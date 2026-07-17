Microsofts Patch Tuesday-Veröffentlichung im Juli 2026 behebt 622 Microsoft-CVEs in 154 Sicherheitsupdates und ist damit die bislang größte Patch Tuesday -Veröffentlichung des Unternehmens.
Die Veröffentlichung umfasst drei Zero-Day-Schwachstellen, bei zwei wurde eine Ausnutzung festgestellt und eine war bereits öffentlich bekannt, bevor ein Fix verfügbar war. Sie umfasst außerdem mehrere kritische Schwachstellen zur Remotecodeausführung, die Windows DNS Server, DHCP Server, Remote Desktop Services, SharePoint Server, SQL Server und Microsoft Office betreffen.
IT-Teams sollten den aktiv ausgenutzten Schwachstellen zuerst Priorität einräumen, gefolgt von internetzugänglichen Systemen, Identitätsinfrastruktur, Kollaborationsplattformen und geschäftskritischen Servern. Bei Hunderten von Updates, die verwaltet werden müssen, ist die Überprüfung einer erfolgreichen Bereitstellung genauso wichtig wie die Freigabe der Patches selbst.
Aufschlüsselung der Microsoft Patches
Microsofts Sicherheitsupdate vom Juli 2026 umfasst 622 Microsoft-CVEs in 154 Sicherheitsupdates. Die Updates betreffen Windows, Microsoft Office, Microsoft Edge, SharePoint Server, SQL Server, Azure, Exchange Server, Microsoft Defender, Visual Studio und weitere Microsoft-Produkte.
Die Version enthält außerdem 428 erneut veröffentlichte Chromium-CVEs, die Microsoft Edge betreffen.
Release im Juli 2026
Gesamt
Behandelte Microsoft-CVEs
622
Sicherheitsupdates
154
Zero-Day-Schwachstellen
3
Zero-Days mit erkannter Ausnutzung
2
Öffentlich bekannte Zero-Days
1
Erneut veröffentlichte Chromium-CVEs
428
CVEs nach Produktfamilie
Produktfamilie
CVEs
Windows
416
Microsoft Office
82
Microsoft Edge
46
Entwicklertools
27
SharePoint Server
17
Azure
11
SQL-Server
8
Microsoft Defender
5
Exchange Server
5
Andere Microsoft-Produkte
5
Gesamt
622
Windows ist für die meisten der in diesem Monat behobenen Sicherheitslücken verantwortlich, doch die Veröffentlichung geht weit über Endpunkt-Betriebssysteme hinaus. IT-Teams müssen auch Updates für Identitäts-, Kollaborations-, Datenbank-, Netzwerk-, Browser- und Entwicklerumgebungen berücksichtigen.
Zu priorisierende Zero-Day-Schwachstellen
Microsoft hat im Juli drei Zero-Day-Schwachstellen behoben. Zwei werden aktiv ausgenutzt, während eine bereits öffentlich bekannt war, bevor ein Sicherheitsupdate verfügbar wurde.
CVE
Betroffenes Produkt
Auswirkung
Status
Priorität
CVE-2026-56155
Active Directory Federation Services
Rechteausweitung
Ausnutzung erkannt
Sofort
CVE-2026-56164
Microsoft SharePoint Server
Rechteausweitung
Ausnutzung erkannt
Sofort
CVE-2026-50661
Windows BitLocker
Umgehung von Sicherheitsfunktionen
Öffentlich bekannt
Hoch
CVE-2026-56155: Active Directory Federation Services Rechteausweitung
Microsoft hat eine aktive Ausnutzung dieser Schwachstelle erkannt, die Active Directory Federation Services betrifft. Ein erfolgreicher Angriff könnte es einem authentifizierten Angreifer ermöglichen, innerhalb einer betroffenen Umgebung erhöhte Berechtigungen zu erlangen.
Organisationen, die AD FS verwenden, sollten dies als unmittelbare Priorität für die Identitätssicherheit behandeln. Spielen Sie Patches für betroffene Systeme so schnell wie möglich ein und überprüfen Sie Authentifizierungsaktivitäten, Änderungen an administrativen Berechtigungen und andere Anzeichen für verdächtige Zugriffe.
CVE-2026-56164: Erhöhung von Berechtigungen in Microsoft SharePoint Server
Diese aktiv ausgenutzte Schwachstelle betrifft Microsoft SharePoint Server und könnte es einem Angreifer ermöglichen, erweiterte Berechtigungen zu erlangen.
Organisationen, die SharePoint Server On-Premises ausführen, sollten dieses Update umgehend priorisieren, insbesondere wenn Server über das Internet erreichbar sind oder sensible Geschäftsabläufe unterstützen. IT-Teams sollten außerdem prüfen, ob das Update auf allen betroffenen SharePoint-Systemen erfolgreich installiert wurde.
