Ransomware kann unermesslichen Schaden anrichten – unabhängig davon, ob Einzelpersonen, Daten, Netzwerke oder ganze Unternehmen betroffen sind. Daher ist Schutz vor Ransomware unverzichtbar. Der Begriff Ransomware-Schutzsoftware kann sich jedoch auf mehrere verschiedene Tools beziehen, etwa Antivirus-Software, geschützte Dateisteuerungen und Backup-/Wiederherstellungssoftware.
Jedes Tool erfüllt einen anderen Zweck – sei es, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu verringern, verdächtige Aktivitäten zu erkennen oder Dateien nach einem Angriff wiederherzustellen. Zu wissen, welche Art von Schutz vor Ransomware Sie haben, ist entscheidend für eine gute Cybersicherheit; andernfalls riskieren Sie, sich angreifbar zu machen.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, welche Funktionen zum Schutz vor Ransomware am wichtigsten sind, was sie leisten und wie Sie sie bei der Auswahl von Antivirensoftware voneinander unterscheiden können.
Was ist Ransomware-Schutzsoftware?
Ransomware-Schutzsoftware ist eine breite Kategorie von Sicherheitstools, die dabei helfen sollen, Ransomware-Angriffe zu verhindern, zu erkennen, zu blockieren, den dadurch verursachten Schaden zu begrenzen oder sich davon zu erholen.
Diese Definition kann jedoch eine Vielzahl von Tools umfassen, darunter Antivirensoftware, dedizierte Anti-Ransomware-Tools, Backup- und Recovery-Plattformen sowie Endpoint Detection and Response (EDR)-Systeme. Daher kann es sich um einen vagen Begriff handeln, und wer nach Ransomware-Schutz sucht, sollte genau verstehen, welche Art von Schutz er erh�ält, wenn er Funktionen bewertet und vergleicht.
Worin unterscheidet sich der Schutz vor Ransomware von einem herkömmlichen Antivirusprogramm?
Viele moderne Antivirenlösungen umfassen bereits die Erkennung und den Schutz im Zusammenhang mit Ransomware, aber wie sie Verschlüsselungsverhalten überwachen und die Wiederherstellung unterstützen, variiert je nach Software. Daher empfiehlt es sich, bei der Bewertung von Antivirensoftware gezielt auf spezielle Ransomware-Schutzfunktionen zu achten.
Standardmäßige Malware-Erkennung
Ihre Standard-Antivirus-Lösung erkennt und blockiert bekannte und verdächtige Malware mit einer Vielzahl von Erkennungsmethoden, darunter Signaturen, Heuristiken, Dateireputation und mehr. Dies ist die Kernfunktion jeder Antivirus-Lösung.
Verhaltensbasierte Erkennung speziell für Ransomware
Einige Ransomware-Schutztools nutzen verhaltensbasierte Überwachung, um Aktivitäten zu erkennen, die mit Ransomware in Verbindung stehen, wie schnelle Dateiverschlüsselung, großflächige Dateiänderungen oder Eingriffe in Sicherheitstools. So lässt sich verdächtiges Verhalten erkennen, das möglicherweise nicht mit einer bekannten Malware-Signatur übereinstimmt.
Dateischutz und Anwendungskontrollen
Über Erkennung und Prävention hinaus können einige Tools einschränken, welche Anwendungen sensible Ordner oder Dateien ändern dürfen. Dies fügt eine zusätzliche Ebene des Schutzes vor Ransomware hinzu, indem es Ransomware erschwert, auf wichtige Daten zuzugreifen und sie zu zerstören.
Backup- und Wiederherstellungsfunktionen
Selbst mit der besten Ransomware-Prävention ist es weiterhin sinnvoll, Backups für die Datenwiederherstellung vorzuhalten. Die Pflege von Backups, Snapshots und anderen Rollback-Funktionen hilft Nutzern beim Wiederaufbau, wenn Dateien geändert, verschlüsselt oder zerstört werden, und macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Notfallwiederherstellung. Beachten Sie, dass Antivirenerkennung und Datenwiederherstellung separate Funktionen sind. Sie müssen daher unabhängig von Ihrer Antivirensoftware ein Backup-Tool beschaffen.
