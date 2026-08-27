Mac-Computer sind dafür bekannt, sicher zu sein, aber das bedeutet nicht, dass sie völlig immun gegen Viren sind. Auch wenn die integrierten Sicherheitsfunktionen für einige Mac-Nutzer ausreichen mögen, benötigen andere je nach Nutzung ihres Computers möglicherweise zusätzlichen Antivirenschutz.
Außerdem bieten Macs zwar Schutz vor Schadsoftware, können Nutzer jedoch nicht davon abhalten, Risiken einzugehen oder auf Social-Engineering-Betrugsmaschen hereinzufallen. Phishing, unsichere Downloads, kompromittierte Konten und bösartige Browser-Aufforderungen können Macs weiterhin beeinträchtigen – ebenso wie Mac-spezifische Schadsoftware.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, wogegen macOS schützt, welche Lücken bleiben, wann Sie ein Antivirusprogramm für einen Mac benötigen und worauf Sie bei Antivirensoftware achten sollten.
Können Macs Viren und Malware bekommen?
Ja, Macs können mit Malware infiziert werden. Obwohl macOS über starke integrierte Schutzmechanismen verfügt, ist es dennoch möglich, dass Viren durchrutschen. Außerdem wird „Virus“ zwar häufig als allgemeiner Begriff verwendet, es gibt jedoch viele Bedrohungen, die Mac-Geräte beeinträchtigen können.
Häufige Bedrohungen sind:
Trojaner
Adware
Spyware
Ransomware
Schädliche Browser-Erweiterungen
Phishing-bezogene Downloads
Anwendungen mit versteckter Malware
Welche Sicherheitsfunktionen sind in macOS integriert?
Allerdings sind Mac-Geräte in der Regel sehr sicher. macOS verfügt über mehrere Sicherheitsebenen, die dazu beitragen, Geräte zu schützen, anstatt sich auf eine einzelne Antivirus-Funktion zu verlassen. Zu diesen Ebenen gehören:
Gatekeeper
Gatekeeper prüft heruntergeladene Anwendungen auf gültige Entwicklersignaturen und Beglaubigung und hilft so, zu verhindern, dass nicht vertrauenswürdige Software ohne Warnung ausgeführt wird. Benutzer können die Warnungen von Gatekeeper jedoch weiterhin umgehen, sodass das tatsächliche Schutzniveau davon abhängt, wie der Benutzer handelt.
App-Notarisierung
Apples Notarisierungsprozess überprüft eingereichte Mac-Software vor der Verteilung auf bekannte schädliche Inhalte und andere Sicherheitsprobleme. Dies gilt für viele Apps, die sowohl über als auch außerhalb des Mac App Store vertrieben werden, und bietet eine zusätzliche Schutzebene, wenn Nutzer Software installieren.
XProtect
XProtect ist eine weitere Sicherheitsebene, die integrierte Malware-Erkennung und Apple-Sicherheitsdaten nutzt, um bekannte Bedrohungen zu erkennen und zu entfernen. XProtect arbeitet im Hintergrund und nutzt die integrierten Malware-Erkennungsfunktionen von Apple, um bekannte Bedrohungen zu identifizieren und zu blockieren, ohne dass manuelle Scans erforderlich sind.
Systemintegrität und Anwendungskontrollen
macOS enthält außerdem Schutzfunktionen wie System Integrity Protection und App-Berechtigungssteuerungen, die den Zugriff auf sensible Systembereiche und Daten einschränken. Diese Kontrollen können einschränken, was schädliche Software ändern oder aufrufen kann.
Was die macOS-Sicherheit nicht vollständig abdeckt
Doch selbst eine starke Betriebssystem-Sicherheit beseitigt nicht jedes Risiko. Es gibt weiterhin einige Bedrohungen, die sich auf macOS-Geräte auswirken können, darunter:
Phishing-E-Mails und gefälschte Anmeldeseiten.
Online-Betrug und betrügerische Supportanfragen.
Schädliche Dateien, die der Benutzer genehmigt (ob absichtlich oder unwissentlich).
Kompromittierte Passwörter und Cloud-Konten.
Software, die aus nicht vertrauenswürdigen Quellen heruntergeladen wurde.
Bösartige oder irreführende Browser-Aufforderungen.
Bedrohungen, die über USB-Laufwerke oder andere verbundene Geräte übertragen werden.
Neue oder veränderte Malware, die noch nicht weithin erkannt wird.
Beachten Sie, dass die meisten dieser Bedrohungen zunächst auf die Nutzer abzielen und nicht auf die Geräte, etwa durch Betrug, Phishing und irreführende Aufforderungen. Social Engineering und andere Angriffe, die auf das Urteilsvermögen der Nutzer abzielen, lassen sich oft schwerer stoppen als Angriffe, die Geräte direkt ausnutzen – insbesondere, weil Nutzer häufig erst dann bemerken, dass sie angegriffen wurden, wenn es schon zu spät ist.
