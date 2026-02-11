Patch Tuesday im Februar 2026 liefert Sicherheitsupdates für 59 Microsoft-Schwachstellen und fällt aus einem klaren Grund auf: Mehrere Schwachstellen werden bereits aktiv ausgenutzt. Neben diesen Zero-Day-Problemen enthält die diesmonatige Veröffentlichung auch hochgradige Sicherheitslücken in den Windows-Kernkomponenten, Office-Anwendungen, Entwicklerwerkzeugen und kritischen Azure-Cloud-Diensten.
Die Kombination aus bestätigter Ausnutzung, mehreren Schwachstellen, die als eher ausnutzungswahrscheinlich eingestuft sind, und zwei kritischen Cloud-CVEs mit CVSS-Werten von 9,8 macht diesen Patch Tuesday riskanter als im Durchschnitt. Organisationen sollten schnell handeln, um exponierte Systeme zu identifizieren, Patches basierend auf realen Risiken zu priorisieren und sowohl die Angriffsfläche von Endpunkten als auch von Cloud-Systemen zu reduzieren, bevor diese Sicherheitslücken weiter verbreitet ausgenutzt werden.
Aufschlüsselung der Microsoft Patches
Microsofts Patch Tuesday-Veröffentlichung im Februar 2026 umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen und spiegelt sowohl Risiken für Endpunkte als auch für die Cloud wider. Die Updates beheben Schwachstellen in den Kernkomponenten und Treibern von Windows, einschließlich des Windows-Kernels, Win32K, Desktop Window Manager, Netzwerkdiensten und Authentifizierungsmechanismen wie NTLM. Einige dieser Komponenten sind tief in den täglichen Systembetrieb eingebettet, was den potenziellen Explosionsradius erhöht, wenn sie ungepatcht bleiben.
Endbenutzeranwendungen stehen diesen Monat ebenfalls im Vordergrund. Microsoft Office-Komponenten, einschließlich Word, Excel und Outlook, erhielten mehrere Korrekturen, neben Updates für ältere Internet Explorer-Komponenten und Windows Notepad. Diese Schwachstellen beruhen oft auf Benutzerinteraktionen, wie zum Beispiel beim Öffnen einer Datei oder eines Links, was sie besonders relevant in Umgebungen mit großen oder verteilten Belegschaften macht.
Über Endpunkte hinaus hat Microsoft Schwachstellen in Entwickler-Tools und Cloud-Diensten angesprochen. Updates betreffen .NET, Visual Studio, GitHub Copilot und mehrere Azure-Dienste, einschließlich Azure SDK und Azure Front Door. Das Vorhandensein kritischer Cloud-Schwachstellen in dieser Version unterstreicht die Bedeutung der Ausweitung des Patchings und des Schwachstellenmanagements über traditionelle Desktops und Server hinaus, um cloudbasierte Dienste einzubeziehen, die dem Internet ausgesetzt sein können.
Insgesamt spiegelt der Patch Tuesday im Februar eine Mischung aus ausgenutzten Schwachstellen, schwerwiegenden Endpunkt-Problemen und kritischen Cloud-Problemen wider, die von Organisationen erfordern, ein ganzheitliches Risikoverständnis sowohl für lokale als auch für Cloud-Umgebungen zu entwickeln.
Zero-Day und aktiv ausgenutzte Schwachstellen
Microsoft hat bestätigt, dass mehrere Schwachstellen in der Februar-Version 2026 aktiv ausgenutzt werden, was die Dringlichkeit für Patches erheblich erhöht. Diese Zero-Day-Schwachstellen wurden ausgenutzt, bevor Korrekturen verfügbar waren, was bedeutet, dass betroffene Systeme möglicherweise bereits exponiert sind, selbst in gut gewarteten Umgebungen.
Die aktiv ausgenutzten Schwachstellen betreffen eine Mischung aus Windows-Komponenten, Office-Anwendungen und Fernzugriffstechnologien. Einige ermöglichen Privilegienerweiterung oder Umgehung von Sicherheitsfunktionen, sodass Angreifer nach einem ersten Zugriff erhöhte Zugriffsrechte erlangen können, während andere durch Benutzerinteraktion oder Szenarien mit Fernverbindungen ausgelöst werden können. Diese Kombination macht sie besonders gefährlich in Unternehmensumgebungen, in denen Angreifer oft mehrere Schwachstellen zusammenfügen.