Die vier Ebenen des Schutzes vor Ransomware
Guter Schutz vor Ransomware umfasst einige Kernelemente, die Geräte schützen und die Wiederherstellung unterstützen, falls das Schlimmste eintritt. Die vier zentralen Schutzebenen vor Ransomware sind:
1. Prävention
Der erste Schritt beim Schutz vor Ransomware besteht darin, einen Angriff von vornherein zu verhindern. Prävention verringert die Wahrscheinlichkeit, dass schädliche Dateien, Links oder Exploits das Gerät erreichen, sodass sie es nicht infizieren können. Dazu gehören Phishing-Schutz, das Blockieren schädlicher Websites, das Scannen von Downloads und Exploit-Schutz.
2. Erkennung und Blockierung
Wenn Ransomware die Präventionsfunktionen umgeht, können eine frühzeitige Erkennung und Blockierung verhindern, dass sie Schaden anrichtet. Die Ransomware-Erkennung identifiziert bekannte Malware, verdächtige Dateien oder Aktivitäten, die dem Verhalten von Ransomware entsprechen, bevor sie sich ausbreitet. Dazu gehören Verhaltensüberwachung, Echtzeitschutz und Dateireputation.
3. Schadensbegrenzung
Ebenso wichtig ist es, die Schäden zu begrenzen, die Ransomware anrichten kann. Viele Tools zum Schutz vor Ransomware können den Dateizugriff einschränken, verdächtige Prozesse stoppen oder Bedrohungen in Quarantäne verschieben, bevor sie weitere Dateien beeinträchtigen. Dazu gehören Anwendungskontrollen, schnelle Bedrohungsisolierung und geschützte Ordner, die die Ausbreitung von Malware begrenzen können.
4. Wiederherstellung
Wenn Prävention, Erkennung und Schadensbegrenzung nicht ausreichen und Ransomware dennoch verheerende Schäden anrichtet, ist es entscheidend, Daten wiederherzustellen, ohne das Lösegeld zu zahlen. Wiederherstellungstools helfen dabei, Dateien oder Systeme wiederherzustellen, damit bei dem Angriff nichts Wertvolles verloren geht. Dazu gehören Backups, Snapshots, Dateirücksicherungen und andere getestete Wiederherstellungsprozesse.
Welche Präventionsfunktionen sind am wichtigsten?
Angesichts des Bedarfs an Schutz vor Ransomware und der dabei beteiligten Ebenen ist es wichtig zu wissen, worauf Sie bei Ransomware-Schutzsoftware achten sollten. Auch wenn sich die Lösungen unterscheiden, sollte jede Lösung zur Verhinderung von Ransomware einige grundlegende Funktionen umfassen:
Phishing- und Schutz vor schädlichen Websites
Ransomware beginnt oft mit einem irreführenden Link, einer gefälschten Website, einem schädlichen Anhang oder einem betrügerischen Download. Solche Tricks und Fallen frühzeitig zu erkennen, ist entscheidend, um Malware und Ransomware zu verhindern. Daher sollte gute Schutzsoftware Webschutz umfassen. So lassen sich gefälschte Anmeldeseiten, schädliche Websites, verdächtige Download-Links, betrügerische Aufforderungen und mehr erkennen, um Geräte besser zu schützen.
Scannen von Downloads und Anhängen
Wenn Sie Dateien herunterladen, möchten Sie nicht, dass Ransomware gleich mitkommt. Download- und Anhang-Scans können Dateien beim Herunterladen, Öffnen, Kopieren oder Ausführen auf schädliche Programme prüfen und dabei jede Ransomware erkennen, die sich darin verbergen könnte. Beachten Sie, dass Scans für Downloads, E-Mail-Anhänge, freigegebene Dateien und externe Speichermedien gelten sollten, damit wirklich alles abgedeckt ist.
