Wenn Sie mehrere Geräte haben, sollten Sie sicherstellen, dass jedes einzelne über einen angemessenen Antivirus-Schutz verfügt. Die Wahl des richtigen Antivirenprogramms für mehrere Geräte hängt jedoch von mehr ab als nur von der Anzahl der Geräte.
Sie benötigen ein Antivirusprogramm, das die von Ihnen verwendeten Betriebssysteme unterstützt, auf allen Geräten konsistenten Schutz bietet, Ihnen die Verwaltung an einem Ort ermöglicht und über seine gesamte Lebensdauer hinweg erschwinglich bleibt.
Ganz gleich, ob Sie mehrere eigene Geräte schützen, Computer verschiedener Haushaltsmitglieder absichern oder sowohl Mac- als auch PC-Computer unterstützen möchten – die Wahl des richtigen Antivirus ist entscheidend. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, wie Sie ermitteln, welchen Schutzumfang Sie benötigen, Schutzfunktionen vergleichen, die Gesamtkosten berechnen und den besten Antivirus-Tarif für mehrere Geräte für sich auswählen.
Was ist Antivirensoftware für mehrere Geräte?
Antivirensoftware für mehrere Geräte ist Sicherheitssoftware, die Sie mit einem einzigen Abonnement auf mehreren unterstützten Geräten installieren können. So können Nutzer mit mehreren Computern alle geschützt halten, ohne mehrere Tools oder Abonnements kaufen zu müssen.
Das kann verschiedene Formen annehmen, da sich die Tarife je nach Anbieter unterscheiden können. Diese Unterschiede können Folgendes umfassen:
Die Anzahl der abgedeckten Geräte.
Unterstützte Betriebssysteme.
Die Anzahl der Benutzer oder Haushaltsmitglieder.
Auf jeder Plattform verfügbare Funktionen.
Ob Sie Geräte über ein einziges Konto überwachen können.
Wie einfach Sie Geräte hinzufügen, entfernen oder ersetzen können.
Beachten Sie, dass „für mehrere Geräte“ nicht unbedingt bedeutet, dass alle Plattformen oder Gerätetypen unterstützt werden. Einige Antivirenlösungen sind nur für bestimmte Betriebssysteme ausgelegt, und manche Tarife decken möglicherweise nur Computer ab, während andere auch Telefone und Tablets einschließen.
Wie viele Geräte müssen Sie schützen?
Bevor Sie sich nach Antivirus-Lösungen für mehrere Geräte umsehen, sollten Sie wissen, wie viele Geräte Sie schützen möchten. Das ist nicht unbedingt die Anzahl der Geräte, die Sie besitzen, da möglicherweise nicht alle zusätzlichen Antivirenschutz benötigen; wichtig ist, festzulegen, für welche das zutrifft.
Zählen Sie jeden Computer, der derzeit verwendet wird: Berücksichtigen Sie zunächst, wie viele Geräte Sie derzeit nutzen, einschließlich Desktop-Computer, Laptops und gemeinsam genutzter Computer im Haushalt.
Beziehen Sie Geräte ein, die voraussichtlich hinzugefügt oder ersetzt werden: Wenn Sie wahrscheinlich bald weitere Computer kaufen, etwa einen zusätzlichen Arbeitscomputer oder ein Familiengerät, sollte das ebenfalls berücksichtigt werden.
Trennen Sie aktive Geräte von ungenutzten Geräten: Nutzen Sie wirklich jedes Gerät, das Sie besitzen? Vollständig ausgemusterte oder offline befindliche Geräte benötigen möglicherweise keinen aktiven Antivirus-Schutz, aber Zweitgeräte, die sich noch mit dem Internet verbinden, Dateien speichern oder auf Konten zugreifen, sollten weiterhin berücksichtigt werden.
