff für große Teams effektiv und sicher zu verwalten

  • SSO-Integration

  • Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport für IT zur Verwaltung von Computern und mobilen Geräten, einschließlich Chromebooks

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Die Nr. 1 bewertete Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösung
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Für Bildungseinrichtungen – Splashtop Enterprise for Remote Labs

  • Einrichtung von Zeitfenstern für den Fernzugriff von Lernenden auf Campus-Computer

  • Gruppierungsfunktionen und granulare Berechtigungen ermöglichen es IT-Teams, den Fernzugriff für ganze Schulen und Universitäten effektiv und sicher zu verwalten

  • SSO-Integration

  • Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport für IT zur Verwaltung von Geräten von Studenten und Dozenten, einschließlich Chromebooks

Kontakt

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Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Splashtop for Chromebooks und darüber, wie IT-Teams Fernsupport für Chromebook-Benutzer leisten können.

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