Dateireputationsanalyse
Dateireputationsdienste können bewerten, ob eine Datei bekannt und vertrauenswürdig, ungewöhnlich, verdächtig oder schädlich ist. Das bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, funktioniert jedoch am besten in Kombination mit anderen Erkennungsmethoden.
Exploit-Schutz
Software-Schwachstellen sind beliebte Ziele für Cyberangriffe. Daher sollten Sie entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet haben. Der Exploit-Schutz kann Versuche erkennen, diese Schwachstellen in Betriebssystemen und Anwendungen auszunutzen. Dennoch sollten Sie Ihre Software gepatcht und auf dem neuesten Stand halten, um die Schwachstellen so schnell wie möglich zu schließen.
Automatische Sicherheitsupdates
Cyberbedrohungen entwickeln sich ständig weiter, und laufend tauchen neue Bedrohungen auf. Daher sind Sicherheitsupdates unverzichtbar, um mit den neuesten Bedrohungen Schritt zu halten. Gute Antivirus- und Ransomware-Schutzsoftware sollte über automatisierte Sicherheitsupdates verfügen, einschließlich Malware-Definitionen, Reputationsdaten, Erkennungsregeln und Machine-Learning-Modelle, damit sie mit den neuesten Informationen und Tools auf dem aktuellen Stand bleibt.
Welche Erkennungsfunktionen sind am wichtigsten?
Als Nächstes sehen wir uns an, wie Ransomware-Schutz Bedrohungen erkennen kann. Eine gute Cybersicherheit nutzt eine Kombination aus Erkennungsfunktionen, um eine möglichst ganzheitliche Abdeckung zu bieten, aber jede davon hat Einsatzbereiche und Vorteile, die es zu verstehen lohnt.
Echtzeit-Malware-Schutz
Ransomware-Schutzsoftware sollte eine Echtzeit-Dateiüberwachung umfassen, anstatt sich auf manuelle Scans zu verlassen. Echtzeit-Malware-Schutz kann Aktivitäten auswerten, während Dateien heruntergeladen, geöffnet, kopiert, ausgeführt und geändert werden, sodass Ransomware schnell identifiziert und bekämpft werden kann – unabhängig davon, an welcher Stelle im Prozess sie zuschlägt.
signaturbasierte Erkennung
Signaturbasierte Erkennung ist ein hervorragendes Tool, um bekannte Ransomware zu identifizieren. Diese Methode erkennt bekannten Malware-Code, um bösartige Programme schnell und präzise zu identifizieren, bevor sie Schaden anrichten können, und bildet so eine leistungsstarke zusätzliche Sicherheitsebene.
Maschinelles Lernen unterstützte Erkennung
Mit maschinellem Lernen kann Fernschutz-Software eine Kombination aus Dateimerkmalen und Risikosignalen auswerten, um bösartige Aktivitäten zu erkennen. Dies ist eine der neuesten Entwicklungen beim Schutz vor Ransomware, und die Fähigkeit, neue oder unbekannte Ransomware schnell zu identifizieren, macht sie zu einer großartigen Ergänzung neben Signaturen, Reputationsprüfungen und Verhaltensüberwachung.
Verhaltensbasierte Erkennung
Die verhaltensbasierte Erkennung überwacht, was ein Prozess nach dem Start tut, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, die auf Malware hindeuten könnten. Wenn ein Programm beispielsweise beginnt, Dateien schnell zu verändern, Dokumente umzubenennen oder zu verschlüsseln oder Sicherheitssoftware zu deaktivieren, ist das ein klares Zeichen dafür, dass es schädlich ist, und die Erkennung schlägt an.
Das garantiert zwar nicht, dass jeder Angriff gestoppt wird, ist aber ein leistungsstarkes Mittel, um den Schutz vor unbekannten Bedrohungen zu verbessern.
Was sind geschützte Ordner und Anwendungskontrollen?
Wie bereits erwähnt, können Anwendungskontrollen und geschützte Ordner dazu beitragen, Ransomware-Angriffe abzuwehren. Daher sollten wir verstehen, wie sie funktionieren und wie sie den Schutz vor Ransomware-Angriffen verbessern können.
