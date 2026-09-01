Es gibt kaum etwas Schöneres, als nach der Arbeit nach Hause zu kommen und den PC für eine Runde Gaming hochzufahren. Für ein paar Stunden können Sie die Welt ausblenden, etwas aus Ihrer Steam-Bibliothek auswählen und in einem Open-World-RPG, Team-Shooter, Visual Novel oder jeder anderen Art von Spiel versinken.
Es sei denn natürlich, Ihr Gaming-PC ist mit Malware infiziert.
Gaming-PCs brauchen wie jeder andere Computer Antivirenschutz, haben aber auch höhere technische Anforderungen; eine gute Antivirenlösung sollte Malware und Phishing-Bedrohungen erkennen, ohne Störungen zu verursachen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen.
Während einige Antivirus-Lösungen mit Gaming-Features für Gamer vermarktet werden, sind diese oft nicht die wichtigsten. Schutzqualität, Ressourcenverbrauch im Hintergrund, Scan-Verhalten und Benachrichtigungssteuerung entscheiden wirklich darüber, ob Antivirus für Gaming-PCs gut oder schlecht ist – nicht nur ein „Game-Booster“-Label.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns die Bedrohungen an, denen Gamer ausgesetzt sind, wie sich Antivirensoftware auf die Leistung auswirken kann und auf welche Funktionen Sie bei Antivirensoftware für Gaming-PCs achten sollten.
Brauchen Gaming-PCs Antivirus?
Gaming-PCs sind denselben Bedrohungen ausgesetzt wie jeder andere Computer, etwa Malware, Phishing und Risiken für die Kontosicherheit. Hinzu kommen jedoch zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit Downloads, Mods, Launchern, Foren und Account-Marktplätzen.
Viele Computer verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, die für einige Nutzer möglicherweise ausreichend sind. Gamer, die regelmäßig Mods herunterladen, Dateien austauschen, Launcher von Drittanbietern verwenden oder zusätzlichen Schutz vor Phishing, verhaltensbasierte Erkennung, Wechseldatenträger-Bedrohungen oder Schutz für mehrere Geräte wünschen, können sich für zusätzliche Antivirensoftware entscheiden.
Mit welchen Sicherheitsbedrohungen sind PC-Gamer konfrontiert?
Zunächst müssen wir die Bedrohungen verstehen, denen Gaming-PCs ausgesetzt sind. Angreifer nutzen häufig die Beliebtheit von Spielen, Mods, digitalen Gegenständen und Ähnlichem, um schädliche Dateien zu tarnen oder Zugangsdaten für Konten zu stehlen. Daher sollten Gamer beim Herunterladen von Dateien vorsichtig sein.
1. Gefälschte Spieldownloads und Installationsprogramme
Während digitale Storefronts wie Steam oder der Epic Games Store in der Regel sichere Wege zum Herunterladen von Spielen sind, setzen Gamer, die versuchen, sie zu umgehen, ihre PCs einem Risiko aus. Inoffizielle Download-Seiten, gefälschte Launcher und neu verpackte Installer können Malware enthalten (und wahrscheinlich nicht einmal das Spiel, das Sie wollten), daher sollten sie vermieden werden.
Halten Sie sich stattdessen an offizielle Shops, Publisher-Websites und andere vertrauenswürdige Launcher.
2. Bösartige Mods und Cheat-Tools
Wer freut sich nicht über einen guten Mod? Mods können den Spielen viele unterhaltsame Extras hinzufügen – von neuen Outfits und Charakteranpassungen bis hin zu „Thomas die kleine Lokomotive“ in Skyrim. Dateien aus nicht verifizierten Quellen können jedoch Malware oder andere unerwünschte Software enthalten.
Ebenso können gecrackte Spiele und Cheat-Tools besonders hohe Risiken mit sich bringen, insbesondere wenn Benutzer angewiesen werden, Sicherheitsschutzmaßnahmen zu deaktivieren, um sie zu nutzen.
Das soll nicht heißen, dass Mods grundsätzlich vermieden werden müssen, sondern nur, dass sie nach Möglichkeit von seriösen Mod-Plattformen oder vertrauenswürdigen Quellen heruntergeladen werden sollten.