Ermitteln Sie, wer jedes Gerät verwendet: Benötigen Sie einen Antivirus-Tarif für eine einzelne Person mit mehreren Computern oder soll er mehrere Haushaltsmitglieder unterstützen? Wie viele Personen jedes Gerät nutzen, wirkt sich auf die Kontoeinrichtung, den Supportbedarf und die Verwaltung von Benachrichtigungen aus. Daher ist dies ein wichtiger Faktor, den Sie berücksichtigen sollten.
Wählen Sie ein realistisches Gerätelimit: Je mehr Geräte Sie haben, desto teurer können Tarife für mehrere Geräte werden. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und wählen Sie einen Tarif, der Ihre aktuellen Anforderungen abdeckt (mit etwas Spielraum für Wachstum), anstatt extra für mehr Geräte zu bezahlen, als Sie benötigen.
Welche Betriebssysteme muss das Antivirusprogramm unterstützen?
Verschiedene Betriebssysteme sind unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt, und ein Antivirenprogramm, das auf dem einen funktioniert, ist auf einem anderen möglicherweise nicht wirksam. Sie sollten die Kompatibilität prüfen, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählte Antivirensoftware alle Betriebssysteme unterstützt, die Ihre Geräte verwenden, und nicht nur Ihren Hauptcomputer.
Windows-Computer
Wenn Sie Windows-Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass das Antivirusprogramm mit Ihrer Windows-Version kompatibel ist. Es ist auch wichtig zu prüfen, dass zentrale Funktionen enthalten sind, wie z. B. Echtzeitschutz vor Malware, Phishing-Schutz und verhaltensbasierte Erkennung, damit Sie den vollständigen Schutz erhalten, den Sie benötigen.
Mac-Computer
Wenn Sie Mac-Computer haben, sollte deren Support separat bewertet werden, anstatt davon auszugehen, dass das, was auf einem PC funktioniert, auch auf einem Mac funktioniert. Ein Produkt kann mit Abdeckung für Windows und macOS werben, doch die Funktionen können sich je nach Betriebssystem unterscheiden oder die Leistung kann zwischen Geräten variieren. Wie bei Windows-Computern sollten Sie sicherstellen, dass die zentralen Funktionen, die Sie benötigen, standardmäßig enthalten sind.
Haushalte mit Windows und Mac
Wenn Sie sowohl Mac- als auch PC-Computer verwenden, sollten Sie nach einer Antivirenlösung suchen, die beide Betriebssysteme mit einem einzigen Abonnement und Konto unterstützt. Prüfen Sie unbedingt, ob Windows- und Mac-Geräte im selben Tarif genutzt werden können, welche Funktionen sich gegebenenfalls je nach Betriebssystem unterscheiden und ob alle Geräte in einem einzigen Dashboard angezeigt werden.
Erhalten alle Geräte denselben Schutz?
Selbst dieselbe Antivirus-Software kann je nach Betriebssystem unterschiedliche Funktionen und Schutzstufen bieten. Wenn Sie eine Antivirus-Lösung für mehrere Geräte bewerten, prüfen Sie, ob sich die Funktionen je nach Plattform unterscheiden, damit Sie geräteübergreifend den Schutz erhalten, den Sie benötigen.
Vergleichen Sie unbedingt auch:
Echtzeit-Malware-Schutz.
Schutz vor Phishing und bösartigen Links.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung.
Exploit-Schutz.
Scannen von Wechseldatenträgern.
Geplante und manuelle Scans.
Steuerelemente für die Quarantäne.
Automatische Updates.
Transparenz im Dashboard.
Supportoptionen.
Achten Sie bei der Bewertung von Software auf plattformspezifische Funktionstabellen. Eine allgemeine Produktbeschreibung unterscheidet diese in der Regel nicht, daher ist es wichtig, etwas genauer hinzusehen.
Welche Schutzfunktionen sind am wichtigsten?