Geschützte Ordner
Mit Kontrollen für geschützte Ordner lässt sich einschränken, welche Anwendungen ausgewählte Dateien oder Verzeichnisse ändern dürfen, etwa wichtige Dokumente, Finanzunterlagen und Arbeitsdateien. Dadurch wird die Möglichkeit nicht autorisierter Anwendungen verringert, in geschützten Ordnern gespeicherte Dateien zu verändern.
Anwendungs-Positivliste
Mit Anwendungskontrollen können Sie die Ausführung auf vertrauenswürdige oder genehmigte Programme beschränken, damit unbekannte Programme keine anderen Dateien steuern können. So lässt sich begrenzen, was Ransomware auf einem Gerät anrichten kann, indem ihre Reichweite und ihr Zugriff auf ein Minimum reduziert werden.
Mögliche Einschränkungen
Allerdings haben diese Kontrollen ihre Grenzen. Sie erfordern eine sorgfältige Konfiguration, damit die Programme, die Sie verwenden möchten, weiterhin zugelassen bleiben, und können manchmal legitime Anwendungen blockieren. Dennoch sind sie leistungsstarke Werkzeuge, um die Auswirkungen einer Ransomware-Infektion zu begrenzen.
Selbst dann sollten Sie weiterhin aktuelle Backups für Ihr Gerät und Ihre Dateien pflegen, damit Sie sich erholen können, falls das Schlimmste passiert.
Backup, Rollback und Wiederherstellung: Was ist der Unterschied?
Wenn Sie mit Ransomware infiziert sind, ist es entscheidend, Änderungen rückgängig machen, Backups wiederherstellen und verlorene Daten retten zu können. Vor diesem Hintergrund erklären wir die Unterschiede und zeigen, wie sie bei der Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff helfen können.
Sicherung
Ein Backup ist eine separate Kopie von Dateien, die in der Regel auf einem externen Gerät oder Server gespeichert wird, damit Sie sie nach Datenverlust oder Verschlüsselung wiederherstellen können. Wenn Ransomware zuschlägt, kann ein aktuelles Backup einen Wiederherstellungsweg für Dateien bieten, die im Backup enthalten waren. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Backup vom Hauptcomputer isoliert ist, damit Ransomware es nicht beeinträchtigen kann.
Datei-Rollback
Anstatt ältere Backups wiederherzustellen, versucht das Datei-Rollback, Änderungen rückgängig zu machen. Dadurch wird ein Computer im Wesentlichen in den Zustand zurückversetzt, in dem er sich befand, bevor die Ransomware zuschlug, wobei Verfügbarkeit und Wirksamkeit je nach Produkt variieren.
System-Snapshots
System-Snapshots können die Wiederherstellung unterstützen, indem sie den Zustand von Dateien oder Systemen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen. Snapshots erfassen den Zustand von Dateien oder Systemen zu einem bestimmten Zeitpunkt und können es Ihnen je nach eingesetzter Technologie ermöglichen, Daten oder den Systemzustand auf eine frühere Version zurückzusetzen.
Wenn der Snapshot jedoch auf einem zugänglichen Gerät oder Konto gespeichert ist, kann Ransomware ihn dennoch beeinträchtigen.
Entschlüsselungstools
Wenn Ransomware Ihr Gerät oder Ihre Dateien verschlüsselt, können Entschlüsselungstools helfen. Bei einigen Ransomware-Varianten kann ein kompatibles Entschlüsselungstool verschlüsselte Dateien wiederherstellen, ohne dass Lösegeld gezahlt werden muss. Diese Tools funktionieren jedoch nur bei bestimmten Ransomware-Varianten, daher sollten Sie sich nicht auf sie als erste und einzige Verteidigungslinie verlassen.
Wiederherstellung testen
Diese Funktionen helfen Ihnen zwar bei der Wiederherstellung nach Angriffen, funktionieren aber nur, wenn sie Dateien erfolgreich wiederherstellen können. Es ist wichtig, Backups und Wiederherstellungstools zu testen, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren. Andernfalls könnten Sie Opfer eines Ransomware-Angriffs werden und erst dann feststellen, dass sich Ihre Backups nicht wiederherstellen lassen.
