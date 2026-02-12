Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Chromebooks haben an Beliebtheit gewonnen, sowohl als Gerät für die Arbeit von zu Hause aus als auch für das Fernlernen. Die Verwendung von Splashtop auf einem Chromebook ermöglicht es Berufstätigen und Studenten, die Funktionen eines Chromebooks zu nutzen und gleichzeitig die Leistung von Fernarbeits- oder Labcomputern mit Desktop-Anwendungen zu nutzen. Sie können Windows-PCs und Macs von Ihrem Chromebook aus fernzugreifen, als ob Sie direkt vor den Computern sitzen würden. Sie können auch einen zusätzlichen Monitor an Ihr Chromebook anschließen, um die Multi-Monitor-Konfiguration Ihres Remote-Computers zu spiegeln.
Sehen Sie sich dieses Demo-Video an, um zu erfahren, wie Sie:
Verwenden Sie die Splashtop Android-App, um Computer von einem Chromebook aus fernzusteuern.
Verwenden Sie die Splashtop Google Chrome-Erweiterung für den Fernzugriff.
Melden Sie sich mit Single Sign-On beim Splashtop-Konto an.
Splashtop-Lösungen für den Fernzugriff
Für Einzelpersonen und Teams — Splashtop Remote Access: Hochleistungszugriff auf Ihre Computer von Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook & mehr
Dateiübertragung
Ferndrucken
Mehrere entfernte Monitore gleichzeitig anzeigen
Zentrale Konsole für die IT zur Verwaltung von Teams
Für Organisationen – Splashtop Enterprise: Hochleistungs-Fernzugriff für Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten
Gruppierungsfunktionen und granulare Berechtigungen ermöglichen es IT-Teams, den Fernzugriff für große Teams effektiv und sicher zu verwalten
SSO-Integration
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport für IT zur Verwaltung von Computern und mobilen Geräten, einschließlich Chromebooks
Für Bildungseinrichtungen – Splashtop Enterprise for Remote Labs
Einrichtung von Zeitfenstern für den Fernzugriff von Lernenden auf Campus-Computer
Gruppierungsfunktionen und granulare Berechtigungen ermöglichen es IT-Teams, den Fernzugriff für ganze Schulen und Universitäten effektiv und sicher zu verwalten
SSO-Integration
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport für IT zur Verwaltung von Geräten von Studenten und Dozenten, einschließlich Chromebooks
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Splashtop for Chromebooks und darüber, wie IT-Teams Fernsupport für Chromebook-Benutzer leisten können.