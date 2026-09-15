KI-GESTÜTZTER ANTIVIREN- UND BETRUGSSCHUTZ
Der digitale Schutz Ihrer Familie
Schützen Sie Ihre Liebsten vor Online-Bedrohungen und helfen Sie ihnen bei Bedarf per Fernsupport.
Online-Betrug kann jede Familie treffen
21 Mrd. $Gemeldete Betrugsverluste in den USA im Jahr 2025, 26 % mehr als im Vorjahr.
22K+KI-gestützte Betrugsberichte in den USA, einschließlich Deepfakes und Business Email Compromise.
38.000 $Durchschnittlicher Verlust bei Erwachsenen ab 60 Jahren, die zusammen 7,7 Milliarden US-Dollar verloren haben.
Quelle: FBI Internet Crime Report, 2025
Schutz, der über herkömmliche Antivirus-Software hinausgeht
Umfassender Schutz – plus Funktionen, die Standard-Antivirenprogramme nicht bieten.
In wenigen Minuten geschützt
Wählen Sie Ihren Tarif
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen oder Ihrer Familie passt.
Herunterladen und installieren
Installieren Sie Shield auf Ihrem Gerät oder senden Sie die Einrichtung an ein Familienmitglied.
Sie sind geschützt
Der Schutz läuft leise im Hintergrund an.
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
„Ein Betrüger forderte meinen Vater dazu auf, ein Programm für den Fernzugriff zu installieren. Shield blockierte es. Dieser eine Moment hat sich für immer bezahlt gemacht.“
Early-Access-Nutzer, 37 – Sohn, schützt den Vater
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
„Shield lässt uns sorgenfrei browsen, da wir uns keine Sorgen machen müssen, etwas falsch anzuklicken.“
Early-Access-Nutzer, 67 – Vater von drei Kindern
Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.
„Früher habe ich jedes Mal Panik bekommen, wenn Mama sagte, dass jemand von Microsoft angerufen hat. Jetzt nicht mehr.“
Early-Access-Nutzerin, 53 – Tochter, schützt die Mutter
Verfügbare Tarife
Einzelperson
29 €/ Jahr
36 €
*20 % Rabatt im ersten Jahr
Am besten geeignet, um sich selbst zu schützen.
Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche
Schutz vor Malware und Betrug
KI-unterstützte Bedrohungserkennung
Family Lite
48 €/ Jahr
60 €
*20 % Rabatt im ersten Jahr
Am besten geeignet für kleinere Haushalte.
Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche
Schutz vor Malware und Betrug
KI-unterstützte Bedrohungserkennung
Warnungen durch Family Guardian
Remote-Hilfe, wenn jemand praktische Unterstützung benötigt
Familie
69 €/ Jahr
99 €
*30 % Rabatt im ersten Jahr
Am besten geeignet für größere Haushalte.
Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche
Schutz vor Malware und Betrug
KI-unterstützte Bedrohungserkennung
Warnungen durch Family Guardian
Remote-Hilfe, wenn jemand praktische Unterstützung benötigt