3. Phishing von Gaming-Konten
Seien Sie vorsichtig, wo Sie sich anmelden. Gefälschte Anmeldeseiten, Gewinnspielnachrichten, Aufforderungen zur Kontobestätigung und ähnliche Angriffe können Benutzeranmeldedaten stehlen. Diese Angriffe können über verschiedene Kanäle erfolgen, etwa per E-Mail, In-Game-Chat, Messaging-Plattformen und Community-Foren. Seien Sie daher vorsichtig, besonders wenn Sie sich auf einer unbekannten Seite anmelden.
4. Schädliche Links und Dateien, die von anderen Spielern geteilt werden
Nur weil ein Mitspieler einen Link oder eine Datei teilt, heißt das nicht, dass man ihm oder ihr (oder dem Inhalt) vertrauen kann. Links, Anhänge und andere Dateien, die über Chat-Plattformen gesendet werden, können zu gefälschten Downloads, dem Diebstahl von Anmeldedaten oder anderer Malware führen. Klicken Sie daher nicht auf einen Link und akzeptieren Sie keine Datei, es sei denn, sie stammt von jemandem, den Sie kennen und dem Sie vertrauen.
5. Infizierte USB-Laufwerke und externe Speichergeräte
Wenn Sie Spieldateien, Mods, gespeicherte Daten oder etwas anderes zwischen Computern verschieben, besteht immer die Möglichkeit, dass dabei schädliche Dateien mitübertragen werden. Externe Speichermedien wie USB-Laufwerke und externe Festplatten können schädliche Dateien enthalten, die einen anderen Computer infizieren können, wenn diese Dateien geöffnet oder ausgeführt werden.
6. Exploits, die auf veraltete Software abzielen
Ist Ihr Gaming-PC auf dem neuesten Stand? Wie sieht es mit Ihren Browsern oder anderer Software aus? Veraltete Betriebssysteme, Browser, Launcher und Ähnliches können ungepatchte Schwachstellen haben, die Angreifer ausnutzen können. Deshalb ist es wichtig, Ihre Sicherheit auf dem neuesten Stand zu halten.
Kann Antivirus einen Gaming-PC verlangsamen?
Eine häufige Sorge unter Gamern ist, dass Antivirensoftware ihren PC verlangsamt. Unterbrechungen sind in Einzelspieler-Spielen schon ärgerlich genug, aber wenn Sie sich in einem Mehrspieler-Spiel befinden (oder noch schlimmer: ein Ranglistenspiel spielen), kann Lag verheerend sein.
Antivirensoftware nutzt Systemressourcen, um Dateien und Aktivitäten zu überwachen. Wie viele Ressourcen sie benötigt, variiert jedoch je nach Produkt, Hardware und Einstellungen. Es geht also nicht darum, ob sie überhaupt Ressourcen nutzt, sondern ob dies das Gameplay unterbricht.
Sie sollten dabei einige Faktoren berücksichtigen, darunter:
CPU-Auslastung, wenn der Computer im Leerlauf ist
Speicherverbrauch
Datenträgeraktivität
Spielstartzeiten
Konstanz der Bildrate
Ruckeln während Hintergrund-Scans
Akkuauswirkung auf Gaming-Laptops
Leistung auf älteren oder leistungsschwächeren Systemen
Ob Scans geplant werden können (damit sie außerhalb der Gaming-Zeiten laufen, statt mitten im Spiel)
Was bedeutet eine geringe Systembelastung tatsächlich?
Vor diesem Hintergrund: Wie können Sie sicherstellen, dass Antivirensoftware Ihre Gaming-Zeit nicht beeinträchtigt? Einige wichtige Faktoren helfen dabei zu bestimmen, wie ressourcenschonend eine Lösung wirklich ist, und verringern die Wahrscheinlichkeit spürbarer Unterbrechungen während des Spielens.
1. Begrenzte Ressourcennutzung im Hintergrund
Echtzeitschutz ist wichtig, um Viren und andere Malware so schnell wie möglich zu stoppen, sollte aber im Hintergrund nicht zu viele Ressourcen beanspruchen. Der Echtzeitschutz sollte aktiv bleiben, ohne übermäßig CPU-, Speicher- oder Festplattenressourcen zu verbrauchen.