So bewerten Sie die Verhaltenserkennung von Ransomware
Da die Verhaltenserkennung entscheidend für das Erkennen von Ransomware ist, sollten Sie Schutzsoftware mit robusten, präzisen Erkennungsfunktionen wählen. Es gibt einige wichtige Merkmale, auf die Sie bei der Bewertung der Verhaltenserkennung achten sollten. Prüfen Sie daher bei Ransomware-Schutzsoftware unbedingt Folgendes:
Welche Arten von Datei- und Prozessaktivitäten werden überwacht?
Funktioniert die Erkennung in Echtzeit?
Werden unbekannte Dateien zusätzlich analysiert?
Wie schnell werden verdächtige Aktivitäten blockiert?
Werden betroffene Dateien identifiziert?
Wie erklären Warnmeldungen das erkannte Verhalten?
Können Benutzer eine falsche Erkennung überprüfen oder rückgängig machen?
Gilt der Schutz sowohl für Windows- als auch für macOS-Computer?
Wie häufig werden Erkennungsmodelle und Bedrohungsdaten aktualisiert?
So bewerten Sie Leistung und Fehlalarme
Wenn Sie Ransomware-Schutzsoftware verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert und keine unerwarteten Folgen hat. Das bedeutet, dass sie nicht nur Ihren Computer schützen, sondern dies auch auf eine nicht intrusive und gut verwaltbare Weise tun sollte.
Bei der Bewertung der Leistung sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen:
Auswirkungen auf das System
Jede Ransomware-Schutzsoftware nutzt Prozessor-, Speicher- und Festplattenressourcen, sollte diese jedoch nicht wesentlich belasten oder die Leistung beeinträchtigen. Achten Sie darauf, die Auswirkungen der Software während Scans (vollständig und schnell), die Ressourcennutzung im Leerlauf, die Auswirkung auf die Akkulaufzeit und die Leistung auf älteren Laptops zu bewerten, um erhebliche Systembeeinträchtigungen zu vermeiden.
Fehlalarme
Ransomware-Schutzsoftware sollte auf potenzielle Bedrohungen oder verdächtige Aktivitäten achten, aber eine zu aggressive Erkennung kann legitime Anwendungen oder Aktivitäten als Bedrohung kennzeichnen. Zu viele Fehlalarme können zu einer „Der Junge, der Wolf schrie“-Situation führen, sodass Benutzer legitime Warnungen ignorieren oder Schutzmaßnahmen deaktivieren, um den Lärm zu stoppen.
Warnungsqualität
Gute Warnmeldungen sollten mehr tun, als nur zu sagen: „Etwas stimmt nicht.“ Warnmeldungen sollten klare Informationen liefern, darunter, was erkannt wurde, welche Dateien oder Prozesse betroffen sind, welche Maßnahmen ergriffen wurden und ob der Benutzer etwas tun muss.
sichere Ausschlusskontrollen
Manchmal müssen Sie eine vertrauenswürdige Datei vom Scan ausschließen. Allerdings können weitreichende Ausnahmen den Schutz schwächen. Sie sollten Software wählen, die klare, begrenzte Steuerungsmöglichkeiten bietet, damit Sie Ausnahmen erstellen können, ohne Sicherheitsebenen zu deaktivieren.
Warum unabhängige Tests wichtig sind
Auch wenn Antivirus-Anbieter gern mit gewagten Aussagen zur Geschwindigkeit und Qualität ihrer Software werben, etwa mit „vollständigem Schutz vor Ransomware“ oder „100 % Schutz“. Glücklicherweise können unabhängige Tests diese Aussagen überprüfen und Belege zu Malware-Schutz, Ransomware-Erkennung, Fehlalarmen, Systemauswirkungen und mehr liefern.