CVE-2026-50661: Umgehung von Sicherheitsfunktionen in Windows BitLocker
Diese BitLocker-Schwachstelle war öffentlich bekannt, bevor Microsoft eine Behebung veröffentlicht hat. Microsoft hat keine aktive Ausnutzung gemeldet, aber eine öffentliche Offenlegung kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Angreifer betroffene Systeme ins Visier nehmen.
IT-Teams sollten Laptops, gemeinsam genutzte Geräte, mobile Endpunkte und Systeme mit höherem Risiko für Diebstahl oder unbefugten physischen Zugriff priorisieren. Die zeitnahe Bereitstellung des Updates kann dazu beitragen, die Gefährdung durch Versuche zu verringern, den BitLocker-Schutz zu umgehen.
Kritische Schwachstellen, die Enterprise-Systeme betreffen
Zusätzlich zu den drei Zero-Day-Schwachstellen hat Microsoft in der Veröffentlichung dieses Monats 58 kritische Schwachstellen behoben. Viele der Schwachstellen mit dem höchsten Schweregrad ermöglichen Remote Code Execution (RCE) und betreffen Unternehmensinfrastruktur, Identitätsdienste, Netzwerke, KI, Kollaborationsplattformen, Datenbanken und zentrale Windows-Komponenten.
Zu den bedeutendsten kritischen Schwachstellen gehören:
CVE-2026-48561 – Remote-Codeausführung in Microsoft Copilot
CVE-2026-49164 – Remotecodeausführung in Active Directory Domain Services
CVE-2026-54999 – Remotecodeausführung in Windows TCP/IP
CVE-2026-54992 – Remotecodeausführung in Windows Message Queuing (MSMQ)
CVE-2026-48564 – DHCP-Serverdienst Remote Code Execution
CVE-2026-54117 und CVE-2026-54118 – Remotecodeausführung in Microsoft SQL Server
CVE-2026-50522 und CVE-2026-58644 – Remote-Codeausführung in Microsoft SharePoint
CVE-2026-55011 und CVE-2026-55012 – Remote-Codeausführung in Microsoft Defender
CVE-2026-58608 – Remote-Codeausführung im Windows-Druckspooler
CVE-2026-49796 – Windows GDI+ Remote Code Execution
CVE-2026-50694 – Remote-Codeausführung im Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
CVE-2026-54982 und CVE-2026-54995 – Remote-Code-Ausführung im Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST)
Identität, Netzwerke, KI, Zusammenarbeit, Datenbanken und zentrale Windows-Dienste sind in diesem Monat stark betroffen. Kritische Schwachstellen betreffen Active Directory Domain Services, Microsoft Copilot, SharePoint, SQL Server, Microsoft Defender, Windows TCP/IP, DHCP Server, Windows Message Queuing (MSMQ), Windows Print Spooler, Windows GDI+, Windows Hyper-V, Windows SSTP und Windows RMCAST.
So priorisieren Sie Patches vom Juli 2026
Bei 622 Microsoft-CVEs in der diesmonatigen Veröffentlichung sollten IT-Teams Updates nach Ausnutzungsstatus, Systemexponierung, Schweregrad und geschäftlichen Auswirkungen priorisieren, anstatt jeden Patch als gleich dringend zu behandeln.
Innerhalb von 24 bis 72 Stunden patchen
Priorisieren Sie die Schwachstellen und Systeme mit dem größten unmittelbaren Risiko:
CVE-2026-56155 betrifft Active Directory Federation Services
CVE-2026-56164 betrifft Microsoft SharePoint Server
Internetseitig erreichbare SharePoint-Umgebungen
Identitätsinfrastruktur
Offengelegte Remote-Desktop-Dienste
DNS- und DHCP-Server, die kritische Abläufe unterstützen
Die zwei aktiv ausgenutzten Zero-Day-Schwachstellen sollten in der Bereitstellungswarteschlange priorisiert werden. Organisationen, die AD FS oder SharePoint Server On-Premises verwenden, sollten betroffene Systeme so bald wie betrieblich möglich patchen und bestätigen, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.
Innerhalb von 72 Stunden patchen
Konzentrieren Sie sich anschließend auf kritische Schwachstellen bei der Remotecodeausführung, die hochwertige Unternehmensinfrastrukturen betreffen, darunter:
Windows-DNS-Server
Windows-DHCP-Server
SharePoint Server
SQL-Server
Windows-Remote-Desktop-Dienste
Systeme mit CVSS-Bewertungen von 9,8 oder 10,0 sollten mit erhöhter Priorität behandelt werden, insbesondere wenn sie internetfähig, breit zugänglich oder für Authentifizierung, Netzwerke, Zusammenarbeit oder Geschäftsanwendungen essenziell sind.