2. Vorhersehbares Scanverhalten
Wenn ein vollständiger Scan beginnt, nutzt er mehr Ressourcen. Das ist sowohl vernünftig als auch unvermeidlich. Diese Scans sollten jedoch auch geplant und vorhersehbar sein, damit Sie sie auf Zeiten legen können, in denen Sie nicht mitten in einem Spiel sind.
3. Minimale Unterbrechungen bei der Nutzung im Vollbildmodus
Niemand mag es, durch Warnmeldungen und Benachrichtigungen unterbrochen zu werden. Ein gutes Antivirusprogramm für Gaming-PCs sollte Spiele nicht mit unkritischen Warnmeldungen, Benachrichtigungen über routinemäßige Scans oder Werbenachrichten unterbrechen; diese frustrieren Spieler nur und können ein Match stören.
4. Konsistenter Schutz beim Spielen
Eine geringere Ressourcennutzung sollte nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Antivirensoftware sollte so wenig störend sein, dass Sie nicht den Echtzeitschutz vor Malware oder den Phishing-Schutz deaktivieren müssen, nur um in Ruhe spielen zu können; der Schutz sollte konsistent und ohne Unterbrechungen bestehen bleiben.
Welche Antivirus-Funktionen sind für Gamer am wichtigsten?
Angesichts der Bedrohungen, denen Gaming-PCs ausgesetzt sind, und der Notwendigkeit einer Antivirus-Software, die Sicherheit bietet, ohne den PC zu verlangsamen, ist es wichtig zu wissen, auf welche Funktionen Gamer achten sollten. Dies sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei Antivirus-Software für Gaming-PCs achten sollten:
1. Echtzeit-Malware-Schutz
Echtzeit-Malware-Schutz ist eine der wichtigsten Funktionen jeder Antivirus-Lösung. Die Software sollte kontinuierlich auf Bedrohungen überwachen, einschließlich der Prüfung von Installern, Downloads, ausführbaren Dateien und laufenden Prozessen, um Bedrohungen zu erkennen und zu blockieren, sobald sie auftreten.
2. Schutz vor Phishing und schädlichen Links
Eine gute Antivirus-Lösung sollte dabei helfen, Phishing-Versuche, schädliche Links, gefälschte Anmeldeseiten und gefährliche Downloads zu erkennen. Das bietet zusätzlichen Schutz vor Angriffen, die darauf abzielen, Anmeldedaten zu stehlen oder Nutzer dazu zu verleiten, Malware zu installieren.
3. verhaltensbasierte Bedrohungserkennung
Wenn sich eine Anwendung ungewöhnlich verhält, kann verhaltensbasierte Bedrohungserkennung sie auf frischer Tat erkennen. Diese Verhaltensanalyse kann dabei helfen, verdächtige Anwendungsaktivitäten zu identifizieren, selbst wenn sie nicht einer bekannten Malware-Signatur entsprechen.
4. Automatische Bedrohungsupdates
Neue Bedrohungen entwickeln sich ständig weiter und tauchen laufend neu auf, daher muss Antivirensoftware Schritt halten. Eine gute Antivirenlösung sollte die Bedrohungsinformationen, Signaturen, Reputationsdaten oder Erkennungsmodelle, auf die sie sich stützt, automatisch aktualisieren, sobald neue Bedrohungen auftreten.
5. Exploit-Schutz
Angreifer versuchen häufig, bekannte Schwachstellen in Software, Browsern, Launchern und anderen Anwendungen auszunutzen. Exploit-Schutz kann dabei helfen, Versuche zu erkennen, die auf diese Schwachstellen abzielen, und sie zu blockieren.
6. Scannen von Downloads und Wechselmedien
Wenn Sie Dateien von Websites, externen Laufwerken, gemeinsam genutztem Speicher und Ähnlichem herunterladen, möchten Sie sicherstellen, dass sie sicher sind, bevor Sie sie ausführen. Das Scannen von Wechselmedien kann helfen, schädliche Dateien auf verbundenen Laufwerken zu erkennen, bevor oder wenn diese Dateien geöffnet werden.