Achten Sie darauf, unabhängige Tests und Bewertungen auf wichtige Informationen zu prüfen, darunter:
Ob spezifische Tests für Ransomware durchgeführt wurden.
Auf welchen Betriebssystemen es getestet wurde.
Wie aktuell die Ergebnisse sind.
Ob Echtzeitschutz während der Tests aktiviert war.
Was im Test gemessen wurde, zum Beispiel Prävention, Erkennung oder Wiederherstellung.
Wie viele Dateien betroffen waren, bevor die Bedrohung gestoppt wurde.
Falsch-positive Ergebnisse und Rate.
Leistungsauswirkungen im Leerlauf und während Scans.
Ob die getestete Version dem aktuellen Produkt entspricht.
So vergleichen Sie Software zum Schutz vor Ransomware
Bei so vielen Optionen zum Schutz vor Ransomware auf dem Markt kann es schwierig sein, herauszufinden, welche am besten zu Ihren Cybersicherheitsanforderungen passt. Wenn Sie Softwareoptionen bewerten, können Sie in wenigen einfachen Schritten feststellen, welche für Sie am besten geeignet ist:
Ermitteln Sie, welche Betriebssysteme geschützt werden müssen: Zunächst sollten Sie feststellen, welche Ihrer Geräte geschützt werden müssen. Wenn Sie beispielsweise sowohl Mac- als auch PC-Geräte verwenden, prüfen Sie die Kompatibilität auf beiden und vergewissern Sie sich, dass die Software für jede Plattform Ransomware-Schutzfunktionen umfasst.
Ermitteln Sie, welche Schutzebenen enthalten sind: Wie bereits erläutert, gibt es mehrere Ebenen des Ransomware-Schutzes. Daher sollten Sie prüfen, welche davon die Software umfasst. Dazu können Funktionen zur Prävention, Erkennung, Schadensbegrenzung und Wiederherstellung gehören. Daher ist es wichtig, genau zu wissen, was Sie erhalten.
Priorisieren Sie Echtzeitschutz: Echtzeitschutz ist eine Kernfunktion, auf die Sie bei Antivirus- und Ransomware-Präventionssoftware achten sollten. Prüfen Sie, ob das Produkt Dateien, Downloads, Prozesse und verdächtiges Verhalten aktiv überwacht.
Überprüfen Sie Phishing- und Exploit-Schutz: Prüfen Sie, ob das Produkt dabei hilft, bösartige Links, schädliche Downloads und Exploit-Versuche zu erkennen oder zu blockieren.
Prüfen Sie Aussagen zur verhaltensbasierten Erkennung: Eine gute Lösung zum Schutz vor Ransomware sollte klar darlegen, wie sie Aktivitäten überwacht und mit verdächtigen Prozessen umgeht. Verlassen Sie sich nicht nur auf vage, allgemeine Aussagen.
Bestätigen Sie, was Wiederherstellungszusagen tatsächlich bedeuten: Die Wiederherstellung kann Backups, Snapshots, das Zurücksetzen von Dateien, Unterstützung bei der Entschlüsselung oder auch etwas ganz anderes umfassen. Stellen Sie sicher, dass klar ist, was Sie erhalten.
Prüfen Sie die unabhängige Validierung: Verlassen Sie sich nicht nur auf das Wort des Anbieters, wenn es um die Qualität der Software geht. Suchen Sie nach aktuellen, betriebssystemspezifischen Nachweisen, die die Schutz- und Leistungsversprechen stützen.
Bewerten Sie Leistung und Fehlalarme: Sie möchten kein Tool erwerben, das Ihren Computer durch Fehlalarme verlangsamt. Informieren Sie sich unbedingt darüber, wie sich das Tool auf die Leistung auswirkt, damit der Schutz nicht zu Verlangsamungen oder häufigen unnötigen Warnmeldungen führt.
Vergleichen Sie Gerätelimits und Preise: Sie sollten wissen, wofür Sie bezahlen. Prüfen Sie die Kosten, um nicht nur die Kosten im ersten Jahr zu bewerten, sondern auch den Verlängerungspreis, die Anzahl der enthaltenen Geräte und alle Funktionen, die höheren Tarifen vorbehalten sind.