Was sind also die wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei jeder Antivirensoftware achten sollten? Ganz gleich, ob Sie einen Mac, einen PC oder ein anderes Gerät nutzen – es gibt einige Schutzfunktionen, auf die Sie nicht verzichten sollten. Dazu gehört:
Echtzeit-Malware-Schutz
Malware-Schutz ist einer der wichtigsten Bestandteile jeder Antivirenlösung. Jedes verbundene Gerät sollte kontinuierlich überwacht werden, um Bedrohungen zu erkennen, sobald sie auftreten, anstatt sich auf gelegentliche manuelle Scans zu verlassen.
Phishing- und Schutz vor schädlichen Websites
Phishing-Betrug und betrügerische Websites sind gängige Methoden für Cyberangriffe. Ein guter Phishing-Schutz kann dabei helfen, betrügerische Links, gefälschte Anmeldeseiten und schädliche Downloads zu erkennen. Natürlich sollte jeder weiterhin wissen, wie man Phishing vermeidet und welche weiteren Best Practices es gibt, aber ein guter Phishing-Schutz kann helfen.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung
Antiviren-Tools suchen in der Regel nach bekannten Malware-Signaturen, aber Angreifer können diese verändern, verbergen oder auf andere Weise verschleiern, sodass sie schwer zu erkennen sind. Verhaltensbasierte Überwachung hingegen kann verdächtige Aktivitäten erkennen, die auf Malware oder andere Viren hindeuten können, selbst wenn sie nicht mit einer bekannten Signatur übereinstimmen.
Automatische Bedrohungsupdates
Bedrohungen entwickeln sich ständig weiter, und neue Viren tauchen schnell auf. Antivirus-Software auf dem neuesten Stand zu halten, ist unerlässlich – daher der Bedarf an automatischen Bedrohungsupdates. Diese automatischen Updates können je nach Produkt Bedrohungssignaturen, Reputationsdaten, Erkennungsregeln oder Machine-Learning-Modelle umfassen.
Exploit-Schutz
Wenn Softwareschwachstellen entdeckt werden, sind sie ein attraktives Ziel für Cyberangriffe. Exploit-Schutz kann dabei helfen, Versuche zur Ausnutzung dieser Schwachstellen zu erkennen, sodass sie blockiert werden können, bis die Schwachstelle gepatcht ist.
Scannen von Wechselmedien
USB-Laufwerke, externe Festplatten und andere Wechseldatenträger können schädliche Dateien enthalten, die einen anderen Computer infizieren können, wenn diese Dateien geöffnet oder ausgeführt werden. Das Scannen von Wechselmedien kann dabei helfen, schädliche Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten.
Klare Warnmeldungen und Quarantäne-Steuerung
Antivirensoftware sollte klare Warnmeldungen bereitstellen, die alle Nutzer unabhängig von ihrem technischen Kenntnisstand verstehen können. Sobald eine Bedrohung erkannt wird, sollte es klare Quarantänefunktionen geben, die verdächtige Dateien isolieren und erklären, welche Maßnahmen ergriffen wurden.
Was sollte die Verwaltung von Konten für mehrere Geräte umfassen?
Wenn Sie nach Antivirensoftware für mehrere Geräte suchen, ist es wichtig, dass Sie alle Ihre Konten und Geräte von einem zentralen Ort aus verwalten können. Je mehr Computer Sie abdecken müssen, desto wichtiger wird eine zentrale Verwaltung – also einige Schlüsselfunktionen, auf die Sie nicht verzichten sollten.
Achten Sie darauf, nach einer Lösung zu suchen, die Folgendes umfasst:
Ein Konto, das auf allen abgedeckten Geräten funktioniert.
Eine klare Übersicht über alle geschützten Geräte.
Indikatoren für Gerätezustand oder -status.
Einfache Installation auf zusätzlichen Computern.
Die Möglichkeit, alte Geräte zu entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Die Möglichkeit, Ersatzgeräte ohne zusätzliche Komplexität hinzuzufügen.