Wann sollten Sie zusätzliche Antivirensoftware für einen Mac in Betracht ziehen?
Sie sollten zusätzlichen Antivirenschutz für Ihren Mac in Betracht ziehen, wenn:
Sie laden regelmäßig Software außerhalb des App Store herunter
Je häufiger Sie Software aus externen Quellen installieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auf schädliche Programme oder irreführende Installer zu stoßen. Das Herunterladen von Software aus nicht verifizierten, nicht vertrauenswürdigen oder irreführenden Quellen erhöht das Risiko, Malware oder unerwünschte Software zu installieren.
Sie verwenden denselben Mac für die Arbeit und private Aktivitäten
In den heutigen Umgebungen für Remote-Arbeit und BYOD ist es üblich, dass Menschen dieselben Geräte sowohl beruflich als auch privat nutzen. Diese gemischt genutzten Geräte verarbeiten möglicherweise mehr E-Mail-Anhänge, freigegebene Dokumente, Cloud-Konten und sensible Informationen als ein durchschnittlicher Mac-Computer, wodurch das Infektionsrisiko und seine möglichen Folgen steigen.
Sie erhalten häufig Dateien oder Links von anderen Personen
Zusammenarbeit ist ein zentraler Bestandteil jeder Arbeitsumgebung, schafft aber auch Möglichkeiten dafür, dass Malware und andere Viren eindringen. Häufige Zusammenarbeit per E-Mail, Messaging oder andere elektronische Kommunikationswege erhöht das Risiko, Phishing, schädlichen Downloads oder anderen bösartigen Dateien oder Dokumenten ausgesetzt zu sein. Deshalb ist es immer wichtig, beim Öffnen von E-Mail-Links oder Dokumenten vorsichtig zu sein, selbst wenn Sie glauben, dass sie von jemandem stammen, mit dem Sie zusammenarbeiten.
Sie verwenden USB-Laufwerke oder externen Speicher
Wechselmedien wie USB-Laufwerke und externe Festplatten können schädliche Dateien zwischen Computern übertragen. Wenn Sie solche Geräte häufig verwenden, kann ein Antivirus-Programm sinnvoll sein, das sie scannt und Malware sowie andere Bedrohungen erkennt, bevor sie Ihr Gerät infizieren können.
Sie möchten besser sichtbare Überwachung und Warnmeldungen
Manchmal bietet ein guter Einblick in Ihre Sicherheit sowohl den Schutz als auch die Gewissheit, die Benutzer brauchen. Wenn Sie ein Sicherheitsprodukt mit Dashboard, Scan-Steuerung, klaren Warnmeldungen und sichtbarem Gerätestatus möchten, sollten Sie sich für eine echte Antivirenlösung entscheiden.
Sie verwalten mehr als einen Computer
Wenn Sie mehrere Computer haben, insbesondere eine Mischung aus Windows- und Mac-Geräten, kann gute Antivirensoftware mit einem Tarif für mehrere Geräte hilfreich sein. So bleiben alle Geräte im selben Tarif geschützt, was insgesamt zu einem besseren Schutz führt.
Sie helfen Familienmitgliedern, die technisch weniger versiert sind
Nicht jeder verfügt über das gleiche Maß an technischem Fachwissen oder ist mit Best Practices der Cybersicherheit vertraut. Zusätzlicher Phishing- und Malware-Schutz kann nützlich sein, wenn Sie Angehörige haben, die irreführenden Aufforderungen eher vertrauen, auf verdächtige Links klicken oder unaufgeforderte Supportanfragen annehmen könnten.
Welche Funktionen sollte ein Antivirus für Mac enthalten?
Natürlich bedeutet die Suche nach einem guten Antivirus für einen Mac nicht, einfach die erste, günstigste oder funktionsreichste Software zu nehmen, die Sie sehen. Es gibt einige wichtige Funktionen, auf die Sie bei einer Antivirus-Lösung achten sollten, damit Sie die Funktionen und den Schutz erhalten, die Sie benötigen.
Achten Sie besonders auf:
Echtzeit-Malware-Schutz für durchgehende Gerätesicherheit mit kontinuierlichem Schutz.
Erkennung von Mac-spezifischer Malware um Bedrohungen zu erkennen, die für macOS-Geräte entwickelt wurden.
Phishing-Schutz zur Unterstützung bei der Erkennung irreführender Links, gefälschter Anmeldeseiten und bösartiger Downloads.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung, um ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen.
Automatische Sicherheitsupdates, damit Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben.