Supportoptionen prüfen: Sie sollten außerdem auf einen guten Kundensupport achten, falls Probleme auftreten. Sehen Sie sich an, wie der Anbieter Nutzern dabei hilft, Erkennungen zu untersuchen, den Zugriff wiederherzustellen oder Fehlalarme zu beheben, falls dies für Sie erforderlich sein sollte.
Wie Splashtop Shield die Prävention und Erkennung von Ransomware unterstützt
Splashtop Shield ist eine KI-gestützte Antivirenlösung für Windows- und Mac-Computer, die vor Malware, Phishing-Versuchen, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen schützt, die bei Ransomware-Angriffen eine Rolle spielen können.
Splashtop Shield kombiniert verhaltensbasierte Erkennung, maschinell unterstützte Dateianalyse, Reputationsprüfungen in der Cloud und häufig aktualisierte Bedrohungsdaten, um dabei zu helfen, schädliche Dateien und verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.
Splashtop Shield umfasst:
Anti-Malware-Schutz zur Erkennung und Blockierung von Malware, einschließlich Ransomware.
Anti-Phishing-Schutz zur Erkennung von Phishing-Versuchen und schädlichen Links.
Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs, um schädlichen Datenverkehr und Online-Bedrohungen zu identifizieren.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, die dabei hilft, verdächtiges Verhalten zu identifizieren, das auf Malware hindeuten kann.
Schutz vor Exploits, um Versuche zu erkennen und zu blockieren, Software-Schwachstellen auszunutzen.
USB- und Wechseldatenträger-Scans, um schädliche Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen.
Splashtop Shield konzentriert sich auf die Prävention und Erkennung von Ransomware und bietet kein Ransomware-Rollback, Backup oder keine Wiederherstellung.
Checkliste für Ransomware-Schutzsoftware
Wenn Sie Ransomware-Schutzsoftware bewerten, kann es schwierig sein, genau zu wissen, worauf Sie achten sollten. Deshalb haben wir eine praktische Checkliste mit allem erstellt, was Ihr Ransomware-Schutz enthalten sollte, damit Sie optimalen Schutz erhalten.
Achten Sie besonders auf:
Echtzeit-Malware-Überwachung.
Verhaltensbasierte Erkennung.
Schutz vor Phishing und bösartigen Links.
Download- und Anhang-Scan.
Exploit-Schutz.
Automatische Updates für Bedrohungsdaten.
Schutz, der die von Ihnen verwendeten Betriebssysteme unterstützt.
Warnmeldungen, die Erkennungen und Maßnahmen klar erklären.
Unkomplizierter Umgang mit Fehlalarmen.
Minimale Auswirkungen auf die Leistung.
aktuelle und relevante unabhängige Validierung.
Klar definierte Backup- und Wiederherstellungsfunktionen.
Transparente Preise und Gerätelimits.
Support, der über die Kanäle verfügbar ist, die Sie bevorzugen.
Stärken Sie den Ransomware-Schutz mit Splashtop Shield
Ransomware-Schutzsoftware kann verschiedene Ebenen für Prävention, Erkennung, Schadensbegrenzung und Wiederherstellung umfassen. Wenn Sie Produkte vergleichen, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, welche dieser Ebenen jedes Tool tatsächlich bietet.
Ihre allgemeine Strategie zum Schutz vor Ransomware sollte Echtzeit-Malware-Schutz, Phishing-Schutz, verhaltensbasierte Erkennung, Exploit-Schutz und zuverlässige Backups umfassen – unabhängig davon, ob diese Funktionen aus einem oder aus mehreren Produkten stammen.
Splashtop Shield hilft dabei, Windows- und Mac-Computer vor Malware, Phishing-Versuchen, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen zu schützen und bietet eine Präventions- und Erkennungsebene gegen Ransomware.
Möchten Sie mehr über Splashtop Shield erfahren? Sehen Sie sich an, wie sie Ihre Geräte schon heute schützen kann.