Klare Benachrichtigungen, wenn ein Gerät ungeschützt ist oder Aufmerksamkeit benötigt.
Einfache Verwaltung von Abonnements und Verlängerungen sowie vorhersehbare Preise.
Klare Informationen darüber, welche Funktionen unter Windows und Mac verfügbar sind.
Einfache Bedienung, sodass selbst technisch nicht versierte Haushaltsmitglieder es mühelos nutzen können.
Beachten Sie, dass die zentrale Überwachung nicht immer Fernsteuerungen für Scans oder eine vollständige Geräteverwaltung umfasst. Achten Sie daher gezielt auf diese Funktionen, wenn Sie sie benötigen.
So vergleichen Sie die Preise für Antivirusprogramme für mehrere Geräte
Die Wahl einer kostengünstigen Antivirus-Lösung ist wichtig, aber Preispläne sind nicht immer unkompliziert. Wenn Sie Ihre Optionen bewerten, sollten Sie über die beworbenen Preise hinausblicken und die tatsächlichen Kosten im Zeitverlauf ermitteln.
Vergleichen Sie den vollständigen Jahrespreis
Auch wenn der Aktionspreis im ersten Jahr attraktiv wirken mag, kann der Verlängerungspreis höher sein. Vergleichen Sie den Einführungspreis mit dem regulären jährlichen Verlängerungspreis, bevor Sie ein Abonnement abschließen.
Berechnen Sie die Kosten pro Gerät
Die Anzahl der Geräte, die Sie einschließen möchten, wirkt sich darauf aus, wie viel Sie pro Gerät zahlen. Betrachten Sie den Jahrespreis und teilen Sie ihn durch die Anzahl der Geräte, die Sie tatsächlich schützen möchten, statt durch die maximal im Tarif enthaltene Anzahl.
Tariflimits prüfen
Vergleichen Sie die Tariflimits und wählen Sie den Tarif mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie zum Beispiel nur vier Geräte verwenden, ist ein Tarif für 25 Geräte mit ziemlicher Sicherheit mehr, als Sie benötigen, während ein Tarif für fünf Geräte das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Prüfen Sie, was in jeder Stufe enthalten ist
Nicht alle Tarifstufen enthalten denselben Schutz und dieselben Funktionen. Bestätigen Sie, ob der Tarif, den Sie in Betracht ziehen, den grundlegenden Schutz, die Kontoverwaltung und den Support umfasst oder ob diese nur in höherpreisigen Tarifen verfügbar sind.
Prüfen Sie die Bedingungen für Verlängerung und Kündigung.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können die unerwartetsten Kosten verursachen. Prüfen Sie automatische Verlängerungen, Zahlungsintervalle, Kündigungsmodalitäten und mögliche Rückerstattungsrichtlinien, damit Sie wissen, wie viel Sie zahlen, wann die Zahlung fällig ist und wie Sie kündigen können, falls Sie sich dafür entscheiden.
Einzeltarif oder Familientarif: Was sollten Sie wählen?
Selbst wenn Sie eine gute Antivirenlösung für mehrere Geräte finden, müssen Sie dennoch einen Tarif wählen, der am besten zu Ihren Anforderungen passt. Viele Antivirenanbieter bieten Einzel- und Familientarife an, daher ist es ebenfalls wichtig zu wissen, welcher am besten zu Ihnen passt.
Wählen Sie einen Einzelplan, wenn
Wenn Sie eine einzelne Person mit wenigen Geräten sind, zum Beispiel einem Desktop-Computer und Laptop oder einem Ersatzgerät, ist ein Einzeltarif am besten geeignet. Diese Tarife decken weniger Geräte ab, sind aber günstiger und geben Ihnen die volle Kontrolle über ein einziges Konto.
Wählen Sie einen Familientarif, wenn
Wenn Sie einen Tarif für mehrere Personen in einem einzigen Haushalt kaufen, ist ein Familientarif besser geeignet. Diese Tarife unterstützen in der Regel mehr Geräte und können je nach Anbieter zusätzliche Funktionen für die Haushaltsverwaltung enthalten.
