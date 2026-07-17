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Devices that could be affected by the July 2026 Patch Tuesday release.

Patch Tuesday im Juli 2026: 622 CVEs, 3 Zero-Days

Trevor Jackins
8 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
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Microsofts Patch Tuesday-Veröffentlichung im Juli 2026 behebt 622 Microsoft-CVEs in 154 Sicherheitsupdates und ist damit die bislang größte Patch Tuesday -Veröffentlichung des Unternehmens.

Die Veröffentlichung umfasst drei Zero-Day-Schwachstellen, bei zwei wurde eine Ausnutzung festgestellt und eine war bereits öffentlich bekannt, bevor ein Fix verfügbar war. Sie umfasst außerdem mehrere kritische Schwachstellen zur Remotecodeausführung, die Windows DNS Server, DHCP Server, Remote Desktop Services, SharePoint Server, SQL Server und Microsoft Office betreffen.

IT-Teams sollten den aktiv ausgenutzten Schwachstellen zuerst Priorität einräumen, gefolgt von internetzugänglichen Systemen, Identitätsinfrastruktur, Kollaborationsplattformen und geschäftskritischen Servern. Bei Hunderten von Updates, die verwaltet werden müssen, ist die Überprüfung einer erfolgreichen Bereitstellung genauso wichtig wie die Freigabe der Patches selbst.

Aufschlüsselung der Microsoft Patches

Microsofts Sicherheitsupdate vom Juli 2026 umfasst 622 Microsoft-CVEs in 154 Sicherheitsupdates. Die Updates betreffen Windows, Microsoft Office, Microsoft Edge, SharePoint Server, SQL Server, Azure, Exchange Server, Microsoft Defender, Visual Studio und weitere Microsoft-Produkte.

Die Version enthält außerdem 428 erneut veröffentlichte Chromium-CVEs, die Microsoft Edge betreffen.

Release im Juli 2026

Gesamt

Behandelte Microsoft-CVEs

622

Sicherheitsupdates

154

Zero-Day-Schwachstellen

3

Zero-Days mit erkannter Ausnutzung

2

Öffentlich bekannte Zero-Days

1

Erneut veröffentlichte Chromium-CVEs

428

CVEs nach Produktfamilie

Produktfamilie

CVEs

Windows

416

Microsoft Office

82

Microsoft Edge

46

Entwicklertools

27

SharePoint Server

17

Azure

11

SQL-Server

8

Microsoft Defender

5

Exchange Server

5

Andere Microsoft-Produkte

5

Gesamt

622

Windows ist für die meisten der in diesem Monat behobenen Sicherheitslücken verantwortlich, doch die Veröffentlichung geht weit über Endpunkt-Betriebssysteme hinaus. IT-Teams müssen auch Updates für Identitäts-, Kollaborations-, Datenbank-, Netzwerk-, Browser- und Entwicklerumgebungen berücksichtigen.

Zu priorisierende Zero-Day-Schwachstellen

Microsoft hat im Juli drei Zero-Day-Schwachstellen behoben. Zwei werden aktiv ausgenutzt, während eine bereits öffentlich bekannt war, bevor ein Sicherheitsupdate verfügbar wurde.

CVE

Betroffenes Produkt

Auswirkung

Status

Priorität

CVE-2026-56155

Active Directory Federation Services

Rechteausweitung

Ausnutzung erkannt

Sofort

CVE-2026-56164

Microsoft SharePoint Server

Rechteausweitung

Ausnutzung erkannt

Sofort

CVE-2026-50661

Windows BitLocker

Umgehung von Sicherheitsfunktionen

Öffentlich bekannt

Hoch

CVE-2026-56155: Active Directory Federation Services Rechteausweitung

Microsoft hat eine aktive Ausnutzung dieser Schwachstelle erkannt, die Active Directory Federation Services betrifft. Ein erfolgreicher Angriff könnte es einem authentifizierten Angreifer ermöglichen, innerhalb einer betroffenen Umgebung erhöhte Berechtigungen zu erlangen.

Organisationen, die AD FS verwenden, sollten dies als unmittelbare Priorität für die Identitätssicherheit behandeln. Spielen Sie Patches für betroffene Systeme so schnell wie möglich ein und überprüfen Sie Authentifizierungsaktivitäten, Änderungen an administrativen Berechtigungen und andere Anzeichen für verdächtige Zugriffe.

CVE-2026-56164: Erhöhung von Berechtigungen in Microsoft SharePoint Server

Diese aktiv ausgenutzte Schwachstelle betrifft Microsoft SharePoint Server und könnte es einem Angreifer ermöglichen, erweiterte Berechtigungen zu erlangen.

Organisationen, die SharePoint Server On-Premises ausführen, sollten dieses Update umgehend priorisieren, insbesondere wenn Server über das Internet erreichbar sind oder sensible Geschäftsabläufe unterstützen. IT-Teams sollten außerdem prüfen, ob das Update auf allen betroffenen SharePoint-Systemen erfolgreich installiert wurde.

