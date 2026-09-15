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KI-GESTÜTZTER ANTIVIREN- UND BETRUGSSCHUTZ

Der digitale Schutz Ihrer Familie

Schützen Sie Ihre Liebsten vor Online-Bedrohungen und helfen Sie ihnen bei Bedarf per Fernsupport.

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Online-Betrug kann jede Familie treffen

21 Mrd. $Gemeldete Betrugsverluste in den USA im Jahr 2025, 26 % mehr als im Vorjahr.

22K+KI-gestützte Betrugsberichte in den USA, einschließlich Deepfakes und Business Email Compromise.

38.000 $Durchschnittlicher Verlust bei Erwachsenen ab 60 Jahren, die zusammen 7,7 Milliarden US-Dollar verloren haben.

Quelle: FBI Internet Crime Report, 2025

Schutz, der über herkömmliche Antivirus-Software hinausgeht

Umfassender Schutz – plus Funktionen, die Standard-Antivirenprogramme nicht bieten.


In wenigen Minuten geschützt

  • Wählen Sie Ihren Tarif

    Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen oder Ihrer Familie passt.

  • Herunterladen und installieren

    Installieren Sie Shield auf Ihrem Gerät oder senden Sie die Einrichtung an ein Familienmitglied.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Sie sind geschützt

    Der Schutz läuft leise im Hintergrund an.

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

„Ein Betrüger forderte meinen Vater dazu auf, ein Programm für den Fernzugriff zu installieren. Shield blockierte es. Dieser eine Moment hat sich für immer bezahlt gemacht.“

Early-Access-Nutzer, 37 – Sohn, schützt den Vater

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

„Shield lässt uns sorgenfrei browsen, da wir uns keine Sorgen machen müssen, etwas falsch anzuklicken.“

Early-Access-Nutzer, 67 – Vater von drei Kindern

Von Early-Access-Nutzern, die Eltern, Kinder und sich selbst schützen.

„Früher habe ich jedes Mal Panik bekommen, wenn Mama sagte, dass jemand von Microsoft angerufen hat. Jetzt nicht mehr.“

Early-Access-Nutzerin, 53 – Tochter, schützt die Mutter

Verfügbare Tarife

Einzelperson

2 Computer

29 €/ Jahr

36 €

*20 % Rabatt im ersten Jahr

Kostenlos testenJetzt kaufen

Am besten geeignet, um sich selbst zu schützen.

  • Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche

  • Schutz vor Malware und Betrug

  • KI-unterstützte Bedrohungserkennung


Family Lite

5 Computer

48 €/ Jahr

60 €

*20 % Rabatt im ersten Jahr

Kostenlos testenJetzt kaufen

Am besten geeignet für kleinere Haushalte.

  • Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche

  • Schutz vor Malware und Betrug

  • KI-unterstützte Bedrohungserkennung

  • Warnungen durch Family Guardian

  • Remote-Hilfe, wenn jemand praktische Unterstützung benötigt


Beste Preis-Leistung

Familie

10 Computer

69 €/ Jahr

99 €

*30 % Rabatt im ersten Jahr

Kostenlos testenJetzt kaufen

Am besten geeignet für größere Haushalte.

  • Stoppt unautorisierte Fernzugriff-Versuche

  • Schutz vor Malware und Betrug

  • KI-unterstützte Bedrohungserkennung

  • Warnungen durch Family Guardian

  • Remote-Hilfe, wenn jemand praktische Unterstützung benötigt


FAQ

Was ist Splashtop Shield?
Ist Shield ein vollständiges Antivirusprogramm, oder benötige ich zusätzlich noch ein anderes Programm?
Warum nicht einfach das Antivirusprogramm verwenden, das mit meinem Computer geliefert wurde?
Kann Shield jeden Betrug stoppen?
Woran erkenne ich, dass Shield funktioniert, und wird mein Computer dadurch langsamer?
Gibt es eine kostenlose Testversion?
Funktioniert Shield auf Telefonen?
Kann ich den Computer eines Familienmitglieds von einem anderen Standort aus schützen?
Wie werden meine Daten verarbeitet?

Ressourcen

Datenblatt

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Support-Artikel zum Splashtop-Schild

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