7. Klare Steuerung von Quarantäne und Warnmeldungen
Antivirussoftware sollte Warnmeldungen enthalten, die klar angeben, was erkannt wurde, welche Maßnahmen ergriffen wurden und ob Benutzer reagieren müssen. Daher sind Quarantäne- und Warnmeldungssteuerungen wichtige Tools, um Benutzer auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass sich Viren nicht ausbreiten können.
So wählen Sie das beste Antivirusprogramm für einen Gaming-PC aus
Wenn Sie eine gute Antivirus-Lösung für Ihren Gaming-PC suchen, sollten Sie Software finden, die zu Ihren Anforderungen und Gaming-Gewohnheiten passt. Achten Sie bei der Suche nach Antivirus-Optionen auf Folgendes:
Ermitteln Sie, wie Sie Ihren Gaming-PC nutzen: Berücksichtigen Sie zunächst, wie Sie Ihren Gaming-PC nutzen, einschließlich der Quellen, aus denen Sie Ihre Downloads beziehen. Vergessen Sie nicht, offizielle Storefronts, Mods, Drittanbieter-Launcher, Multiplayer-Plattformen und Ihre Gewohnheiten beim Filesharing zu berücksichtigen.
Kompatibilität bestätigen: Natürlich sollten Sie sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte Antivirus-Programm auf Ihrem Computer funktioniert. Prüfen Sie, welche Plattformen unterstützt werden, und stellen Sie sicher, dass Ihre OS-Version und die Hardware des Computers unterstützt werden.
Priorisieren Sie den grundlegenden Schutz: Sie sollten sicherstellen, dass das Antivirusprogramm die grundlegenden Sicherheitsfunktionen enthält, die Sie benötigen. Konzentrieren Sie sich zunächst auf Schutz vor Malware, Phishing, verhaltensbasierte Bedrohungen, Exploits und Downloads; danach können Sie sich die zusätzlichen Funktionen ansehen.
Bewerten Sie die Ressourcennutzung im Hintergrund: Die beste Antivirensoftware für Gaming-PCs kann nahtlos im Hintergrund ausgeführt werden, ohne Ihr Gaming zu unterbrechen. Prüfen Sie CPU-Auslastung im Leerlauf, Arbeitsspeicher, Festplattenaktivität und unabhängige Leistungsergebnisse, um festzustellen, ob sie reibungslos läuft, ohne Ihren Computer zu verlangsamen.
Prüfen Sie Scan- und Benachrichtigungseinstellungen: Scan- und Benachrichtigungseinstellungen sind wichtig, damit Sie keine Warnmeldungen mitten im Spiel erhalten oder ein geplanter Scan Ihr Spiel unterbricht. Stellen Sie vor dem Kauf eines Antiviren-Tools sicher, dass Sie Scans planen und nicht kritische Benachrichtigungen während des Spielens einschränken können.
Leistung bei Fehlalarmen prüfen: Fehlalarme werden gelegentlich vorkommen, aber Sie sollten sie dennoch auf ein Minimum beschränken. Achten Sie auf Hinweise darauf, dass das Antiviren-Tool legitime Spieldateien und Anwendungen von Bedrohungen unterscheiden kann, um Fehlalarme zu reduzieren.
Kernschutz von Extras trennen: Zusätzliche Funktionen können zwar hilfreich sein, sollten aber nicht auf Kosten Ihrer zentralen Schutzfunktionen gehen. Wählen Sie kein Produkt nur deshalb, weil es einen Game-Booster oder eine lange Funktionsliste enthält, es sei denn, es bietet in erster Linie alle wichtigen Funktionen, die Sie brauchen.
Gesamtpreise vergleichen: Der Einführungspreis ist nicht der Preis, den Sie in jedem Abrechnungszeitraum zahlen werden. Prüfen Sie alle Preise, einschließlich Einführungspreis, Verlängerungskosten, Gerätelimits und des Supports, den Sie für Ihre Preisstufe erhalten.