CVE-2026-50661: Umgehung von Sicherheitsfunktionen in Windows BitLocker

Diese BitLocker-Schwachstelle war öffentlich bekannt, bevor Microsoft eine Behebung veröffentlicht hat. Microsoft hat keine aktive Ausnutzung gemeldet, aber eine öffentliche Offenlegung kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Angreifer betroffene Systeme ins Visier nehmen.

IT-Teams sollten Laptops, gemeinsam genutzte Geräte, mobile Endpunkte und Systeme mit höherem Risiko für Diebstahl oder unbefugten physischen Zugriff priorisieren. Die zeitnahe Bereitstellung des Updates kann dazu beitragen, die Gefährdung durch Versuche zu verringern, den BitLocker-Schutz zu umgehen.

Kritische Schwachstellen, die Enterprise-Systeme betreffen

Zusätzlich zu den drei Zero-Day-Schwachstellen hat Microsoft in der Veröffentlichung dieses Monats 58 kritische Schwachstellen behoben. Viele der Schwachstellen mit dem höchsten Schweregrad ermöglichen Remote Code Execution (RCE) und betreffen Unternehmensinfrastruktur, Identitätsdienste, Netzwerke, KI, Kollaborationsplattformen, Datenbanken und zentrale Windows-Komponenten.

Zu den bedeutendsten kritischen Schwachstellen gehören:

  • CVE-2026-48561 – Remote-Codeausführung in Microsoft Copilot

  • CVE-2026-49164 – Remotecodeausführung in Active Directory Domain Services

  • CVE-2026-54999 – Remotecodeausführung in Windows TCP/IP

  • CVE-2026-54992 – Remotecodeausführung in Windows Message Queuing (MSMQ)

  • CVE-2026-48564 – DHCP-Serverdienst Remote Code Execution

  • CVE-2026-54117 und CVE-2026-54118 – Remotecodeausführung in Microsoft SQL Server

  • CVE-2026-50522 und CVE-2026-58644 – Remote-Codeausführung in Microsoft SharePoint

  • CVE-2026-55011 und CVE-2026-55012 – Remote-Codeausführung in Microsoft Defender

  • CVE-2026-58608 – Remote-Codeausführung im Windows-Druckspooler

  • CVE-2026-49796 – Windows GDI+ Remote Code Execution

  • CVE-2026-50694 – Remote-Codeausführung im Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)

  • CVE-2026-54982 und CVE-2026-54995 – Remote-Code-Ausführung im Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST)

Identität, Netzwerke, KI, Zusammenarbeit, Datenbanken und zentrale Windows-Dienste sind in diesem Monat stark betroffen. Kritische Schwachstellen betreffen Active Directory Domain Services, Microsoft Copilot, SharePoint, SQL Server, Microsoft Defender, Windows TCP/IP, DHCP Server, Windows Message Queuing (MSMQ), Windows Print Spooler, Windows GDI+, Windows Hyper-V, Windows SSTP und Windows RMCAST.

So priorisieren Sie Patches vom Juli 2026

Bei 622 Microsoft-CVEs in der diesmonatigen Veröffentlichung sollten IT-Teams Updates nach Ausnutzungsstatus, Systemexponierung, Schweregrad und geschäftlichen Auswirkungen priorisieren, anstatt jeden Patch als gleich dringend zu behandeln.

Innerhalb von 24 bis 72 Stunden patchen

Priorisieren Sie die Schwachstellen und Systeme mit dem größten unmittelbaren Risiko:

  • CVE-2026-56155 betrifft Active Directory Federation Services

  • CVE-2026-56164 betrifft Microsoft SharePoint Server

  • Internetseitig erreichbare SharePoint-Umgebungen

  • Identitätsinfrastruktur

  • Offengelegte Remote-Desktop-Dienste

  • DNS- und DHCP-Server, die kritische Abläufe unterstützen

Die zwei aktiv ausgenutzten Zero-Day-Schwachstellen sollten in der Bereitstellungswarteschlange priorisiert werden. Organisationen, die AD FS oder SharePoint Server On-Premises verwenden, sollten betroffene Systeme so bald wie betrieblich möglich patchen und bestätigen, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.

Innerhalb von 72 Stunden patchen

Konzentrieren Sie sich anschließend auf kritische Schwachstellen bei der Remotecodeausführung, die hochwertige Unternehmensinfrastrukturen betreffen, darunter:

  • Windows-DNS-Server

  • Windows-DHCP-Server

  • SharePoint Server

  • SQL-Server

  • Windows-Remote-Desktop-Dienste

Systeme mit CVSS-Bewertungen von 9,8 oder 10,0 sollten mit erhöhter Priorität behandelt werden, insbesondere wenn sie internetfähig, breit zugänglich oder für Authentifizierung, Netzwerke, Zusammenarbeit oder Geschäftsanwendungen essenziell sind.