Innerhalb von 1 bis 2 Wochen patchen
Diese Stufe sollte Folgendes umfassen:
CVE-2026-50661, das Windows BitLocker betrifft
Kritische Schwachstellen in Microsoft Office
Verbleibende kritische Updates auf Systemen ohne direkte externe Exposition
Schwachstellen mit hohem Schweregrad, die standardmäßig verwaltete Endpunkte betreffen
Die öffentliche Offenlegung macht die BitLocker-Sicherheitslücke dringlicher als eine typische, nicht ausgenutzte Schwachstelle, insbesondere bei Laptops, mobilen Geräten und gemeinsam genutzten Systemen.
Regelmäßiger Patch-Zyklus
Schwachstellen mit niedrigerem Schweregrad ohne öffentliche Offenlegung, bestätigte Ausnutzung oder erhebliche externe Exponierung können den normalen Test- und Bereitstellungsprozess durchlaufen.
Auch Updates mit noch geringerer Priorität sollten nicht ignoriert werden. IT-Teams sollten weiterhin fehlgeschlagene Installationen, Offline-Geräte und Endpunkte nachverfolgen, die außerhalb der standardmäßigen Wartungsfenster liegen.
Die effektivste Priorisierung kombiniert die Informationen von Microsoft zur Ausnutzbarkeit mit dem CVSS-Schweregrad, der Exponiertheit, der Systemrolle und den geschäftlichen Auswirkungen. Internetseitig erreichbare Dienste, Identitätssysteme, Domänencontroller, Kollaborationsplattformen und Fernzugriffsinfrastruktur sollten weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.
Wichtige Updates von Drittanbietern
Microsoft hat außerdem 428 Chromium-CVEs, die Microsoft Edge betreffen, erneut veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht um Microsoft-Schwachstellen und sie sollten getrennt von den 622 Microsoft-CVEs verfolgt werden, die in der Juli-Version behoben wurden.
Da Edge in Windows-Umgebungen weit verbreitet ist, sollten Browser-Updates in dieselbe Compliance-Prüfung einbezogen werden wie Betriebssystem- und Office-Patches. IT-Teams sollten bestätigen, dass auf verwalteten Geräten aktuelle Edge-Versionen ausgeführt werden, und Endpunkte identifizieren, bei denen automatische Updates möglicherweise versäumt wurden, weil sie offline waren oder außerhalb der normalen Management-Workflows lagen.
Schwachstellen in Browsern können weiterhin ein erhebliches Risiko darstellen, insbesondere wenn Nutzer auf nicht vertrauenswürdige Websites zugreifen, webbasierte Anwendungen öffnen oder mit extern gehosteten Inhalten arbeiten. Wenn Sie Edge auf dem neuesten Stand halten, verringern Sie das Risiko im Rahmen des umfassenderen Microsoft-Patch-Rollouts.
So unterstützt Splashtop AEM IT-Teams bei der Bereitstellung von Patches
Eine so umfangreiche Patch Tuesday-Veröffentlichung kann mit rein manuellen Workflows schwer zu bewältigen sein. Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, fehlende Updates zu identifizieren, Patches schneller bereitzustellen und die Behebung auf verwalteten Endpunkten über eine zentrale Konsole zu verifizieren.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams:
Sehen Sie sich CVE- und Endpunkt-Einblicke an, um Systeme zu identifizieren, die von neu offengelegten Schwachstellen betroffen sind.
Stellen Sie Windows- und unterstützte Software-Updates von Drittanbietern in Echtzeit bereit.
Automatisieren Sie das Patchen mithilfe von Richtlinien, Zeitplänen und Wartungsfenstern.
Verwenden Sie ringbasierte Bereitstellungen, um Updates zunächst mit einer kleineren Gerätegruppe zu testen, bevor Sie die Einführung ausweiten.
Überwachen Sie den Patch-Status, Fehler und die Compliance auf verwalteten Endpunkten.
Führen Sie Skripte und Behebungsmaßnahmen aus, wenn ein Update fehlschlägt oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
Verwenden Sie Hardware- und Softwareinventardaten, um betroffene Geräte schneller zu finden.
Für Teams, die noch auf manuelles Patchen angewiesen sind, reduziert Splashtop AEM repetitive Arbeit und sorgt für konsistentere Bereitstellungen. Organisationen, die Microsoft Intune nutzen, können schnelleres Patchen, klarere Transparenz und direktere Workflows zur Behebung hinzufügen, um Intune zu erweitern. Teams, die bereits ein RMM nutzen, können die Patch-Automatisierung stärken und Endpunktmanagement mit Remote-Fehlerbehebung kombinieren, wenn Probleme auftreten.
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