Die folgenden CVEs werden aktiv ausgenutzt:
CVE-2026-21510, Windows Shell
CVE-2026-21513, Internet Explorer und MSHTML
CVE-2026-21514, Microsoft Office Word
CVE-2026-21519, Desktop Window Manager
CVE-2026-21525, Windows Remote Access Connection Manager
CVE-2026-21533, Windows Remote Desktop
Organisationen sollten diese Schwachstellen als oberste Priorität behandeln, unabhängig von ihren individuellen CVSS-Werten. Eine aktive Ausnutzung weist auf Angriffe in der realen Welt hin, und ein verzögertes Beheben erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Kompromisses, insbesondere bei internetfähigen Systemen oder Endpunkten, die von Remote-Mitarbeitern genutzt werden.
Kritische Schwachstelle
Zusätzlich zu den aktiv ausgenutzten Schwachstellen umfasst Februar 2026 zwei kritische Sicherheitslücken mit CVSS-Werten von 9.8, die die Microsoft Azure-Cloud-Dienste betreffen. Obwohl diese Probleme derzeit nicht als ausgenutzt bestätigt sind, machen ihre Schwere und potenzielle Gefährdung sie zu einer hohen Priorität für Organisationen, die betroffene Workloads ausführen.
Beide Schwachstellen betreffen weit verbreitete Azure-Dienste, die oft vor Anwendungen sitzen oder in Entwicklungs- und Einsatzpipelines eingebettet sind. Ein erfolgreicher Exploit könnte es Angreifern ermöglichen, Cloud-Ressourcen zu kompromittieren, Dienste zu stören oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten, ohne einen anfänglichen Zugriffspunkt auf einem Endpunkt zu benötigen.
Die diesen Monat behobenen kritischen Schwachstellen umfassen:
CVE-2026-21531, Azure SDK
CVE-2026-24300, Azure Front Door
Da Cloud-Dienste häufig internetfähig sind und von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzt werden, können Verzögerungen bei der Behebung von Problemen kaskadierende Auswirkungen haben. Teams sollten eng mit Cloud- und DevOps-Stakeholdern zusammenarbeiten, um die Gefährdung zu bewerten, verfügbare Korrekturen anzuwenden und sicherzustellen, dass die Abschwächungen so schnell wie möglich umgesetzt sind.
Wahrscheinlich auszunutzende Schwachstellen
Neben den bestätigten Zero-Day-Lücken und kritischen Cloud-Problemen hat Microsoft auch mehrere Schwachstellen als wahrscheinlicher ausgenutzt im Februar 2026 Release markiert. Während diese CVEs noch nicht bestätigt sind als aktiv ausgenutzt, weist Microsofts Einschätzung auf eine höhere Wahrscheinlichkeit hin, dass sie in naher Zukunft aufgrund von Verwundbarkeitsmerkmalen und beobachteten Bedrohungsaktivitäten genutzt werden könnten.
Diese Gruppe umfasst Schwachstellen, die Kernkomponenten von Windows und häufig verwendete Anwendungen betreffen, bei denen oft schnell zuverlässige Exploitationstechniken entwickelt werden, sobald Details öffentlich werden. In vielen Fällen können diese Schwachstellen für die Privilegienerweiterung oder zur Unterstützung seitlicher Bewegungen genutzt werden, nachdem ein Angreifer einen ersten Fuß gefasst hat.
Bemerkenswerte Schwachstellen in dieser Kategorie umfassen:
CVE-2026-21231, Windows Kernel
CVE-2026-21238, Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21241, Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21253, Mailslot-Dateisystem
CVE-2026-21511, Microsoft Office Outlook
Organisationen sollten planen, diese Schwachstellen zu beheben, kurz nachdem aktiv ausgenutzte und kritische Probleme adressiert wurden. Die Behandlung von CVEs, die wahrscheinlich ausgenutzt werden können, als mittelfristige Prioritäten hilft, das Zeitfenster zu verringern, in dem Angreifer neue Exploits anpassen und skalieren können, da die Patch-Informationen dieses Monats breiter verfügbar werden.
Leitfaden zur Patch-Priorisierung
Der Patch Tuesday im Februar 2026 erfordert einen risikobasierten Ansatz, der über reine Schweregradsbewertungen hinausgeht. Da mehrere Schwachstellen bereits in freier Wildbahn ausgenutzt wurden und zusätzliche Schwachstellen als wahrscheinlichere Ausnutzung bewertet werden, sollten Organisationen Patches basierend auf realen Bedrohungsaktivitäten, Exposition und potenziellen geschäftlichen Auswirkungen priorisieren.