Denken Sie auch an andere Computer, die Sie schützen müssen: Wenn Sie mehr als einen Computer haben, kann eine Antivirus-Lösung für mehrere Geräte sinnvoll sein. Prüfen Sie, ob der Plan auch einen Laptop, Mac oder einen anderen Computer im Haushalt abdecken soll, und achten Sie in diesem Fall auf Schutz für mehrere Geräte.
Support-Optionen bestätigen: Auch der Kundensupport ist wichtig. Prüfen Sie, wie Hilfe angeboten wird – besonders, wenn Sie technische Schwierigkeiten haben, die Software ein legitimes Spiel blockiert oder sie Leistungsprobleme verursacht.
Wie Splashtop Shield Gaming-PCs schützt
Splashtop Shield ist eine KI-gestützte Antivirenlösung für Windows- und Mac-Computer, die Schutz vor Malware, Phishing, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen bietet.
Splashtop Shield verwendet dateibasierte Analysen mit Unterstützung durch maschinelles Lernen, Cloud-Reputationsprüfungen und häufig aktualisierte Bedrohungsdaten, um schädliche Programme und verdächtige Dateien zu identifizieren.
Splashtop Shield umfasst:
Anti-Malware-Schutz zum Erkennen und Blockieren von Malware.
Anti-Phishing-Schutz zur Erkennung von Phishing-Versuchen und schädlichen Links.
Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs, um schädlichen Datenverkehr und Online-Bedrohungen zu identifizieren.
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung zum Identifizieren verdächtigen Verhaltens, das möglicherweise nicht mit bekannten Malware-Signaturen übereinstimmt.
Schutz vor Exploits, um Versuche zu erkennen und zu blockieren, Software-Schwachstellen auszunutzen.
USB- und Wechseldatenträger-Scans, um schädliche Dateien auf angeschlossenen Speichergeräten zu erkennen.
Splashtop Shield ist in einer Individual Edition verfügbar, die zwei Geräte abdeckt, und in einer Family Edition, die bis zu fünf unterstützt. Sie funktioniert auf Windows- und Mac-Computern, sodass derselbe Tarif einen Gaming-PC und alle anderen Computer in Ihrem Haushalt abdecken kann.
Checkliste für Antivirus auf Gaming-PCs
Vor diesem Hintergrund: Worauf sollten Sie bei Antivirensoftware für Gaming-PCs achten? Wir haben alles in einer Liste der wichtigsten Funktionen zusammengefasst. Wenn Sie also nach einem guten Antivirus-Tool suchen, stellen Sie sicher, dass es alle folgenden Punkte erfüllt:
Echtzeitschutz, auch während des Spielens.
Schutz vor Malware und Phishing.
Verhaltensbasierte Erkennung.
Scans und Bedrohungserkennung für Downloads und externe Laufwerke.
Angemessene CPU- und Speicherauslastung im Hintergrund.
Vollständige Scans, die außerhalb der Gaming-Zeiten geplant werden können.
Verwaltung nicht kritischer Warnmeldungen.
Unabhängige Windows-Tests.
Niedrige Fehlalarmraten.
Ein klarer Verlängerungspreis.
Ein Tarif, der jeden Computer abdeckt, den Sie nutzen und schützen möchten.
Schnell verfügbarer Support, falls legitime Spieldateien blockiert werden.
Schützen Sie Ihren Gaming-PC mit Splashtop Shield
Gaming-PCs brauchen genauso wie jedes andere Gerät Antivirenschutz, aber dieser Schutz sollte weder Verlangsamungen verursachen noch Spiele stören. Das beste Antivirusprogramm für einen Gaming-PC bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen zuverlässigem Schutz, vertretbarer Systembelastung und minimalen Unterbrechungen während des Spielens.
Achten Sie beim Kauf von Antivirensoftware auf Echtzeitschutz, Scan-Verhalten und Phishing-Erkennung und bewerten Sie Ressourcennutzung sowie Testergebnisse, bevor Sie nach Gaming-spezifischen Extras suchen. So können Sie Werbung und Hype besser ausblenden und sicherstellen, dass Sie den Schutz und die Funktionen erhalten, die Sie benötigen.
Möchten Sie mehr über Splashtop Shield erfahren? Sehen Sie, wie damit Windows- und Mac-Computer vor Malware, Phishing, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen geschützt werden.