Innerhalb von 1 bis 2 Wochen patchen

Diese Stufe sollte Folgendes umfassen:

  • CVE-2026-50661, das Windows BitLocker betrifft

  • Kritische Schwachstellen in Microsoft Office

  • Verbleibende kritische Updates auf Systemen ohne direkte externe Exposition

  • Schwachstellen mit hohem Schweregrad, die standardmäßig verwaltete Endpunkte betreffen

Die öffentliche Offenlegung macht die BitLocker-Sicherheitslücke dringlicher als eine typische, nicht ausgenutzte Schwachstelle, insbesondere bei Laptops, mobilen Geräten und gemeinsam genutzten Systemen.

Regelmäßiger Patch-Zyklus

Schwachstellen mit niedrigerem Schweregrad ohne öffentliche Offenlegung, bestätigte Ausnutzung oder erhebliche externe Exponierung können den normalen Test- und Bereitstellungsprozess durchlaufen.

Auch Updates mit noch geringerer Priorität sollten nicht ignoriert werden. IT-Teams sollten weiterhin fehlgeschlagene Installationen, Offline-Geräte und Endpunkte nachverfolgen, die außerhalb der standardmäßigen Wartungsfenster liegen.

Die effektivste Priorisierung kombiniert die Informationen von Microsoft zur Ausnutzbarkeit mit dem CVSS-Schweregrad, der Exponiertheit, der Systemrolle und den geschäftlichen Auswirkungen. Internetseitig erreichbare Dienste, Identitätssysteme, Domänencontroller, Kollaborationsplattformen und Fernzugriffsinfrastruktur sollten weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.

Wichtige Updates von Drittanbietern

Microsoft hat außerdem 428 Chromium-CVEs, die Microsoft Edge betreffen, erneut veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht um Microsoft-Schwachstellen und sie sollten getrennt von den 622 Microsoft-CVEs verfolgt werden, die in der Juli-Version behoben wurden.

Da Edge in Windows-Umgebungen weit verbreitet ist, sollten Browser-Updates in dieselbe Compliance-Prüfung einbezogen werden wie Betriebssystem- und Office-Patches. IT-Teams sollten bestätigen, dass auf verwalteten Geräten aktuelle Edge-Versionen ausgeführt werden, und Endpunkte identifizieren, bei denen automatische Updates möglicherweise versäumt wurden, weil sie offline waren oder außerhalb der normalen Management-Workflows lagen.

Schwachstellen in Browsern können weiterhin ein erhebliches Risiko darstellen, insbesondere wenn Nutzer auf nicht vertrauenswürdige Websites zugreifen, webbasierte Anwendungen öffnen oder mit extern gehosteten Inhalten arbeiten. Wenn Sie Edge auf dem neuesten Stand halten, verringern Sie das Risiko im Rahmen des umfassenderen Microsoft-Patch-Rollouts.

So unterstützt Splashtop AEM IT-Teams bei der Bereitstellung von Patches

Eine so umfangreiche Patch Tuesday-Veröffentlichung kann mit rein manuellen Workflows schwer zu bewältigen sein. Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, fehlende Updates zu identifizieren, Patches schneller bereitzustellen und die Behebung auf verwalteten Endpunkten über eine zentrale Konsole zu verifizieren.

Mit Splashtop AEM können IT-Teams:

  • Sehen Sie sich CVE- und Endpunkt-Einblicke an, um Systeme zu identifizieren, die von neu offengelegten Schwachstellen betroffen sind.

  • Stellen Sie Windows- und unterstützte Software-Updates von Drittanbietern in Echtzeit bereit.

  • Automatisieren Sie das Patchen mithilfe von Richtlinien, Zeitplänen und Wartungsfenstern.

  • Verwenden Sie ringbasierte Bereitstellungen, um Updates zunächst mit einer kleineren Gerätegruppe zu testen, bevor Sie die Einführung ausweiten.

  • Überwachen Sie den Patch-Status, Fehler und die Compliance auf verwalteten Endpunkten.

  • Führen Sie Skripte und Behebungsmaßnahmen aus, wenn ein Update fehlschlägt oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

  • Verwenden Sie Hardware- und Softwareinventardaten, um betroffene Geräte schneller zu finden.

Für Teams, die noch auf manuelles Patchen angewiesen sind, reduziert Splashtop AEM repetitive Arbeit und sorgt für konsistentere Bereitstellungen. Organisationen, die Microsoft Intune nutzen, können schnelleres Patchen, klarere Transparenz und direktere Workflows zur Behebung hinzufügen, um Intune zu erweitern. Teams, die bereits ein RMM nutzen, können die Patch-Automatisierung stärken und Endpunktmanagement mit Remote-Fehlerbehebung kombinieren, wenn Probleme auftreten.

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