Wählen Sie nicht allein anhand des Tarifnamens
Prüfen Sie die Details jedes Tarifs, bevor Sie ihn abonnieren. Einige Familientarife konzentrieren sich stärker auf Funktionen wie Kindersicherung oder mobile Abdeckung als auf Gerätelimits oder Konten. Vergleichen Sie bei Tarifen Geräteabdeckung, Betriebssysteme, Verwaltungsfunktionen und Preise, um den Tarif zu finden, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
So wählen Sie Antivirussoftware für mehrere Geräte aus
Nachdem das gesagt ist, sehen wir uns an, wie Sie die beste Antivirus-Software für mehrere Geräte für Ihre Anforderungen auswählen können. Wir haben die Schritte in einer praktischen Liste zusammengefasst, damit Sie sicherstellen können, dass Sie nichts übersehen:
Listen Sie jedes Gerät und Betriebssystem auf: Beginnen Sie damit, ein Verzeichnis aller Computer zu erstellen, die geschützt werden müssen, einschließlich ihrer Betriebssysteme. So können Sie genau bestimmen, welche Geräte Ihre Antivirensoftware abdecken muss.
Entscheiden Sie, welche Geräte ein Konto gemeinsam nutzen sollen: Als Nächstes sollten Sie festlegen, welche Geräte Sie über ein einziges Konto verwalten möchten, insbesondere wenn zentrale Überwachung und Abrechnung wichtig sind. Je mehr Geräte sich ein Konto teilen, desto einfacher lassen sie sich gemeinsam verwalten.
Ermitteln Sie die zentralen Schutzanforderungen: Stellen Sie sicher, dass die Software, die Sie in Betracht ziehen, einige unverzichtbare Funktionen enthält, wie Malware-Erkennung in Echtzeit, Phishing-Erkennung, verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, Exploit-Schutz und Schutz für Wechselmedien.
Prüfen Sie plattformspezifische Funktionen: Wenn Sie verschiedene Betriebssysteme verwenden, sollten Sie überprüfen, ob sowohl Windows- als auch Mac-Geräte den vollständigen Schutz erhalten, den sie benötigen.
Überprüfen Sie Installation und Geräteaustausch: Stellen Sie sicher, dass Sie prüfen, wie neue Computer hinzugefügt und alte entfernt werden, damit Sie beim Wechsel zu einem neuen Gerät ganz einfach Änderungen vornehmen können.
Bewerten Sie die Leistung auf dem schwächsten Gerät: Eine gute Antivirenlösung sollte auf all Ihren Geräten gut funktionieren, nicht nur auf Ihrem leistungsstärksten. Nutzen Sie Ihren ältesten oder leistungsschwächsten Computer als praktische Leistungsreferenz, um sicherzustellen, dass es auf allen Geräten gut funktioniert.
Prüfen Sie unabhängige Tests: Unabhängige Tests sind eine hervorragende Möglichkeit, sicherzustellen, dass das Antivirusprogramm auf all Ihren Geräten ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie auf aktuelle Ergebnisse für jedes Betriebssystem im Haushalt, nicht nur für ein Gerät.
Vergleichen Sie den Verlängerungspreis und die Kosten pro Gerät: Wenn Sie Preise prüfen, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie viel Sie jedes Jahr zahlen werden; entscheiden Sie nicht allein auf Grundlage des Einführungspreises.
Wählen Sie den kleinsten Tarif, der Ihren realistischen Anforderungen entspricht: Sie müssen nicht für mehr bezahlen, als Sie benötigen. Achten Sie also darauf, einen Tarif zu wählen, der zu Ihnen passt. Sie können einen Tarif wählen, der Raum für Wachstum bietet, ohne für ungenutzten Leistungsumfang zu viel zu bezahlen.