Unverzüglich patchen (innerhalb von 72 Stunden)
Alle bestätigten Schwachstellen wurden aktiv ausgenutzt.
Kritische Azure-Schwachstellen mit CVSS-Scores von 9,8, insbesondere für internetbezogene Dienste
Patch innerhalb einer bis zwei Wochen
Sicherheitslücken, die als wahrscheinlicher zur Ausnutzung gekennzeichnet sind
Hochgradige Schwachstellen betreffen Windows-Kernkomponenten, Office-Anwendungen, Hyper-V und Entwickler-Tools
Route-Patch-Zyklus
Verbleibende Schwachstellen, die als unwahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich zur Ausnutzung markiert wurden
Niedrigrisiko-Probleme, die mit Standardwartungsfenstern und Testprozessen abgestimmt werden können
Teams sollten außerdem die erfolgreiche Bereitstellung auf allen betroffenen Systemen überprüfen und die Anweisungen von Microsoft weiterverfolgen, da die Ausnutzung fortschreitet, nachdem diese Veröffentlichung erfolgt ist.
Wie Splashtop AEM helfen kann
Der Patch Tuesday im Februar 2026 erinnert uns daran, dass die Geschwindigkeit beim Patchen am wichtigsten ist, wenn Schwachstellen bereits ausgenutzt werden. Splashtop AEM hilft IT-Teams, das Zeitfenster der Exponierung zu verkleinern, indem es CVE-Level-Sichtbarkeit mit Echtzeit-Patching und Automatisierung kombiniert.
Holen Sie sich schnell Klarheit darüber, was wirklich gefährdet ist
Ermitteln Sie, welche Endpunkte bestimmten CVEs ausgesetzt sind, einschließlich aktiv ausgenutzter und hochgradig schwerwiegender Probleme.
Priorisieren Sie die Behebung unter Verwendung klarer Signale wie Ausbeutungsstatus, Schweregrad und kritische Vermögenswerte.
Verfolgen Sie den Patch-Fortschritt zentral, um zu bestätigen, was gepatcht ist und was noch gefährdet bleibt.
Schneller patchen mit weniger manuellem Aufwand
Automatisieren Sie das Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern auf Windows und macOS.
Rollout-Richtlinien standardisieren, um Inkonsistenzen zwischen Teams und Standorten zu reduzieren.
Reduzieren Sie die Zeit für Statusverfolgung, Berichterstattung und anschließende Behebung.
Stärken Sie das Patchen neben Ihren bestehenden Tools
Wenn Sie Microsoft Intune verwenden, ergänzen Sie es mit einer schnelleren Patch-Ausführung und einer breiteren Drittanbieter-Abdeckung.
Wenn Sie ein RMM verwenden, vereinfachen Sie das Patchen mit einem leichteren Ansatz, der einfacher zu bedienen ist.
Wenn Sie manuell patchen, ersetzen Sie Tabellenkalkulations-Workflows mit Automatisierung, Transparenz und Kontrolle.
Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft Teams, schnell und sicher während der stressigen Patch-Tuesday-Zyklen zu arbeiten, insbesondere wenn Zero-Days und wahrscheinlich ausnutzbare Schwachstellen Teil der Veröffentlichung sind.
Schnelles Bereitstellen von Patches mit Splashtop AEM
Der Patch Tuesday im Februar 2026 ist eine Art Veröffentlichung, bei der Verzögerungen teuer werden. Mehrere Schwachstellen werden bereits aktiv ausgenutzt, und die verbleibenden schwerwiegenden und kritischen Probleme bieten Angreifern viele Möglichkeiten, sobald Details bekannt werden.
Der klügste Weg ist klar: Zuerst die ausgenutzten CVEs patchen, unmittelbar gefolgt von den kritischen Azure-Punkten, und dann die wahrscheinlich ausnutzbaren Schwachstellen schließen, bevor sie die nächste Welle von Zwischenfällen werden.
Wenn Sie einen schnelleren und kontrollierteren Weg wünschen, um von „Patches sind verfügbar“ zu „Systeme sind tatsächlich geschützt“ zu gelangen, starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Autonomous Endpoint Management. Sie können schnell sehen, welche Endpunkte bestimmten CVEs ausgesetzt sind, die Patch-Bereitstellung in Ihrer Umgebung automatisieren und den Fortschritt der Behebung an einem Ort verfolgen.