Exploit-Schutz, der dabei hilft, Versuche zur Ausnutzung von Softwareschwachstellen zu erkennen und zu blockieren.
USB- und Wechseldatenträger-Scans, die dabei helfen, schädliche Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen.
Quarantäne- und Alarmsteuerungen löschen für den Fall, dass ein Virus erkannt wird.
Unterstützung für die aktuelle macOS-Version, damit Ihr Virenschutz auf dem neuesten Stand bleibt.
Eine angemessene Systemauswirkung, damit die Antivirensoftware Ihr Gerät nicht verlangsamt.
Transparente Gerätelimits und transparente Preise, damit Sie von der Rechnung nie überrascht werden.
Mac-spezifische Tests oder eine Validierung durch eine unabhängige Stelle.
Eine lange Funktionsliste bedeutet nicht automatisch ein besseres Produkt. Sie müssen sicherstellen, dass es die spezifischen Funktionen hat, die Sie benötigen.
Verlangsamt Antivirus einen Mac?
Ein häufiger Einwand von Menschen, die keine Antivirus-Software nutzen, lautet: „Antivirus verlangsamt meinen Computer immer.“ Das muss jedoch nicht so sein.
Antivirensoftware nutzt zwar Systemressourcen, um Dateien zu scannen und Aktivitäten zu überwachen, die tatsächlichen Auswirkungen auf die Leistung variieren jedoch je nach Produkt und Gerät. Wie stark sich ein Antiviren-Tool auf Ihre Leistung auswirkt, können Sie anhand einiger Faktoren beurteilen, darunter:
CPU- und Arbeitsspeichernutzung, während das Antivirusprogramm im Leerlauf ist.
Leistung bei schnellen und vollständigen Scans.
Startzeiten von Anwendungen.
Auswirkungen auf die Akkulaufzeit von MacBooks.
Unterbrechungen bei prozessorintensiven Arbeiten.
Steuerelemente zum Planen und Pausieren von Scans.
Kompatibilität mit der Hardware Ihres Mac und Ihrer macOS-Version.
Auch wenn eine Lösung als „leichtgewichtig“ beworben wird, sollte diese Aussage dennoch durch Tests, klare Anforderungen und messbare Leistungsdaten belegt werden. Eine leichtgewichtige Antivirenlösung sollte die Auswirkungen auf die Leistung bei der alltäglichen Nutzung und bei Scans in einem vertretbaren Rahmen halten.
So wählen Sie ein Antivirenprogramm für einen Mac aus
Wenn Sie eine Antivirenlösung für Ihren Mac benötigen, ist es wichtig, eine zu finden, die den Anforderungen Ihres Geräts und Ihrer gewünschten Leistung entspricht. Es gibt einige wichtige Schritte, die Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen und Ihnen helfen können, ein Tool zu finden, das für Sie am besten geeignet ist:
Bestätigen Sie Ihre macOS-Version und Hardware: Zuerst sollten Sie prüfen, ob die Software die von Ihnen verwendete macOS-Version sowie die Prozessorarchitektur Ihres Mac unterstützt. Wenn sie nicht vollständig kompatibel sind, kann sich das auf Geschwindigkeit und Leistung auswirken.
Prüfen Sie Ihre aktuellen Sicherheitsgewohnheiten: Ein Antivirusprogramm kann vor vielen Bedrohungen schützen, aber nicht vor Nutzerverhalten. Sie sollten berücksichtigen, woher Sie Dateien und Software herunterladen, wie oft Sie Dateien herunterladen und ob Sie für wichtige Konten die Multi-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben.
Identifizieren Sie die Schutzlücken, die Sie schließen möchten: Berücksichtigen Sie die Bedrohungen, denen Ihr Computer ausgesetzt sein könnte, und welche davon Ihnen die größten Sorgen bereiten. Dazu können Malware, Phishing, unsichere Downloads, Wechseldatenträger, mehrere Geräte oder der Bedarf an klarerer Überwachung gehören. Sobald Sie jedoch wissen, welche Lücken Sie schließen möchten, können Sie eine Lösung finden, die Ihren Anforderungen entspricht.
Priorisieren Sie zentrale Schutzfunktionen: Auch wenn einige Antiviren-Tools eine Vielzahl von Funktionen bieten, gibt es einige Kernfunktionen, auf die Sie nicht verzichten können. Konzentrieren Sie sich auf Malware-Erkennung, Phishing-Schutz, Verhaltensüberwachung, Updates und Benutzerfreundlichkeit, bevor Sie zusätzliche Funktionen in Betracht ziehen.
Prüfen Sie die Mac-spezifische Leistung und Tests: Achten Sie auf aktuelle Tests oder Validierungen, die speziell für macOS durchgeführt wurden, anstatt sich nur auf Windows-Ergebnisse zu verlassen.