Supportoptionen bestätigen: Prüfen Sie unbedingt alle Details und Optionen, einschließlich der Frage, wie Konto-, Installations- und Sicherheitsprobleme behandelt werden.
So schützt Splashtop Shield mehrere Windows- und Mac-Computer
Splashtop Shield ist eine KI-gestützte Antivirenlösung für Einzelpersonen und Haushalte, die Windows- und Mac-Computer nutzen. Sie bietet Anti-Malware-, Anti-Phishing-, Echtzeit-Datenverkehrsprüfung, verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, Anti-Exploit-Schutz und die Prüfung von Wechselmedien.
Splashtop Shield ist sowohl im Individual- als auch im Family-Tarif erhältlich. Der Individual-Tarif deckt zwei Geräte ab, während der Family-Tarif bis zu fünf Windows- und Mac-Computer in einem Haushalt unterstützt. Beide Tarife können eine Mischung aus Windows- und Mac-Computern umfassen.
Mit Splashtop Shield erhalten Sie:
Schutz vor Malware.
Anti-Phishing-Schutz.
Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung.
Schutz vor Exploits.
USB- und Wechseldatenträger-Scans.
Außerdem macht es Splashtop Shield Ihnen leicht, den Gerätestatus zu überwachen, alte Computer zu entfernen und Ersatzgeräte hinzuzufügen – alles über eine praktische Webkonsole.
Checkliste für Antivirensoftware für mehrere Geräte
Mit all diesen Informationen im Hinterkopf sind Sie bereit, sich mit Vertrauen Antiviren-Software für mehrere Geräte anzusehen. Es kann jedoch viel sein, was man sich merken muss, deshalb haben wir eine praktische Checkliste erstellt, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten.
Achten Sie bei der Auswahl einer Antivirus-Software für mehrere Geräte darauf, dass:
Sie unterstützt jedes Betriebssystem, das Sie verwenden.
Der grundlegende Schutz ist auf jedem Computer verfügbar (nicht nur auf einem Gerätetyp oder Betriebssystem)
Das Gerätelimit entspricht Ihrem tatsächlichen Bedarf, sodass Sie nicht für mehr Geräte bezahlen, als Sie nutzen.
Windows- und Mac-Geräte können ein gemeinsames Konto nutzen.
Sie können alte Geräte ganz einfach entfernen und Ersatzgeräte hinzufügen.
Sie können den Status aller Geräte an einem Ort sehen.
Die Auswirkungen auf die Leistung sind selbst auf den ältesten Computern, die Sie schützen möchten, gut beherrschbar.
Aktuelle plattformspezifische Testergebnisse sind verfügbar.
Die Kosten pro geschütztem Gerät sind angemessen, und der Verlängerungspreis ist klar ersichtlich.
Support ist über Ihre bevorzugten Kanäle verfügbar.
Schützen Sie jeden Computer mit Splashtop Shield
Bei der Auswahl einer Antivirensoftware müssen Sie sicherstellen, dass sie alle Geräte unterstützt, die Sie verwenden, und dabei Sicherheit, Plattformunterstützung, Kontoverwaltung und Gesamtkosten abwägen. Suchen Sie nach einem Tool, das alle Ihre Geräte schützt, anstatt einen Tarif allein nach Preis oder Geräteanzahl auszuwählen.
Splashtop Shield hilft dabei, mehrere Windows- und Mac-Computer mit Anti-Malware, Anti-Phishing, Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs, verhaltensbasierter Bedrohungserkennung, Anti-Exploit-Schutz und Wechseldatenträger-Scans zu schützen. Mit Einzel- und Familientarifen können Sie den Schutz danach auswählen, wie viele unterstützte Computer Sie absichern müssen.
Möchten Sie mehr über Splashtop Shield erfahren und Ihre Geräte über ein einziges Konto schützen? Entdecken Sie noch heute, was Splashtop Shield für Sie tun kann.