Vergleichen Sie die Geräteabdeckung: Verschiedene Antivirus-Anbieter und Tarife haben unterschiedliche Abdeckungsstufen. Sie sollten prüfen, ob der Tarif einen Mac, mehrere Macs oder eine Mischung aus Windows- und Mac-Computern abdeckt und wie viele Geräte er unterstützen kann.
Prüfen Sie den Gesamtpreis: Der erste Preis, den Sie sehen, ist nicht unbedingt der, den Sie langfristig zahlen werden. Prüfen Sie die Preispläne sorgfältig, einschließlich Einführungspreisen, Verlängerungspreisen, Abrechnungsintervallen, Gerätebeschränkungen und Kündigungsbedingungen.
Supportoptionen prüfen: Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung des Kundensupports. Sie sollten prüfen, wie Support bereitgestellt wird und ob Hilfe über Ihre bevorzugten Kanäle verfügbar ist.
Wie Splashtop Shield eine zusätzliche Schutzebene für Mac bietet
Damit kommen wir zu Splashtop Shield, einer KI-gestützten Antivirenlösung für Windows- und Mac-Computer. Splashtop Shield wurde für Einzelpersonen, Familien und alle entwickelt, die persönliche Computer für Remote-Arbeit oder hybrides Arbeiten nutzen.
Splashtop Shield fügt den in macOS integrierten Sicherheitsfunktionen eine weitere Schutzebene hinzu und schützt vor Schadsoftware, Phishing-Versuchen, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen.
Splashtop Shield umfasst:
Anti-Malware-Schutz zum Erkennen und Blockieren schädlicher Programme.
Anti-Phishing-Schutz zur Erkennung von Phishing-Versuchen und schädlichen Links.
Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs, um schädlichen Datenverkehr und Online-Bedrohungen zu identifizieren.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung zum Erkennen ungewöhnlichen Verhaltens.
Schutz vor Exploits, um Versuche zu erkennen und zu blockieren, Software-Schwachstellen auszunutzen.
Scannen von USB-Geräten und Wechselmedien, um bösartige Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen.
Splashtop Shield ist in einem Individual-Tarif für zwei Geräte und einem Family-Tarif für bis zu fünf Windows- und Mac-Computer in einem Haushalt verfügbar.
Checkliste für Mac-Sicherheit
Cybersicherheit ist wichtig, unabhängig von Ihrem Gerät oder Betriebssystem. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Mac sicher bleibt und vor Bedrohungen geschützt ist, haben wir eine kurze Checkliste mit Schritten, die Sie für eine starke Sicherheit ergreifen können.
Überprüfen Sie Ihren Mac und stellen Sie sicher, dass:
macOS-Updates sind aktiviert, damit Sie die neuesten Sicherheitspatches erhalten.
Anwendungen und Browser sind auf dem neuesten Stand.
Sie laden Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunter.
Wichtige Konten verwenden jeweils eindeutige Passwörter, sodass die übrigen sicher bleiben, wenn ein Passwort gestohlen wird.
Die Multi-Faktor-Authentifizierung ist aktiviert.
Unerwartete Links und Anhänge werden überprüft, bevor Sie darauf klicken.
Nicht benötigte Browsererweiterungen werden entfernt.
USB-Laufwerke und andere anschließbare Geräte werden vor der Verwendung gescannt.
Wichtige Dateien werden gesichert, damit sie im Falle eines Verlusts wiederhergestellt werden können.
Wenn Sie ein zusätzliches Antivirusprogramm verwenden, ist der Echtzeitschutz aktiviert.
Mit Splashtop Shield erhalten Sie intelligenteren Schutz für Ihren Mac
Mac-Computer verfügen zwar über starke integrierte Schutzfunktionen, aber manchmal benötigen Sie etwas zusätzliche Sicherheit. Wenn Sie häufig Software herunterladen, Anhänge verarbeiten oder einen stärkeren Schutz vor Phishing und eine bessere verhaltensbasierte Erkennung wünschen, kann Antivirus-Software sinnvoll sein.
Mit Splashtop Shield können Sie nicht nur Ihren Mac-Computer, sondern auch bis zu fünf Windows- und macOS-Geräte zusätzlich schützen. Splashtop Shield ergänzt den Schutz für Mac-Nutzer durch KI-gestützten Schutz vor Malware und Phishing sowie verhaltensbasierte Schutzmechanismen und Exploit-Schutz für alle, die eine zusätzliche Sicherheitsebene wünschen.
Möchten Sie mehr erfahren? Sehen Sie, wie Splashtop Shield KI-gestützten Schutz für Windows- und Mac-Computer bietet.